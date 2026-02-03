Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Украйна: масирана руска атака по жилищни райони на -20°C
Украйна: масирана руска атака по жилищни райони на -20°C

3 Февруари, 2026 13:32

Русия възобнови атаките си срещу Украйна - въпреки обявеното енергийно примирие преди преговорите в Абу Даби

Украйна: масирана руска атака по жилищни райони на -20°C - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Руската армия отново нанесе масирани удари по редица региони на Украйна , съобщават властите в Киев и Харков. По време на нападението в Киев е било -20 градуса, а в Харков - 24 градуса под нулата.

Русия е използвала общо 450 безпилотни самолета и над 60 ракети, съобщи в социалната мрежа X министърът на външните работи на страната Андрий Сибига. По негови думи руският президент Владимир Путин е изчакал понижението на температурите, за да нанесе нов удар по украинската енергийна система. "Нито очакваните тази седмица дипломатически усилия в Абу Даби, нито обещанията му към Съединените щати не го спряха да продължи терора срещу цивилното население в най-суровия зимен период”, каза Сибига.

1170 жилищни сгради без ток в Киев

"Руснаците решиха в жестокия студ да нанесат поредния масивен удар по Киев. В момента постъпват съобщения за повреда на няколко жилищни многоетажни сгради и учебно заведение в Днепровския район в резултат на атаката”, написа в социалните мрежи около 01:30 местно време шефът на Киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко.

Според властите, жилищни сгради, детска градина и офис сграда на източния бряг на река Днепър са били повредени. Непотвърдени медийни съобщения също сочат, че две топлоелектрически централи са били атакувани. В момента в Киев без отопление остават общо 1170 многоетажни сгради , съобщава местната управа.

Харковска област: четирима ранени

Ударите са насочени към енергийната инфраструктура, за да нанесат максимални разрушения и да оставят града без отопление в студа , подчертаха и властите в Харков, където има информация за най-малко четирима ранени. Военният администратор на Запорожие, Иван Федоров, също съобщи в Telegram, че жена е била убита при удари с дронове в предградие на града.

В Харков властите ще трябва да източат водата от отоплителната система в 820 жилищни блока, за да избегнат замръзване на мрежата, обяснява кметът на града Игор Терехов. В момента в града работят 101 пункта, където хората могат да се стоплят и да заредят устройствата си. Очаква се най-високите стойности на термометъра в Харков днес да показват -15°C.

Русия сложи край на т.нар. "енергийно примирие”

Русия възобнови ударите по енергийната инфраструктура на Украйна снощи, с което прекъсна „енергийното примирие", обявено четири дни по-рано. През нощта на 2 февруари руските войски атакуваха енергийни обекти в областите Харков, Суми, Днепропетровск и Черкаси, заяви първият заместник-министър на енергетиката на Украйна Артем Некрасов.

Според данни на Министерството на енергетиката, възстановителните работи на засегнатите енергийни обекти не спират, но дефицитът на мощности се запазва в Киевска област . Освен това, поради сложните метеорологични условия, без електроснабдяване останаха над 160 населени места в Одеска, Николаевска и Кировоградска област.

Заместник-министърът на енергетиката заяви също, че е била извършена целенасочена атака срещу работници в енергийния сектор в област Днепропетровск, където Русия удари с дронове служебен автобус на едно от енергийните предприятия. В резултат на това 16 работници загинаха, а други 14 бяха ранени . На 2 февруари Москва нанесе втори удар по същото предприятие, като бяха повредени административни сгради.

Тази зима систематичните руски атаки доведоха Украйна до най-тежката енергийна криза от началото на пълномащабната война . Миналата седмица американският президент Доналд Тръмп заяви, че руският държавен глава Владимир Путин е откликнал на неговия призив да спре атаките срещу енергийни съоръжения. Последните атаки обаче показват, че това примирие вече е приключило. Представители на Русия и Украйна трябваше да се срещнат в Абу Даби в сряда и четвъртък за нов кръг преговори за възможно прекратяване на войната.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо

    4 32 Отговор
    Защо Пуслер маминия час сега се осмели? на 5тата година

    13:33 03.02.2026

  • 2 Хан Ювиги

    6 29 Отговор
    Всичко ще бъде Украйна
    Казах

    Коментиран от #14

    13:34 03.02.2026

  • 3 Подправения кантар

    29 39 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    Коментиран от #43, #49, #51

    13:34 03.02.2026

  • 4 Подправения кантар

    28 36 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    13:34 03.02.2026

  • 5 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    14 3 Отговор
    Дано се оправят хората.

