На българите им писна да ги лъжат

Предстои динамична седмица - включването на президента Йотова с избор на служебен премиер, назначаването на кабинет, постепенното вдигане на мъглата около проекта на Радев, Сарафов…
Дотогава в публичното пространство реални теми за обсъждане няма да има. Всичко казано ще е предпоследно, хипотетично, дори фантасмагорично.
Политическите сили говорят за 121 мандата като цел, но всички знаят, че единствено проектът на Радев би могъл да се доближи до подобен резултат. И то без категоричност. Румен Радев е ясен, не е ексклузив на политическия терен - дълго чакан от мнозина, фронтмен с висок рейтинг и авторитет. Но това не е напълно достатъчно. Президентската му легитимност не може автоматично да позлати всички около него.
Затова погледите ще са насочени към екипа му - към лицата в листите, анонсираните политики и спонсорите на кампанията.
Гражданите ще се взират в очите на тези, които им се предлагат в техния избирателен район от новия политически субект - млади ли са или стари, познати ли са, с какво са известни, какво са постигнали, през кои партии са минали, какви качества притежават, отстоявали ли са обществени каузи и в чий интерес, местни ли са или парашутисти, защо са точно те, а не други, с кого са свързани.
Радев ще трябва да бъде гарант за всеки един от тях, а всяка грешка ще се отчита като негова персонална.
Българите са се нагледали на всякакви образи и са се наслушали на всякакви приказки. Писна им да ги лъжат - от ИТН, през ПП, до всякакви други формации и фигури, които опорочиха и смачкаха гражданската енергия от протестите през 2020 г.
Днес очакванията са много по-високи, а прагът на търпимост - много по-нисък. И ако някой си въобразява, че многохилядните протести в края на 2025 г. са били “за“ конкретни политически субекти или фигури и автоматично ще се влеят електорално при тях, ще остане разочарован.
И да кажа честно, към този момент не наблюдавам някакъв масов ентусиазъм около предстоящите избори, извън средите на натегачите, кариеристите и партийно обвързаните.
В държавата има много работа за вършене. Много и тежка. Затова никой не бива да си прави тънки сметки.
Всяко стъпване накриво ще води до счупване.
P. S. Вече май трябва да посочваме, когато текстът не е генериран с AI. Този не е.
Картинката - е.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Граф Сен Жермен
16:07 25.01.2026
2 Дориана
Коментиран от #3
16:07 25.01.2026
3 баба Славуца
До коментар #2 от "Дориана":А асковския летец с какво е по-различен?
16:08 25.01.2026
4 Тодор
Плюс това да спре контактите с Единна Русия на Путин.
Да се формира партията само като патриотична българска без залитане на Запад или на Изток, за да гласуваме масово за Възраждане, да вземат 121 депутата и тази държава да си стъпи на краката.
Това искам аз и хиляди други като мен!
16:11 25.01.2026
5 ЧАТ БОТ
16:18 25.01.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Неуважаемият дУпЕтат/МРЪШЛЯК е навъртял ..
6О ООО км с коли на НС 🧐
16:19 25.01.2026
7 да бе да
16:23 25.01.2026
8 Поради тази причина изпитвам
16:24 25.01.2026
9 Абе хич не им е
Коментиран от #10, #12
16:24 25.01.2026
10 Крим е македонски
До коментар #9 от "Абе хич не им е":Червен на риторика, ама натовски генерал до мозъка на костите си.
16:28 25.01.2026
11 ще ни оправи само
16:30 25.01.2026
12 Критична ситуация
До коментар #9 от "Абе хич не им е":Грешки фатални допусна летеца и много грехове има. Шарлатани, примирие и военна база нова, зеления сертификат давал свобода според него и шарлатаните, не допусна и референдума в защита на лева и много други грехове.... Но малко са онези, които помнят и следят изказванията му и действията, лапат като шарани гола кука и ще гласуват за новия стар месия.
16:32 25.01.2026
13 шопо с търнокопо
16:33 25.01.2026
14 Предизборни страсти
Коментиран от #16
16:37 25.01.2026
15 Виж ся
16:47 25.01.2026
16 маке..
До коментар #14 от "Предизборни страсти":А,бе,ратко ще напрай кобрата на пугачов и ке запре бг-тата да кушать 0тьгавнатьсите напеефтьски0
16:52 25.01.2026
17 Призив
16:54 25.01.2026
18 дали е така
16:54 25.01.2026
19 тука има тука нема
От всички колеги и приятели никой няма да гласува за шофьора на самолет.
16:56 25.01.2026