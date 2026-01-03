За епохата Димитър Пенев!

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Напусна ни не просто футболистът и треньорът Димитър Пенев, напусна ни епохата Димитър Пенев! Пената, както и Иван Абаджиев, не бяха просто спортисти, спортни деятели, треньори – те бяха ГОЛЕМИ ХОРА. Пената не беше просто треньор, беше стратег.

Пената бе човекът, който накара една малка футболна нация да мечтае смело и да повярва, че чудесата са възможни. САЩ ’94 ще остане завинаги в сърцата ни – четвърти в света, обединени, горди, щастливи.

ЦСКА, националният отбор, поколения футболисти и милиони фенове носят отпечатъка му – с онази негова мъдрост, човечност и неподражаем хумор.

Благодарим ти за радостта, за уроците и за незабравимите мигове.

Паметта ти ще живее, докато се играе футбол в България.



Почивай в мир, Стратег.

И нека просто си спомним за онази простовата негова човешка черта, с която пленяваше всички. Лафовете по време на разбори, тренировки, пресконференции и интервюта са безкрайни. Нека си доставим пак усмивка, защото и той обичаше да се усмихва.

Из житието на Стратега:

1. Тая репортерка уж мене питаше, а все към играчите зяпаше. Ако знае началникът ѝ как се оглежда, ще я изгони. Там нямат ли мъже в тия вестници?!

2. Криза имало... Каква криза - днеска един в магазина напълни 2-3 големи кошници. На продавачката и се схванаха ръцете да му брои парите.

3. На корнера няма да стоите на едно място и да си бъркате в носовете. Движете се, движете се, гледайте си играча накъде отива, не го изпускайте.

4. С олио ли ви мазаха за тоя календар? Приличате на пехливани. Ние, дъртите, ако се бяхме съблекли, жените щяха да ни изгонят.

5. Интер...нет, Милан... нет, какви са тия щуротии?! Аз само вестници чета. Как ги вкарват тия работи в тия екрани, не знам! Това е за младите, не за стар човек като мен.

6. Митал, Питал, това е - няма пари! Какъв началник ни е тоя, като никакъв не се е вясвал. Аз, ей сега, ако го срещна на улицата, няма да го позная. Помня само, че беше едно мургаво и ниско, друго не помня...

7. Джиесемът ми се повреди - аз натискам копчетата, той пее. Егати техниката!

8. Тоя не може да пие. Обърна една водка и взе да кудкудяка.

9. Тая бутилка трудно се отваря. Като стара мома е...

10. Студентски град да го кръстим Топъл град. Така викам, аз. Та вие всяка вечер сте там и вдигате градусите.

11. Който прекали с другото гориво, моментално да мине на бира!

12. Удоджи, к'во гледаш като гладен шоп пред бакалия?

13. Като погледнеш едно красиво девойче, една красива жена - това е един стимул, влиза в подготовката...

14. Какъв пожар, бе? Аз не съм служил в пожарната, а в редовната армия!

15. Испанците от Атлетико се опасни! Особено онова, къдравото, Киков (бел. ред. Кико). Имат и бразилче - Жмуньо (бел. ред. Жуниньо), който направо скрива топката. Затуй, получим ли записите, ще ги разузнаем подробно.

16. Не украсявайте качествата на Дембеле. Когато играе на 50% се казва, че играе на 90%.

17. Не видях порно на този мач, нямаше голи хора.

18. Франсетата може да са петли, ама в София не пеят.

19. Добра загуба.

20. Като дойде нов в отбора, трябва да му е ясно следното - всеки полусезон да направи 10 силни мача, 2 средни и 1 слаб. Ето ти ги 15 срещи.

21. Казах на Ицо да вземе пресаташето Путко Мафани в щаба. Този Путко ще го спасява от картони. Ще си седи Стоичков на пейката и ще си води мача, а ако съдията дотича и поиска да го накаже за някой друга реплика, Ицо ще каже: Ама аз се обръщам към Путко Мафани.

22. За съжаление минералната вода калцира мозъците на футболистите и не е никак лесно да работиш с тях.

23. Бях се настроил да гледам Черноморец и Левски на 1 януари, но все пак тогава футболистите няма да се наспали.

24. Пак казвам, че всичко върви така, както съм го планирал. Добър съм в планирането и други такива неща като него.

25. Категорично заявявам, че мога да напусна ЦСКА и пак да премина в ЦСКА. Само това може да се случи и си го запишете!

26. Предложих на колегата Мъри да не играем мач в този студ и сняг, а да вадим червеното вино и да се почва. Аз черпя.

27. Лично аз съм си взел последната заплата. При нас всичко е наред и даже, ако някой от вас има нужда от пари, ще му дам 1000 лева назаем.

