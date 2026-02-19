Всички срещу ПП-ДБ: кой и защо иска да ги изличи от картата

Коментар на Георги Лозанов:
Не помня колко пъти вече съм отправял предупреждения, че има опити демократичната десница да бъде изтрита от картата на българската политика.
Опитите се наслагват в офанзива срещу ПП-ДБ и специално срещу „Продължаваме промяната“ в стремеж да бъдат противопоставени на „Демократична България“. Защото допреди ПП да спечелят изборите през 2021 година и да дадат електорална енергия на борбата срещу статуквото, изглеждаше, че това статукво ще може да си присвои като „демократична брошка“ и ДБ, както стана със СДС, а отчасти и с Реформаторския блок.
ПП попариха тези надежди, особено когато се коалираха с ДБ, и затова явно трябваше да бъдат наказани – така че статуквото да успее да се завърне „на бял кон“, а те да се борят за оцеляването си, подобно на политическите представители на демократичната общност след края на единствения им пълен мандат по времето на Иван Костов.
И Радев се включи в наказателните офанзиви
Показателно е, че в наказателната офанзива се включиха не само лидерите и „остриетата“ на статуквото, а буквално на всички парламентарно представени партии, та включително и президентът Радев. Тъкмо той, въпреки че градеше образ на непримирим борец със статуквото, нарече ПП „шарлатани“, „лъжци“ и какво ли още не. В унизителните арии на злобата с апломб се включи и Тошко Йорданов с обидни думи.
И не става дума само за реч на омразата, в каквато българският политически език отдавна се е превърнал, а и за престъпление по НК, което кумулативно попада под санкцията на два члена – за обида и клевета. Те защитават нематериалното човешко право за чест и достойнство, системно потъпквано в словесните атаки срещу ПП. Но политиците, които се ползват с имунитет, не ги лови законът, а и се чувстват поощрени от някои сеирджийски настроени избиратели, жадни за риторически жертвоприношения. В случая дори няма нужда да се спори с тях, защото всяко нещо, изразено по унизителен начин, пак се квалифицира като обида.
Всички, в зависимост от домашното си възпитание, идеологическите си предпочитания, степента си на изнервеност и враждите помежду си, участват в своеобразната широка коалиция на хейта срещу ПП-ДБ, който е перманентен, но, разбира се, има своите пикове с различни водещи играчи.
Измислиците, с които бе свалено правителството на ПП-ДБ
Радев, който се изживяваше като „политически баща“ на ПП, ги нарече „шарлатани“, когато му стана ясно, че няма да следват обтекаемата му позиция за нахлуването на Путин в Украйна. И те недвусмислено го демонстрираха, когато правителството им изгони 70 служители от руското посолство в София, които вероятно са имали и допълнителни функции. Правителството на ПП-ДБ беше свалено от „уж партньорите“ им от ИТН - вероятно по причини, сходни с тези на Радев, защото двете официални обяснения, които дадоха тогава, се оказаха откровени димки.
Първата – че прекомерно се увеличавал държавният дълг, беше напълно забравена при по-късното им съвместно управление с ГЕРБ, БСП и Пеевски в резерв, въпреки че дългът се увеличи с пъти, а те и дума не казаха. Второто обяснение – че кабинетът „Петков“ бил готов на отстъпки към Северна Македония, пък си беше куха фразеология, доколкото нямаше промяна в отношенията ни със съседите при всички правителства през последните години. Но е възможно в случая да са се проявили зависимости не по руска линия, а по линия на ДПС, като се има предвид, че агресивността на ИТН към ПП-ДБ е сравнима само с тази на Пеевски – това са пълководците в битката срещу демократичната десница.
Следващата организирана атака пак дойде от коалиционни партньори, но беше далеч по-перфидна и продължителна – започна от създаването на „сглобката“ с ГЕРБ и така и не спря. А Пеевски дори изтипоса „музей на сглобката“ в парламента, с цел да изстиска и последните капки хейт. За ПП-ДБ този парадоксален политически формат беше шансът на България да спре служебните кабинети на Радев и да влезе в Шенген и еврозоната. Но за ГЕРБ, с любезното съдействие на Пеевски, това беше възможност да компрометират партньорите си със средствата на „автокомпромата“: щом сте с нас, значи не сте по-добри от нас.
Арести и протести
А пък щом са като тях, значи трябваше да бъдат уличени в корупция и атаките се насочиха натам. За доказателство из публичното пространство се завъртя снимка на пудел с пачка банкноти между зъбите, който не ставаше дори за герой на анимационен филм. Но пък беше достатъчен, за да може Пеевски да обяви ПП за „партията на пуделите“ и да го повтаря с цел да влезе в политическия речник. Не му се получи – освен в най-преданите му медии, но играта загрубя.
