Слави Василев: БСП не е лява партия. В България БСП е преди всичко партията на помирението и консенсуса с миналото

За Българската социалистическа партия

Днес много се говори за БСП. Всъщност не само днес. За БСП и нейната съдба се говори, откакто Нинова я заби в едноцифрените проценти на подкрепа – като основна причина за това беше тихата ѝ война срещу Радев. Не за друго, а защото не можа да понесе факта, че избраният благодарение на нея президент я засенчи. Но не това е темата.

Темата е БСП и новият ѝ лидер. И макар да лъха надежда от вчерашния конгрес, това няма да промени нищо за „Столетницата“.

Няма да промени нищо, защото БСП не е лява партия. В България БСП - за който не е успял да разбере - е преди всичко партията на помирението и консенсуса с миналото. Партията, която се противопоставяше на вандалското спрямо историята ни отношение на „десните“. Същите тези „десни“, които съществуваха и продължават да съществуват единствено на базата на отрицанието на периода преди 1990 г. – впрочем затова и днес продължават да споменават Русия и Путин на всяка сричка. Не защото са направили задълбочен геополитически анализ, а защото умът на тези хора не може да достигне по далеч от елементарната аналогия Русия = комунизъм.

В България БСП има друга политическа и идеологическа тежест. Друга политическа основа. Преди да е идеологически носител на лявото, БСП е партията на хората, които отказват да плюят върху миналото и върху себе си. И затова БСП винаги е имала електорат от над милион и половина души - преди Нинова да я затрие окончателно.

Днес вече БСП не е тази партия, защото хората, които твърдо отстояват България в сърцето си, с ясното съзнание, че миналото носи белезите на една ожесточена епоха не я припознават. БСП е партията на хората, които обичат България и я носят в сърцето си. Не я мразят, защото е била една или друга. И не се отричат от нея.

В този смисъл аз винаги съм бил привърженик на БСП, макар от идеологическа гледна точка да съм с десни разбирания. За справка - затова България е единствената държава от Варшавския договор, която докара „БКП“ на власт и след падането на Берлинската стена. На първите свободни избори през 1990 г. - за VII Велико народно събрание - БСП стана първа политическа сила, пред носителите на „промяната“ - СДС. Защото българският народ не се отрече от миналото си.

Зад БСП винаги са стояли тези хора. Обикновени, чистосърдечни, некомплексирани от историята си българи, които не изоставиха държавата си. И не се пребоядисват, за да се нагодят.

Този електорат съществува и днес - слава на Бога. И ще Ви кажа едно, в което съм убеден.

Този електорат НЕ гласуваше дълго време, защото счита, че политиците и техните партии са предатели на идеята за България. Дали са мутри, шарлатани или просто обикновени крадци, българите колективно смятат, че настоящият парламентарен елит не струва и затова не участват в изборния процес.

И новият председател на БСП няма да е в състояние да върне погледите на този електорат към БСП. Решението му да се обяви срещу референдума за времевата рамка за въвеждането на еврото затвърди посоката, в която гледа електоратът на БСП.

Защото този електорат гледа към Радев. Той ще е човекът, който ще донесе справедливост на тези българи, които не предадоха и не изоставиха България – никога.

