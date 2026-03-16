СДВР за хижа "Петрохан": Няма пожар, а дим

На 12 март около 16,20 часа екипът, охраняващ хижа “Петрохан” забелязал дим, който излизал от сградата. Веднага са уведомени главният секретар на МВР, разследващият екип от ГД „Национална полиция“, окръжният прокурор и пожарната. Пристигналият след сигнала екип от ГДПБЗН е констатирал на място, че няма горене, а от помещение, в което са съхранявани мокри пелети, се отделя дим. Използвана е пяна с цел да се предотврати евентуално запалване.

Районът продължава да е под денонощна охрана до последващо разпореждане от прокуратурата.