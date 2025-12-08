Още за негодната формула за сградна инсталация за парно… Димитър Тодоров пред ФАКТИ

Напоследък, след решението на Върховния административен съд за отмяна на формулата за изчисляване на енергията от сградната инсталация, в медиите все по-често питат как ще се изчисляват сметките на абонатите. Този въпрос поражда от една страна любопитство, а от друга страна недоволство от факта, че много абонати са били ощетявани досега, а могат да бъдат ощетявани и в бъдеще. След като ви разказахме как и защо от „потребители“ ставаме „клиенти“ на Топлофикация, продължаваме по темата с повече подробности за формулата за изчисляване на отделената от сградната инсталация енергия. Пред ФАКТИ говори енергетикът Димитър Тодоров.
– Г-н Тодоров, нека в този разговор да обясним що е то формулата за изчисляване на отделената от сградната инсталация енергия...
– Формулата за изчисляване на отделената от сградната инсталация енергия беше написана в т.6.1.1. от методиката за дялово разпределение към наредбата за топлоснабдяване № 16-334/06.04.2007 г. Върховният административен съд отмени тази формула и по-късно министерството на енергетиката представи нова наредба с име Е-РД-04-1/12.03.2020 г. В методиката към нея отново беше написана същата формула, но с малки козметични промени. Коефициентът 0,15 беше заменен с гръцката буква β, а под формулата в текст беше написано, че β = 0,15. Смях в залата.
– С други думи, корекция в стил „да мине номерът“ пред методиката, за да може хората пак да си плащат...
– Точно така. Пълна подигравка със съда и с населението на държавата. С две думи, остана си същата формула, която след пет години отново беше отменена както от нашия, така и от Европейския съд.
– А сега предстои създаването на нова формула, с надежда тя да бъде точна?
– Всеки знае, че когато сградната инсталация работи, тръбите са топли и отделят топлина в жилището. За тази топлина трябва да се плаща. Така казва и Европейският съд. Никой не може да си купи от магазина диня без кората, нали? Ще се плаща, добре! Но въпросът е как да стане това справедливо и да отговаря на действителното потребление.
Ето и пояснение: Като се направи анализ, се вижда, че в числителя на формулата стои Qим, което е общата инсталирана мощност на отоплителните тела при проектни условия. Тази мощност може да се променя в широки граници, докато останалите множители във формулата почти не се променят. Когато много радиатори са затворени или премахнати, както това се наблюдава в много етажни собствености, то Qим намалява рязко и тъй като е в числителя, би следвало да намалее рязко и енергията, отделяна от сградната инсталация. Да, ама не, както казваше покойният журналист Петко Бочаров. Напълно е възможно и това съществува и сега, мощността на отоплителните тела да намалее, но мощността на сградната инсталация да си остане същата, както е по проект. Тогава процентът на енергията на сградната инсталация спрямо общата енергия за отопление става много голям. Точно от това се оплакват всички клиенти на топлофикациите. Това може да се покаже с прост пример.
Да разгледаме един щранг от първия до осмия етаж:
-- Ако работи само един радиатор на първия етаж, а на останалите до осмия всички вентили на радиаторите са затворени, топлоносителят няма да минава по тръбите от втория до осмия етаж и те ще бъдат студени, т.е. енергия от сградната инсталация не се отделя. Всички обаче плащат, защото мощностите на техните радиатори са включени във формулата за сградната инсталация и енергията се разпределя пропорционално на обема на жилището на всички. Никой никого не пита дали си е ползвал радиаторите или не. Така абонатите без радиатори плащат част от сметката за сградната инсталация, без изобщо да са я ползвали.
-- Ако работи само един радиатор на осмия етаж, а всички останали радиатори по долните етажи са със затворени вентили, топлоносителят ще минава по тръбите от първия до осмия етаж, т.е. всички ще получават енергия от сградната инсталация, макар че не я искат и от първия до седмия етаж не се отопляват. Сметката отново се плаща от всички. Важно е да се отбележи, че завишените сметки за сградната инсталация намаляват енергията за отопление с радиатори, а следователно и енергийната стойност на дяловите единици от разпределителите. Следователно, ползващите радиатори плащат по-малки сметки за отопление.
