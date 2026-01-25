Новини
Мнения »
На българите им писна да ги лъжат

На българите им писна да ги лъжат

25 Януари, 2026 16:01 1 159 19

  • стоян тончев-
  • избори-
  • румен радев-
  • партия

Политическите сили говорят за 121 мандата като цел, но всички знаят, че единствено проектът на Радев би могъл да се доближи до подобен резултат. И то без категоричност

На българите им писна да ги лъжат - 1
Снимка: Фейсбук
Стоян Тончев Стоян Тончев журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Предстои динамична седмица - включването на президента Йотова с избор на служебен премиер, назначаването на кабинет, постепенното вдигане на мъглата около проекта на Радев, Сарафов…

Дотогава в публичното пространство реални теми за обсъждане няма да има. Всичко казано ще е предпоследно, хипотетично, дори фантасмагорично.

Политическите сили говорят за 121 мандата като цел, но всички знаят, че единствено проектът на Радев би могъл да се доближи до подобен резултат. И то без категоричност. Румен Радев е ясен, не е ексклузив на политическия терен - дълго чакан от мнозина, фронтмен с висок рейтинг и авторитет. Но това не е напълно достатъчно. Президентската му легитимност не може автоматично да позлати всички около него.

Затова погледите ще са насочени към екипа му - към лицата в листите, анонсираните политики и спонсорите на кампанията.

Гражданите ще се взират в очите на тези, които им се предлагат в техния избирателен район от новия политически субект - млади ли са или стари, познати ли са, с какво са известни, какво са постигнали, през кои партии са минали, какви качества притежават, отстоявали ли са обществени каузи и в чий интерес, местни ли са или парашутисти, защо са точно те, а не други, с кого са свързани.

Радев ще трябва да бъде гарант за всеки един от тях, а всяка грешка ще се отчита като негова персонална.

Българите са се нагледали на всякакви образи и са се наслушали на всякакви приказки. Писна им да ги лъжат - от ИТН, през ПП, до всякакви други формации и фигури, които опорочиха и смачкаха гражданската енергия от протестите през 2020 г.

Днес очакванията са много по-високи, а прагът на търпимост - много по-нисък. И ако някой си въобразява, че многохилядните протести в края на 2025 г. са били “за“ конкретни политически субекти или фигури и автоматично ще се влеят електорално при тях, ще остане разочарован.

И да кажа честно, към този момент не наблюдавам някакъв масов ентусиазъм около предстоящите избори, извън средите на натегачите, кариеристите и партийно обвързаните.

В държавата има много работа за вършене. Много и тежка. Затова никой не бива да си прави тънки сметки.

Всяко стъпване накриво ще води до счупване.

P. S. Вече май трябва да посочваме, когато текстът не е генериран с AI. Този не е.

Картинката - е.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Граф Сен Жермен

    16 2 Отговор
    Не ! На българите им писна да не ги зачитат ! Разни политически кретени разпродават държавата , зашиват ни във военни съюзи , пилеят парите ни , и дори ни поучават за полезността от яденето на бубулечки. Без никой да се интересува какво искат българите !

    16:07 25.01.2026

  • 2 Дориана

    14 1 Отговор
    Калната вода от диванния Фейсбук се излива от Слави Трифонов който се превърна в най- мразения човек в България предал избирателите си заедно с ИТН превърнали се в най- дебелата патерица на Пеевски и Борисов заради неистова жажда за власт без да имат никакви морални и политически качества. Точно такива хора нямат място в Парламента и политиката.Такива хора са готови на всичко за власт от фалшифициране на изборите до въвеждане на диктатура.Слави Трифонов се опита чрез Певски и Борисов да въведе закон в България срещу свободното слово на журналисти и граждани, но се провали. Той е също толкова мразен от народа колкото и Пеевски. Край, приключиха , излизат от Парламента. Точно за това ИТН се опитаха чрез Пеевски и Борисов да върнат хартиените бюлетини чрез сканиращите устройства, за които всички специалисти казаха , че няма време. И те го знаят отлично за да фалшифицират

    Коментиран от #3

    16:07 25.01.2026

  • 3 баба Славуца

    10 8 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    А асковския летец с какво е по-различен?

    16:08 25.01.2026

  • 4 Тодор

    5 8 Отговор
    До някой, ако случайно чете от партия Възраждане - кажете на Костадинов да спре с тезата за излизане от ЕС и НАТО, да декларира че ще изкара България от еврозоната и от съвета за мир на Тръмп и че няма да се коалира с ППДБ, ГЕРБ, ДПС.
    Плюс това да спре контактите с Единна Русия на Путин.
    Да се формира партията само като патриотична българска без залитане на Запад или на Изток, за да гласуваме масово за Възраждане, да вземат 121 депутата и тази държава да си стъпи на краката.
    Това искам аз и хиляди други като мен!

