Димитър Маргаритов пред ФАКТИ: Проблемът с паркирането в София не е от вчера, но да видим проверките

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Паркирането в София отново се оказва драма, но ще има ли обрат, след като хората протестират? Бюджетната процедура е в ход, но има ли заплахи при приемането на еврото… Пред ФАКТИ говори Димитър Маргаритов, бивш заместник-министър на икономиката и бивш председател на Комисията за защита на потребителите.

- Г-н Маргаритов, как се стигна до това Столична община практически да изравни 1 лев с 1 евро, повишавайки таксите за „синя“ и „зелена“ зона?

- За съжаление, ние, потребителите, така и не разбрахме по какъв път се е вървяло, за да се стигне до това предложение, и съответно до решението на Общинския съвет да го одобри почти без промени. От това, което виждаме като реакция, както обществена, така и институционална, става ясно, че този път ще има проверки. И е важно да разберем на какви аргументи се основава това рязко увеличение на цените.

Странното е друго: когато държавата приема закони и въвежда ограничения върху повишаването на цените – а това се случи съвсем наскоро, именно заради опасения от необосновано поскъпване във връзка с приемането на еврото – тя постави много строги изисквания към бизнеса.



И не искам да противопоставям държава и община политически, но е факт, че, когато публичната власт решава да повиши своите услуги, потребителите трябва да бъдат напълно наясно с аргументите и с очакваните ефекти.

Само да уточня – нека не гледаме на „синята“ и „зелената“ зона като на изолиран случай. Тази седмица отново започна да се експонира темата за повишаване на цените и е важно да се види икономическата обосновка на този фон. Законът ясно казва, че цените на услуги могат да се повишават само при икономически обосновани фактори. Трябва да е доказано, че има реална необходимост.

- Очаквате ли КЗК и КЗП да си свършат работата?

- Виждаме, че Комисията за защита на потребителите вече се е самосезирала по казуса със зоните. Ще е много интересно да видим и позицията на другите регулатори. Аз лично очаквам да има проверки и очаквам резултатите да са ясни и публични. Казваме от месеци, че трябва да се избягва рязко поскъпване на потребителските услуги, особено в контекста на влизането в еврозоната. Много хора обвиняват именно еврозоната за проинфлационното напрежение, което се появява. Затова бяха приети специални закони, търговците бяха – да не използвам силни думи – “строго предупредени“ от институциите да не повишават цените необосновано.

- И какво се оказва? Първата структура, която си позволява рязко повишение, е самата държава в лицето на общината?

- Това наистина е парадоксално. Добре е, че има започнала проверка. Общината ще трябва да представи аргументите си и да докаже икономически основания. Не би трябвало да има разлика между частен стопански субект и държавен или общински. Тук става въпрос за юридическо лице – Център за градска мобилност – което повишава цена на услуга. И за разлика от частния сектор, тук няма конкуренция. Това само по себе си засилва напрежението.

- Защо?

- Давам пример: има частни фирми, които ще са принудени да държат цените си за години напред, защото работят на конкурентен пазар и трябва да спазват закона. Но други, които имат монопол, могат да ги променят без конкуренция и без реален контрол. Това не звучи нито пазарно, нито икономически обосновано. Но нека видим резултатите от проверките и публичната позиция на оператора.

- А защо точно сега се случва всичко това? Връзвате ли го с приемането на еврото или е съвпадение?

- Проблемът с паркирането в София не е от вчера, но да видим проверките. И, честно казано, не виждам никаква връзка с еврото. Въвеждането на еврото е технологичен процес, който сам по себе си няма отношение към цените на услуги, които би трябвало да се формират по икономически логика. Ако се твърди, че са нужни средства за инвестиции – този аргумент можеше да бъде използван и преди година, и преди шест месеца. Нищо ново не се е случило.

И друго: ако приходите от зоната трябва да отиват в определени фондове за инвестиции, логичното е първо да се направи тази реформа в посока прозрачност на разходването.



Едва след това, ако средствата не стигат, да се обсъжда повишаване на цените. Сега се прави обратното.

- И виждаме протести. Хората недоволстват…

- Обществената реакция показва, че методът е грешен. Щом и институции се самосезират, значи има нещо съмнително. Добре е, че държавата функционира – остава да видим резултатите.

- Тече приемането на бюджета. Едни го харесват, други го критикуват. Вие как гледате на плансметката на държавата?

- Бюджетът вероятно няма да сепромени драматично преди да бъде приет. От потребителска гледна точка ако има нещо добро в тези параметри, които толкова широко се коментират, то е, че те нямат потенциала да предизвикат инфлационна спирала. Не предвиждат кой знае какво увеличаване на доходите, напротив – по-скоро натоварване на определени системи с по-висока осигурителна тежест, с тези нови данъци. И на фона на многото фактори, които сега се изтъкват при приемането на еврото като проинфлационнитози бюджет, слава Богу, няма да бъде един от тях. За разлика от минали години, когато бю джетите още от самото начало съдържаха такъв потенциал и после този потенциал в някаква степен се реализира. Да видим какво ще бъде прието в крайна сметка. Но нека от гледна точка на онова важно нещо, което ни предстои от първи януари – именно приемането на еврото – да сме относително спокойни. Ако запазим потребителско хладнокръвие, мисля, че нещата ще минат напълно спокойно.

- Темата за увеличението на някои данъци се появи именно с този бюджет. Коя от партиите, които управляват, е заложила в програмата си увеличение на данъци?

- От публична информация знаем, че БСП – Обединена левица – имат желание да се предоговаря, да се преосмисли изобщо системата на данъчното облагане в България и да се върнем към пропорционалната система. Така че тази тема си остава отворена, ако конфигурацията на управлението продължи да бъде същата.

- Данък дивидент се коментира много сега?

- За данък дивидент – аз не съм чувал през изминалите месеци някой да го е коментирал специално, някой да е лансирал повишаването му преди да бъде предложено това с проектобюджета. Сега коментарите са по-скоро буря в чаша вода, защото той по принцип не дава голямо перо в приходната част и е малко по-екзотичен данък.



Най-вероятно ще предизвика някакви сътресения, но у ограничено количество потребители и системи.

По-скоро самото запазване на основната рамка на данъците такава, каквато е, означава това, което казах и в началото – че не се очакват някакви тежки флуктуации, които да отключат процеси по линия на инфлационна спирала.