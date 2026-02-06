Могат ли да бъдат съдени и осъдени агентите на ICE, убили двама души в Минеаполис?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Агенти на Имиграционната и митническа служба на САЩ (ICE) застреляха и убиха двама американски граждани при отделни операции по прилагане на закона в Минеаполис този месец, като част от твърдата имиграционна кампания на президента Доналд Тръмп.

Местни представители оспориха твърденията на представители на администрацията, че стрелбите са били актове на самозащита, като се позоваха на видеозаписи, заснети от очевидци, които изглежда противоречат на официалните версии на правителството.

Ето преглед на потенциалните правни последици за служителите.

Какво се случи?

Служител на ICE застреля 37-годишната Рене Гуд в автомобила ѝ на 7 януари. Министерството на вътрешната сигурност заяви, че служителят е произвел "защитни изстрели", след като Гуд се е опитала да го прегази с колата си, въпреки че онлайн видеозаписи от стрелбата, проверени от "Ройтерс", поставят под съмнение тази версия.

Агенти на ICE застреляха 37-годишния Алекс Прети при отделен инцидент на 24 януари. Министерството на вътрешната сигурност заяви, че Прети е приближил с пистолет и е оказал яростна съпротива при опит да бъде разоръжен, въпреки че видеозаписи от очевидци, проверени от Reuters, показват Прети — за когото началникът на полицията в Минеаполис Брайън О"Хара каза, че е носел оръжие законно — да държи телефон, докато се опитва да помогне на протестиращи, които агентите са бутнали на земята.

Какво казва законът?

Законът на Минесота за употреба на сила позволява на щатската полиция да използва смъртоносна сила, само ако добросъвестни служители биха сметнали, че това е необходимо, за да се защитят самите те или други лица от смърт или тежка телесна повреда.

Федералният закон съдържа сходен стандарт, като допуска употребата на смъртоносна сила, когато добросъвестен служител би имал вероятна причина да вярва, че дадено лице представлява непосредствена заплаха от смърт или сериозно нараняване.

Могат ли федералните служители да бъдат подведени под наказателна отговорност?

Федералните агенти по принцип са защитени от щатско наказателно преследване за действия, извършени като част от служебните им задължения. Този имунитет се прилага само когато действията на служителя са били разрешени от федералното право и са били необходими и надлежни.

Ако Минесота повдигне обвинения срещу агентите, те могат да поискат делото да бъде прехвърлено във федерален съд и да твърдят, че са защитени от наказателно преследване. За да успее, щатът трябва да докаже, че действията им са били извън рамките на служебните им задължения или са били обективно неразумни или явно незаконни. Ако съдия постанови, че служителят има имунитет, делото ще бъде прекратено и щатът няма да може да повдигне обвинения отново.

Могат ли федерални прокурори да повдигнат обвинения?

Федералните прокурори могат да повдигат обвинения срещу служители на реда за смъртоносни стрелби, но прагът е много висок и обвиненията са редки. Прокуратурата трябва да докаже, че служителят е знаел, че поведението му е незаконно, или е действал с безразсъдно пренебрежение към конституционните граници на своите правомощия — нещо, което е трудно да се докаже в съда. Администрацията на Тръмп досега защитава действията на служителите.

Какви защити биха имали агентите на ICE?

Освен федералния имунитет, агентите могат да твърдят, че действията им са били разумни съгласно Конституцията, че са действали при самозащита или че не са имали намерение да наранят или убият жертвите.

Могат ли семействата на жертвите да предявят граждански иск?

Федералните служители са защитени от граждански искове, освен ако поведението им ясно не е нарушило ясно установено конституционно право. Този правен стандарт, известен като "квалифициран имунитет", се е превърнал в изключително ефективен инструмент за защита на полицейски служители, обвинени в прекомерна употреба на сила, установиха поредица от разследвания на Reuters през 2020 г.

Въпреки това жертвите могат да съдят федералното правителство за обезщетение, когато негови служители причинят финансови или телесни вреди в хода на работата си. Това е уредено от Федералния закон за исковете срещу държавата от 1946 г. (Federal Tort Claims Act), който представлява изключение от правната доктрина за суверенния имунитет, която обикновено защитава федералното правителство от съдебни искове.

По дело по този закон ищецът обикновено твърди, че държавен служител е действал небрежно или неправомерно. Законът позволява на семействата на лица, убити от ICE, да търсят обезщетение за неправомерна смърт.

Но макар този закон да отваря рядка възможност за съдебен иск срещу федералното правителство, подобни искове са ограничени и срещат сериозни пречки, а правни експерти по принцип го смятат за слаб механизъм за справяне с неправомерни действия на държавни служители.

Убийството на Джордж Флойд и последствията

Убийството на Джордж Флойд на 25 май 2020 г., отново в Минеаполис, извършено от полицай от Полицията на Минеаполис, предизвика национални и международни протести срещу полицейското насилие и расовата дискриминация. Кадрите, на които полицай притиска Флойд към земята с коляно върху врата му, доведоха до мащабна обществена реакция и системни реформи.

Основните последствия бяха:

Полицай Дерек Шовин беше осъден за убийство и получи дългогодишна присъда лишаване от свобода; други участвали служители също бяха осъдени или се признаха за виновни.

Полицията на Минеаполис беше подложена на федерално разследване, което установи системни нарушения на гражданските права.

Градът прие споразумение за реформи, включително промени в употребата на сила, отчетността, обучението и надзора.

Случаят ускори национален дебат и законодателни инициативи за ограничаване на прекомерната употреба на сила и преразглеждане на квалифицирания имунитет.

Този прецедент превърна Минеаполис в символично място за обществената чувствителност към действията на силите на реда. Именно в този контекст сегашните стрелби от федерални агенти в града се възприемат с особена острота и предизвикват широк обществен и политически отзвук.