Сектата „Петрохан“

Сектата „Петрохан“

19 Февруари, 2026 16:01 4 013 86

  • ивайло калушев-
  • секта-
  • петрохан-
  • педофили-
  • педофилия

Започнаха да бранят като Матросов сектантите, обвиниха цялата вселена във всички грехове. Но отказват да погледат истината в очите. ПП няма да спре въпросите със заплахи!

Сектата „Петрохан“ - 1
Снимка: БГНЕС
Петър Кичашки Петър Кичашки изпълнителен директор на Института за модерна политика
Труд Труд медия
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

През 2017 г. във Варна се самоубива 18-годишният Калоян Георгиев, който преди да посегне на живота си напада медицинска сестра. Случаят шокира обществото. Родителите му тогава описват как детето им е било като “зомбирано”. Калоян попада под влиянието на руската секта „Анастасия“. Основана от руснака Владимир Мегре през 1996 г., сектата оперира в редица държави, въпреки че на много места е забранена, включително и в момента и в самата Русия.

В България тя навлиза в началото на новото хилядолетие и създава свои „био-селища“ край Ямбол и Елхово. Сектата проповядва агресивно зелен и крайно био начин на живот, отрицание на модерността, дори антисемитизъм. Тази секта и в момента функционира в България със статут на НПО и е под наблюдението на българските власти. Зелени политики, изолация, самоубийство.

Звучи ли ви познато?

През 1993 г. в край град Уейко в Тексас се развива шокираща сцена. Властите получават сигнал за дейността на сектата „Клонка Давидова“, която разполага с нелегално оръжие. Имат данни и за педофилски практики и сексуално насилие. Дейвид Кореш, лидерът на опасния култ, е проповядвал апокалиптични възгледи и е въоръжавал членовете на сектата си в очакване на второто пришествие на Христос. Същият е налагал полигамия в сектата си и е издевателствал сексуално над малолетни момичета в култа си, наричайки ги свой „духовни съпруги“. Сектата е била въоръжена до зъби. Сблъсъкът между тях и федералното правителство води до 51-дневна обсада, завършила с пожар, причинен от самите сектанти. В него загиват 76 души, 25 от които деца. Оръжия, пожар, педофилия, смърт.

Звучи ли ви познато?

През 70-те години сектата „Храм на народите“, предвождана от крайно-левия проповедник Джим Джоунс, става изключително популярна в Сан Франциско. Сектата има хиляди членове и активно участва в местната политика. Джим Джоунс е изключително близък до ляво-либералния политик Джордж Москоне. През 1975 г. по време на кампанията на Москоне за кмет на Сан Франциско, Джим Джоунс и неговата секта помагат активно - с флайъри, плакати и агитация в полза на Москоне. Джоунс мобилизира много афро-американски гласове, както и значителна подкрепа от бедните квартали. Москоне печели кметските избори и се отблагодарява на сектанта Джоунс като му поверява пост в администрацията си. Будната американска общественост дешифрира бързо опасното поведение на сектата на Джоунс и под напора на обстоятелствата сектантите бягат към Гаяна, Южна Америка, където Джоунс изгражда селището Джоунстаун близо до венецуелската граница. В него от Америка се пренасят над 900 сектанти. През 1978 г. конгресменът от Демократическата партия Лео Райън отива в Гаяна, за да разследва сектата. Членове на култа го убиват, заедно с още четирима души. В резултат на това Джоунс заповядва на последователите си да извършват „революционно самоубийство“ с цианид. Умират 918 души, включително над 300 деца. До атентатите от 11 септември, това е най-кървавия случай с американски граждани в историята. Убийства, самоубийства, кметски връзки.

Звучи ли ви познато?

Разказвам тези опасни и мрачни страници от историята не от голо любопитство към този тип опасни сектантски сборища. Сектата „Петрохан“ разтърси българското общество, вече пренарежда политическата сцена и носи характеристиките на онова, което Насим Талеб наричаше „черен лебед“. Сектата „Петрохан“ има елементи и на трите гореспоменати секти. Прилича на действащата секта у нас „Анастасия“ - изолираност, култ към зеленото движение, опасно промиване на мозъци на деца и младежи. Включително довели до фатален край. Прилича и на „Клонка Давидова“ на Дейвид Кореш, който, по подобие на сектантите от „Петрохан“ е издевателствал сексуално над деца и е бил въоръжен до зъби. Прилича и на „Храм на народите“ на Джим Джоунс, който е дълбоко имплантиран в местната политика в Сан Франциско и последователите му завършват земния си път с ритуално самоубийство.

