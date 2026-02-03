Масова легализация на чужденци в Испания: шанс или заплаха?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Стотици хиляди чужденци, пребиваващи незаконно в Испания, ще могат да получат легален статут. Мярката ще засегне най-вече икономическите имигранти от Латинска Америка и Африка. Дали тя е шанс или по-скоро заплаха?

На 27 януари правителството на Испания одобри така наречения "извънреден закон-декрет", който позволява на чужденците, пребиваващи незаконно в страната, да получат разрешение за престойс право на работа. Властите смятат, че до половин милион души ще могат да се възползват от тази възможност. Независими източници дори говорят за един милион нелегални имигранти.

Мярката ще засегне лица, които до 31 декември 2025 са пребивавали поне 5 месеца в Испания. Те могат да подадат заявление за узаконяване до 30 юни 2026. Парламентарната опозиция се противопоставя на такава масова легализация с аргумента, че тя може да усложни и без друго тежките социални проблеми на страната.

Масовата легализация е възможност и за руснаците

Новата мярка засяга предимно хора от Латинска Америка и Африка, които преобладават сред нелегалните имигранти в Испания, казва пред ДВ мадридската адвокатка Анхела Гарсия, специалист по въпросите на миграцията. Според нея става дума за "икономически мигранти", т.е. хора, които се стремят да подобрят финансовото си състояние извън родината си. От декрета обаче ще могат да се възползват и "лица, търсещи убежище в Испания по политически или други причини", твърди юристката.

Проблемът е, че процесът на предоставяне на политическо убежище в страната протича изключително бавно. Така например от почти 168 000 кандидати през 2024, закрила са получили едва около 6000 души. Останалите, сред които има много руснаци, напуснали родината си по политически причини, все още очакват решение или са получили отказ. А настоящата мярка ще позволи и на едните, и на другите да се легализират "бързо и без проблеми".

Легализация без бюрократични пречки

Властите обещават, че всички заявления ще бъдат обработени до три месеца, а кандидатите за легализация ще получат право да работят до 15 дни след подаване на документите, отбелязва Анхела Гарсия. Петмесечният престой в Испания може да се докаже например с представянето на касова бележка за купена пица или използван билет за метрото. Непълнолетните деца на нелегални имигранти, които се намират в страната, също ще получат право на пребиваване. Заявлението може да се подаде в офисите, отворени за тази цел, или по интернет.

Пребиваването и разрешителното за работа ще се издават за една година с възможност за удължаване на срока. На децата документите ще се издават с валидност от 5 години. Досега за легализиране на пребиваването законът изискваше престой от поне 2 години, представяне на трудов договор, медицинска застраховка, справка за съдимост в родната страна, както и справка за адекватно поведение от мястото, на което живее кандидатът в Испания. Сега всички тези изисквания се отменят, обобщава адвокат Анхела Гарсия.

Изненадващ ход за всички

За Хосе Мария Фернандес, професор по политически науки в Мадридския университет, декретът закон идва напълно изненадващо. Той припомня, че предишният регламент за миграцията влезе в сила едва на 1 януари тази година. И тъй като новият закон беше издаден като спешен декрет, не подлежи на одобрение от парламента, където той има много противници, както стана известно през последните дни, добавя той.

Известно е също, че декретът е приет от социалистическото правителство "под натиск" от крайнолявата партия "Подемос" и нейните съюзници от групата "Сумар". Те осигуряват на правителството мнозинство в парламента и следователно "имат възможност понякога да прокарват и своите си идеи", посочва политологът. В този случай аргументът е, че Испания уж е задължена да следва "политика на отворените граници" по отношение на миграцията.

Какви опасения съществуват?

До какво може да доведе масовата легализация на чужденци в Испания се обсъжда в парламента, в медиите и в обществото. Факт е, че така се отваря достъпът на чужденците до безплатната здравна система, "която вече е на ръба на колапса", както и до "вечно недофинансираните социални фондове" за безработните и многодетните семейства, посочва професор Фернандес.

Освен това, според него, легализираните ще могат да доведат роднините си в Испания в рамките на една година. Това ще изостри и без това тежката жилищна криза в страната и ще допринесе за образуването на мигрантски гета, които "поради това, че са пренаселени, са застрашени от етнически и расови сблъсъци". Не е тайна също и това: че лесното получаване на легален статут в европейска държава "би могла да привлече стотици хиляди нови нелегални мигранти в Испания". А твърденията на властите, че легализираните са необходими на испанската икономика, са съмнителни, тъй като "по-голямата част от тях нямат професионална квалификация", отбелязва още политологът от Мадридския университет.

Опозицията силно критикува решението

Действията на правителството се натъкват на остра съпротива от страна на либерално-консервативната опозиция в Испания. Според нея настоящата легализация "е незаконна, тъй като е приета прибързано и без видима причина, заобикаляйки парламента". Освен това опозицията цитира опасенията на полицията, че легализация без никаква проверка "отваря вратата за пребиваване в страната на лица с криминално досие и престъпни намерения – независимо дали са джихадисти или престъпници".

Либералната народна партия обеща да отнесе въпроса до Европейската народна партия (ЕНП), тъй като това не е само нарушение на Пакта за убежище и миграция на ЕС, но е и от значение за всички граждани на Общността, тъй като легализираните чужденци ще могат да се движат свободно в страните от ЕС.

Друга опозиционна партия, крайнодясната "Вокс", вече сезира Върховния съд на Испания. В мотивите се казва, че тази мярка на правителството "противоречи на испанското и европейското законодателство и представлява реална заплаха за националните интереси на испанците".