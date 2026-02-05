Минеков пред ФАКТИ: Остров Св. св. Кирик и Юлита е отвлечен не за наука и култура, а за далавера

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Остров Св. св. Кирик и Юлита е отвлечен не за наука и култура, а за далавера. Отново Гроздан Караджов, отново в 12 без 5 толкова хубави неща се случват. Но ние няма да го позволим това безобразие, аз не съм сам. Мераците не са просто за пристанище, това са 35 декара, ще има и паркинг, място за забавления. Това заяви в студиото на ФАКТИ пред Лили Маринкова бившият служебен министър на културата Велислав Минеков.

"Това е държавна собственост, която 15 години е в ръцете на Министерство на културата, към която неведнъж са проявявани апетити", разказа той.