    16:11 25.01.2026

  • 5 ЧАТ БОТ

    3 2 Отговор
    ГЛАСУВАМЕ ЗА РАДЕВ , ИЛИ БОРИСОВ ИЛИ КОСТАДИНОВ , А НЕ ЗА ЕКИПА , КОИТО В ПОВЕЧЕТО СЛУЧАИ СА ХОРА КОИТО ИМАТ САМО ЛОЯНОСТ БЕЗ ДРУГИ КАЧЕСТВА.ТРЯБВА ДА ИМА ПРОМЯНА , ЗАЩОТО ЕДНО И СЪЩО ОМРЪЗВА ДОРИ ДА Е НАЙ-ХУБАВОТО.ТОЙ ЗАТОВА И КОМУНИЗМА ПАДНА-ПРОСТО БЕШЕ ВТРЪСНАЛ НА ПОВЕЧЕТО

    16:18 25.01.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    Какво важно свърши БайрЯМ (коч)БайрЯМ през 2025-та с неговата обиколки на Екватора и Тропика на рака❓
    Неуважаемият дУпЕтат/МРЪШЛЯК е навъртял ..
    6О ООО км с коли на НС 🧐

    16:19 25.01.2026

  • 7 да бе да

    3 2 Отговор
    не е вярно!!! щом герб и дпс влизат всеки път в парламента значи не им е писнало на хората а обичат да ги лъжат!

    16:23 25.01.2026

  • 8 Поради тази причина изпитвам

    3 1 Отговор
    отвращение от тези които подмениха промяната и изпраха ти какви прасета и се оплетоха като свински черва в кочината НС и хапват от една копанка и гласуват заедно и премахват корупционни органи а когато се карат помежду си просто ни хвърлят прах в очите.

    16:24 25.01.2026

  • 9 Абе хич не им е

    5 1 Отговор
    Писнало дори, щом вярват на новият месия от БКП..

    Коментиран от #10, #12

    16:24 25.01.2026

  • 10 Крим е македонски

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Абе хич не им е":

    Червен на риторика, ама натовски генерал до мозъка на костите си.

    16:28 25.01.2026

  • 11 ще ни оправи само

    0 0 Отговор
    генерал Атом!

    16:30 25.01.2026

  • 12 Критична ситуация

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Абе хич не им е":

    Грешки фатални допусна летеца и много грехове има. Шарлатани, примирие и военна база нова, зеления сертификат давал свобода според него и шарлатаните, не допусна и референдума в защита на лева и много други грехове.... Но малко са онези, които помнят и следят изказванията му и действията, лапат като шарани гола кука и ще гласуват за новия стар месия.

    16:32 25.01.2026

  • 13 шопо с търнокопо

    3 3 Отговор
    Радев то Радев, след толкова реклама започвам да се чудя дали не е поредния проект, пробутван ни от службите, за да оправи, когато някой е неудобен на статуквото то обикновено го игнорира , сякаш не съществува, а сега където и да отвориш изскача Радев....

    16:33 25.01.2026

  • 14 Предизборни страсти

    2 2 Отговор
    Точно така е, съгласен съм с критиците и критиките към летеца.

    Коментиран от #16

    16:37 25.01.2026

  • 15 Виж ся

    0 0 Отговор
    При 80+% дебилирани индианци, няма как да им е писнало.

    16:47 25.01.2026

  • 16 маке..

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Предизборни страсти":

    А,бе,ратко ще напрай кобрата на пугачов и ке запре бг-тата да кушать 0тьгавнатьсите напеефтьски0

    16:52 25.01.2026

  • 17 Призив

    0 0 Отговор
    Гласувайте за ДПС НН и нейния честен и почтен лидер!

    16:54 25.01.2026

  • 18 дали е така

    1 1 Отговор
    Някой казвал ли СИ е, че неделята има странна енерГия. Някаква тъмна енергия има в неделята. А още от малък все ме болеше главата в неделя. Няма ли нещо езотерично, сякаш времето и пространството са по плътни, по мудни. Като дете си мислех, че активността на хората разпространява някаква енергия, която въздейства на времето и пространството, а в неделя тази енергия я няма. В неделя няма вятър, най-често, а може би и винаги. Мисленето прави времето пространството, и всичко. Мисълта посява и отглежда всичко, а хората са антени излъчватели и приемници.

    16:54 25.01.2026

  • 19 тука има тука нема

    0 0 Отговор
    Могу важно Радев Гадев - все в г... прясно!
    От всички колеги и приятели никой няма да гласува за шофьора на самолет.

    16:56 25.01.2026