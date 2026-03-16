Ирак спря работа в най-големите си петролни находища

Ескалацията на ситуацията в Персийския залив вече пряко засегна един от най-големите производители на петрол в света. Ирак беше принуден да намали производството на петрол наполовина, след като спря износа през южните си пристанища на фона на затварянето на Ормузкия проток и ескалацията на военния конфликт в региона. Вицепремиерът и министър на петрола Хайян Абдул Гани обяви това във видео обръщение в понеделник.

Според него, преди кризата, Ирак е произвеждал приблизително 4,4 милиона барела петрол на ден по квотата на ОПЕК. От този обем приблизително 3,4 милиона барела са били изнасяни дневно, предимно през южните терминали на брега на Персийския залив.

След затварянето на Ормузкия проток, доставките на петрол през южните пристанища са спрели напълно в рамките на два до три дни. Това принуди Багдад спешно да намали производството до приблизително 1,5-1,6 милиона барела на ден.

„Производството беше намалено до нивото, необходимо за задоволяване на вътрешното потребление и експлоатация на рафинериите“, каза министърът.

В резултат на ограниченията за износ, операциите бяха временно преустановени в най-големите нефтени находища в южната част на страната, включително Западна Курна-1, Западна Курна-2, Маджнун и Файхаа, както и в няколко находища в провинция Майсан в югоизточен Ирак.

Въпреки това, ограниченото производство продължава в определени находища, за да се подпомогне вътрешната енергийна мрежа. По-конкретно, производството продължава в находищата Северна Румайла и Зубайр, както и в газовото находище Сиба, което произвежда съпътстващ газ, необходим за работата на електроцентралите.

Според министъра, иракските нефтени рафинерии продължават да работят с пълен капацитет и произвеждат бензин, дизелово гориво, керосин и втечнен нефтен газ за вътрешния пазар.

Абдул Гани заяви също, че страната запазва стратегически газови резерви. Дневното производство е приблизително 6000 тона, докато подземните запаси надхвърлят 50 000 тона, което позволява стабилизиране на вътрешния пазар, ако е необходимо.

Същевременно иракското правителство търси алтернативни маршрути за износ на петрол. Сред разглежданите варианти са доставките през сирийското пристанище Банияс и йорданското пристанище Акаба.

Освен това Багдад преговаря с властите на иракския Кюрдистан за възможността за транспортиране на петрол от находищата в Киркук по тръбопровод до турското пристанище Джейхан. Потенциалният капацитет е от 200 000 до 250 000 барела петрол на ден, но окончателно споразумение между страните все още не е постигнато.

Министърът подчерта, че намирането на нови експортни маршрути остава приоритет на правителството на фона на продължаващата нестабилност в региона и заплахите за глобалната енергийна инфраструктура.

Наскоро ООН призова за безопасно преминаване на хуманитарни доставки през Ормузкия проток, а Съединените щати обявиха планове за създаване на коалиция за ескортиране на кораби през Ормузкия проток.

