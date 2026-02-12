Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Мнения »
Версията за "разширено меланхолно самоубийство" умря

Версията за "разширено меланхолно самоубийство" умря

12 Февруари, 2026 03:46, обновена 12 Февруари, 2026 03:52 348 4

  • петрохан-
  • убийства-
  • валери найденов-
  • разследване

Тази работа може да се окаже 100 пъти по-дебела, отколкото ни я представят.

Версията за "разширено меланхолно самоубийство" умря - 1
Снимка: NOVA
Валери Найденов Валери Найденов журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Версията за "разширено меланхолно самоубийство" според мен вече умря.

До тук се разбра, че петроханската секта освен секта е била и въоръжена бойна група. Притежавали са "ловни" полуавтоматични карабини, които спокойно могат да се използват във война. Остана обаче да научим и за дроновете - колко са на брой и с каква цел са използвани.

Ако са имали до 100 кг. товароподемност, то едва ли са само за наблюдение. По-вероятно е да се използват за някаква контрабанда. А може и да се използват за обучение на военни дроноводи. Както знаем, дронът е най-модерното бойно средство, което все пак изисква известна квалификация

Ако си обучен да работиш с това оръжие, лесно можеш да си намериш работа като наемник в който и да е зона на военен конфликт. Чел съм, че дават сериозни заплати. А може и да се подготвят бойци за евентуален майдан от украински тип на жълтите павета.

Казва ли ти някой? МВР и ДАНС ги търпят 4 години. Започват някакви действия, но някой отгоре ги спира. "Сектата" е свързана с мрежата фондации на петата колона, получава грантове. Изземва държавни функции. Привлича младежи и на нещо ги обучава. И в един момент някой ги очиства.

Тази работа може да се окаже 100 пъти по-дебела, отколкото ни я представят.

Коментарът е публикуван във Фейсбук


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Местен

    2 0 Отговор
    Само мога да кажа, че откакто се "самоубиха" гората тука гъмжи от камиони и се сече като за последно.. ясно кой ги самоуби 😉

    Коментиран от #3, #4

    03:55 12.02.2026

  • 2 замунда работи

    0 0 Отговор
    замунда точка рип вече работи


    къдравата сю да гоДУХА под вода

    03:57 12.02.2026

  • 3 нали има банани защо пак ревеш?

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Местен":

    какво ми дреме за ваща гора, важното е че има банани

    03:58 12.02.2026

  • 4 Аааааа ГА ВИ ПЯХ.......

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Местен":

    ...... .....

    03:59 12.02.2026