Сектата „Петрохан“ не е религия. Това е класически култ, в който няма религия. Оставете какво сричат разни неразбиращи нищо от материята. Не става дума за легитимно вероизповедание. Става дума за смъртоносен култ, който отнема живота на шест души, сред които дете. От разказите на участниците в култа е повече от очевидно за какво става дума. Мнозина затънаха в уатабаутизъм и морален релативизъм. Започнаха да бранят като Матросов сектантите. Обвиниха цялата вселена във всички грехове. Но отказват да погледат истината в очите. Опасявам се, че тези хора може да не познаят истината дори и тя да се съблече гола пред очите им. Царят е очевидно гол, те славословят одеждите му.

Защо?

Отново е очевидно. Сектата „Петрохан“ е интегрално свързана с една политическа сила. Нейните фенове, апологети и закрилници сега имат пред себе си нерешима задача - как да изкарат черното бяло. Как да аргументират неаргументируемото. Нямат избор, следва да защитят доскорошните си съратници. Онези, на които са дарявали торби с пари. Онези, с които са си хортували под дебелата сянка в печалната хижа. Онези, на които са регистрирали НПО-то, въпреки че са имитирали държавна структура в името си. Онези, на които са дали министерска индулгенция и са издигнали на най-високо държавно равнище като са лобирали за тях пред държавни органи. Онези, които са им били приятели, политически другари, оръженосци. Царят е гол. ППДБ изглеждат политически обвързани със сектата „Петрохан“. А към ПП, които плашат с дела всеки, който повдига тези въпроси имам едно послание - вместо да плашите гаргите, огледайте си къщичката. Имаме право да повдигаме тези въпроси, това са легитимни теми и заслужават да бъдат адресирани. Няма да спрете въпросите със заплахи.

Към онези, включително и самите ПП, които казват, че трагедията покрай сектата „Петрохан“ не трябва да се политизира, имам да кажа едно. Щяхте да сте много по-убедителни, ако всеки път, когато има някаква трагедия, с която други партии са дори и косвено свързани, вие не политизирахте темата. Помните ли автобусната катастрофа на „Струма“ от 2021 г., в която загинаха 45 души от Северна Македония, включително 12 деца? Тогава Кирил Петков в качеството си на служебен министър на Радев, обвини ГЕРБ за „хаоса в инфраструктурата“. Помните ли пожарът в дома за възрастни хора в с. Рояк, където загинаха 9 души отново през 2021 г.? Тогава на власт е отново служебно правителство на Радев, а ДБ остро критикуват ГЕРБ за провал в социалната политика. Бъдещият коалиционен партньор на ППДБ Корнелия Нинова тогава ще каже от парламента, че „това е резултат от 12 години ГЕРБ - смърт за най-бедните“. Помните ли катастрофата с мигранти край Бургас през 2023 г., когато загинаха 18 души? Тогава, макар и в сглобка с ГЕРБ, ППДБ пряко обвиняват партията на Борисов, че се е провалила в граничния контрол.

За такива случаи, които са много по-малко (или дори никак) политически свързани, вие винаги сте обвинявали опонентите си. Днес сте се оплели като свински черва с една секта. И искате да не се политизира. Има си термин за това вашето - „лицемерие“ се нарича. Обществото има право да знае кой е покровителствал и кой е помагал на тази секта. И въпросите са напълно легитимни и заслужават отговор. Знам, че българските политици не умеят да признават грешки и не знаят как да се смирят. Но е време да се научат.

Благодаря ви за вниманието по този въпрос.


София / България
Оценка 3.4 от 55 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    19 5 Отговор
    В град Калуш, на северо-западе Ивано-Франковской области, Украины не са чували за такива дивотии като Будизъм.

    16:05 19.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 то беше ясно

    17 17 Отговор
    Кажете си, че са били Путинисти.

    16:07 19.02.2026

  • 4 Георги

    57 8 Отговор
    самият софийски кмет се бие в гърдите, че е ходил там 10-11 пъти и пари им е давал под масата. Явно му е харесвало.

