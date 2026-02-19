Новини
Всички срещу ПП-ДБ: кой и защо иска да ги изличи от картата

19 Февруари, 2026 23:01

Показателно е, че в наказателната офанзива се включиха не само лидерите и „остриетата“ на статуквото, а буквално на всички парламентарно представени партии, та включително и президентът Радев

Всички срещу ПП-ДБ: кой и защо иска да ги изличи от картата - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Георги Лозанов:

Не помня колко пъти вече съм отправял предупреждения, че има опити демократичната десница да бъде изтрита от картата на българската политика.

Опитите се наслагват в офанзива срещу ПП-ДБ и специално срещу „Продължаваме промяната“ в стремеж да бъдат противопоставени на „Демократична България“. Защото допреди ПП да спечелят изборите през 2021 година и да дадат електорална енергия на борбата срещу статуквото, изглеждаше, че това статукво ще може да си присвои като „демократична брошка“ и ДБ, както стана със СДС, а отчасти и с Реформаторския блок.

ПП попариха тези надежди, особено когато се коалираха с ДБ, и затова явно трябваше да бъдат наказани – така че статуквото да успее да се завърне „на бял кон“, а те да се борят за оцеляването си, подобно на политическите представители на демократичната общност след края на единствения им пълен мандат по времето на Иван Костов.

И Радев се включи в наказателните офанзиви

Показателно е, че в наказателната офанзива се включиха не само лидерите и „остриетата“ на статуквото, а буквално на всички парламентарно представени партии, та включително и президентът Радев. Тъкмо той, въпреки че градеше образ на непримирим борец със статуквото, нарече ПП „шарлатани“, „лъжци“ и какво ли още не. В унизителните арии на злобата с апломб се включи и Тошко Йорданов с обидни думи.

И не става дума само за реч на омразата, в каквато българският политически език отдавна се е превърнал, а и за престъпление по НК, което кумулативно попада под санкцията на два члена – за обида и клевета. Те защитават нематериалното човешко право за чест и достойнство, системно потъпквано в словесните атаки срещу ПП. Но политиците, които се ползват с имунитет, не ги лови законът, а и се чувстват поощрени от някои сеирджийски настроени избиратели, жадни за риторически жертвоприношения. В случая дори няма нужда да се спори с тях, защото всяко нещо, изразено по унизителен начин, пак се квалифицира като обида.

Всички, в зависимост от домашното си възпитание, идеологическите си предпочитания, степента си на изнервеност и враждите помежду си, участват в своеобразната широка коалиция на хейта срещу ПП-ДБ, който е перманентен, но, разбира се, има своите пикове с различни водещи играчи.

Измислиците, с които бе свалено правителството на ПП-ДБ

Радев, който се изживяваше като „политически баща“ на ПП, ги нарече „шарлатани“, когато му стана ясно, че няма да следват обтекаемата му позиция за нахлуването на Путин в Украйна. И те недвусмислено го демонстрираха, когато правителството им изгони 70 служители от руското посолство в София, които вероятно са имали и допълнителни функции. Правителството на ПП-ДБ беше свалено от „уж партньорите“ им от ИТН - вероятно по причини, сходни с тези на Радев, защото двете официални обяснения, които дадоха тогава, се оказаха откровени димки.

Първата – че прекомерно се увеличавал държавният дълг, беше напълно забравена при по-късното им съвместно управление с ГЕРБ, БСП и Пеевски в резерв, въпреки че дългът се увеличи с пъти, а те и дума не казаха. Второто обяснение – че кабинетът „Петков“ бил готов на отстъпки към Северна Македония, пък си беше куха фразеология, доколкото нямаше промяна в отношенията ни със съседите при всички правителства през последните години. Но е възможно в случая да са се проявили зависимости не по руска линия, а по линия на ДПС, като се има предвид, че агресивността на ИТН към ПП-ДБ е сравнима само с тази на Пеевски – това са пълководците в битката срещу демократичната десница.

