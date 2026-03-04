Иранска ракета в турското въздушно пространство! НАТО гарантира отбраната на всички свои съюзници

Говорителката на НАТО Алисън Харт заяви, че Алиансът осъжда взимането на Турция под прицел от страна на Иран след прехващането на иранска балистична ракета, насочена към турското въздушно пространство днес, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.
„НАТО твърдо стои зад всички съюзници, включително Турция, докато Иран продължава своите безразборни атаки в региона. Нашата позиция във всички направления, свързани с отбраната и възпирането, остава твърда, включително в случаите, в които става въпрос за противовъздушна и противоракетна отбрана“, заяви още Харт.
По-рано днес турското министерство на отбраната съобщи за прехващането на балистичната ракета в свое изявление, в което посочи, че няма жертви и ранени вследствие на инцидента и припомни, че Турция „има право да реагира на всяко враждебно отношение, насочено към страната“. От изявлението на Министерството на отбраната на Турция не става ясно дали иранската ракета е била изстреляна целенасочено към Турция.
Според дипломатически източници, цитирани от ТРТ Хабер, след инцидента министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан е разговарял по телефона с иранския си колега Абас Арагчи.
Според цитираните източници по време на разговора Фидан е обърнал особено внимание на покачването на напрежението в региона и е подчертал, че е необходимо да се избягват всякакви стъпки, които биха могли да доведат до разпространение на конфликта.
1 Военнолюбци
Коментиран от #12
15:42 04.03.2026
2 А копейките не вярваха,
15:42 04.03.2026
3 Българин
15:43 04.03.2026
4 Атина Палада
Коментиран от #9, #18, #22, #27
15:44 04.03.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #8
15:44 04.03.2026
6 Кажете и на
15:44 04.03.2026
7 Сомалийския пират
Коментиран от #14
15:45 04.03.2026
8 Атина Палада
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Че не те ли брани? Спря ракетата предназначена за София..
15:45 04.03.2026
9 НАТО гарантира
До коментар #4 от "Атина Палада":всички свои членове, нещо не си разбрала!
Коментиран от #16
15:46 04.03.2026
10 гост
Коментиран от #47
15:46 04.03.2026
11 Тръгвай Ердо
15:47 04.03.2026
12 Европеец
До коментар #1 от "Военнолюбци":Като нищо, с такива управници бг територията нещо добро не ни чака..... А Натото са големи смешници и нещасници,особенно оная секретарката.....
15:47 04.03.2026
13 Боруна Лом
15:48 04.03.2026
14 Атина Палада
До коментар #7 от "Сомалийския пират":Къв патриот сънуваш ти бе ..Турция не се излага с патриот...Тук ти пишат ,че да показват мускули как НатЮвските ПВО струват...заради тия матювски ПВО си отидоха едни полски трактористи ..
Патриотите ги ползват само индианците...
Коментиран от #19
15:49 04.03.2026
15 Анонимен
Целта не е била Турция , която подкрепя Иран!
15:50 04.03.2026
16 Атина Палада
До коментар #9 от "НАТО гарантира":Кое Матю бре? Турция е зад Иран ..Кое друго Матю? То нема друго..
Коментиран от #20
15:51 04.03.2026
17 хаха 🤣
15:52 04.03.2026
18 Ердоган каза
До коментар #4 от "Атина Палада":че Иран е допуснал грешка като не е приел условията на САЩ.
Коментиран от #21
15:54 04.03.2026
19 Турската армия е
До коментар #14 от "Атина Палада":една от най-добрите в света и е на трето място, след САЩ и Израел. Изобщо не подценявай Турция. Не случайно и руснаците много се страхуват от Турция, защото може да ги помете точно за два дена.
Коментиран от #24, #55
15:55 04.03.2026
20 Турция е зад Иран,
До коментар #16 от "Атина Палада":но от Инджирлик усилено излитат самолети за Иран.
