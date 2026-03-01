Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Важна информация за българите в региона на Близкия Изток

1 Март, 2026 09:40 407 6

Съгласно Правото на Европейския съюз, там където България няма свой консул, българските граждани могат да ползват за услуги консулите на другите държави от ЕС

Важна информация за българите в региона на Близкия Изток - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Сигнали и молби за съдействие се приемат денонощно на телефонните линии на Ситуационния център на Министерството на външните работи:

тел.: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616

факс: +359 2 870 71 37

e-mail: [email protected]

Можете да сигнализирате и на телефоните и имейлите на дипломатическите представителства.

МВнР приканва нашите сънародници в Близкия Изток да се регистрират в рубриката „Пътувам за“, като използват бутона в горния десен ъгъл на уебстраницата https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo.


  • 1 Скъсан шeкелджия от жълтия пaваж

    7 1 Отговор
    Ура! В oргазъм съм, че от утре литър нафта ще ни струва минимум 5 левро!

    09:42 01.03.2026

  • 2 новината е следната

    7 0 Отговор
    каде спахте бре чукундури че не се прибрахте последните две седмици докато терористите трупаха войски около иран???

    09:43 01.03.2026

  • 3 Ганьо балкански

    5 0 Отговор
    Каза им Слава Севрюкова да се прибират до 2025 година че после и да искат няма да могат!

    09:44 01.03.2026

  • 4 Дони

    1 0 Отговор
    ДА НЕ ВЗЕМАТ ПОЛЕТ 103 НА ПАН АМ -И ДА СЕ ОГЛЕЖДАТ ЗА АЛ МЕГРАХИ ВСЕ ПАК ОТГОВОР ЩЕ ПОСЛЕДВА

    09:49 01.03.2026

  • 5 ристю

    0 0 Отговор
    „Пътувам за джунглата във Виет-нам“, като използвам бутона в горния десен ъгъл на уебстраницата ,на компютъра ми.

    09:50 01.03.2026

  • 6 яница

    0 0 Отговор
    "миротвореца", които ревеше эа приэа - куба , венецуела, канада, гренландия, луд эа връэване :-((( случайно да не би йелоустоун да се е активирал ???

    09:53 01.03.2026