Следващата организирана атака пак дойде от коалиционни партньори, но беше далеч по-перфидна и продължителна – започна от създаването на „сглобката“ с ГЕРБ и така и не спря. А Пеевски дори изтипоса „музей на сглобката“ в парламента, с цел да изстиска и последните капки хейт. За ПП-ДБ този парадоксален политически формат беше шансът на България да спре служебните кабинети на Радев и да влезе в Шенген и еврозоната. Но за ГЕРБ, с любезното съдействие на Пеевски, това беше възможност да компрометират партньорите си със средствата на „автокомпромата“: щом сте с нас, значи не сте по-добри от нас.

Арести и протести

А пък щом са като тях, значи трябваше да бъдат уличени в корупция и атаките се насочиха натам. За доказателство из публичното пространство се завъртя снимка на пудел с пачка банкноти между зъбите, който не ставаше дори за герой на анимационен филм. Но пък беше достатъчен, за да може Пеевски да обяви ПП за „партията на пуделите“ и да го повтаря с цел да влезе в политическия речник. Не му се получи – освен в най-преданите му медии, но играта загрубя.

Публичните етикети вече не стигаха и трябваше представители на ПП наистина да бъдат арестувани за корупция – най-напред един заместник-кмет на София, а после и кметът на Варна. Обаче очевидната неубедителност на втория арест със скалъпени „в крачка“ свидетелства не само не свърши очакваната работа, а изкара гражданите на улицата и по-късно доведе до най-големите протести за целия досегашен преход в България. Те, освен в защита и в синхрон с ПП-ДБ, бяха, както и през 2020 година, срещу същото онова властово статукво, но с нов акцент – употребата на репресивния апарат на държавата за разправа с политически опоненти. Така имаше реална перспектива гражданското недоволство да се трансформира на предстоящите избори в мощен вот за ПП-ДБ и можеше да се предвиди, че ги чака пореден, максимално висок, пик на атаките срещу тях.

Трагедията в Петрохан като политически компромат

В такъв се превърна ужасяващата трагедия в Петрохан. Каква намеса са имали службите едва ли ще стане ясно, но случаят от самото начало беше използван като политически компромат. Още преди да бъдат оповестени каквито и да са факти, установени от следствието, бяха натиснати два много чувствителни бутона на колективните емоции - педофилия и сектантство - с внушението, че ПП са, или най-малкото съзнателно са подкрепяли, „педофилска секта“. Без значение дали политическите фигури, свързвани с тях, са имали някакви отношения с жертвите, кога е било това и по какъв повод. Уж още се разследва, но медийният балон на коментарите трябваше да се надуе дотолкова, че обвиненията безпрепятствено да падат върху онези, които статуквото иска да накаже.

Как стана така, че ПП-ДБ успяха да обединят всички срещу себе? Това стана, когато статуквото се разшири и геополитически, като прие и слезлите от „трамвая на демокрацията“ (по ироничните думи на Ердоган), а в него останаха само ПП-ДБ. Другите гледат да се подредят в новия световен ред, при който старите „велики сили“ пак ще решават съдбата на останалите. И за да се спасиш, най-добре е сам да им пристанеш. А ние пък още от деца си знаем коя велика сила винаги ни спасява…

Дали сред крясъците и освиркванията ПП-ДБ ще продължат да се возят на „трамвая на демокрацията“ ще зависи от устойчивостта на възгледите им и от смелостта на избирателите им.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 3 хаха

    39 4 Отговор
    „Политиците са като пелените, трябва да се сменят често и по едни и същи причини“

    23:08 19.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    28 22 Отговор
    Срам ме е че съм от учредителите на ПП.Аз ги създадох и аз имам право да ги унищожа.

    23:09 19.02.2026

  • 5 преписах го отнякъде...

    39 21 Отговор
    "Имам една идея.
    Искате ли да сме първите българи, които са свалили служебно правителство чрез протести, заради въпиюща, сакрална неадекватност и за цялостно творчество на министрите?
    Само протест срещу служебен кабинет не е правен, а фигурите от този служебен кабинет са за психиатър, за фронта в Украйна и за химическо чистене от миризмата на некачествен нафталин.
    Продължавам да не вярвам на очите си и да се чудя какви хора ще организират изборите...."

    23:10 19.02.2026

  • 7 Данко Харсъзина

    50 19 Отговор
    Да се коментира Гого Лозанов е израз на дълбока човешка деградация.

