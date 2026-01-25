На българите им писна да ги лъжат

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Предстои динамична седмица - включването на президента Йотова с избор на служебен премиер, назначаването на кабинет, постепенното вдигане на мъглата около проекта на Радев, Сарафов…

Дотогава в публичното пространство реални теми за обсъждане няма да има. Всичко казано ще е предпоследно, хипотетично, дори фантасмагорично.

Политическите сили говорят за 121 мандата като цел, но всички знаят, че единствено проектът на Радев би могъл да се доближи до подобен резултат. И то без категоричност. Румен Радев е ясен, не е ексклузив на политическия терен - дълго чакан от мнозина, фронтмен с висок рейтинг и авторитет. Но това не е напълно достатъчно. Президентската му легитимност не може автоматично да позлати всички около него.

Затова погледите ще са насочени към екипа му - към лицата в листите, анонсираните политики и спонсорите на кампанията.

Гражданите ще се взират в очите на тези, които им се предлагат в техния избирателен район от новия политически субект - млади ли са или стари, познати ли са, с какво са известни, какво са постигнали, през кои партии са минали, какви качества притежават, отстоявали ли са обществени каузи и в чий интерес, местни ли са или парашутисти, защо са точно те, а не други, с кого са свързани.

Радев ще трябва да бъде гарант за всеки един от тях, а всяка грешка ще се отчита като негова персонална.

Българите са се нагледали на всякакви образи и са се наслушали на всякакви приказки. Писна им да ги лъжат - от ИТН, през ПП, до всякакви други формации и фигури, които опорочиха и смачкаха гражданската енергия от протестите през 2020 г.

Днес очакванията са много по-високи, а прагът на търпимост - много по-нисък. И ако някой си въобразява, че многохилядните протести в края на 2025 г. са били “за“ конкретни политически субекти или фигури и автоматично ще се влеят електорално при тях, ще остане разочарован.

И да кажа честно, към този момент не наблюдавам някакъв масов ентусиазъм около предстоящите избори, извън средите на натегачите, кариеристите и партийно обвързаните.

В държавата има много работа за вършене. Много и тежка. Затова никой не бива да си прави тънки сметки.

Всяко стъпване накриво ще води до счупване.

P. S. Вече май трябва да посочваме, когато текстът не е генериран с AI. Този не е.

Картинката - е.