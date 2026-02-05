Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Д-р Велев пред ФАКТИ: Споразумението между САЩ и Индия е позитивно за България

5 Февруари, 2026 15:00 1 054 10

  • д-р петър велев-
  • индия-
  • сащ

Д-р Петър Велев е председател на Българо-индийската бизнес камара

Д-р Велев пред ФАКТИ: Споразумението между САЩ и Индия е позитивно за България - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Последната година Европа беше подложена на много сериозен натиск с митата, които президентът Тръмп въведе. Така беше и за Индия, която обаче постигна споразумение и свали на 18% митата, което е голям успех за нея. Това заяви с студиото на ФАКТИ пред Лили Маринкова д-р Петър Велев, председател на Българо-индийската бизнес камара.

"Излязохме от период на стабилни предсказуеми бизнес реалности и влязохме в бурно море, където всеки се опитва да постигне предвидимост на пазарите. Мисля, че това споразумение е много позитивно за Европа и в частност за България", обясни той.

Целия разговор с д-р Велев гледайте във видеото:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Чакащ

    9 2 Отговор
    Къде са двата боклука да се изрежат по темата?

    Коментиран от #3

    15:03 05.02.2026

  • 2 Големи международници тия бе

    3 0 Отговор
    Егаси територия само международници

    15:30 05.02.2026

  • 3 един друг боклуг

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Чакащ":

    Др Петър НПО -то нещо казал..

    15:33 05.02.2026

  • 4 Уса

    9 1 Отговор
    И какво изнасяте за Индия?Знам какво ще внасяте само отровни храни и мързеливи индиици друго не съм срещал в САЩ.В момента ги излавяме и депортираме за нищо не стават

    Коментиран от #7

    15:34 05.02.2026

  • 5 ДОКТОР

    4 0 Отговор
    какво разбира от икономика

    15:47 05.02.2026

  • 6 Някой

    5 0 Отговор
    Не знам за българо индийския бизнес ,но индийците които живеят в България мисля че е крайно време да си ги приберат , тука вече трябва да има споразумение между България и индия крайно време е !?

    16:03 05.02.2026

  • 7 Изнасяме

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Уса":

    За Индия изнасяме вълна за възглавници и клипчета от козметичните салони

    16:08 05.02.2026

  • 8 Симеон

    0 0 Отговор
    Защо така,докторе!Едните крадливи кравари,другите още по крадливи индуси! Голям келепир от нашите крадливи чаавеета!

    16:17 05.02.2026

  • 9 Значи...

    1 0 Отговор
    Между САЩ и Индия позитивно,а между ЕС и Индия не е.Егати и разбирача.Къде е САЩ бе алооууу?

    16:20 05.02.2026

  • 10 Лютеница "Брей"

    1 1 Отговор
    Все позитивизъм за България, а пък все нае.6ани винаги.

    16:41 05.02.2026