    23:10 19.02.2026

  • 8 Хмм

    31 14 Отговор
    те самите, с бъчварова и надеждата на костов или Цицелков с международна забрана да присъства като наблюдател на избори да отговаря за честни избори или снимката с ламата в средата като почетен гост, ама изобщо не го знаят или лъжите на кмета само веднъж ходил, а после многократно сам не знае колко пъти, направил дарение, ама не съвсем, защото не е по сметката на агенцията, а лично на приятелчето си от протестите Ивей, скъсаха се да лъжат

    23:10 19.02.2026

  • 11 Веселяка

    5 10 Отговор
    Аз много обичам избори и да гласувам за някой шемет 🤪 чакам да видя всички кандидати 😆 и ще гласувам само за майтапа 🤣

    23:12 19.02.2026

  • 12 Титак

    42 19 Отговор
    Защо са всички срещу тях.....??? Защото са неможачи и измамници.

    23:13 19.02.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    45 23 Отговор
    Тия мискини от ППДБ искаха да вкарат България във война с Русия. Това не се прощава. Никой не иска да умира или децата му да умират за тоя дето духа. Сега се оказа че са и извратеняци. За обратно се досещахме, ама се оказа , че са и гнусни педофили, които са си създали секта в Петрохан, за да си задоволяват перверзиите.На никого няма да липсват тези мерзавци.

    23:14 19.02.2026

  • 15 Хмм

    13 15 Отговор
    с това правителствосега ще се дънят всеки ден, персонално ще стигнат до детските им пелени, конкуренцията не спи

    23:14 19.02.2026

  • 16 всички срещу ПП-ДБ

    25 27 Отговор
    Ами да.То от край време си е така.У нас свестните ги смятат за луди и всички редом стоят зад глупеца.Затова дедо Славейков каза,че не сме народ,а нещо друго,което разбъркаш ли го ще мирише и ще вони на отрова.

    Коментиран от #19

    23:16 19.02.2026

  • 17 ДъБили

    29 16 Отговор
    Лама Мирчев, какво каза по въпроса?

    23:18 19.02.2026

  • 18 Анджо

    27 12 Отговор
    С тая статия се изложи, защо ли, защото заема който изтеглиха беше прахосан без да се види за какво. Магистралите спряха , пътищата се разложиха и пак се питаме , за какво го изтеглиха. Даже и пенциите бяха изядени от инфлацията.🤷 Когато даваш обещания които не може да изпълниш е така.

    23:18 19.02.2026

  • 19 Гечко

    20 12 Отговор

    До коментар #16 от "всички срещу ПП-ДБ":

    Говори за дедо ти Сандов,не за Славейков! Гну.яри до.ни сте,не партия а мр.ша!

    23:20 19.02.2026

  • 20 Никой

    26 10 Отговор
    Но не са десни - нито средни - някакви - "лапачи". Помислили са се - за "убавци" - то това е и изобщо.

    23:21 19.02.2026

  • 21 Папионката

    35 15 Отговор
    Гого, Гого ПП-нцата са толкова пробити, а ти се опитваш да ги изкараш някакви мъченици и герои. И то точно в деня на обесването на Васил Левски. Това е толкова гнусно и гротескно.

    23:28 19.02.2026

  • 22 Някой

    23 4 Отговор
    В България няма "левица", а задкулисна мафия менте социалисти.

    23:29 19.02.2026

  • 23 И Лозанов трябва

    26 16 Отговор
    да замълчи на днешния ден. И ти и столичния кмет кмет не цапайте паметта на Апостола

    23:29 19.02.2026

  • 24 Сто по Сто

    28 13 Отговор
    Лозанов, те сами се самоизтриват. С всеки ден се показва истинската им същност и хората я виждат и това ги отблъсква.
    Нито са умни - Пеевски ги води две години за носа и те го слушаха ...
    Нито са десница - автентичното дясно бяха ДСБ, но те се загубиха в тази коалиция.
    Нито са демократични
    Това което им остана само - да са кресливи. Те не плюят по властта само в един момент - когато те са властта. През цялото останало время крещят по всички медии.
    Не заслужават и твоята подкрепа.
    Не са решението на проблема - те са самият проблем.

