Д-р Велев пред ФАКТИ: Споразумението между САЩ и Индия е позитивно за България

Последната година Европа беше подложена на много сериозен натиск с митата, които президентът Тръмп въведе. Така беше и за Индия, която обаче постигна споразумение и свали на 18% митата, което е голям успех за нея. Това заяви с студиото на ФАКТИ пред Лили Маринкова д-р Петър Велев, председател на Българо-индийската бизнес камара.
"Излязохме от период на стабилни предсказуеми бизнес реалности и влязохме в бурно море, където всеки се опитва да постигне предвидимост на пазарите. Мисля, че това споразумение е много позитивно за Европа и в частност за България", обясни той.
