Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в неделя (1 март)

Спортът по ТВ в неделя (1 март)

1 Март, 2026 09:39 398 0

  • спортът по тв-
  • днес-
  • програмата-
  • телевизията-
  • футбол-
  • тенис-
  • снукър

Ето какво може да гледате днес

Спортът по ТВ в неделя (1 март) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

10.00 Мото GP: Гран при на Тайланд - МАХ Спорт 2

11.00 Футбол: Австралия – Филипините (жени) - Нова спорт

11.00 Ски алпийски дисциплини: СК в Солдеу, супер Г, жени - Евроспорт 1

11.30 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 2

11.30 Биатлон: световно първенство под 21 г. - БНТ 3

12.45 Ски алпийски дисциплини: СК в Гармиш Партенкирхен, супер Г, мъже - Евроспорт 1

13.20 Ски бягане: Световна купа във Фалун, скиатлон, мъже - Евроспорт 2

13.30 Футбол: Кремонезе – Милан - МАХ Спорт 3

13.30 Сноуборд: Световна купа, паралелен гигантски слалом - БНТ 3

14.00 Футбол: Рейнджърс – Селтик - Ринг тв

14.30 Футбол: Марек Дупица – Янтра Габрово - Диема спорт

14.30 Футбол: Херта – Нюрнберг - Диема спорт 3

14.45 Снукър: Уелс оупън, финал - Евроспорт 1

15.00 Футбол: Елче – Еспаньол - МАХ Спорт 4

15.30 Биатлон: Световно първенство под 21 г. - БНТ 3

15.30 Колоездене: Курне-Брюксел-Курне, мъже - Евроспорт 2

16.00 Футбол: Сасуоло – Аталанта - МАХ Спорт 3

16.00 Футбол: Манчестър Юнайтед – Кристъл Палас - Диема спорт 2

16.00 Футбол: Фулъм – Тотнъм - Нова спорт

16.00 Футбол: Твенте – Фейенорд - Ринг тв

16.00 Волейбол: Суперкупа на Италия - МАХ Спорт 1

16.30 Футбол: Щутгарт – Волфсбург - Диема спорт 3

17.15 Футбол: Левски – Локомотив София - Диема спорт

17.15 Футбол: Валенсия – Осасуна - МАХ Спорт 4

17.30 Волейбол: Марица – ЦСКА - БНТ 3

17.45 Футбол: Утрехт – Алкмаар - Ринг тв

18.30 Футбол: Арсенал – Челси - Диема спорт 2

18.30 Футбол: Айнтрахт – Фрайбург - Диема спорт 3

19.00 Футбол: Торино – Лацио - МАХ Спорт 3

19.00 Футбол: ПАОК – Астерас - Нова спорт

19.00 Волейбол: Берое – Монтана - МАХ Спорт 2

19.30 Футбол: Бетис – Севиля - МАХ Спорт 4

20.00 Хокей: НХЛ, Питсбърг – Вегас - МАХ Спорт 1

20.00 НБА, Ню Йорк – Сан Антонио - Диема спорт

20.00 Голф: PGA тур, Палм Бийч Класик, четвърти ден - Евроспорт 2

20.30 Футбол: Хамбургер – Лайпциг - Диема спорт 3

20.45 Снукър: Уелс оупън, финал - Евроспорт 1

21.45 Футбол: Рома – Ювентус - МАХ Спорт 3

21.45 Футбол: Марсилия – Лион - Диема спорт 2

22.00 Футбол: Жирона – Селта - МАХ Спорт 4

22.30 Баскетбъл: НБА, Денвър – Минесота - Диема спорт 3

23.00 Автомобилизъм: Наскар, състезание в Тексас - МАХ Спорт 1

00.30 Тенис: турнир в Сантяго, финал - МАХ Спорт 2


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове