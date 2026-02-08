Слави Василев: БСП не е лява партия. В България БСП е преди всичко партията на помирението и консенсуса с миналото

За Българската социалистическа партия
Днес много се говори за БСП. Всъщност не само днес. За БСП и нейната съдба се говори, откакто Нинова я заби в едноцифрените проценти на подкрепа – като основна причина за това беше тихата ѝ война срещу Радев. Не за друго, а защото не можа да понесе факта, че избраният благодарение на нея президент я засенчи. Но не това е темата.
Темата е БСП и новият ѝ лидер. И макар да лъха надежда от вчерашния конгрес, това няма да промени нищо за „Столетницата“.
Няма да промени нищо, защото БСП не е лява партия. В България БСП - за който не е успял да разбере - е преди всичко партията на помирението и консенсуса с миналото. Партията, която се противопоставяше на вандалското спрямо историята ни отношение на „десните“. Същите тези „десни“, които съществуваха и продължават да съществуват единствено на базата на отрицанието на периода преди 1990 г. – впрочем затова и днес продължават да споменават Русия и Путин на всяка сричка. Не защото са направили задълбочен геополитически анализ, а защото умът на тези хора не може да достигне по далеч от елементарната аналогия Русия = комунизъм.
В България БСП има друга политическа и идеологическа тежест. Друга политическа основа. Преди да е идеологически носител на лявото, БСП е партията на хората, които отказват да плюят върху миналото и върху себе си. И затова БСП винаги е имала електорат от над милион и половина души - преди Нинова да я затрие окончателно.
Днес вече БСП не е тази партия, защото хората, които твърдо отстояват България в сърцето си, с ясното съзнание, че миналото носи белезите на една ожесточена епоха не я припознават. БСП е партията на хората, които обичат България и я носят в сърцето си. Не я мразят, защото е била една или друга. И не се отричат от нея.
В този смисъл аз винаги съм бил привърженик на БСП, макар от идеологическа гледна точка да съм с десни разбирания. За справка - затова България е единствената държава от Варшавския договор, която докара „БКП“ на власт и след падането на Берлинската стена. На първите свободни избори през 1990 г. - за VII Велико народно събрание - БСП стана първа политическа сила, пред носителите на „промяната“ - СДС. Защото българският народ не се отрече от миналото си.
Зад БСП винаги са стояли тези хора. Обикновени, чистосърдечни, некомплексирани от историята си българи, които не изоставиха държавата си. И не се пребоядисват, за да се нагодят.
Този електорат съществува и днес - слава на Бога. И ще Ви кажа едно, в което съм убеден.
Този електорат НЕ гласуваше дълго време, защото счита, че политиците и техните партии са предатели на идеята за България. Дали са мутри, шарлатани или просто обикновени крадци, българите колективно смятат, че настоящият парламентарен елит не струва и затова не участват в изборния процес.
И новият председател на БСП няма да е в състояние да върне погледите на този електорат към БСП. Решението му да се обяви срещу референдума за времевата рамка за въвеждането на еврото затвърди посоката, в която гледа електоратът на БСП.
Защото този електорат гледа към Радев. Той ще е човекът, който ще донесе справедливост на тези българи, които не предадоха и не изоставиха България – никога.
Коментарът на автора е публикуван на страницата му във фейсбук
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Коментиран от #3
16:02 08.02.2026
2 Никой
16:06 08.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гал
16:11 08.02.2026
5 Стара чанта
16:12 08.02.2026
6 Родина
олигарси .
16:12 08.02.2026
7 Данко Харсъзина
16:14 08.02.2026
8 нннн
16:14 08.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Алчност и не красота
Коментиран от #32
16:22 08.02.2026
11 зевзек
16:22 08.02.2026
12 Ха ха ха,
16:24 08.02.2026
13 Хмм
16:25 08.02.2026
14 Факти
18–29 години: под 4%
30–44 години: 4-5%
45–59 години: 7-8%
60+ години: 14-16%
На всички ни е ясно защо БСП изчезва. Партията е обречена.
Коментиран от #18
16:26 08.02.2026
15 Макс
16:28 08.02.2026
16 Някой
Българските "журналисти" много бавно загряват.
16:35 08.02.2026
17 Изобщо няма да чета
16:36 08.02.2026
18 Някой
До коментар #14 от "Факти":БСП изчезват защото са менте социалисти и менте партия. Само ако скъсат пъпната си връв с Москва ще оцелеят.
16:40 08.02.2026
19 Питане
16:53 08.02.2026
20 Добро утро
БСП е евроатлантическа партия и затова се провали.
Повечето симпатизанти и членове отдавна разбраха това политическо ГМО и го напуснаха.
Днес е необходим нов ляв проект, който едва ли е по силите на Зарков.
16:55 08.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Роко
17:18 08.02.2026
23 Браво!
17:31 08.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Никола Гешев беше казал че дава
17:46 08.02.2026
26 Лява ръка
17:47 08.02.2026
27 СССР
18:17 08.02.2026
28 дядовците им окрадоха земята
18:20 08.02.2026
29 Дедовия
20:16 08.02.2026
30 Един
21:09 08.02.2026
31 Някой
21:34 08.02.2026
32 Посетител
До коментар #10 от "Алчност и не красота":Какво да знае Славчо, като е роден 1986?! На първите избори е бил на пет години!
21:59 08.02.2026
33 Посетител
22:05 08.02.2026