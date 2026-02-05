Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Минеков пред ФАКТИ: Остров Св. св. Кирик и Юлита е отвлечен не за наука и култура, а за далавера

5 Февруари, 2026 15:54 1 557 6

  • св. св. кирик и юлита-
  • велислав минеков-
  • гроздан караджов

Това е държавна собственост, която 15 години е в ръцете на МК

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Остров Св. св. Кирик и Юлита е отвлечен не за наука и култура, а за далавера. Отново Гроздан Караджов, отново в 12 без 5 толкова хубави неща се случват. Но ние няма да го позволим това безобразие, аз не съм сам. Мераците не са просто за пристанище, това са 35 декара, ще има и паркинг, място за забавления. Това заяви в студиото на ФАКТИ пред Лили Маринкова бившият служебен министър на културата Велислав Минеков.

"Това е държавна собственост, която 15 години е в ръцете на Министерство на културата, към която неведнъж са проявявани апетити", разказа той.

Целият разговор гледайте във видеото:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 гдфгфдг

    7 0 Отговор
    герб искат да правят казино там

    16:13 05.02.2026

  • 3 Минек

    3 4 Отговор
    И тебе те видяхме що за проямна донесе в културното министерство

    17:16 05.02.2026

  • 4 Българин

    0 6 Отговор
    Островът трябва да се даде на най-големите български бизнисмени, за да го развиват!
    Това е интереса на хората!

    17:36 05.02.2026

  • 5 Цвете

    1 1 Отговор
    МИНЕКОВ, ТИ ЛИ ПОДПИСА ЗА РЕСТАВРАЦИЯТА НА " БУЗЛУДЖА " ? СЕГА ИЗПЛУВАХА ОТНОВО ЕДНИ 7 МИЛИОНА, ТАЙНО, КОИТО ЩЕЛИ ДА ПОСЛУЖАТ ЗА РЕМОНТ, НО САМО ЗА ПОКРИВА.А ,ОСТАНАЛИТЕ ОТ КЪДЕ ЩЕ ДОЛЕТЯТ? ЕТО ЗА ТОВА, НЕ ВЯРВАМ НА БСП, ПРИ ТЯХ ТАЙНО СЕ КРАДЕ, НО НА ЕДРО.👎💯👎

    11:23 06.02.2026

  • 6 Цвете

    1 1 Отговор
    МИНЕКОВ, ТИ ЛИ ПОДПИСА ЗА РЕСТАВРАЦИЯТА НА " БУЗЛУДЖА " ? СЕГА ИЗПЛУВАХА ОТНОВО ЕДНИ 7 МИЛИОНА, ТАЙНО, КОИТО ЩЕЛИ ДА ПОСЛУЖАТ ЗА РЕМОНТ, НО САМО ЗА ПОКРИВА.А ,ОСТАНАЛИТЕ ОТ КЪДЕ ЩЕ ДОЛЕТЯТ? ЕТО ЗА ТОВА, НЕ ВЯРВАМ НА БСП, ПРИ ТЯХ ТАЙНО СЕ КРАДЕ, НО НА ЕДРО.👎💯👎

    11:24 06.02.2026