– И какво излиза, всъщност...
– Много абонати, поради лъжливите сметки и високите цени, се отказаха да ползват радиатори – намират алтернативни източници за отопление. Това е причината да не работят цели участъци от инсталацията. Бедата идва от това, че на мощностите на отоплителните тела силно влияе субективният фактор. От човека зависи колко и кои отоплителни тела да остави да работят и кои да премахне въобще от отоплителната инсталация. От човека зависи на кое деление ще завърти термостатния вентил или ще го изключи съвсем. От човека зависи кога ще излезе в отпуск или ще отиде в болница и ще изключи цялото отопление в жилището си. При тези неконтролируеми и непредвидими манипулации се променят неконтролируемо и непредвидимо мощностите на отоплителните тела, при което се променя и топлоотдаването от тръбите на вертикалната сградна инсталация. Всички тези зависимости правят физическата формула негодна и съдът правилно я отмени. Откъдето и да погледнеш, изчисляването на енергията от сградната инсталация не е правилно. Формулата, която служи за тези изчисления, не съществува в научната литература. Тя е измислена и освен в нашата наредба, няма да я намерите в научната литература, нито в научна монография или реферативен журнал.
– Защото...
– Не може да съществува, защото не може да има математическа формула, която да се влияе от чувства, психическо състояние, желания и намерения на човека.
– Сега се мисли да се премахне формулата и да се въведе процент. Обяснете...
– Сега желанието на специалистите от Министерството на енергетиката да премахнат формулата и на нейно място да се въведе процент от 10 до 30, както е в Чл.112в, ал.2 от изменението на Закона за енергетиката и енергийната ефективност (ДВ, бр. 108 /2000 г.), не среща подкрепа от никого. Изборът на процента трябваше да става по решение на общото събрание на етажната собственост. На всеки здравомислещ човек му е ясно, че етажната собственост никога няма да успее да избере определен процент за сградната инсталация. Абонатите, които ползват радиатори, ще искат по-голям процент сградна инсталация, за да плащат по-малко за отоплението, а тези, които са махнали радиаторите си, ще искат по-малък процент, защото те не плащат за отопление от радиатори. Текст в наредбата за избор на процент от общото събрание на етажната собственост ще освободи Министерството на енергетиката от всякаква отговорност и обрича абонатите на междусъседски войни.
– И какво чакаме сега. Задава ли се изход?
– Ще видим какво ще се реши, но… И на друго искам да обърна внимание. Скоро в свое интервю енергийният експерт Иван Хиновски бе попитан: „Какво ще правим с формулата за сградната инсталация, отменена от съда, и със сметките за парно и топла вода?“. Той каза без срам, че формулата била много точна и наговори куп неверни и обидни неща за изказванията на Омбудсмана на Република България Велислава Делчева. Видите ли, тя казала, че сметките за сградната инсталация били много завишени като процент от общата енергия за отопление, че всявала смут сред абонатите и че ще поиска нейната оставка. Каза, че тя изобщо не разбирала как се изчислява енергията, като подчерта, че Топлофикация не взема от абонатите повече пари от това, което показва топломерът в абонатната станция. В това отношение той е прав – действително Топлофикация взема от етажната собственост пари според цената на енергията и показанията на топломера в абонатната, който е търговски уред. Подчертавам – от етажната собственост.
Всъщност, именно той не разбира или умишлено премълчава, че сметките на абонатите вътре – в етажната собственост – са неверни и много абонати са ощетени за сметка на други. Формулата може да бъде сравнително точна, но само ако цялото отопление работи с проектните мощности на отоплителните тела.
Тъй като това условие не се изпълнява, формулата е изключително неточна. Ето това беше премълчано. Би трябвало Омбудсманът да поиска право на отговор или да го съди за обида или уронване на престижа на институцията. Същата теза разви и Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества. Той заяви, че формулата за сградната инсталация била много добра, но не е достатъчно прозрачна. Това показва, че и той не разбира къде е истинската причина за неточните, непрозрачни и неразбираеми сметки.
