Сектата „Петрохан“

През 2017 г. във Варна се самоубива 18-годишният Калоян Георгиев, който преди да посегне на живота си напада медицинска сестра. Случаят шокира обществото. Родителите му тогава описват как детето им е било като “зомбирано”. Калоян попада под влиянието на руската секта „Анастасия“. Основана от руснака Владимир Мегре през 1996 г., сектата оперира в редица държави, въпреки че на много места е забранена, включително и в момента и в самата Русия.
В България тя навлиза в началото на новото хилядолетие и създава свои „био-селища“ край Ямбол и Елхово. Сектата проповядва агресивно зелен и крайно био начин на живот, отрицание на модерността, дори антисемитизъм. Тази секта и в момента функционира в България със статут на НПО и е под наблюдението на българските власти. Зелени политики, изолация, самоубийство.
Звучи ли ви познато?
През 1993 г. в край град Уейко в Тексас се развива шокираща сцена. Властите получават сигнал за дейността на сектата „Клонка Давидова“, която разполага с нелегално оръжие. Имат данни и за педофилски практики и сексуално насилие. Дейвид Кореш, лидерът на опасния култ, е проповядвал апокалиптични възгледи и е въоръжавал членовете на сектата си в очакване на второто пришествие на Христос. Същият е налагал полигамия в сектата си и е издевателствал сексуално над малолетни момичета в култа си, наричайки ги свой „духовни съпруги“. Сектата е била въоръжена до зъби. Сблъсъкът между тях и федералното правителство води до 51-дневна обсада, завършила с пожар, причинен от самите сектанти. В него загиват 76 души, 25 от които деца. Оръжия, пожар, педофилия, смърт.
Звучи ли ви познато?
През 70-те години сектата „Храм на народите“, предвождана от крайно-левия проповедник Джим Джоунс, става изключително популярна в Сан Франциско. Сектата има хиляди членове и активно участва в местната политика. Джим Джоунс е изключително близък до ляво-либералния политик Джордж Москоне. През 1975 г. по време на кампанията на Москоне за кмет на Сан Франциско, Джим Джоунс и неговата секта помагат активно - с флайъри, плакати и агитация в полза на Москоне. Джоунс мобилизира много афро-американски гласове, както и значителна подкрепа от бедните квартали. Москоне печели кметските избори и се отблагодарява на сектанта Джоунс като му поверява пост в администрацията си. Будната американска общественост дешифрира бързо опасното поведение на сектата на Джоунс и под напора на обстоятелствата сектантите бягат към Гаяна, Южна Америка, където Джоунс изгражда селището Джоунстаун близо до венецуелската граница. В него от Америка се пренасят над 900 сектанти. През 1978 г. конгресменът от Демократическата партия Лео Райън отива в Гаяна, за да разследва сектата. Членове на култа го убиват, заедно с още четирима души. В резултат на това Джоунс заповядва на последователите си да извършват „революционно самоубийство“ с цианид. Умират 918 души, включително над 300 деца. До атентатите от 11 септември, това е най-кървавия случай с американски граждани в историята. Убийства, самоубийства, кметски връзки.
Звучи ли ви познато?
Разказвам тези опасни и мрачни страници от историята не от голо любопитство към този тип опасни сектантски сборища. Сектата „Петрохан“ разтърси българското общество, вече пренарежда политическата сцена и носи характеристиките на онова, което Насим Талеб наричаше „черен лебед“. Сектата „Петрохан“ има елементи и на трите гореспоменати секти. Прилича на действащата секта у нас „Анастасия“ - изолираност, култ към зеленото движение, опасно промиване на мозъци на деца и младежи. Включително довели до фатален край. Прилича и на „Клонка Давидова“ на Дейвид Кореш, който, по подобие на сектантите от „Петрохан“ е издевателствал сексуално над деца и е бил въоръжен до зъби. Прилича и на „Храм на народите“ на Джим Джоунс, който е дълбоко имплантиран в местната политика в Сан Франциско и последователите му завършват земния си път с ритуално самоубийство.