    16:07 19.02.2026

  • 5 хихи

    49 9 Отговор
    Асенчо, на такива неща ли ви учиха в Харвардските курсове!?!? А аз ви наричах Харвардски Измамници.
    амбряжи долни

    Коментиран от #6

    16:08 19.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Стотици а може би и хиляди са

    23 18 Отговор
    този тип опасни сектантски сборища. Всяка групичка която не пропуска събота и неделя нещо да катери, нещо да се гмурка или с канута да се замайва или в някоя дупка да се вре е такава на практика.

    Коментиран от #24

    16:11 19.02.2026

  • 8 Пич

    36 21 Отговор
    Кашички !!! Тези от ПП и да са те прочели, нищо не са разбрали !!! Защото цялото ПП е една секта, и се държи като секта !!! И малоумните им поддръжници от паветата също са секта !!! Крайно глупави, но крайно аригантни, не умеещи да мислят, но с щамповани мозъци ръсят глупости без никакви познания и аргументи !!! Само защото глупостите които дрънкат са им казани от някакъв гуру,! А на другия гуру една му се изтегна на парапета само защото е гуру, а един сектант я взе за жена, само защото лично гуруто я е изтегнал. А наглостта на ненормалността ?! Геюви , лесбийки и педофили поучават наляво и надясно като същински праведници !!! Чиста секта!!!

    Коментиран от #77

    16:12 19.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Разбрах

    48 14 Отговор
    Направена е "сглобка" от информация за всякакви секти плюс информация за инциденти, случили се в България, които нямат нищо общо помежду си. И на тази база се твърди, че в хижата край Петрохан е имало секта! За улави ли ни мислите?

    Коментиран от #50

    16:14 19.02.2026

  • 11 Трол

    8 11 Отговор
    Г-н Калушев е бил треторазряден гуру в сектата.

    Коментиран от #27

    16:14 19.02.2026

  • 12 А тези дето изкупиха

    15 3 Отговор
    Съборетините по дивите села и се навряха в тях какви са бре? Я се замислете ....

    16:14 19.02.2026

  • 13 Факт

    7 2 Отговор
    Забрави Батак

    16:15 19.02.2026

  • 14 Ханку Брат

    23 10 Отговор
    Това кьопаво джудже кога стана експерт?

    16:16 19.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ССС

    31 12 Отговор
    Раздадоха ви команда на теб и ортака ти, демек активирахи ви, както активират кеворкян, янето, баречето и др. и не можете да си затворите устите.

    Плюене, плюене, ама сме в предиизборна кампания, трябва да се влиза в парламента за сметка на смъртта на някакви хора. Били педофили, имат ли присъди, всичките ли са педофили, кой го казва, защо не са разследвани? А ако сред тях има такива, които не са педофили, не са осъдени, но ти ги наричаш педофили? Голяма работа, те са умрели, дреме ти.

    Само че на тебе ти е лесно, активирали са те, каза ли са ти да пуснеш в действия лай но мета, и че няма да носиш последствия и ти си готов на всичко, а и бизнеса ще продължи да съществува, докато слушкате ще работите.

    На вас секта и педофили са ви в главата. Да трупаш дивиденти за сметка на трагедията на други хора означава, че си пълен бо клук, каквито сте ти и плешивия ти ортак.

    Интересно, като е толкова сигурно, че са се самоубили, къде е свидетеля, който ги е намерил. Изчезна яко дим. Предполагам това е защото и той вярва, че са се самоубили и не го е страх за живота му.

    Коментиран от #76

    16:19 19.02.2026

  • 18 Абе факти

    20 6 Отговор
    и всички замитащи, записите, записите от лаптопите и комерите

    16:19 19.02.2026

  • 19 Ами

    17 12 Отговор
    ПП-ейци се правят " на ни лук яли,ни на лук мирисали ", обаче все повече се забъркват,в собствените си обяснения.

    16:20 19.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Въобще НЕ е „черен лебед“.

    8 3 Отговор
    А е крайно проявление на корпоративната култура ! Отказ от самоличност, възпитаване на подчинение и отказ от претенции и всичко това в контролирана среда...

    16:22 19.02.2026

  • 22 пепа сомлева 3полова

    8 3 Отговор
    всички сме петрохан!

