Сектата „Петрохан“

През 2017 г. във Варна се самоубива 18-годишният Калоян Георгиев, който преди да посегне на живота си напада медицинска сестра. Случаят шокира обществото. Родителите му тогава описват как детето им е било като “зомбирано”. Калоян попада под влиянието на руската секта „Анастасия“. Основана от руснака Владимир Мегре през 1996 г., сектата оперира в редица държави, въпреки че на много места е забранена, включително и в момента и в самата Русия.

В България тя навлиза в началото на новото хилядолетие и създава свои „био-селища“ край Ямбол и Елхово. Сектата проповядва агресивно зелен и крайно био начин на живот, отрицание на модерността, дори антисемитизъм. Тази секта и в момента функционира в България със статут на НПО и е под наблюдението на българските власти. Зелени политики, изолация, самоубийство.

Звучи ли ви познато?

През 1993 г. в край град Уейко в Тексас се развива шокираща сцена. Властите получават сигнал за дейността на сектата „Клонка Давидова“, която разполага с нелегално оръжие. Имат данни и за педофилски практики и сексуално насилие. Дейвид Кореш, лидерът на опасния култ, е проповядвал апокалиптични възгледи и е въоръжавал членовете на сектата си в очакване на второто пришествие на Христос. Същият е налагал полигамия в сектата си и е издевателствал сексуално над малолетни момичета в култа си, наричайки ги свой „духовни съпруги“. Сектата е била въоръжена до зъби. Сблъсъкът между тях и федералното правителство води до 51-дневна обсада, завършила с пожар, причинен от самите сектанти. В него загиват 76 души, 25 от които деца. Оръжия, пожар, педофилия, смърт.

Звучи ли ви познато?

През 70-те години сектата „Храм на народите“, предвождана от крайно-левия проповедник Джим Джоунс, става изключително популярна в Сан Франциско. Сектата има хиляди членове и активно участва в местната политика. Джим Джоунс е изключително близък до ляво-либералния политик Джордж Москоне. През 1975 г. по време на кампанията на Москоне за кмет на Сан Франциско, Джим Джоунс и неговата секта помагат активно - с флайъри, плакати и агитация в полза на Москоне. Джоунс мобилизира много афро-американски гласове, както и значителна подкрепа от бедните квартали. Москоне печели кметските избори и се отблагодарява на сектанта Джоунс като му поверява пост в администрацията си. Будната американска общественост дешифрира бързо опасното поведение на сектата на Джоунс и под напора на обстоятелствата сектантите бягат към Гаяна, Южна Америка, където Джоунс изгражда селището Джоунстаун близо до венецуелската граница. В него от Америка се пренасят над 900 сектанти. През 1978 г. конгресменът от Демократическата партия Лео Райън отива в Гаяна, за да разследва сектата. Членове на култа го убиват, заедно с още четирима души. В резултат на това Джоунс заповядва на последователите си да извършват „революционно самоубийство“ с цианид. Умират 918 души, включително над 300 деца. До атентатите от 11 септември, това е най-кървавия случай с американски граждани в историята. Убийства, самоубийства, кметски връзки.

Звучи ли ви познато?

Разказвам тези опасни и мрачни страници от историята не от голо любопитство към този тип опасни сектантски сборища. Сектата „Петрохан“ разтърси българското общество, вече пренарежда политическата сцена и носи характеристиките на онова, което Насим Талеб наричаше „черен лебед“. Сектата „Петрохан“ има елементи и на трите гореспоменати секти. Прилича на действащата секта у нас „Анастасия“ - изолираност, култ към зеленото движение, опасно промиване на мозъци на деца и младежи. Включително довели до фатален край. Прилича и на „Клонка Давидова“ на Дейвид Кореш, който, по подобие на сектантите от „Петрохан“ е издевателствал сексуално над деца и е бил въоръжен до зъби. Прилича и на „Храм на народите“ на Джим Джоунс, който е дълбоко имплантиран в местната политика в Сан Франциско и последователите му завършват земния си път с ритуално самоубийство.

Сектата „Петрохан“ не е религия. Това е класически култ, в който няма религия. Оставете какво сричат разни неразбиращи нищо от материята. Не става дума за легитимно вероизповедание. Става дума за смъртоносен култ, който отнема живота на шест души, сред които дете. От разказите на участниците в култа е повече от очевидно за какво става дума. Мнозина затънаха в уатабаутизъм и морален релативизъм. Започнаха да бранят като Матросов сектантите. Обвиниха цялата вселена във всички грехове. Но отказват да погледат истината в очите. Опасявам се, че тези хора може да не познаят истината дори и тя да се съблече гола пред очите им. Царят е очевидно гол, те славословят одеждите му.

Защо?

Отново е очевидно. Сектата „Петрохан“ е интегрално свързана с една политическа сила. Нейните фенове, апологети и закрилници сега имат пред себе си нерешима задача - как да изкарат черното бяло. Как да аргументират неаргументируемото. Нямат избор, следва да защитят доскорошните си съратници. Онези, на които са дарявали торби с пари. Онези, с които са си хортували под дебелата сянка в печалната хижа. Онези, на които са регистрирали НПО-то, въпреки че са имитирали държавна структура в името си. Онези, на които са дали министерска индулгенция и са издигнали на най-високо държавно равнище като са лобирали за тях пред държавни органи. Онези, които са им били приятели, политически другари, оръженосци. Царят е гол. ППДБ изглеждат политически обвързани със сектата „Петрохан“. А към ПП, които плашат с дела всеки, който повдига тези въпроси имам едно послание - вместо да плашите гаргите, огледайте си къщичката. Имаме право да повдигаме тези въпроси, това са легитимни теми и заслужават да бъдат адресирани. Няма да спрете въпросите със заплахи.

Към онези, включително и самите ПП, които казват, че трагедията покрай сектата „Петрохан“ не трябва да се политизира, имам да кажа едно. Щяхте да сте много по-убедителни, ако всеки път, когато има някаква трагедия, с която други партии са дори и косвено свързани, вие не политизирахте темата. Помните ли автобусната катастрофа на „Струма“ от 2021 г., в която загинаха 45 души от Северна Македония, включително 12 деца? Тогава Кирил Петков в качеството си на служебен министър на Радев, обвини ГЕРБ за „хаоса в инфраструктурата“. Помните ли пожарът в дома за възрастни хора в с. Рояк, където загинаха 9 души отново през 2021 г.? Тогава на власт е отново служебно правителство на Радев, а ДБ остро критикуват ГЕРБ за провал в социалната политика. Бъдещият коалиционен партньор на ППДБ Корнелия Нинова тогава ще каже от парламента, че „това е резултат от 12 години ГЕРБ - смърт за най-бедните“. Помните ли катастрофата с мигранти край Бургас през 2023 г., когато загинаха 18 души? Тогава, макар и в сглобка с ГЕРБ, ППДБ пряко обвиняват партията на Борисов, че се е провалила в граничния контрол.

За такива случаи, които са много по-малко (или дори никак) политически свързани, вие винаги сте обвинявали опонентите си. Днес сте се оплели като свински черва с една секта. И искате да не се политизира. Има си термин за това вашето - „лицемерие“ се нарича. Обществото има право да знае кой е покровителствал и кой е помагал на тази секта. И въпросите са напълно легитимни и заслужават отговор. Знам, че българските политици не умеят да признават грешки и не знаят как да се смирят. Но е време да се научат.

Благодаря ви за вниманието по този въпрос.