Публичните етикети вече не стигаха и трябваше представители на ПП наистина да бъдат арестувани за корупция – най-напред един заместник-кмет на София, а после и кметът на Варна. Обаче очевидната неубедителност на втория арест със скалъпени „в крачка“ свидетелства не само не свърши очакваната работа, а изкара гражданите на улицата и по-късно доведе до най-големите протести за целия досегашен преход в България. Те, освен в защита и в синхрон с ПП-ДБ, бяха, както и през 2020 година, срещу същото онова властово статукво, но с нов акцент – употребата на репресивния апарат на държавата за разправа с политически опоненти. Така имаше реална перспектива гражданското недоволство да се трансформира на предстоящите избори в мощен вот за ПП-ДБ и можеше да се предвиди, че ги чака пореден, максимално висок, пик на атаките срещу тях.
Трагедията в Петрохан като политически компромат
В такъв се превърна ужасяващата трагедия в Петрохан. Каква намеса са имали службите едва ли ще стане ясно, но случаят от самото начало беше използван като политически компромат. Още преди да бъдат оповестени каквито и да са факти, установени от следствието, бяха натиснати два много чувствителни бутона на колективните емоции - педофилия и сектантство - с внушението, че ПП са, или най-малкото съзнателно са подкрепяли, „педофилска секта“. Без значение дали политическите фигури, свързвани с тях, са имали някакви отношения с жертвите, кога е било това и по какъв повод. Уж още се разследва, но медийният балон на коментарите трябваше да се надуе дотолкова, че обвиненията безпрепятствено да падат върху онези, които статуквото иска да накаже.
Как стана така, че ПП-ДБ успяха да обединят всички срещу себе? Това стана, когато статуквото се разшири и геополитически, като прие и слезлите от „трамвая на демокрацията“ (по ироничните думи на Ердоган), а в него останаха само ПП-ДБ. Другите гледат да се подредят в новия световен ред, при който старите „велики сили“ пак ще решават съдбата на останалите. И за да се спасиш, най-добре е сам да им пристанеш. А ние пък още от деца си знаем коя велика сила винаги ни спасява…
Дали сред крясъците и освиркванията ПП-ДБ ще продължат да се возят на „трамвая на демокрацията“ ще зависи от устойчивостта на възгледите им и от смелостта на избирателите им.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 хаха
23:08 19.02.2026
4 Последния Софиянец
23:09 19.02.2026
5 преписах го отнякъде...
Искате ли да сме първите българи, които са свалили служебно правителство чрез протести, заради въпиюща, сакрална неадекватност и за цялостно творчество на министрите?
Само протест срещу служебен кабинет не е правен, а фигурите от този служебен кабинет са за психиатър, за фронта в Украйна и за химическо чистене от миризмата на некачествен нафталин.
Продължавам да не вярвам на очите си и да се чудя какви хора ще организират изборите...."
23:10 19.02.2026
7 Данко Харсъзина
23:10 19.02.2026
8 Хмм
23:10 19.02.2026
11 Веселяка
23:12 19.02.2026
12 Титак
23:13 19.02.2026
23:14 19.02.2026
15 Хмм
23:14 19.02.2026
16 всички срещу ПП-ДБ
Коментиран от #19
23:16 19.02.2026
17 ДъБили
23:18 19.02.2026
18 Анджо
23:18 19.02.2026
19 Гечко
До коментар #16 от "всички срещу ПП-ДБ":Говори за дедо ти Сандов,не за Славейков! Гну.яри до.ни сте,не партия а мр.ша!
23:20 19.02.2026
20 Никой
23:21 19.02.2026
21 Папионката
23:28 19.02.2026
22 Някой
23:29 19.02.2026
23 И Лозанов трябва
23:29 19.02.2026
24 Сто по Сто
Нито са умни - Пеевски ги води две години за носа и те го слушаха ...
Нито са десница - автентичното дясно бяха ДСБ, но те се загубиха в тази коалиция.
Нито са демократични
Това което им остана само - да са кресливи. Те не плюят по властта само в един момент - когато те са властта. През цялото останало время крещят по всички медии.
Не заслужават и твоята подкрепа.
Не са решението на проблема - те са самият проблем.
23:29 19.02.2026
25 Нито една от Формациите в Пърламента !
Не Заслужава Да Съществува !
Може би !
С Изключение !
На Меч !
Доколкото Не са Все още !
Познати !
На Обществото !
23:30 19.02.2026
26 Мустаката Лена
23:33 19.02.2026
27 Сатана Z
23:34 19.02.2026
28 Хохо Бохо
Защото едните са с мафията, а другите си искат Путин.
Елементарно, Уотсън...