– Няколко пъти казвате, че формулата е негодна. Но решението какво е?
– Колкото и да се напъват специалистите от Министерството на енергетиката, пак ще дойдат до същата негодна формула. Но тъй като съдът е забранил тя да се използва, най-вероятно ще се обърнат към § 69, ал.15 от закона от 2000 година, за който вече говорихме. В този параграф е записано нещо много важно – дялово разпределение се въвежда само в етажни собствености, в които ползващите радиатори са повече от 90%. При такова болшинство включени радиатори сградната инсталация може да работи така, както е проектирана, и изчисленията по формулата може да дават приемливи резултати. Но тъй като това явление – ползващите да са повече от 90% – много отдавна не се наблюдава, ще трябва да се премахне дяловото разпределение, а заедно с него и формулата и фирмите за дялово разпределение. Крайният извод е, че каквато и формула да се измисли, тя по същество ще бъде същата като досегашната, но още по-неразбираема за абонатите на топлофикациите и никой няма да бъде доволен. Даже и тези, които са я сътворили.
Още за негодната формула за сградна инсталация за парно… Димитър Тодоров пред ФАКТИ
8 Декември, 2025 13:25 1 767 29
Не може да има математическа формула, която да се влияе от чувства, психическо състояние, желания и намерения на човека, казва енергетикът
Напоследък, след решението на Върховния административен съд за отмяна на формулата за изчисляване на енергията от сградната инсталация, в медиите все по-често питат как ще се изчисляват сметките на абонатите. Този въпрос поражда от една страна любопитство, а от друга страна недоволство от факта, че много абонати са били ощетявани досега, а могат да бъдат ощетявани и в бъдеще. След като ви разказахме как и защо от „потребители“ ставаме „клиенти“ на Топлофикация, продължаваме по темата с повече подробности за формулата за изчисляване на отделената от сградната инсталация енергия. Пред ФАКТИ говори енергетикът Димитър Тодоров.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
13:32 08.12.2025
2 Гора
Коментиран от #6, #8
13:35 08.12.2025
3 Красимир Петров
Коментиран от #5
13:36 08.12.2025
4 не става само с ядене трябва и акъл…
Коментиран от #9
13:40 08.12.2025
5 коментар
До коментар #3 от "Красимир Петров":с номер 4 е за теб
13:44 08.12.2025
6 В Топлофикация много добре
До коментар #2 от "Гора":знаят колко абоната ползват топлинна енергия за отопление в една сграда и колко от тях само подгряване на вода. Следователно трябва да се намали количеството на подаваната енергия в сградата. Така сметките за сградна инсталация ще бъдат по-реалистични.
Коментиран от #15
13:44 08.12.2025
7 айде да вдим тогава
13:45 08.12.2025
8 Тъп Глупънсбъркър
До коментар #2 от "Гора":Аз отдавна съм го описал реалното решение и то разбира се не съм го измислил аз ами събирайки информация съм предложил няколко алтернативни решения, като отбелязвам че в моя случай нито едно от тях за съжаление не проработи, тъй като не срещнах съгласие от ъседите си:
1. Спиране на абонатната станция - това е радикално решение, за което е необхоимо да съберете подписите на поне 67% от площта на собтвениците и да се отървете от услугата и най-вече от топлинните счетоводители, както отбелязах аз не успях.
2. Спиране на вертикалните щтрангове и направа на хоризонтална инсталация от абонатната станция, като за този вариант имаше оферта от ремонтните групи на "Топлофикация" , в която обследването и даването на оферат за цена е безплатно. Тук също не успях да убедя съседите защото им се стори много скъпо, а когато аз плащам заеднп с тях над 78% от влизащата в абонатната станция топлоенергия под формата на сградна инсталация без да имам монтиран нито един радиатор и без да ползвам гореща вода поради нефункциониращ щтранг е напълно разбираемо защо ползващите, подобно на управляващата политическа клса в България не желаят никаква промяна оеш по-малко пък ако трябва да плащат каквото и да било за такава.
