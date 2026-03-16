Любопитен момент: Рефер помогна на отбор от трета лига да се прибере у дома

Вчерашното пътуване на ОФК Левски 2007 от град Левски до Видин и обратно за мача с Бдин не премина никак гладко. На връщане автобусът на гостите попада в голяма дупка преди Монтана, при което превозното средство е влязло в авариен режим и двигателят му не е искал да стартира отново, информират от клуба.

Останали на пътя, в не особено приятното време, съпроводено от тъмнината и студения вятър, играчите и треньорския щаб са получили неочаквана помощ. Тя идва от четвъртия рефер на двубоя с Бдин (Видин) - Даниел Цолов, който по път за дома забеляза авариралия автобус на Левски и съдейства в рамките на час и половина, докато повредата бъде отстранена.

"Ръководството на ОФК Левски 2007 в лицето на президента на клуба Дочко Дочев изразява своята огромна благодарност към рефера Даниел Цолов от град Монтана! Той се притече на помощ на нашия клуб в критичен момент и ни спаси от това да прекараме повече време на студено", се казва в благодарствено изявление от ОФК Левски 2007.