    Коментиран от #36

    13:34 03.02.2026

  • 6 Копейки

    6 25 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Мадуро, до 1 месец ще окупира отново Сирия, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа. До 1 година е възможно да превземе и САЩ, няма да е лесно, но не е невъзможно. Не губете надежда.

    Коментиран от #23

    13:34 03.02.2026

  • 7 Подправения кантар

    20 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #12

    13:34 03.02.2026

  • 8 Пич

    29 1 Отговор
    Тези бъзливи кретени никога не са виждали "масирана руска атака" ! Но защо ДВ пише такива глупотевини , след като техните баби и дядовци са виждали , и със сигурност са им разказвали?!

    13:35 03.02.2026

  • 9 Подправения кантар

    22 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    13:35 03.02.2026

  • 10 Последния Софиянец

    26 1 Отговор
    В Киев сложили огромни казани с мръвки от нашите пари и раздават безплатно.

    13:35 03.02.2026

  • 11 руската мечка

    3 25 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    13:35 03.02.2026

  • 12 Ха-ха

    16 6 Отговор

    До коментар #7 от "Подправения кантар":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    13:35 03.02.2026

  • 13 наблюдател

    8 3 Отговор
    Тези писания са само слухове.Всичко е свалено.

    13:36 03.02.2026

  • 14 Българин

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "Хан Ювиги":

    Ще бъде когато налъма роди череши.Разказах.

    13:37 03.02.2026

  • 15 Тежка е руската съдба

    6 14 Отговор
    Рускоезичните хорица и в Харков останаха без къщи, като тези в ДНР и ЛНР, без къщи, без ток и без вода от месеци.

    13:38 03.02.2026

  • 16 Шопо

    18 2 Отговор
    Украйна не е държава а територия руска територия.
    Развявайте бялото знаме докато е време, ЕС няма да ви спаси САЩ също.

    Коментиран от #31

    13:40 03.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Владимир Путин, президент

    2 15 Отговор
    1965г по същия начин американците бомбандираха Виетвам с напалм и отрови с надеждата да пречупят виетнамския народ, резултата е известен.
    Същото сегодня прави и фашистка Русия срещу рускоезичното население на Украйна. Резултата ще е същия като във Виетнам.

    Коментиран от #29

    13:41 03.02.2026

  • 19 Хасковски каунь

    15 2 Отговор
    Сваляйте ги тези ракети и самолети.Нали ви подарихме ПВО

    13:41 03.02.2026

  • 20 Мечока

    12 2 Отговор
    вместо да мрънкате
    клякайте
    Тимур оТкаченко
    за да спрем

    Коментиран от #44

    13:41 03.02.2026

  • 21 Дойче фашистко веле

    15 1 Отговор
    Да бяха хора юдо-фашагите в Киев, нямаше да скимтят като бити кучета.

    13:41 03.02.2026

  • 22 Малкия холандец

    9 1 Отговор
    Изтръскват им енергийната инфраструктура от сняг и висулки, следователно им прстят ресурси за този вид подръжка! Неблагодарници!

    13:42 03.02.2026

  • 23 Центаджия

    1 9 Отговор

    До коментар #6 от "Копейки":

    С помощ от България Зеленски може да победи Русия.

    13:42 03.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Васо

    4 11 Отговор
    Последни напъни, показващи отчаяние, безпомощност и безизходица за руския циркаджия на токчета. . С тези нечовешки действия Чебурашка само сплотява още повече украинския народ и засилва ненавистта и омразата към Освободителите. Амин.

    13:42 03.02.2026

  • 26 Няма край

    4 11 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ, няма..

    13:42 03.02.2026

  • 27 АБВ

    19 1 Отговор
    Дойче веле отново лъже и манипулира. Тръм наистина е помолил Путин да спре атаките срещу енергийната система на Украйна за една седмица, което бе потвърдено от двете страни. Дори Зеленски призна, че руснаците са спазили обещанието си.
    Едната седмица изтече и ..... на война, като на война.
    Аре !