    23:29 19.02.2026

  • 25 Нито една от Формациите в Пърламента !

    4 25 Отговор
    Нито една от Формациите в Пърламента !

    Не Заслужава Да Съществува !

    Може би !

    С Изключение !

    На Меч !

    Доколкото Не са Все още !

    Познати !

    На Обществото !

    23:30 19.02.2026

  • 26 Мустаката Лена

    25 15 Отговор
    Рядко се случва но тук е прав- всички мразим педофилската партия

    23:33 19.02.2026

  • 27 Сатана Z

    24 14 Отговор
    ПП в началото си беше Пдраска Партия участваща в гей парадите на София,но след като набраха самочувствие се превърнаха вече в октопод и от невинни Пдрасти се превърнаха за няколко години в ПП :Прокълнати Педофили.Това е болестно състояние,и ако докторът е казал : в моргата - значи в моргата.Така се лекуват извращенците

    23:34 19.02.2026

  • 28 Хохо Бохо

    11 15 Отговор
    "Защо всички са срещу ПП-ДБ?"

    Защото едните са с мафията, а другите си искат Путин.
    Елементарно, Уотсън...

    а аз не съм мафиот и не пука за путлер... кого да подкрепя

    23:36 19.02.2026

  • 29 София Прайд

    24 13 Отговор
    Ами кво да кажа за ПП....първи ден на служебното правителство и вече се наЦицелкаха

    Коментиран от #39

    23:38 19.02.2026

  • 30 Aлфа Вълкът

    13 15 Отговор
    Повечето се упражняват на тях, мислейки печелят електорат. Най-жалки са ИТН, не разбраха, че хората не ги понасят.

    23:45 19.02.2026

  • 32 Удри

    13 15 Отговор
    Ако Делян Пеевски и Бойко Борисов имат общо 130 депутата и дойдат на власт, политици като Асен Василев, Бойко Рашков, Румен Радев и други ще влезнат в затвора. Същата съдба очаква и корумпираните олигарси, които убиваха, изнасилвах, крадяха и заравяха италиански боклук в българските земи. Затова сега тези хора да се прегърнали и се надяват да избегнат справедливост.

    23:50 19.02.2026

  • 33 ама че неграмотни мисирки

    16 9 Отговор
    казва се да ги ЗАЛИЧИ ! не ми пука кой иска да ги заличи важното е да успее !

    23:50 19.02.2026

  • 34 Гост

    22 10 Отговор
    Тези не са никва десница. А са счупена в китката левица, съставена от деца и внуци на ДС ченгета и БКП номенклатура ...

    23:51 19.02.2026

  • 35 Дойче зеле

    21 10 Отговор
    Лицата на снимката защо са още на свобода?

    23:52 19.02.2026

  • 36 Измамниците на картинката

    17 10 Отговор
    Олее, наричат ни петроханци!

    А ние сме кротки еднороги розови кончета и си падаме по кротки розови понита (мъжки и малолетни).

    23:54 19.02.2026

  • 37 Ти за онзи

    15 11 Отговор

    До коментар #1 от "Промяна":

    дъртия с мазната папионка и пълния памперс, дето ползва метрото, за да го вмирисва?..

    23:58 19.02.2026

  • 38 Съсел

    15 12 Отговор
    Ай, ай сърцето ми плаче от толкова несправедливост към горките пи до фили от ПП. А изказването на тяхен член че “възрастен мъж и малолетно момче може да имат силна сек суална връзка е нещо нормално”. А трамваят на демокрацията в България отдавна е ръждясал без колелета и не е в движение и демокрацията не е запазена марка на ППто.

    00:01 20.02.2026

  • 39 Сатана Z

    15 14 Отговор

    До коментар #29 от "София Прайд":

    За Цицелков да си джиткаш с 55 грама марихуана в джоба за лични нужди е съвсем нормално,или пък да те търсят в Гана( Африка) за секс с малолетна докато си бил наблюдател на изборите е в реда на нещата и влиза в задълженията?

    00:01 20.02.2026

  • 40 Природата

    18 10 Отговор
    иска да ги унищожи, за съжаление. Асен и мъжът му все още не мога да докарат нещата до бременност, въпреки денонощните опити. И така са хиляди техни симпатизанти. И какво ще стане накрая - ще си заминат, а партията на кого ще остане?

