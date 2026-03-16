СДВР за хижа "Петрохан": Няма пожар, а дим

16 Март, 2026 21:42 550 10

Районът продължава да е под денонощна охрана

СДВР за хижа "Петрохан": Няма пожар, а дим
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

На 12 март около 16,20 часа екипът, охраняващ хижа “Петрохан” забелязал дим, който излизал от сградата. Веднага са уведомени главният секретар на МВР, разследващият екип от ГД „Национална полиция“, окръжният прокурор и пожарната. Пристигналият след сигнала екип от ГДПБЗН е констатирал на място, че няма горене, а от помещение, в което са съхранявани мокри пелети, се отделя дим. Използвана е пяна с цел да се предотврати евентуално запалване.

Районът продължава да е под денонощна охрана до последващо разпореждане от прокуратурата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    9 1 Отговор
    Хахаха..... Е те тава са идиоти, бате !!! Той дима не става от огън, сигурно е от лулата на вожда на паветните лами...?!

    Коментиран от #5

    21:44 16.03.2026

  • 2 Ама дим без огън

    6 1 Отговор
    няма, няма и да има...

    21:46 16.03.2026

  • 3 Гост

    7 1 Отговор
    Ъъъъ, шъ мъ прощаваш, ама разследващите казаха, че, видиш ли, ще продължат като се стопи снега! Въй! Сега пък, имаме патрул, и той гасил!!!
    Абе, кой е шизофреник? Разследващи, или електората!!!

    21:48 16.03.2026

  • 4 Илон Мъск

    3 1 Отговор
    Терзиев Павка трева повече от мен!

    21:49 16.03.2026

  • 5 Европеец

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Стига с тоя Петрохан, нещата са ясни с епилираните "мъже"..... Тоя министъра на вътрешните работи гледам нищо не прави да спре купуването на гласовете..... Кампанията не е почнала, но вече един дилър на гласове, който го познавам почна да се развихря и взе лейтенантите на другия ,който се разболя и вече е вън от играта ..... Та Явно пак ще имаме ""честни"" избори..

    21:50 16.03.2026

  • 6 Да, тази новина

    5 0 Отговор
    е по-важна от новината, че дизела е вече 1.50 евро и продължава да расте...

    21:51 16.03.2026

  • 7 Тия докато са се

    2 1 Отговор
    самоубивали са си пяли следната песничка:

    Петрохан, Петрохан,
    аз салама ще изям...

    21:52 16.03.2026

  • 8 Вася ПроЛама

    1 0 Отговор
    не можах да изгоря записите, мам ка му.....

    21:53 16.03.2026

  • 9 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Кажи му ченге и повече не го обиждай.

    Коментиран от #10

    21:54 16.03.2026

  • 10 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Не знам, аз им викам еничари.....

    21:56 16.03.2026

