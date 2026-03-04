Новини
Иранска ракета в турското въздушно пространство! НАТО гарантира отбраната на всички свои съюзници

4 Март, 2026 15:41 2 191 56

По-рано днес турското министерство на отбраната съобщи за прехващането на балистичната ракета в свое изявление, в което посочи, че няма жертви и ранени вследствие на инцидента

Иранска ракета в турското въздушно пространство! НАТО гарантира отбраната на всички свои съюзници - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Говорителката на НАТО Алисън Харт заяви, че Алиансът осъжда взимането на Турция под прицел от страна на Иран след прехващането на иранска балистична ракета, насочена към турското въздушно пространство днес, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

„НАТО твърдо стои зад всички съюзници, включително Турция, докато Иран продължава своите безразборни атаки в региона. Нашата позиция във всички направления, свързани с отбраната и възпирането, остава твърда, включително в случаите, в които става въпрос за противовъздушна и противоракетна отбрана“, заяви още Харт.

По-рано днес турското министерство на отбраната съобщи за прехващането на балистичната ракета в свое изявление, в което посочи, че няма жертви и ранени вследствие на инцидента и припомни, че Турция „има право да реагира на всяко враждебно отношение, насочено към страната“. От изявлението на Министерството на отбраната на Турция не става ясно дали иранската ракета е била изстреляна целенасочено към Турция.

Според дипломатически източници, цитирани от ТРТ Хабер, след инцидента министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан е разговарял по телефона с иранския си колега Абас Арагчи.

Според цитираните източници по време на разговора Фидан е обърнал особено внимание на покачването на напрежението в региона и е подчертал, че е необходимо да се избягват всякакви стъпки, които биха могли да доведат до разпространение на конфликта.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Военнолюбци

    26 16 Отговор
    Войната ще бъде загубена от България отново!

    Коментиран от #12

    15:42 04.03.2026

  • 2 А копейките не вярваха,

    11 16 Отговор
    защото в руските вестници не било вярно.

    15:42 04.03.2026

  • 3 Българин

    29 11 Отговор
    Айде, САЩ да започват сухопътна операция срещу Иран, както е заповедта на евреите. Иран ще стане за САЩ втори Виетнам. И даже по-лошо.

    15:43 04.03.2026

  • 4 Атина Палада

    23 4 Отговор
    Само лъжи по "правилните" медии:) Ердоган си каза,че застава зад Иран и е против САЩ и Израел,а сега "правилните" медии видите ли... Турция гарантирала отбраната на МатЮвци ха ха ха

    Коментиран от #9, #18, #22, #27

    15:44 04.03.2026

  • 5 Последния Софиянец

    14 6 Отговор
    Турция щеше да ни брани а нея кой?

    Коментиран от #8

    15:44 04.03.2026

  • 6 Кажете и на

    7 6 Отговор
    Мунчо, че да не всява паника по медиите?

    15:44 04.03.2026

  • 7 Сомалийския пират

    6 21 Отговор
    Интересно,защо ракетата е прихваната с Patriot, а не с безанаЛоговите С400 заради които агата прави толкова мурафети.

    Коментиран от #14

    15:45 04.03.2026

  • 8 Атина Палада

    19 4 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Че не те ли брани? Спря ракетата предназначена за София..

    15:45 04.03.2026

  • 9 НАТО гарантира

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    всички свои членове, нещо не си разбрала!

    Коментиран от #16

    15:46 04.03.2026

  • 10 гост

    20 2 Отговор
    Ако ракетата наистина е летяла към територията на Турция, то е била насочена към АМЕРИКАНСКАТА база в Инджирлик.

    Коментиран от #47

    15:46 04.03.2026

  • 11 Тръгвай Ердо

    6 3 Отговор
    ДА направиш Турция Грейт Агайн

    15:47 04.03.2026

  • 12 Европеец

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Военнолюбци":

    Като нищо, с такива управници бг територията нещо добро не ни чака..... А Натото са големи смешници и нещасници,особенно оная секретарката.....

    15:47 04.03.2026

  • 13 Боруна Лом

    10 0 Отговор
    ДОМАТЕ МАЙ ИДВА,,ЖЕГАА,,?

    15:48 04.03.2026

  • 14 Атина Палада

    11 4 Отговор

    До коментар #7 от "Сомалийския пират":

    Къв патриот сънуваш ти бе ..Турция не се излага с патриот...Тук ти пишат ,че да показват мускули как НатЮвските ПВО струват...заради тия матювски ПВО си отидоха едни полски трактористи ..
    Патриотите ги ползват само индианците...