15:56 04.03.2026
21 Атина Палада
До коментар #18 от "Ердоган каза":И застана твърдо зад сгрешилият:) и срещу "праведният":)
Коментиран от #26, #30
15:56 04.03.2026
22 Ааа
До коментар #4 от "Атина Палада":То голям зор да забъркат Амуджите но не се получава. Никой няма да се върже на гово че Иран атакувал Туркие то и виш ти нато няма да позволи. С арабите не се получи май сега друго пробват.
Коментиран от #25, #28
15:57 04.03.2026
23 Кажете и на Радню,
15:58 04.03.2026
24 Атина Палада
До коментар #19 от "Турската армия е":Явно не си ме разбрал! Точно това казвам и аз! Че патриотите се ползват от индианците,а Турция си има други...
15:58 04.03.2026
25 Не питай
До коментар #22 от "Ааа":Никой не ще сухопътни войни вече.. то пък удряй бегай нестава.. ами сега
15:59 04.03.2026
26 Паладо,
До коментар #21 от "Атина Палада":научи ги тес пълни членове, само за тях мислиш?
Коментиран от #36
15:59 04.03.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Атина Палада
До коментар #22 от "Ааа":И аз допускам това,обаче Ердоган не е глупак..Може да е всякакъв друг,но не глупак!
16:01 04.03.2026
29 Нали е ясно че
16:02 04.03.2026
30 Глас от бункера
До коментар #21 от "Атина Палада":Аз съм с Доналд и Биби ма оффцоо!Нямам избор.Иначе ще излетя при Хамейни.
16:02 04.03.2026
31 Уса
16:02 04.03.2026
32 Макробиолог
16:03 04.03.2026
33 Кой удари танкерите да питам
16:04 04.03.2026
34 Мразим терористите и военнопрестъпници
16:06 04.03.2026
35 БРАВО
16:06 04.03.2026
36 Атина Палада
До коментар #26 от "Паладо,":Абре остави ги членовете :) аз съм химик,не съм филолог:)
Конкретно за коментара ми ,който репликираш ....правилно е изписан ! И сгрешилият и праведният се пишат с пълен член ..
Коментиран от #40
16:06 04.03.2026
37 Мразим и родната продажна
16:07 04.03.2026
38 Консули на място били работили
16:09 04.03.2026
39 Сериозно?!
Едва ли просто ей така си е летяла над Турция...
16:10 04.03.2026
40 Оня с парчето
До коментар #36 от "Атина Палада":Като ти го намаам в епруветката ще ти изхвръкнат оченцата като на настъпен жабок.
16:11 04.03.2026
41 Ясно бре, разбрахме го
16:11 04.03.2026
42 Демократ
16:12 04.03.2026
43 Има ли още атлантенца
16:14 04.03.2026
44 И отново да го повторим !
за партии на атлантическите терористи хора! Не е морално, не е и разумно !
16:15 04.03.2026
45 Проклятието на Лама Иво
16:22 04.03.2026
46 пиночет
16:31 04.03.2026
47 1453
До коментар #10 от "гост":Базата в Инджирлик е Натовска база,има разлика между американска и Натовска...
Коментиран от #49
16:35 04.03.2026
48 А Турция обявила ли е
16:42 04.03.2026
49 Инджирлик НЕ е Натовска
До коментар #47 от "1453":А американска. В грешка си. Както и Рамщайн впрочем, както и в Кипър е британско американска а не Натовска
16:44 04.03.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Иранска ракета посока
16:54 04.03.2026
52 Яяяяяя
16:59 04.03.2026
53 Мишел
Коментиран от #56
17:00 04.03.2026
54 Туркие не им дава коридор , а бг.......
17:08 04.03.2026
55 Мишел
До коментар #19 от "Турската армия е":Русия предупреди Ердоган за преврат и му спаси живота. Ердоган е длъжник.Турция помни това и не е заплаха за Русия. Двете държави се разбират отлично.
17:12 04.03.2026
56 иран и просия утекоха в канала на истори
До коментар #53 от "Мишел":Да бе и путин и той има свръх оръжия........Само ,ти не видя разликата.Вече Хормуцкия е отворен и иран е свършил курса.ако ги има няма с какво да ги изстреля......А ,точноста е като точноста на твоите кремълски вождове!
17:12 04.03.2026