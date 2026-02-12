Версията за "разширено меланхолно самоубийство" умря

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Версията за "разширено меланхолно самоубийство" според мен вече умря.

До тук се разбра, че петроханската секта освен секта е била и въоръжена бойна група. Притежавали са "ловни" полуавтоматични карабини, които спокойно могат да се използват във война. Остана обаче да научим и за дроновете - колко са на брой и с каква цел са използвани.

Ако са имали до 100 кг. товароподемност, то едва ли са само за наблюдение. По-вероятно е да се използват за някаква контрабанда. А може и да се използват за обучение на военни дроноводи. Както знаем, дронът е най-модерното бойно средство, което все пак изисква известна квалификация

Ако си обучен да работиш с това оръжие, лесно можеш да си намериш работа като наемник в който и да е зона на военен конфликт. Чел съм, че дават сериозни заплати. А може и да се подготвят бойци за евентуален майдан от украински тип на жълтите павета.

Казва ли ти някой? МВР и ДАНС ги търпят 4 години. Започват някакви действия, но някой отгоре ги спира. "Сектата" е свързана с мрежата фондации на петата колона, получава грантове. Изземва държавни функции. Привлича младежи и на нещо ги обучава. И в един момент някой ги очиства.

Тази работа може да се окаже 100 пъти по-дебела, отколкото ни я представят.

Коментарът е публикуван във Фейсбук