    16:25 19.02.2026

  • 23 Айде бе

    19 4 Отговор
    Това, което пишете за Мегре не е вярно! Държа да подчертая, че нямам никаква връзка с която и да е секта или духовно учение, основано на каквито и да е вярвания!!!!! Чел съм всички книги на Мегре и там нито за миг не се проповядва самоубийство, убийство, АГРЕСИВНО ЗЕЛЕН и КРАЙНО БИО" (както безумно и тъпо да сте го нарекли) начин на живот! С едно изречение: Хората, които приемат този начин на живот живеят просто в хармония с природата и се отказват от съвремените удобства на нашия материален свят!!!!! Другото са внушенияяя! И не знам дали Калушее и приятели са секта, дали са покровителствани и всички останали теории, но не са самоубийци. Никой не назова мотиви!

    Коментиран от #25

    16:28 19.02.2026

  • 24 само да попитам

    17 1 Отговор

    До коментар #7 от "Стотици а може би и хиляди са":

    тея, дето израстват в мола от тях ли са или те са нормалните?

    Коментиран от #26, #41

    16:30 19.02.2026

  • 25 поаро

    7 7 Отговор

    До коментар #23 от "Айде бе":

    пийш ли ламско млèко?

    Коментиран от #32

    16:38 19.02.2026

  • 26 бе по нормални

    4 6 Отговор

    До коментар #24 от "само да попитам":

    от теб.просто изтървани

    16:39 19.02.2026

  • 27 Глупости!!!!!

    22 6 Отговор

    До коментар #11 от "Трол":

    Калушее не е бил никакъв гуру! Просто е бил находчив, проницателен, добър психолог, очевидно интелигентен с дори ораторски способности и добри познания в областта на будизма. Успял е така да промива мозъци, че по тоя начин на си осигури доволно охолен живот и да задоволи сексуалните си желания. Според мен са изнудвани от някого заради децата, имали са други основни задачи и с днешна дата, вече не са нужни на вербуваните ги и ... Свидетелите не са удобни. То и снощи някакъв бизнесмен от Враца, с добър бизнес си посегнал...

    Коментиран от #55

    16:40 19.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Всичко това е вярно!

    11 11 Отговор
    Ние го писахме поне десет пъти в този форум!

    И КАКВО ОТ ТОВА?!
    Борисов вече предаде властта на Радев. Сектата Петрохан си има правителство.
    Има си министри, които директно са защитавали сектата пред МВР, одобрявали са секса с малолетни , наказвани са за зулуми по хотелските стаи с жени, имат досиета за употреба на наркотици и алкохол зад волана.

    Случаят Петрохан е приключен! Точка! Само се хабите!

    Гуру Радев обвини " държавата ". Да го чухте да обвини спонсорите на сектата?!
    До изборът темата ще увехне.

    Мислете как да гладувате за Опозицията на Радев!

    16:41 19.02.2026

  • 30 Прочетете

    5 1 Отговор
    От Каролин Чен: „Будизмът е намерил нов институционален дом на Запад: корпорацията“
    Силициевата долина е най-новият играч в историята на западното присвояване на будизма.
    От Джудит Хертог и Каролин Чен....

    16:42 19.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Айде бе

    5 3 Отговор

    До коментар #25 от "поаро":

    Дай малко по- оригинално, че е доста постно! Не успя да ме клъвнеш! 😜

    Коментиран от #35

    16:42 19.02.2026

  • 33 Шарлатани ООД

    12 10 Отговор
    Подкрепете нашия кабинет от πедерасти, πедофили и разπоретини!

    Коментиран от #53

    16:42 19.02.2026

  • 34 Омерзен

    8 9 Отговор
    ПП са цветна промоционална брошура с изтекъл промоционален срок, ставаща за вторични суровини, за да не се замърсява природата с нея.

    Коментиран от #36

    16:43 19.02.2026

  • 35 искаш блажно?

    3 6 Отговор

    До коментар #32 от "Айде бе":

    камилско по твой вкус?

    16:44 19.02.2026

  • 36 най добре

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Омерзен":

    екаписажа

    16:45 19.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 търновец

    8 5 Отговор
    пепетата не стават,това е ясно,ама я да видим кой става - тези дето десетилетия ни държат в унизителна бедност,или онези заради които събираме пари за болните ни деца,или пък всичките, които крадат по 10 милиарда годишно/по световни изследвания/?! ай стига - 1 брой педофил с изпържен мозък и с баща голяма клечка в държавна сигурност и после в данс е само капка в морето от катран, в което живеем..какво да правим ли - да му драснем клечката!..