    Коментиран от #57

    00:02 20.02.2026

  • 42 Гласоподавател

    13 13 Отговор
    За сектата от жълтите павета няма значение, че пак ще ги употребят. Те са свикнали. Гласуваш за ппдб получаваш Радев заедно с цялата подсъдима олигархия зад тях.

    00:06 20.02.2026

  • 45 Шарлатани ООД

    20 11 Отговор
    Нашият кабинет е само за πедерасτи, πедофили и стари бранτии и разπореτини , моля да не ни се бъркате в работата!

    00:20 20.02.2026

  • 47 Пляс пляс педалите

    21 11 Отговор
    Χомосексγалиста лозанов вече даже не се крие ....
    явно подкрепя дружките πедали

    Коментиран от #64

    00:25 20.02.2026

  • 48 az СВО Победа 80

    22 8 Отговор
    DW се напъва с всички сили да защитава педофилите! 🤣🤣🤣

    00:32 20.02.2026

  • 51 Мнение

    5 4 Отговор
    „Широк фронт“ срещу удобна мишена
    Когато една формация се позиционира като антисистемна и морална алтернатива, тя естествено се превръща в общ противник за партии, които иначе са конкуренти помежду си. За Продължаваме промяната – Демократична България това означава:
    електорална конкуренция в център-дясно (с ГЕРБ),
    институционални и регулаторни сблъсъци (с Движение за права и свободи),
    идеологически конфликт по външната политика (с Възраждане),
    разочарование и конкуренция в „антисистемната“ ниша (с Има такъв народ).
    Когато интересите на различни партии съвпаднат по една тема (например критика към съдебната реформа или към конкретни кадрови решения), се създава усещане за „всички срещу един“, дори без формален съюз.

    00:43 20.02.2026

  • 52 УРЯЯЯЯ И ЛОЗАНОВ СЕ ПОЯВИ

    16 5 Отговор
    ЧАКАМЕ ДАЙНОВ ДА ИЗТРЕЗНЕЕ БАРАБАР С НОЙЗЕ

    00:44 20.02.2026

  • 53 Ролята на президента

    7 5 Отговор
    Включването на Румен Радев допълнително засилва впечатлението за институционален фронт. В началото на мандата си той и ПП имаха сходни позиции по антикорупционната реторика. По-късно обаче:
    настъпи разминаване по теми като военната помощ за Украйна и геополитическата линия;
    президентската институция и правителствата на ПП–ДБ влязоха в пряк сблъсък за кадрови и управленски решения;
    служебните кабинети (назначавани от президента) се превърнаха в политически контрапункт.
    Така конфликтът придоби не само партиен, но и институционален характер.

    00:44 20.02.2026

  • 54 Затова

    8 4 Отговор
    Защо изглежда „наказателна офанзива“
    Синхрон в посланията – различни партии използват сходни аргументи (некомпетентност, двоен стандарт, „сглобка“).
    Медийна динамика – скандалите се мултиплицират бързо и създават усещане за лавина.
    Разочарован електорат – част от симпатизантите на ПП–ДБ реагираха остро на компромиси с опоненти, което усилва вътрешната критика.

    00:44 20.02.2026

  • 55 Политическа логика

    9 3 Отговор
    В парламентарна система с фрагментиран вот е рационално няколко партии временно да се обединят срещу формация, която:
    претендира за морално превъзходство;
    застрашава установени влияния;
    е ключова за съставяне на мнозинство.
    Това не означава задължително координиран заговор, а по-скоро съвпадение на интереси.

    00:45 20.02.2026

  • 56 КАНОВ ИНДЖЕВ И ЛОЗАНОВ ВЕЧЕ

    15 5 Отговор
    СЕ РАЗПИСАХА
    ЧАКАМЕ НОЙЗЕ ДАЙНОВ И СЛАТИНСКИ
    МОЖЕ ДА СЕ ОБАДИ И ПАСИТО АКО НЕ СЕ Е НАС....РАЛ

    00:52 20.02.2026

  • 57 Опити

    16 4 Отговор

    До коментар #40 от "Природата":

    "Природата

    иска да ги унищожи, за съжаление. Асен и мъжът му все още не мога да докарат нещата до бременност, въпреки денонощните опити."