3,Продавате имота и си купувате другаде такъв, който не есвързан към никаква абонатна станция, но както добре се досещате това ще ви излезе по-скъпо дори и от плащането за преработка на инсталацията от вертикална в хоризонтална.
Други разумни алтернати
Коментиран от #26
13:49 08.12.2025
9 Когато се откаже цялата сграда
До коментар #4 от "не става само с ядене трябва и акъл…":цената за подгряване на вода се повишава , тъй като Топлофикация прави изчисленията като за сграда без каквото и да е отопление. Монополът си е монопол.
13:49 08.12.2025
10 БСТ
13:51 08.12.2025
11 Не е само това!
Коментиран от #24
13:55 08.12.2025
12 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
13:56 08.12.2025
13 ИМПЕРИАЛИСТ
14:18 08.12.2025
14 Тарикатчета бате
14:18 08.12.2025
15 Стефанов
До коментар #6 от "В Топлофикация много добре":Това не го определя и не е работа на ТОПЛОФИКАЦИЯ, а на топлинните счетоводители. Ганю разбира от всичко иначе.
Коментиран от #16, #17
14:19 08.12.2025
16 Ами не е така
До коментар #15 от "Стефанов":По закон в сграда-етажна собственост при 50 % отказ от ползване на парно за отопление Топлофикация е длъжна да прекрати топлоподаването , защото е неефективно.
Коментиран от #23
14:26 08.12.2025
17 Работата на топлинните счетоводители
До коментар #15 от "Стефанов":е да ти изчислят потреблението в имота и да го предадат на Топлофикация.Нямат никакви други задължения.
14:29 08.12.2025
18 Този байно пак иска да открива
Коментиран от #21
14:35 08.12.2025
19 Цвете
14:35 08.12.2025
20 Цвете
14:39 08.12.2025
21 Хайде сега
До коментар #18 от "Този байно пак иска да открива":В София има достатъчно сгради старо и ново строителство, които нямат инсталация към Топлофикация. За отопление и подгряване на вода ползват електричество,Но на никой не му минава през ума да иска пари от съседа си, че му отоплява стената.
Коментиран от #28
14:49 08.12.2025
22 бре
Коментиран от #29
14:50 08.12.2025
23 Тъп Глупънсбъркър
До коментар #16 от "Ами не е така":И така не е. Според бламираната вече наредба когато над 50% от топлоенергията на вход в абонатната станция се начислява за загуби т.е. за сградна инсталация, от "Тъпофикация" , придружение от "тъплинен счетоводител" трябва да направят проверка на инсталацията и да дадат препоръки по темата. При нас разбира се спазвайки Наредбата дойдоха, видяха че нямам монтирани радиатори и че са успели да ми набутат водомер с дистанционно отчитане, чийто показания са 0,00 куб.метри от датата на въвеждането му в експолоатация та до ден днешен и се изрязаха със следните препоръки в смисъл, че ако сме ползвали всички загубите нямало да бъдат такива, на което аз зададох следния въпрос, на който не ми отговориха: "Ако искате да си закупите отоплителен уред и отидете за тази цел в магазина, а от там ви обяснят, че отоплителния уред който можете да си закупите губи близо 80% от подадената му енерия бихте ли си го купули?". Въпросът разбира се е риторичен и техните предписания по въпросната бламирана Наредба нищо не струват, защото това очевидно е подигравка и то нагла подигравка.
Коментиран от #25
14:51 08.12.2025
24 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #11 от "Не е само това!":„Топлофикация София”, като търговец, е длъжна да спазва „добрата търговска практика”-съгласно търговския закон. Според „добрата търговска практика”, тя е в правото си да се грижи за клиентите си. Клиентите са абонатите които плащат. Когато в една сграда, разходите за инсталацията са над 20-30%, значи се краде. Грижейки се за своите клиенти според „добрата търговска практика”, топлофикация трябва да потърси съдействие от ПРОКУРАТУРАТА за да се проведе разследване и залавяне на крадците. За целта, при всеки отделен случай, трябва да се предоставят на „органите” всички налични данни като: разпечатки от данните на „топлинните счетоводители” , топлотехнически разчети на прогнозни загуби, анализи ……..дори и снимки на жилището с термовизори. Това е грижа за клиентите, проявена реално. Въз основа на папката с данни за конкретния случай, прокуратурата може да проведе разследване, като влезе по апартаментите и установи нарушенията. Хората не плащат главно защото ги крадът и се получава омагьосан кръг. Простичко казано, никой няма да пазарува в магазин, на изхода на който го обират бандити и магазина ще фалира За какво са тогава прокурорите и полицията. Топлофикация, като търговец, трябва да засипе прокуратурата с папки, пълни с наличните данни, а ако господата не вземат съответните мерки, има и по-висока инстанция.
