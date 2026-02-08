Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Слави Василев: БСП не е лява партия. В България БСП е преди всичко партията на помирението и консенсуса с миналото

Слави Василев: БСП не е лява партия. В България БСП е преди всичко партията на помирението и консенсуса с миналото

8 Февруари, 2026 16:00

И макар да лъха надежда от вчерашния конгрес, това няма да промени нищо за „Столетницата“.

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
За Българската социалистическа партия
Днес много се говори за БСП. Всъщност не само днес. За БСП и нейната съдба се говори, откакто Нинова я заби в едноцифрените проценти на подкрепа – като основна причина за това беше тихата ѝ война срещу Радев. Не за друго, а защото не можа да понесе факта, че избраният благодарение на нея президент я засенчи. Но не това е темата.
Темата е БСП и новият ѝ лидер. И макар да лъха надежда от вчерашния конгрес, това няма да промени нищо за „Столетницата“.
Няма да промени нищо, защото БСП не е лява партия. В България БСП - за който не е успял да разбере - е преди всичко партията на помирението и консенсуса с миналото. Партията, която се противопоставяше на вандалското спрямо историята ни отношение на „десните“. Същите тези „десни“, които съществуваха и продължават да съществуват единствено на базата на отрицанието на периода преди 1990 г. – впрочем затова и днес продължават да споменават Русия и Путин на всяка сричка. Не защото са направили задълбочен геополитически анализ, а защото умът на тези хора не може да достигне по далеч от елементарната аналогия Русия = комунизъм.
В България БСП има друга политическа и идеологическа тежест. Друга политическа основа. Преди да е идеологически носител на лявото, БСП е партията на хората, които отказват да плюят върху миналото и върху себе си. И затова БСП винаги е имала електорат от над милион и половина души - преди Нинова да я затрие окончателно.
Днес вече БСП не е тази партия, защото хората, които твърдо отстояват България в сърцето си, с ясното съзнание, че миналото носи белезите на една ожесточена епоха не я припознават. БСП е партията на хората, които обичат България и я носят в сърцето си. Не я мразят, защото е била една или друга. И не се отричат от нея.
В този смисъл аз винаги съм бил привърженик на БСП, макар от идеологическа гледна точка да съм с десни разбирания. За справка - затова България е единствената държава от Варшавския договор, която докара „БКП“ на власт и след падането на Берлинската стена. На първите свободни избори през 1990 г. - за VII Велико народно събрание - БСП стана първа политическа сила, пред носителите на „промяната“ - СДС. Защото българският народ не се отрече от миналото си.
Зад БСП винаги са стояли тези хора. Обикновени, чистосърдечни, некомплексирани от историята си българи, които не изоставиха държавата си. И не се пребоядисват, за да се нагодят.
Този електорат съществува и днес - слава на Бога. И ще Ви кажа едно, в което съм убеден.
Този електорат НЕ гласуваше дълго време, защото счита, че политиците и техните партии са предатели на идеята за България. Дали са мутри, шарлатани или просто обикновени крадци, българите колективно смятат, че настоящият парламентарен елит не струва и затова не участват в изборния процес.
И новият председател на БСП няма да е в състояние да върне погледите на този електорат към БСП. Решението му да се обяви срещу референдума за времевата рамка за въвеждането на еврото затвърди посоката, в която гледа електоратът на БСП.
Защото този електорат гледа към Радев. Той ще е човекът, който ще донесе справедливост на тези българи, които не предадоха и не изоставиха България – никога.

Коментарът на автора е публикуван на страницата му във фейсбук


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    36 4 Отговор
    БСП не е лява партия, тя е партия на олигарсите като Гергов...

    Коментиран от #3

    16:02 08.02.2026

  • 2 Никой

    25 6 Отговор
    Славчо , всички по видими партии са олигархични . Тати нали е в комитета по издигането на Радев за президент , той не е ли ляв или направо руско олигархичен . Сега къде си буташ чехлите след като Възраждане " те разкараха . При Радев ?

    16:06 08.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гал

    13 6 Отговор
    Ех, големи тарикати, баща и син. Да сте живи и здрави!

    16:11 08.02.2026

  • 5 Стара чанта

    15 6 Отговор
    Пуделчето гради мостове.... Жалки картинки !

    16:12 08.02.2026

  • 6 Родина

    20 1 Отговор
    Кирчо Добрев , какъв е ? Закриване тази партия на
    олигарси .

    16:12 08.02.2026

  • 7 Данко Харсъзина

    22 7 Отговор
    На този нищоправец, дето на 40г. го издържа тейко му, и му дава джобните, не бива да се обръща внимание.

    16:14 08.02.2026

  • 8 нннн

    30 1 Отговор
    БСП е партия на левите милионери, подкрепяна от бедните леви идеалисти.

    16:14 08.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Алчност и не красота

    20 6 Отговор
    Славчу, първите (така наречени "демократични"избори), бяха нагласени и ти го знаеш много добре! И я се пребройте соц. милионерчетата, па тогава ни агитирай за комунистическа власт! Знайно е, че сте ненаситни за парета и власт.

