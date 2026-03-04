Иранска ракета в турското въздушно пространство! НАТО гарантира отбраната на всички свои съюзници

Говорителката на НАТО Алисън Харт заяви, че Алиансът осъжда взимането на Турция под прицел от страна на Иран след прехващането на иранска балистична ракета, насочена към турското въздушно пространство днес, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

„НАТО твърдо стои зад всички съюзници, включително Турция, докато Иран продължава своите безразборни атаки в региона. Нашата позиция във всички направления, свързани с отбраната и възпирането, остава твърда, включително в случаите, в които става въпрос за противовъздушна и противоракетна отбрана“, заяви още Харт.

По-рано днес турското министерство на отбраната съобщи за прехващането на балистичната ракета в свое изявление, в което посочи, че няма жертви и ранени вследствие на инцидента и припомни, че Турция „има право да реагира на всяко враждебно отношение, насочено към страната“. От изявлението на Министерството на отбраната на Турция не става ясно дали иранската ракета е била изстреляна целенасочено към Турция.

Според дипломатически източници, цитирани от ТРТ Хабер, след инцидента министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан е разговарял по телефона с иранския си колега Абас Арагчи.

Според цитираните източници по време на разговора Фидан е обърнал особено внимание на покачването на напрежението в региона и е подчертал, че е необходимо да се избягват всякакви стъпки, които биха могли да доведат до разпространение на конфликта.