14:56 08.12.2025
25 С две думи
До коментар #23 от "Тъп Глупънсбъркър":законът е написан в полза на монополиста и се плаща за непоискана услуга.
14:58 08.12.2025
26 решението
До коментар #8 от "Тъп Глупънсбъркър":Решението е едно и е елементарно.
1. Всяка сградна отоплителна инсталация има свой оптимален режим, който е най-икономичен и за който е оразмерена.
2. Енергетиците от топлорайоните, след промиване на отоплителната инсталация, да регулират вентилите на отоплителните тела /радиаторите/ според оптималния режим чрез стоманена бленда. По принцип, отоплителните тела/радиатори/, които са монтирани по проект в дадена сграда, са оптималните, но много тарикати са си сменили радиаторите с по-мощни. Именно заради тях трябва да се извърши регулиране със стоманената бленда и поставяне на пломба.
3. Така регулираните вентили по радиаторите могат да се спират, но не могат да се усилват повече от това което позволява блендата.
4. Заплащането става на отопляема кубатура според показанията на общия топломер.
Коментиран от #27
15:02 08.12.2025
27 предимства
До коментар #26 от "решението":Предимства:
1. Като цяло сметките ще намалеят поради оптималния топлинно-хидравличен режим.
2. Няма нужда от фирми „ топлинни счетоводители”, това също ще доведе до намаляване на сметките.
3. Премахване на една част от съседски кражби. За пълното им премахване е необходимо да се направи и обследване за незаконно прокарване на подово или друго допълнително отопление. По този начин ще се реализира значително намаляне на сметките на лоялните клиенти-абонати.
4. Ефективно използуване на модерните нови абонтни станции за регулирането на температурата.
5. Заплащането ще става по ясни и разбираеми показатели.
6. Отпадат годишните изравнявания
7. Отпада „неразрешимият” проблем с надвзетите суми преди края на отоплителния сезон.
8. Няма нужда от уреди за дялово разпределение по радиаторите.
15:03 08.12.2025
28 Ти проумял ли си изобщо,
До коментар #21 от "Хайде сега":какво съм искал да кажа, че философстваш нелогично. Правиш ли разлика, от организацията на живот в сграда с тец, и такава без такъв. Нали точно това съм сравнил. Пискат онези, които живеят в сграда с ТЕЦ. Онези които нямат, се спасяват както намерят за добре, но тези които имат се правят на селски тарикати, искат някой да ги топли, а те нищо да не плащат. Този писач дава примери, на които само баба му може да му повярва. Дава пример, че на един щранг само един радиатор можело да бъде включен, но карали и другите със заглушени радиатори да плащат сградна инсталация. И каква формула ще измисли този мозък? Тези щрангове са направени вертикални, и водата циркулира по тях, независимо дали има включени радиатори, т.е., топлата вода се качва нагоре и слиза по другият щранг. Даже и всички радитори да са изключени, по щранговете пак върти вода и се губи топлина, която някой трябва да заплати, но тарикатите казват не, няма да плащаме.Спасението е, всички се отказват от ТЕЦ, и слагат край на сагата!
15:21 08.12.2025
29 Виждаш ли ги тарикатите,
До коментар #22 от "бре":веднага ти слагат минуси, защото им бъркаш в.адника!? Все шикалкавят, по бетер са от селски тарикати. Но на село бачо си бере гайлето как ще се топли, а тези искат да прецакат и дявола!?
15:28 08.12.2025