Сектата „Петрохан“ не е религия. Това е класически култ, в който няма религия. Оставете какво сричат разни неразбиращи нищо от материята. Не става дума за легитимно вероизповедание. Става дума за смъртоносен култ, който отнема живота на шест души, сред които дете. От разказите на участниците в култа е повече от очевидно за какво става дума. Мнозина затънаха в уатабаутизъм и морален релативизъм. Започнаха да бранят като Матросов сектантите. Обвиниха цялата вселена във всички грехове. Но отказват да погледат истината в очите. Опасявам се, че тези хора може да не познаят истината дори и тя да се съблече гола пред очите им. Царят е очевидно гол, те славословят одеждите му.
Защо?
Отново е очевидно. Сектата „Петрохан“ е интегрално свързана с една политическа сила. Нейните фенове, апологети и закрилници сега имат пред себе си нерешима задача - как да изкарат черното бяло. Как да аргументират неаргументируемото. Нямат избор, следва да защитят доскорошните си съратници. Онези, на които са дарявали торби с пари. Онези, с които са си хортували под дебелата сянка в печалната хижа. Онези, на които са регистрирали НПО-то, въпреки че са имитирали държавна структура в името си. Онези, на които са дали министерска индулгенция и са издигнали на най-високо държавно равнище като са лобирали за тях пред държавни органи. Онези, които са им били приятели, политически другари, оръженосци. Царят е гол. ППДБ изглеждат политически обвързани със сектата „Петрохан“. А към ПП, които плашат с дела всеки, който повдига тези въпроси имам едно послание - вместо да плашите гаргите, огледайте си къщичката. Имаме право да повдигаме тези въпроси, това са легитимни теми и заслужават да бъдат адресирани. Няма да спрете въпросите със заплахи.
Към онези, включително и самите ПП, които казват, че трагедията покрай сектата „Петрохан“ не трябва да се политизира, имам да кажа едно. Щяхте да сте много по-убедителни, ако всеки път, когато има някаква трагедия, с която други партии са дори и косвено свързани, вие не политизирахте темата. Помните ли автобусната катастрофа на „Струма“ от 2021 г., в която загинаха 45 души от Северна Македония, включително 12 деца? Тогава Кирил Петков в качеството си на служебен министър на Радев, обвини ГЕРБ за „хаоса в инфраструктурата“. Помните ли пожарът в дома за възрастни хора в с. Рояк, където загинаха 9 души отново през 2021 г.? Тогава на власт е отново служебно правителство на Радев, а ДБ остро критикуват ГЕРБ за провал в социалната политика. Бъдещият коалиционен партньор на ППДБ Корнелия Нинова тогава ще каже от парламента, че „това е резултат от 12 години ГЕРБ - смърт за най-бедните“. Помните ли катастрофата с мигранти край Бургас през 2023 г., когато загинаха 18 души? Тогава, макар и в сглобка с ГЕРБ, ППДБ пряко обвиняват партията на Борисов, че се е провалила в граничния контрол.
За такива случаи, които са много по-малко (или дори никак) политически свързани, вие винаги сте обвинявали опонентите си. Днес сте се оплели като свински черва с една секта. И искате да не се политизира. Има си термин за това вашето - „лицемерие“ се нарича. Обществото има право да знае кой е покровителствал и кой е помагал на тази секта. И въпросите са напълно легитимни и заслужават отговор. Знам, че българските политици не умеят да признават грешки и не знаят как да се смирят. Но е време да се научат.
Благодаря ви за вниманието по този въпрос.
1 честен ционист
16:05 19.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 то беше ясно
16:07 19.02.2026
4 Георги
16:07 19.02.2026
5 хихи
амбряжи долни
Коментиран от #6
16:08 19.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Стотици а може би и хиляди са
Коментиран от #24
16:11 19.02.2026
8 Пич
Коментиран от #77
16:12 19.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Разбрах
Коментиран от #50
16:14 19.02.2026
11 Трол
Коментиран от #27
16:14 19.02.2026
12 А тези дето изкупиха
16:14 19.02.2026
13 Факт
16:15 19.02.2026
14 Ханку Брат
16:16 19.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ССС
Плюене, плюене, ама сме в предиизборна кампания, трябва да се влиза в парламента за сметка на смъртта на някакви хора. Били педофили, имат ли присъди, всичките ли са педофили, кой го казва, защо не са разследвани? А ако сред тях има такива, които не са педофили, не са осъдени, но ти ги наричаш педофили? Голяма работа, те са умрели, дреме ти.