    Коментиран от #19

    15:49 04.03.2026

  • 15 Анонимен

    14 2 Отговор
    Сега да кажат и каква е била траекторията на ракетата, преди Турция да я спре над своята територия!

    Целта не е била Турция , която подкрепя Иран!

    15:50 04.03.2026

  • 16 Атина Палада

    4 5 Отговор

    До коментар #9 от "НАТО гарантира":

    Кое Матю бре? Турция е зад Иран ..Кое друго Матю? То нема друго..

    Коментиран от #20

    15:51 04.03.2026

  • 17 хаха 🤣

    4 5 Отговор
    иран е в шок и паника, стреля като луд във всички посоки 🤣

    15:52 04.03.2026

  • 18 Ердоган каза

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    че Иран е допуснал грешка като не е приел условията на САЩ.

    Коментиран от #21

    15:54 04.03.2026

  • 19 Турската армия е

    10 10 Отговор

    До коментар #14 от "Атина Палада":

    една от най-добрите в света и е на трето място, след САЩ и Израел. Изобщо не подценявай Турция. Не случайно и руснаците много се страхуват от Турция, защото може да ги помете точно за два дена.

    Коментиран от #24, #55

    15:55 04.03.2026

  • 20 Турция е зад Иран,

    5 5 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    но от Инджирлик усилено излитат самолети за Иран.

    15:56 04.03.2026

  • 21 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Ердоган каза":

    И застана твърдо зад сгрешилият:) и срещу "праведният":)

    Коментиран от #26, #30

    15:56 04.03.2026

  • 22 Ааа

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    То голям зор да забъркат Амуджите но не се получава. Никой няма да се върже на гово че Иран атакувал Туркие то и виш ти нато няма да позволи. С арабите не се получи май сега друго пробват.

    Коментиран от #25, #28

    15:57 04.03.2026

  • 23 Кажете и на Радню,

    1 3 Отговор
    че да спре да плаче по медиите като вдовица...

    15:58 04.03.2026

  • 24 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Турската армия е":

    Явно не си ме разбрал! Точно това казвам и аз! Че патриотите се ползват от индианците,а Турция си има други...

    15:58 04.03.2026

  • 25 Не питай

    6 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ааа":

    Никой не ще сухопътни войни вече.. то пък удряй бегай нестава.. ами сега

    15:59 04.03.2026

  • 26 Паладо,

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Атина Палада":

    научи ги тес пълни членове, само за тях мислиш?

    Коментиран от #36

    15:59 04.03.2026

  • 28 Атина Палада

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Ааа":

    И аз допускам това,обаче Ердоган не е глупак..Може да е всякакъв друг,но не глупак!

    16:01 04.03.2026

  • 29 Нали е ясно че

    7 0 Отговор
    ракета в турското въздушно пространство не значи по турски цели? Или на нашите лумпенизирани министри това не им е ясно?

    16:02 04.03.2026

  • 30 Глас от бункера

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Атина Палада":

    Аз съм с Доналд и Биби ма оффцоо!Нямам избор.Иначе ще излетя при Хамейни.

    16:02 04.03.2026

  • 31 Уса

    7 2 Отговор
    Нато не може да гарантира собственото оцеляване.Докато нато си играеха на лгбт Китай и Русия са правели оръжия.Нато и ЕС са безделници на високи заплати

    16:02 04.03.2026

  • 32 Макробиолог

    4 0 Отговор
    Гаранция Франция, ама Америка вече не плаща

    16:03 04.03.2026

  • 33 Кой удари танкерите да питам

    2 1 Отговор
    ракети в българското въздушно пространство ли бяха ? А?

    16:04 04.03.2026

  • 34 Мразим терористите и военнопрестъпници

    7 2 Отговор
    САЩ и Израел па друго не знам.

    16:06 04.03.2026

  • 35 БРАВО

    1 3 Отговор
    Слава на всички богове че сме съюзници в НАТО !!

    16:06 04.03.2026

  • 36 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Паладо,":

    Абре остави ги членовете :) аз съм химик,не съм филолог:)
    Конкретно за коментара ми ,който репликираш ....правилно е изписан ! И сгрешилият и праведният се пишат с пълен член ..

    Коментиран от #40

    16:06 04.03.2026

  • 37 Мразим и родната продажна

    3 1 Отговор
    Атлантическа сган па друго не знам.

    16:07 04.03.2026

  • 38 Консули на място били работили

    4 0 Отговор
    И Външно а? Олееее подлоги нещастни продажни ...

    16:09 04.03.2026

  • 39 Сериозно?!