    13:43 03.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Луна Президент

    13 1 Отговор

    До коментар #18 от "Владимир Путин, президент":

    Американските бомби са демократични.

    Коментиран от #41

    13:43 03.02.2026

  • 30 Усраула Лайненс

    14 1 Отговор
    еми вчера украинците казаха че са готови да воюват 5-10 години още
    а пък днес
    ох ама те ни атакуват

    13:44 03.02.2026

  • 31 Късно е вече за бялото знаме.

    4 10 Отговор

    До коментар #16 от "Шопо":

    Русия пропусна момента, трябваше да стане още февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат на властта в Киев, каквато е и целта на СВО, можеше Русия да има някаква изгода от тази операция. На този етап, каквото и да направи Русия, негативите са за нея. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. В момента Русия вреди най-много на себе си.

    13:44 03.02.2026

  • 32 Хасковски каунь

    5 1 Отговор
    По случай Победата при Сталинград.

    13:46 03.02.2026

  • 33 Мнение

    10 1 Отговор
    Докато не минат преговорите и на тях да се вземе някакво решение войната си продължава.

    Коментиран от #47

    13:47 03.02.2026

  • 34 Световните медии

    2 9 Отговор
    “Тръмп обяви споразумение с Индия за сметка на Русия. Индия окончателно се отказа от руския петрол, започва да купува от Венецуела. Моди: Сключихме много добра сделка днес с моя скъп приятел президента Тръмп.“

    Коментиран от #38

    13:47 03.02.2026

  • 35 Георги

    7 1 Отговор
    те щото гледат от евреите, че така се прави

    13:47 03.02.2026

  • 36 Град Козлодуй

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Че се оправят като се присъединят към РФ.

    13:48 03.02.2026

  • 37 Някой

    12 1 Отговор
    Ми, не е на жилищните райони, а на критичната инфраструктура, използвана от военните заводи. По жилищната инфраструктура бие украинското ПВО - многократно казано и показано.

    13:48 03.02.2026

  • 38 Георги

    1 7 Отговор

    До коментар #34 от "Световните медии":

    русия може и да печели в украйна, ама толкова загуби по света, че да се чуди човек струваше ли си

    13:49 03.02.2026

  • 39 бай ДОНЧО

    4 0 Отговор
    И КОЛКО УБИТИ ИМА ПРИ ТЕЗИ МАСИРАНИ НАПАДЕНИЯ

    13:52 03.02.2026

  • 40 Смешник

    4 0 Отговор
    Какво значи пак Примирието приключи на първи февруари А Зеления клоун да вдига белия байряк и да спира да тероризира собственото си население

    13:52 03.02.2026

  • 41 Владимир Путин, президент

    3 4 Отговор

    До коментар #29 от "Луна Президент":

    "...Американските бомби са демократични..."

    Не е лъжа гледайки къде сега са Германия, Япония, Южна Корея, Филипините, Сърбия и дори България.
    Наблюдаваме страните на които Русия е "помагала" Куба, Венецуела, Афганистан, Абхазия, Нигерия и се радваме 😁

    Коментиран от #56

    13:52 03.02.2026

  • 42 543

    4 0 Отговор
    Тия Русначета как стрелят при тези минусови температури горките ще настинат

    Коментиран от #55

    13:53 03.02.2026

  • 43 МИНУВАЧ

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Подправения кантар":

    Така е,... но на някой не му оттърва

    13:54 03.02.2026

  • 44 !!!?

    9 4 Отговор

    До коментар #20 от "Мечока":

    Мечока 😂

    13:54 03.02.2026

  • 45 нннн

    5 8 Отговор
    Срокът на енергийното примирие изтече на 01.02.
    На война - като на война. Мислете по- бързо за мирен договор.

    13:55 03.02.2026

  • 46 Евроатлантик

    11 7 Отговор
    Безсилието и отчаянието на кремълските ypoди, че губят войната става все по-очевидно с тези бомбардировки.

    Коментиран от #50

    13:55 03.02.2026

  • 47 Преговорите не дават резултат.

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Мнение":

    Ако можеше с преговори да се реши проблема, отдавна да е бил решен.

    13:56 03.02.2026

  • 48 Аоо

    4 6 Отговор
    Нали тоя комик се ре в златни тоалетни и е на топло, може би на някой плаж по топлите острови и само с видеовръзка, като артист, ръководи. Войната се ръководи от натовски инструктори.

    13:57 03.02.2026

  • 49 РуснаZите

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Подправения кантар":

    са агресори баце.Бой по руските каски.

    13:58 03.02.2026

  • 50 СЪВЕТНИК

    3 8 Отговор

    До коментар #46 от "Евроатлантик":

    Бандерите спешно да се оплачат на Борис Джонсън дето ги подлъга да започнат войната.

    Коментиран от #60

    14:00 03.02.2026

  • 51 фашистки рашастан в изолация

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Подправения кантар":

    Русофашистките терористи дават няколко пъти повече жертви от Украйна.Военния дребосък расия е разкрита циркаджийска армия от 50-те години на миналия век.Тези смешници дето ходят с магарета,коне и колела на фронта,защото нямат военна техника как си представяш да оцеляват срещу модерна война на дронове ? Русофашистките са просто едно пушечно месо на изостаналата руска армия.Като убиеш един руски фашист и на негово място се пращат 3-ма нови.

    14:01 03.02.2026

  • 52 Истината е друга

    2 0 Отговор
    Това е нагла лъжа от наркомана! Руската армия никога не атакува жилищни райони!

    14:02 03.02.2026

  • 53 хаха 🤣

    2 1 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция🤣 Със спиране на ток и парно и събаряне на къщи, няма да стане🤣 учи се от САЩ как се прави 🤣

    14:03 03.02.2026

  • 54 ескимос

    1 0 Отговор
    къде пише, че война се води само на положителни температури... слушаха коалицията на желаещите сега им било студено... ама да се обадят на Макрон и Мерц да ги стоплят

    14:03 03.02.2026

  • 55 Град Козлодуй

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "543":

    Така е приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    14:03 03.02.2026

  • 56 фактите

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Владимир Путин, президент":

    Попринцип това е абсолютен факт.Ако си под крилото на Русия то бъдещето ти е обречено на глад,мизepия и изостаналост.Няма държава в която Русия да е основният водещ и тази държава да е добре.

    14:04 03.02.2026

  • 57 Факти

    2 1 Отговор
    Путин е отчаян.

    14:04 03.02.2026

  • 58 ЦИТАТ ОТ ПОРОШЕНКО

    2 0 Отговор
    "Нашите деца ще бъдат в училищата, а техните(руските), ще се крият в мазетата" - затова сега ще ачкате в торбичики.

    14:05 03.02.2026

  • 59 Гответе

    1 0 Отговор
    се за денят на страшният съд! Щом не искате да живеете в мира ще получите ядрена секира обезумели от русофобия евроатлантически фашисти!

    14:06 03.02.2026

  • 60 ....

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "СЪВЕТНИК":

    Всъщност глупавият и излъгания беше Путин, който беше подведен от собственото си разузнаване и сам се набута в капана и унищожи толкова руски войници и руско говорящи цивилни в Източна Украйна.

    14:08 03.02.2026

  • 61 Зевзек

    1 0 Отговор
    Неудобно ли е да питам, при положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите 3 области ?

    14:08 03.02.2026

  • 62 Хризантемов

    1 0 Отговор
    За сега благодарение на благия нрав на г-н Путин, руснаците галят украинцит с мекия брус. Ако по някаква причина той бъде сменен, с някой друг луд, бесен, агресивен и безкомпромисен генерал, Украйна ще изчезне от картата на света за три дни.

    14:11 03.02.2026

  • 63 Урсул Лайнеф

    1 0 Отговор
    Ще подкрепяме Украйна до постигане на справедлив и траен мир. Мир чрез сила. Още 50 пакета санкции за Русия.Украйнската хунта краде половината от средствата които им предоставяме, но нищо, ние ще продължаваме да наливаме в бездънната корумпирана и крадлива кочина Украйна. ...и така до пълното и унищожение !

    14:15 03.02.2026