а аз не съм мафиот и не пука за путлер... кого да подкрепя
23:36 19.02.2026
29 София Прайд
Коментиран от #39
23:38 19.02.2026
30 Aлфа Вълкът
23:45 19.02.2026
32 Удри
23:50 19.02.2026
33 ама че неграмотни мисирки
23:50 19.02.2026
34 Гост
23:51 19.02.2026
35 Дойче зеле
23:52 19.02.2026
36 Измамниците на картинката
А ние сме кротки еднороги розови кончета и си падаме по кротки розови понита (мъжки и малолетни).
23:54 19.02.2026
37 Ти за онзи
До коментар #1 от "Промяна":дъртия с мазната папионка и пълния памперс, дето ползва метрото, за да го вмирисва?..
23:58 19.02.2026
38 Съсел
00:01 20.02.2026
39 Сатана Z
До коментар #29 от "София Прайд":За Цицелков да си джиткаш с 55 грама марихуана в джоба за лични нужди е съвсем нормално,или пък да те търсят в Гана( Африка) за секс с малолетна докато си бил наблюдател на изборите е в реда на нещата и влиза в задълженията?
00:01 20.02.2026
40 Природата
Коментиран от #57
00:02 20.02.2026
42 Гласоподавател
00:06 20.02.2026
45 Шарлатани ООД
00:20 20.02.2026
47 Пляс пляс педалите
явно подкрепя дружките πедали
Коментиран от #64
00:25 20.02.2026
48 az СВО Победа 80
00:32 20.02.2026
51 Мнение
Когато една формация се позиционира като антисистемна и морална алтернатива, тя естествено се превръща в общ противник за партии, които иначе са конкуренти помежду си. За Продължаваме промяната – Демократична България това означава:
електорална конкуренция в център-дясно (с ГЕРБ),
институционални и регулаторни сблъсъци (с Движение за права и свободи),
идеологически конфликт по външната политика (с Възраждане),
разочарование и конкуренция в „антисистемната“ ниша (с Има такъв народ).
Когато интересите на различни партии съвпаднат по една тема (например критика към съдебната реформа или към конкретни кадрови решения), се създава усещане за „всички срещу един“, дори без формален съюз.
00:43 20.02.2026
52 УРЯЯЯЯ И ЛОЗАНОВ СЕ ПОЯВИ
00:44 20.02.2026
53 Ролята на президента
настъпи разминаване по теми като военната помощ за Украйна и геополитическата линия;
президентската институция и правителствата на ПП–ДБ влязоха в пряк сблъсък за кадрови и управленски решения;
служебните кабинети (назначавани от президента) се превърнаха в политически контрапункт.
Така конфликтът придоби не само партиен, но и институционален характер.
00:44 20.02.2026
54 Затова
Синхрон в посланията – различни партии използват сходни аргументи (некомпетентност, двоен стандарт, „сглобка“).
Медийна динамика – скандалите се мултиплицират бързо и създават усещане за лавина.
Разочарован електорат – част от симпатизантите на ПП–ДБ реагираха остро на компромиси с опоненти, което усилва вътрешната критика.
00:44 20.02.2026
55 Политическа логика
претендира за морално превъзходство;
застрашава установени влияния;
е ключова за съставяне на мнозинство.
Това не означава задължително координиран заговор, а по-скоро съвпадение на интереси.
00:45 20.02.2026
56 КАНОВ ИНДЖЕВ И ЛОЗАНОВ ВЕЧЕ
ЧАКАМЕ НОЙЗЕ ДАЙНОВ И СЛАТИНСКИ
МОЖЕ ДА СЕ ОБАДИ И ПАСИТО АКО НЕ СЕ Е НАС....РАЛ
00:52 20.02.2026
57 Опити
До коментар #40 от "Природата":"Природата
иска да ги унищожи, за съжаление. Асен и мъжът му все още не мога да докарат нещата до бременност, въпреки денонощните опити."
Венко Сабрутев преди всеки опит прави поклон и бие чело в земята като петроханец с надежда да прихване, ама не става и не става...
00:58 20.02.2026
58 бай Даньо
01:09 20.02.2026
60 Подвеждащо и наобратно
01:22 20.02.2026
61 Коста
01:28 20.02.2026
62 ПП-ДБ са
01:39 20.02.2026
64 Коста
До коментар #47 от "Пляс пляс педалите":Аз не знаех, че е ... Папийонка
02:43 20.02.2026
65 ППДБ победа!
03:03 20.02.2026
66 Смях
Голяма ПЛОСКОТИЯ.
Коментиран от #68, #69
03:10 20.02.2026
69 Иван
До коментар #66 от "Смях":Прочети в речника,интелигентний Гербаджия
04:34 20.02.2026
70 САНДОКАН
05:20 20.02.2026
71 джей зи
05:53 20.02.2026
72 Хаха
06:59 20.02.2026
73 И какво излиза от писаното?
08:51 20.02.2026
74 Иван
11:30 20.02.2026