    16:46 19.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 саксъна

    0 1 Отговор
    ти да видиш

    16:47 19.02.2026

  • 41 Значително по нормални са пич !

    8 5 Отговор

    До коментар #24 от "само да попитам":

    Горските духчеча са определено по антисоциални, по изперкали и по податливи на сектантски влияния.

    16:47 19.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ххх

    10 6 Отговор
    То хубаво, ама като си тръгнал да пишеш такива неща по медиите, първо да беше се научил да правиш разлика между "секта" и "култ", защото то и Християнството и Исляма са секти на Юдаизма, който е секта на Зороастризма, който е секта на Индуизма и Египетските религии...

    Коментиран от #44

    16:51 19.02.2026

  • 44 питон 357

    4 4 Отговор

    До коментар #43 от "Ххх":

    да ти отворя фонтанелата?

    Коментиран от #47

    16:53 19.02.2026

  • 45 Лапа Калушев

    12 2 Отговор
    лекувам черна магия с обмяна на бели енергии. Работи. Питайте Терзиев, Сандов и АКФ всички само добро ще кажат, че даже и Мирчев...

    Коментиран от #65

    16:54 19.02.2026

  • 46 В Силициевата долина примерно

    8 1 Отговор
    Всички до един технологични гиганти са създали на практика „Зони на осъзнатост“ и сектантство. Ама брутално и без право на никакъв избор  .... т.н. развитие на социалния капитал на своите компании. (Будизмът и светът на бизнеса – шест стандарта в корпоративната култура)... корпорациите реално поемат религиозна роля в обществото? Била тя Американска, японска или корейска корпорация или европейска

    16:54 19.02.2026

  • 47 Ххх

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "питон 357":

    Ти ли бе рейнджър? : )))

    16:55 19.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Сектата "Клонка Давидова"

    9 0 Отговор
    всичко започва с един българин
    — българинът Виктор Хутев емигрира в САЩ. Там той поставя началото на религиозно движение, от което по-късно възниква сектата "Клонка Давидова"....

    Коментиран от #57

    17:02 19.02.2026

  • 50 Моарейн

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Разбрах":

    Като такива се държите.

    17:05 19.02.2026

  • 51 Спорно е !

    6 2 Отговор
    "легитимно вероизповедание". Точно такива са били най смъртоносните култове, който са отнели живота не на шест души а на много милиони. Впрочем няма религия която да не е култ!

    17:11 19.02.2026

  • 52 Лазо

    9 8 Отговор
    Пешо, един въпрос имам - Калушев как ги е застрелял тримата, като се вижда на камерите, че тръгва с буса с другите двама? знаеш ли как? Ами будистите могат при медитация да изпращат духа си на голямо разстояние извън тялото - той се разхожда, убива и после се връща в тялото. Въобще едно убийство или самоубийство не е разкрито със сигурност, докато не се намери мотива. Аз виждам тука 5-6 души, които са си живели хубав живот, пък изведнъж се самоубиват. толкова ли не схващате, че самоубийство ей така отведнъж не се прави, винаги има признаци доста преди това. Ей затова не ви вярваме, ни на теб, ни на МВР, ни на прокуратура.

    Коментиран от #74

    17:13 19.02.2026

  • 53 Не всички евреи са такива

    7 2 Отговор

    До коментар #33 от "Шарлатани ООД":

    Много рядко но има и нормални

    17:14 19.02.2026

  • 54 !!!?

    6 10 Отговор
    Този защо не се върне в историята и да спомене и сектата "шумкари" от 1944 г. които самоубиха над 30 000 българи по нареждане на Гуруто от Кремъл...!???

    17:15 19.02.2026

  • 55 не е бил никакъв гуру

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Глупости!!!!!":

    А кой е "гуру"?

    17:16 19.02.2026

  • 56 Дедо Мраз

    6 6 Отговор
    Каквото и да ги изкарват, нищо по тяхното държание през последните им два дни не показва, че планират самоубийство.

    17:18 19.02.2026

  • 57 Олееееее.....

    4 3 Отговор

    До коментар #49 от "Сектата "Клонка Давидова"":

    общността на „Планината Кармел“ вярват, че когато настъпи съдбовният час, ще се върнат в Палестина, за да приветстват Спасителя. Невидимите жители на „Планината Кармел“ с гуро Ташо Хутев

    17:21 19.02.2026

  • 58 петрохан

    9 5 Отговор
    престанете с тези рейнджъри... имате затворена група, с гуру и строга йерархия, която е отглеждала малки деца и е скубала луди кокошки да й плащат милиони... отделно са контролирали с оръжие част от територията на държавата... какво не ви стана ясно?