Само че на тебе ти е лесно, активирали са те, каза ли са ти да пуснеш в действия лай но мета, и че няма да носиш последствия и ти си готов на всичко, а и бизнеса ще продължи да съществува, докато слушкате ще работите.
На вас секта и педофили са ви в главата. Да трупаш дивиденти за сметка на трагедията на други хора означава, че си пълен бо клук, каквито сте ти и плешивия ти ортак.
Интересно, като е толкова сигурно, че са се самоубили, къде е свидетеля, който ги е намерил. Изчезна яко дим. Предполагам това е защото и той вярва, че са се самоубили и не го е страх за живота му.
Коментиран от #76
16:19 19.02.2026
18 Абе факти
16:19 19.02.2026
19 Ами
16:20 19.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Въобще НЕ е „черен лебед“.
16:22 19.02.2026
22 пепа сомлева 3полова
16:25 19.02.2026
23 Айде бе
Коментиран от #25
16:28 19.02.2026
24 само да попитам
До коментар #7 от "Стотици а може би и хиляди са":тея, дето израстват в мола от тях ли са или те са нормалните?
Коментиран от #26, #41
16:30 19.02.2026
25 поаро
До коментар #23 от "Айде бе":пийш ли ламско млèко?
Коментиран от #32
16:38 19.02.2026
26 бе по нормални
До коментар #24 от "само да попитам":от теб.просто изтървани
16:39 19.02.2026
27 Глупости!!!!!
До коментар #11 от "Трол":Калушее не е бил никакъв гуру! Просто е бил находчив, проницателен, добър психолог, очевидно интелигентен с дори ораторски способности и добри познания в областта на будизма. Успял е така да промива мозъци, че по тоя начин на си осигури доволно охолен живот и да задоволи сексуалните си желания. Според мен са изнудвани от някого заради децата, имали са други основни задачи и с днешна дата, вече не са нужни на вербуваните ги и ... Свидетелите не са удобни. То и снощи някакъв бизнесмен от Враца, с добър бизнес си посегнал...
Коментиран от #55
16:40 19.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Всичко това е вярно!
И КАКВО ОТ ТОВА?!
Борисов вече предаде властта на Радев. Сектата Петрохан си има правителство.
Има си министри, които директно са защитавали сектата пред МВР, одобрявали са секса с малолетни , наказвани са за зулуми по хотелските стаи с жени, имат досиета за употреба на наркотици и алкохол зад волана.
Случаят Петрохан е приключен! Точка! Само се хабите!
Гуру Радев обвини " държавата ". Да го чухте да обвини спонсорите на сектата?!
До изборът темата ще увехне.
Мислете как да гладувате за Опозицията на Радев!
16:41 19.02.2026
30 Прочетете
Силициевата долина е най-новият играч в историята на западното присвояване на будизма.
От Джудит Хертог и Каролин Чен....
16:42 19.02.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Айде бе
До коментар #25 от "поаро":Дай малко по- оригинално, че е доста постно! Не успя да ме клъвнеш! 😜
Коментиран от #35
16:42 19.02.2026
33 Шарлатани ООД
Коментиран от #53
16:42 19.02.2026
34 Омерзен
Коментиран от #36
16:43 19.02.2026
35 искаш блажно?
До коментар #32 от "Айде бе":камилско по твой вкус?
16:44 19.02.2026
36 най добре
До коментар #34 от "Омерзен":екаписажа
16:45 19.02.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 търновец
16:46 19.02.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 саксъна
16:47 19.02.2026
41 Значително по нормални са пич !
До коментар #24 от "само да попитам":Горските духчеча са определено по антисоциални, по изперкали и по податливи на сектантски влияния.
16:47 19.02.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Ххх
Коментиран от #44
16:51 19.02.2026
44 питон 357
До коментар #43 от "Ххх":да ти отворя фонтанелата?
Коментиран от #47
16:53 19.02.2026
45 Лапа Калушев
Коментиран от #65
16:54 19.02.2026
46 В Силициевата долина примерно
16:54 19.02.2026
47 Ххх
До коментар #44 от "питон 357":Ти ли бе рейнджър? : )))
16:55 19.02.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Сектата "Клонка Давидова"
— българинът Виктор Хутев емигрира в САЩ. Там той поставя началото на религиозно движение, от което по-късно възниква сектата "Клонка Давидова"....
