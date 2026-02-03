Украйна: масирана руска атака по жилищни райони на -20°C

Руската армия отново нанесе масирани удари по редица региони на Украйна , съобщават властите в Киев и Харков. По време на нападението в Киев е било -20 градуса, а в Харков - 24 градуса под нулата.
Русия е използвала общо 450 безпилотни самолета и над 60 ракети, съобщи в социалната мрежа X министърът на външните работи на страната Андрий Сибига. По негови думи руският президент Владимир Путин е изчакал понижението на температурите, за да нанесе нов удар по украинската енергийна система. "Нито очакваните тази седмица дипломатически усилия в Абу Даби, нито обещанията му към Съединените щати не го спряха да продължи терора срещу цивилното население в най-суровия зимен период”, каза Сибига.
1170 жилищни сгради без ток в Киев
"Руснаците решиха в жестокия студ да нанесат поредния масивен удар по Киев. В момента постъпват съобщения за повреда на няколко жилищни многоетажни сгради и учебно заведение в Днепровския район в резултат на атаката”, написа в социалните мрежи около 01:30 местно време шефът на Киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко.
Според властите, жилищни сгради, детска градина и офис сграда на източния бряг на река Днепър са били повредени. Непотвърдени медийни съобщения също сочат, че две топлоелектрически централи са били атакувани. В момента в Киев без отопление остават общо 1170 многоетажни сгради , съобщава местната управа.
Харковска област: четирима ранени
Ударите са насочени към енергийната инфраструктура, за да нанесат максимални разрушения и да оставят града без отопление в студа , подчертаха и властите в Харков, където има информация за най-малко четирима ранени. Военният администратор на Запорожие, Иван Федоров, също съобщи в Telegram, че жена е била убита при удари с дронове в предградие на града.
В Харков властите ще трябва да източат водата от отоплителната система в 820 жилищни блока, за да избегнат замръзване на мрежата, обяснява кметът на града Игор Терехов. В момента в града работят 101 пункта, където хората могат да се стоплят и да заредят устройствата си. Очаква се най-високите стойности на термометъра в Харков днес да показват -15°C.
Русия сложи край на т.нар. "енергийно примирие”
Русия възобнови ударите по енергийната инфраструктура на Украйна снощи, с което прекъсна „енергийното примирие", обявено четири дни по-рано. През нощта на 2 февруари руските войски атакуваха енергийни обекти в областите Харков, Суми, Днепропетровск и Черкаси, заяви първият заместник-министър на енергетиката на Украйна Артем Некрасов.
Според данни на Министерството на енергетиката, възстановителните работи на засегнатите енергийни обекти не спират, но дефицитът на мощности се запазва в Киевска област . Освен това, поради сложните метеорологични условия, без електроснабдяване останаха над 160 населени места в Одеска, Николаевска и Кировоградска област.
Заместник-министърът на енергетиката заяви също, че е била извършена целенасочена атака срещу работници в енергийния сектор в област Днепропетровск, където Русия удари с дронове служебен автобус на едно от енергийните предприятия. В резултат на това 16 работници загинаха, а други 14 бяха ранени . На 2 февруари Москва нанесе втори удар по същото предприятие, като бяха повредени административни сгради.
Тази зима систематичните руски атаки доведоха Украйна до най-тежката енергийна криза от началото на пълномащабната война . Миналата седмица американският президент Доналд Тръмп заяви, че руският държавен глава Владимир Путин е откликнал на неговия призив да спре атаките срещу енергийни съоръжения. Последните атаки обаче показват, че това примирие вече е приключило. Представители на Русия и Украйна трябваше да се срещнат в Абу Даби в сряда и четвъртък за нов кръг преговори за възможно прекратяване на войната.