    Коментиран от #32

    16:22 08.02.2026

  • 11 зевзек

    17 3 Отговор
    партията на бизнеса, и червените барони, още от 1990 година, социализъм там няма

    16:22 08.02.2026

  • 12 Ха ха ха,

    16 3 Отговор
    каза слави гинеколога.

    16:24 08.02.2026

  • 13 Хмм

    10 2 Отговор
    тук някой спомена за червената аристокрация, но аристократите имат гордост, теняма да ходят по безплатни екскурзии безпричинно, особено до Узбекистан, а до Рим всеки работещ българин може да си позволи

    16:25 08.02.2026

  • 14 Факти

    14 1 Отговор
    Резултати на БСП по възрастови групи:
    18–29 години: под 4%
    30–44 години: 4-5%
    45–59 години: 7-8%
    60+ години: 14-16%
    На всички ни е ясно защо БСП изчезва. Партията е обречена.

    Коментиран от #18

    16:26 08.02.2026

  • 15 Макс

    12 7 Отговор
    Чрез Василев разбрахме отношението на Радев към Зарков и БСП . Радев вижда реална политическа заплаха от новият лидер на БСП . Това силно го тревожи и кампанията ще бъде много кална . Успех на Крум Зарков !!!

    16:28 08.02.2026

  • 16 Някой

    13 0 Отговор
    Трябваше да минат 35 години за да почнат журналисти да казват някои истини: "Слави Василев: БСП не е лява партия"
    Българските "журналисти" много бавно загряват.

    16:35 08.02.2026

  • 17 Изобщо няма да чета

    11 4 Отговор
    глупости от малкия хладилник Мраз

    16:36 08.02.2026

  • 18 Някой

    15 4 Отговор

    До коментар #14 от "Факти":

    БСП изчезват защото са менте социалисти и менте партия. Само ако скъсат пъпната си връв с Москва ще оцелеят.

    16:40 08.02.2026

  • 19 Питане

    14 6 Отговор
    Какъв "консенсус с миналота" - това в което БАЩА ТИ почти за без пари стана собственик на голям завод за хладилници като награда за ДС службата си ??? За това минало ли ??? Или за онова в което червените бок.... ци одържавиха и приватизираха всичко ??? Или за онова мракобесното минало в което без съд и присъда убивахте и пращахте в конц.лагери ??? Кое минали бе, бок...ук ???

    16:53 08.02.2026

  • 20 Добро утро

    12 1 Отговор
    Авторът много късно произнася/разбира/ истината, че БСП не е лява партия.
    БСП е евроатлантическа партия и затова се провали.
    Повечето симпатизанти и членове отдавна разбраха това политическо ГМО и го напуснаха.
    Днес е необходим нов ляв проект, който едва ли е по силите на Зарков.

    16:55 08.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Роко

    1 13 Отговор
    95 % от коментиращите тук праскате пълни глупости БСП ще оцелее защото е единствената лява партия в България и защото има фундаментална идеология други нови партии като разни Величия Мечове и саби Възраждания ПП та ще изтекът в канала рано или късно защото не могат и незнаят как да управляват

    17:18 08.02.2026

  • 23 Браво!

    8 6 Отговор
    Руските шпиони от БСП не били лява партия, ами какви са бе другарю?

    17:31 08.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Никола Гешев беше казал че дава

    6 2 Отговор
    На БКП 50 години ама може да се тълкува 50 конгреса

    17:46 08.02.2026

  • 26 Лява ръка

    4 2 Отговор
    Десен джобс

    17:47 08.02.2026

  • 27 СССР

    4 6 Отговор
    Атанас Зафиров е единствения шанс да има социалистическа партия, но явно мнозинството искат да са БКП.

    18:17 08.02.2026

  • 28 дядовците им окрадоха земята

    7 5 Отговор
    Бащите им заводите, а тези окрадоха бъдещето на България! Три поколения крадци и слуги на различни господари!

    18:20 08.02.2026

  • 29 Дедовия

    4 1 Отговор
    БКП - "лява"-Вие добре ли сте??!!!. Кога комунистите са били леви - никога, те просто бързо ограбват балъците, изнасят парите при техните "врагове" на Запад, изпращат и дечицата си да учат в загниващия капитализъм и ги връщат като управници за нови далавери и престъпления у нас. А гоите гласуват ли гласуват за господа олигарсите. Още ли не го разбра това българско племе, че от 82 г го управляват престъпници и бандити в червена окраска. И още нещо какво е знамето на фамилията Ротшилд - червено другари, червено. Останалото оставям на Вас.

    20:16 08.02.2026

  • 30 Един

    2 1 Отговор
    Малкия Мраз па изока неподготвен.

    21:09 08.02.2026

  • 31 Някой

    2 0 Отговор
    Е как не сте лява партия, аз очаквам да вземете властта и да въведете равенство и братство и социална справедливост, България може би е единствената европейска държава в което се вихри най-дивият мафиоцки капитализъм !!!!)

    21:34 08.02.2026

  • 32 Посетител

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Алчност и не красота":

    Какво да знае Славчо, като е роден 1986?! На първите избори е бил на пет години!

    21:59 08.02.2026

  • 33 Посетител

    0 0 Отговор
    А бе, като гледам как се беше възпалил целият протестариат днес да честити на Зарков, ми е ясно в каква посока ще поемат останките от БСП...

    22:05 08.02.2026