    5 0 Отговор
    А да не би тази ракета да е летяла към някакви самолети на едно летище в София?

    Едва ли просто ей така си е летяла над Турция...

    16:10 04.03.2026

  • 40 Оня с парчето

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Атина Палада":

    Като ти го намаам в епруветката ще ти изхвръкнат оченцата като на настъпен жабок.

    16:11 04.03.2026

  • 41 Ясно бре, разбрахме го

    4 2 Отговор
    НАТО твърдо стои зад пресъпленията, войната и геноцида... разбрахме го

    16:11 04.03.2026

  • 42 Демократ

    2 4 Отговор
    Основна човешка ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    16:12 04.03.2026

  • 43 Има ли още атлантенца

    3 1 Отговор
    Които да НЕ мразят родната продажна атлантическа сган ? Има ли?

    16:14 04.03.2026

  • 44 И отново да го повторим !

    6 1 Отговор
    НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ, НЕ на Атлантическият вреден и опасен слугинаж ! НЕ и на педофилската Банга Ранга и МС ! НЕ и на Атлантическият нацизъм и геноцидният ционизъм! Не гласувайте за партии на атлантическите терористи. Бъдете разумни, морални честни и достойни хора! НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ ! Очаквам сега родната ни атлантическа сган да направи нещо от типа: "Обединени за война и геноцид в България" или "Обединени атлантическо нацистки ционистки подлоги против България " .... или пък оня нещастник Николай Гълабов с 3-те си олигофрена от "Федерация на ционстите" че да отнесе и той "комплиментите" яко. Не гласувайте
    за партии на атлантическите терористи хора! Не е морално, не е и разумно !

    16:15 04.03.2026

  • 45 Проклятието на Лама Иво

    1 1 Отговор
    Убиха петроханския лама и учениците им, които медитирали за да изградят ЗАЩИТЕН ЕНЕРГИЕН ЩИТ НАД БЪЛГАРИЯ и на секундата започнаха неприятностите за нас. Сега оня със запряния акъл, ще ни направи на друсан кебап...

    16:22 04.03.2026

  • 46 пиночет

    1 3 Отговор
    Този път терористите -палячовци аятоласи и Хамас и Хизбула и подкрепяни от руските отрепки, ще бъдат занулени изцяло!

    16:31 04.03.2026

  • 47 1453

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "гост":

    Базата в Инджирлик е Натовска база,има разлика между американска и Натовска...

    Коментиран от #49

    16:35 04.03.2026

  • 48 А Турция обявила ли е

    1 0 Отговор
    Че е против ирански ракети през турското въздушно пространство да прелитат? НЕ нали?

    16:42 04.03.2026

  • 49 Инджирлик НЕ е Натовска

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "1453":

    А американска. В грешка си. Както и Рамщайн впрочем, както и в Кипър е британско американска а не Натовска

    16:44 04.03.2026

  • 51 Иранска ракета посока

    1 0 Отговор
    Американска База в Турция! Никой не Удря Турция, а мишена е Американска база! Пропуска се Умишлено за къде е Пътувала Иранската ракета!

    16:54 04.03.2026

  • 52 Яяяяяя

    0 0 Отговор
    Всеки се спасява по единично . Какво НАТО сънувате

    16:59 04.03.2026

  • 53 Мишел

    0 0 Отговор
    Иран има хиперзвукови ракети, срещу които НатО няма противооръжия.

    Коментиран от #56

    17:00 04.03.2026

  • 54 Туркие не им дава коридор , а бг.......

    0 0 Отговор
    На някой от вас да му е хрумвало ,че след турция торпедото е щяло да падне в бг , а не в инджирлик......Както имах задължението да ви напиша......ракетите им сас с такава съветска точност ,че целейки софия е много вероятно да поразят морето или някой град я , в турция ,я в гърция......пс.Жалко ,че не може да стигне до крим и масква ,но знае ли ........съдба...На 100г овчар с тояга уцелва заек!

    17:08 04.03.2026

  • 55 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Турската армия е":

    Русия предупреди Ердоган за преврат и му спаси живота. Ердоган е длъжник.Турция помни това и не е заплаха за Русия. Двете държави се разбират отлично.

    17:12 04.03.2026

  • 56 иран и просия утекоха в канала на истори

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Мишел":

    Да бе и путин и той има свръх оръжия........Само ,ти не видя разликата.Вече Хормуцкия е отворен и иран е свършил курса.ако ги има няма с какво да ги изстреля......А ,точноста е като точноста на твоите кремълски вождове!

    17:12 04.03.2026