    Венко Сабрутев преди всеки опит прави поклон и бие чело в земята като петроханец с надежда да прихване, ама не става и не става...

    00:58 20.02.2026

  • 58 бай Даньо

    18 5 Отговор
    Лозанов напъваш се като гладен в кeнeф. Нито са демократични нито са десница ... пачки и пудели са и Петрохан отгоре.

    01:09 20.02.2026

  • 60 Подвеждащо и наобратно

    13 4 Отговор
    Не се опитва някой да ги изличи, а точно обратното. Някой отчаяно се опитва да ги съживи, пепейцидебейци след всичките им изцепки, бяха поели пътя към политическото небитиет

    01:22 20.02.2026

  • 61 Коста

    16 4 Отговор
    Лозанов -статуквото на ДВ! Идва края на месеца. Сметки за ток, парно.... Поредният тюрлу гьовеч. Милите ППта. Невинни и чисти като гърдите на Лена преди 25 години. За Коцев четете в Афера и слушайте записи... Изключително не е корумпиран

    01:28 20.02.2026

  • 62 ПП-ДБ са

    20 8 Отговор
    най-антибългарската партийномафиотска организация. Даже класическите мутрафони като бандититие от ГЕРБ и ДПС-Шиши на моменти имат някакви наченски на скрупули, докато кръстево-прокопиево-костовите сектанти нямат никакви задръжки в българомразието си.

    01:39 20.02.2026

  • 64 Коста

    2 3 Отговор

    До коментар #47 от "Пляс пляс педалите":

    Аз не знаех, че е ... Папийонка

    02:43 20.02.2026

  • 65 ППДБ победа!

    5 14 Отговор
    Никой нормален и трезвомислеш човек с аналитично мислене, не би повярвал на лъжите срещу ПП и анти ППДБ пропагандата ! Това е единствената демократична и европейско ориентирана опозиция в България .И самият факт, че статуквото на мафията, ведно с Радев, иска да ги изличи от картата говори недвусмислено каква заплаха представляват ППДБ за тях, защото ще премахнат мутренския им модел и схеми на управление .

    03:03 20.02.2026

  • 66 Смях

    3 0 Отговор
    Появи се нова дума/ глагол в българския език и тя е ИЗЛИЧИ!
    Голяма ПЛОСКОТИЯ.

    Коментиран от #68, #69

    03:10 20.02.2026

  • 69 Иван

    2 2 Отговор

    До коментар #66 от "Смях":

    Прочети в речника,интелигентний Гербаджия

    04:34 20.02.2026

  • 70 САНДОКАН

    8 2 Отговор
    По принцип предателите се премахват първи. А и те искаха да са най хитри , те тръгнаха срещу Радев и то в коалиция с тези които уж щяха да махат.

    05:20 20.02.2026

  • 71 джей зи

    10 1 Отговор
    още един защитник на педофилията, и политическата содомия!

    05:53 20.02.2026

  • 72 Хаха

    6 1 Отговор
    Няма заличаване , пак ще си сменят името, десант на Росенец и пак ще са в играта!

    06:59 20.02.2026

  • 73 И какво излиза от писаното?

    6 1 Отговор
    че и от дойче веле са педофили

    08:51 20.02.2026

  • 74 Иван

    2 2 Отговор
    Георги Лозанов е направил много ясен и точен анализ за българската политика в момента, преди избори. Но аудиторията тук, прочела написаното пак и пак не схваща какво е прочела, смисъла и това показва какъв е "материала" , както отдавна вече го определи Бойко, бащицата... Боже, пази България.... И така си казвахме вече защото няма да има оправия в страната както ни се ще. То е толкова ясно, че ПП и Демократична България са оплюти от тези, които не трябва да трият столовете на Народното събрание заради славата си, че са народни представители и заплатите си, които ние им даваме, да им слушаме просташкия език и се надяваме, че нещо ще се оправи, все пак.... Сега се появи и нашият льотчик, натовския генерал и айде народа се втурна към него като месия. Ама той няма да е. Да бе би да е дъното на държавата двойно?!

    11:30 20.02.2026