Коментиран от #57
17:02 19.02.2026
50 Моарейн
До коментар #10 от "Разбрах":Като такива се държите.
17:05 19.02.2026
51 Спорно е !
17:11 19.02.2026
52 Лазо
Коментиран от #74
17:13 19.02.2026
53 Не всички евреи са такива
До коментар #33 от "Шарлатани ООД":Много рядко но има и нормални
17:14 19.02.2026
54 !!!?
17:15 19.02.2026
55 не е бил никакъв гуру
До коментар #27 от "Глупости!!!!!":А кой е "гуру"?
17:16 19.02.2026
56 Дедо Мраз
17:18 19.02.2026
57 Олееееее.....
До коментар #49 от "Сектата "Клонка Давидова"":общността на „Планината Кармел“ вярват, че когато настъпи съдбовният час, ще се върнат в Палестина, за да приветстват Спасителя. Невидимите жители на „Планината Кармел“ с гуро Ташо Хутев
17:21 19.02.2026
58 петрохан
17:27 19.02.2026
59 А оня с ретроградният Меркурии
17:27 19.02.2026
60 Бай той Толстой
17:29 19.02.2026
61 Хм...
17:29 19.02.2026
62 Цвете
17:30 19.02.2026
63 потрес!
17:31 19.02.2026
64 Паневритмия а?
17:33 19.02.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Цвете
17:39 19.02.2026
67 ОЛГА
някой ще повярва на скалъпената сага за Петрохан и Околчица! Това не е истината,на която да се вярва!
Коментиран от #68
17:40 19.02.2026
68 Кво толкова
До коментар #67 от "ОЛГА":Дори и да е скалъпена сагата и ДАНС да са ги избили вероятно е имало защо. Всичко ли плебса трябва да знае?
Коментиран от #85
17:44 19.02.2026
69 Сънчо
Коментиран от #73, #78
17:58 19.02.2026
70 Кирчо Парапета
Той ни създаде, сега ще му върна жеста!
17:58 19.02.2026
71 Хиляди кифли по форумите драскаха
18:02 19.02.2026
72 бай Даньо
18:40 19.02.2026
73 заспи
До коментар #69 от "Сънчо":вечен сън
Коментиран от #83
18:41 19.02.2026
74 Истината
До коментар #52 от "Лазо":АБСОЛЮТНО ТЕ ПОДКРЕПЯМ
18:45 19.02.2026
75 бай Даньо
18:49 19.02.2026
76 Истината
До коментар #17 от "ССС":АБСОЛЮТНО ВЯРНО
ЗАМАЗАХА И ЗАМЕТОХА ВСИЧКО И ТО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО БЪРЗО
ЛИКВИДИРАХА ГИ ВСИЧКИ ОТ ДАНС......
18:50 19.02.2026
77 Крастави магарета
До коментар #8 от "Пич":Добре си го казал. Соросоидството е сатанинско сектанство що се касае до брака,половете,децата... И това е на философско и ценностно ниво - от е Даниъл кон Бендит та до Джудит Бътлър. Нашите педеберасти са бульона от който са се пръкнали тия сектанти на Петрохан и като крастави магарета са се надушили през 9 дерета в 10-то.
18:57 19.02.2026
78 Не е ясно
До коментар #69 от "Сънчо":Въобще не е ясно колко души е сектата, колко деца са промити там. Ами родителите? Че те също са зомбирани сектанти.
19:02 19.02.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 пита се кой уби 6 невинни човека
19:32 19.02.2026
81 грамотен
"......наричайки ги своЙ „духовни съпруги" ххахахахаха
21:31 19.02.2026
82 Лова на вещици
21:32 19.02.2026
83 Сънчо
До коментар #73 от "заспи":Първо ще те опраскам изотз@ дзе.
21:51 19.02.2026
84 Секта, та секта
01:32 20.02.2026
85 Мек
До коментар #68 от "Кво толкова":ДАНС не са убиици.
10:47 20.02.2026
86 Инж1
10:54 20.02.2026