28. Радостно е, че момчетата имаха желание за работа, въпреки тези ненормални подвиквания от недобрите фенове.

29. Следващите Стоичков и Бербатов ще се родят, когато намалят цените и стеснят Студентски град. Тогава младите ще посещават по-рядко това градче.

30. Иначе играчите са добре. Усмихват се, но са уморени. Някой път трябва да сме сериозни, друг път - приятели.

31. Трябва да внимаваме, идват тежки мачове с изпадащи отбори. Това са Пирин, после в Марек със Станке Димитрово...

32. Моето присъствие е като цяло от групата на ЦСКА, като целия отбор. А специално за предния мач знаете историята - дузпи, картони... Не трябваше да завърши така срещата, един равен беше нормален. Не само ЦСКА върви бавно, целият футбол върви така, което пречи на националите.

33. Така не може! Свириха 20-30 фаула, което пречи на футболната игра. Не може да искаме дузпа в коляното и да демонстрира главният съдия. В една последна атака - в 92-ата минута, когато се откъсва наш състезател... много груб фаул! Няма последствия, няма картон и реакция дори от страничния, от към нас където, който и да беше на пейката, той щеше да го види, нали...

34. Момчета, днес сме по система 4-4-3.

35. Този път няма да има бяло вино и цигулки, които да ме разсейват.

36. За какво ми е център-халф, като си имам четирима? Това са Илиев и Тунчев от ЦСКА и Пажин от Левски (бел. ред. Томашич). Отделно имам високия от Литекс (бел. ред. Пламен Николов), а и оня, дето не го пускат да играе в Левски (бел. ред. Топузаков). Караславов заради това в националния не го викам. На много хора звъня, но това не значи нищо. С Насо (бел. ред. Сираков) не съм се чувал от месеци.

37. Съблекалнята стана като хан!

38. Дъно е имало и пак ще има. Винаги ще има дъно...

39. Срещу студените швеци ще ни е трудно, ама аз си мисля, че все някак си ще ги пробием. Длъжни сме, иначе феновете ще пробият мене.

40. Имам само едно изискване - екскурзоводката да бъде на средна възраст.

41. Ираклис е добър отбор - седми-девети.

42. Автобусът на ЦСКА е в шоколадов цвят, за да е на кадем. Купихме го на 0 км. Дучето искаше да го боядисаме в червено, но аз му препоръчах да си гледа фенклуба и да не допуска търговия с ЦСКА.

43. Николай Ишков е пич, ама е лисица. Преди да играем с Кьолн, подписа договор с фирма за бира. Като разбрах какво е направил, го дръпнах настрана и го попитах каква е тази бира и няма ли да я опитаме поне.

44. За други нови попълнения, може да попитате вашия приятел - Киро администратора.

45. Слухове аз не коментирам. Вие ги пускате, журналистите. Често си пиете с футболистите, а после пускате това-онова.

46. Не трябва да се хващаме за секса първо. Минаха 15 години. Нека нашите привърженици да знаят, че в САЩ футболистите бяха с жените си. Това бяха жените, а не гаджета. Не е важно, че е имало басейн. И през 1970 г. в Мексико бяхме в басейна, но завършихме на 16 място от 16 отбора.

47. Никой да не се качва в автобуса преди да е дошъл!

48. Но като се замислиш за момента на самия терен, когато бяха извън терена...

49.

- Кременлиев, ти ще пазиш номер 11, Златков (б.р. всъщност Златко Янков), ти ще си с Кантона.

- Ама те са един и същ човек!

- Тогава двамата ще се разберете някак си...Сто­ич­ков и оста­на­ли­те из­бух­ват в смях, а Ицо из­к­ре­щя­ва: “Пе­на, Кан­то­на иг­рае с № 11, зна­чи го­во­риш за един и същ фут­бо­лист!” Вместо да се сму­ти, Ди­ми­тър Пе­нев си пов­ди­­га ле­ко очи­ла­та и “за­ст­рел­­ва” с пог­лед Ицо: “Не ми куд­ку­дя­кай, що­то ти ня­ма да ре­шиш ма­ча. Я Люб­че­то (б.р. - Лю­бослав Пе­нев), я Емил (б.р. - Коста­ди­нов) ще го ре­ши!” Как­то и ста­ва... След исто­ри­ческа­та ни по­бе­да с 2:1 ос­вен с ти­пич­ния си шопски ху­мор Пе­на­та ве­че е из­вестен и с ора­кул­ски­те си спо­соб­ности. (Разбор в съблекалнята преди великия мач с Франция на "Парк де Пренс", 1993 г. Именно Кантона откри резултата, но после всички знаем какво стана.)

50. Слънцето какво е малко, а огрява цялата земя... Как работи , само учените знаят!



(б.р.-събрано от „Топспорт“)