Спортът по ТВ в неделя (1 март)

10.00 Мото GP: Гран при на Тайланд - МАХ Спорт 2
11.00 Футбол: Австралия – Филипините (жени) - Нова спорт
11.00 Ски алпийски дисциплини: СК в Солдеу, супер Г, жени - Евроспорт 1
11.30 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 2
11.30 Биатлон: световно първенство под 21 г. - БНТ 3
12.45 Ски алпийски дисциплини: СК в Гармиш Партенкирхен, супер Г, мъже - Евроспорт 1
13.20 Ски бягане: Световна купа във Фалун, скиатлон, мъже - Евроспорт 2
13.30 Футбол: Кремонезе – Милан - МАХ Спорт 3
13.30 Сноуборд: Световна купа, паралелен гигантски слалом - БНТ 3
14.00 Футбол: Рейнджърс – Селтик - Ринг тв
14.30 Футбол: Марек Дупица – Янтра Габрово - Диема спорт
14.30 Футбол: Херта – Нюрнберг - Диема спорт 3
14.45 Снукър: Уелс оупън, финал - Евроспорт 1
15.00 Футбол: Елче – Еспаньол - МАХ Спорт 4
15.30 Биатлон: Световно първенство под 21 г. - БНТ 3
15.30 Колоездене: Курне-Брюксел-Курне, мъже - Евроспорт 2
16.00 Футбол: Сасуоло – Аталанта - МАХ Спорт 3
16.00 Футбол: Манчестър Юнайтед – Кристъл Палас - Диема спорт 2
16.00 Футбол: Фулъм – Тотнъм - Нова спорт
16.00 Футбол: Твенте – Фейенорд - Ринг тв
16.00 Волейбол: Суперкупа на Италия - МАХ Спорт 1
16.30 Футбол: Щутгарт – Волфсбург - Диема спорт 3
17.15 Футбол: Левски – Локомотив София - Диема спорт
17.15 Футбол: Валенсия – Осасуна - МАХ Спорт 4
17.30 Волейбол: Марица – ЦСКА - БНТ 3
17.45 Футбол: Утрехт – Алкмаар - Ринг тв
18.30 Футбол: Арсенал – Челси - Диема спорт 2
18.30 Футбол: Айнтрахт – Фрайбург - Диема спорт 3
19.00 Футбол: Торино – Лацио - МАХ Спорт 3
19.00 Футбол: ПАОК – Астерас - Нова спорт
19.00 Волейбол: Берое – Монтана - МАХ Спорт 2
19.30 Футбол: Бетис – Севиля - МАХ Спорт 4
20.00 Хокей: НХЛ, Питсбърг – Вегас - МАХ Спорт 1
20.00 НБА, Ню Йорк – Сан Антонио - Диема спорт
20.00 Голф: PGA тур, Палм Бийч Класик, четвърти ден - Евроспорт 2
20.30 Футбол: Хамбургер – Лайпциг - Диема спорт 3
20.45 Снукър: Уелс оупън, финал - Евроспорт 1
21.45 Футбол: Рома – Ювентус - МАХ Спорт 3
21.45 Футбол: Марсилия – Лион - Диема спорт 2
22.00 Футбол: Жирона – Селта - МАХ Спорт 4
22.30 Баскетбъл: НБА, Денвър – Минесота - Диема спорт 3
23.00 Автомобилизъм: Наскар, състезание в Тексас - МАХ Спорт 1
00.30 Тенис: турнир в Сантяго, финал - МАХ Спорт 2