    17:27 19.02.2026

  • 59 А оня с ретроградният Меркурии

    4 0 Отговор
    И конците по ръцете къв е? А? Дето бил настроил повече и от хан Аспарух ама то щото бил нямал оня булдозери ама да е имал....

    17:27 19.02.2026

  • 60 Бай той Толстой

    5 2 Отговор
    Кой в тоя смешник?

    17:29 19.02.2026

  • 61 Хм...

    5 9 Отговор
    Разбрахме, авторчето трябва да оплюе ППДБ. Свърши си работата.

    17:29 19.02.2026

  • 62 Цвете

    7 6 Отговор
    А, НЕ ТИ ЛИ ЗВУЧИ СЛУЧАЙНО, ЧЕ СА ОТСТРЕЛЯНИ КАТО КУЧЕТА. ТИ ОТ КЪДЕ ПРОПЪЛЗЯ? БОЖЕ, ПРЕБЕРИСИ ВЕРСИИТЕ.🦮🐕🐕‍🦺

    17:30 19.02.2026

  • 63 потрес!

    9 5 Отговор
    Че пък много си се изсилил бе, Качишки ли си, ГЕРБачишки ли, все там, все същото банкянско нищожество ще си останеш! Защо не казваш КОЙ е управлявал през 2017 г. КОЙ ти позволява да сравняваш п все още разследвания случай в Петрохан с тези ужасяващи случаи на секти в Америка?! Че те са на светлинни години от Петрохан бе, ГЕРБачишки, пардон, Качишки! А защо мълчиш като з....к за онази врачанска полицайка, хваната на границата с два и половина кг. хероин? А за убития днес врачански безнесмен?! А за внизапното решение на един директор на затвор да бъде помилван наркобарона Брендо?! А за един от убитите шестима нещастници, който се "самозастрелял" с два куршума?! А за изгорените живи кучета, които с такава любов са били гледани от стопаните си? Издишаш бе , банкянско нищожество ГЕРБачишки, пардон - Качишки! Издишаш отвсякъде! Групата от хижата в Петрохан просто се е добрала до чудовищни престъпления, безобразия ,а сигурно и убийства и затова ДАНСаджии, ГДБОПаджии и подобни лакеи на Тиквата и на Прасето си правят свободни съчинения, за да заблуждават хората и да хвърлят цялата вина на ПП и ДБ! Много си гаден бе, Качишки, много! И много мръсен! Все пак истината ще излезе наяве, сигурен да си! Ама тогава ще се тръмнеш ли в кухатна банкянска кратуна?!

    17:31 19.02.2026

  • 64 Паневритмия а?

    10 7 Отговор
    Чисти психари са си....

    17:33 19.02.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Цвете

    7 6 Отговор
    А, НЕ ТИ ЛИ ЗВУЧИ СЛУЧАЙНО, ЧЕ СА ОТСТРЕЛЯНИ КАТО КУЧЕТА. ТИ ОТ КЪДЕ ПРОПЪЛЗЯ? БОЖЕ, ПРЕБЕРИСИ ВЕРСИИТЕ.🦮🐕🐕‍🦺

    17:39 19.02.2026

  • 67 ОЛГА

    7 8 Отговор
    Дали мислите,че с измиването на ръцете от МВР и ДАНС с многота самообийства и малкото убийства ,
    някой ще повярва на скалъпената сага за Петрохан и Околчица! Това не е истината,на която да се вярва!

    Коментиран от #68

    17:40 19.02.2026

  • 68 Кво толкова

    5 8 Отговор

    До коментар #67 от "ОЛГА":

    Дори и да е скалъпена сагата и ДАНС да са ги избили вероятно е имало защо. Всичко ли плебса трябва да знае?

    Коментиран от #85

    17:44 19.02.2026

  • 69 Сънчо

    9 7 Отговор
    Секта от шестима звучи смехотворно. Напъните на автора също.

    Коментиран от #73, #78

    17:58 19.02.2026

  • 70 Кирчо Парапета

    7 6 Отговор
    Аз ще гласувам за Радев!
    Той ни създаде, сега ще му върна жеста!

    17:58 19.02.2026

  • 71 Хиляди кифли по форумите драскаха

    7 4 Отговор
    колко бил готин Калушев!

    18:02 19.02.2026

  • 72 бай Даньо

    3 4 Отговор
    Кичак имаш добър . Най накрая да прочета нещо свястно от теб!

    18:40 19.02.2026

  • 73 заспи

    0 3 Отговор

    До коментар #69 от "Сънчо":

    вечен сън

    Коментиран от #83

    18:41 19.02.2026

  • 74 Истината

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Лазо":

    АБСОЛЮТНО ТЕ ПОДКРЕПЯМ

    18:45 19.02.2026

  • 75 бай Даньо

    11 7 Отговор
    До скоро си мислех ако е било ритуално самоубийство защо всички не са го направили на Петрохан , защо е трябвало да ходат на Околчица. Ами просто тримата на Петрохн са били тотално зомби под вляиние на Калуш лама и са направили каквото им е казано , докато за децата не е било сигурно че ще последват приммера на Кулуша не е трябвало да видят сцената на Петрохан зщото може да се откажат , побегнат, съпротивляват ... за това говори поведението на 15 годишния при раздялата е много нервно някак стои нащрек и настрана ... затова Калуша ги е отстранил от Петрохан и сам е свършил работата за тяхно добро вероятно в изчанченото му съзнание ... Жалко за децата и майките им изтърваха си децата. Педофилията дали е имало или не е без значение само краска от портрета на Калуш лама е , човека си е манипулатор изкусен и напълно откачен .

    18:49 19.02.2026

  • 76 Истината

    5 6 Отговор

    До коментар #17 от "ССС":

    АБСОЛЮТНО ВЯРНО
    ЗАМАЗАХА И ЗАМЕТОХА ВСИЧКО И ТО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО БЪРЗО
    ЛИКВИДИРАХА ГИ ВСИЧКИ ОТ ДАНС......

    18:50 19.02.2026

  • 77 Крастави магарета

    7 3 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Добре си го казал. Соросоидството е сатанинско сектанство що се касае до брака,половете,децата... И това е на философско и ценностно ниво - от е Даниъл кон Бендит та до Джудит Бътлър. Нашите педеберасти са бульона от който са се пръкнали тия сектанти на Петрохан и като крастави магарета са се надушили през 9 дерета в 10-то.

    18:57 19.02.2026

  • 78 Не е ясно

    7 5 Отговор

    До коментар #69 от "Сънчо":

    Въобще не е ясно колко души е сектата, колко деца са промити там. Ами родителите? Че те също са зомбирани сектанти.

    19:02 19.02.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 пита се кой уби 6 невинни човека

    6 6 Отговор
    всички знаем че никой не се е самоубил а всички са били убити от някой който не е сред тях

    19:32 19.02.2026

  • 81 грамотен

    1 1 Отговор
    егати неграмотния изпълнителен директор
    "......наричайки ги своЙ „духовни съпруги" ххахахахаха

    21:31 19.02.2026

  • 82 Лова на вещици

    3 0 Отговор
    ...започнете с цар Борис - Покръстител и сектата на която павира широк път с главите на общо 52 рода - боляри и техните близки. "Влезте през тесните врата; защото пространни са вратата и широк е пътят, който води в погибелта, и мнозина са които през тях минуват. Понеже тесни са вратата и стеснен е пътят който води в живот, и малцина са които ги намерват."

    21:32 19.02.2026

  • 83 Сънчо

    0 1 Отговор

    До коментар #73 от "заспи":

    Първо ще те опраскам изотз@ дзе.

    21:51 19.02.2026

  • 84 Секта, та секта

    1 0 Отговор
    Е, не ви вярваме!

    01:32 20.02.2026

  • 85 Мек

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Кво толкова":

    ДАНС не са убиици.

    10:47 20.02.2026

  • 86 Инж1

    0 0 Отговор
    Тъй като не успяха толкова време да уличат ППДБ в някаква сериозна "издънка", сега им натрапват скандала "Петрохан"!?!?!?! А те всъщност изизскаха от институциите да разкрият цялата информация по случая!?!?! Отново не се споменава руската следа с адвоката на РОСАТОМ!?!?!? Все в устата им е ППДБ!?!?!?!

    10:54 20.02.2026