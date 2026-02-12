Новини
Доц. д-р Борислав Цеков: Групата от Петрохан носи всички белези на опасна религиозна секта!

12 Февруари, 2026

Специално при политическите фигури всичко това поставя въпроса не само дали са знаели за извращенията и опасните практики, но и дали тяхната политическа дейност и управленски решения са били повлияни по определен начин от идеологията на опасната религиозна секта от хижа "Петрохан"

Данните, които се съдържат в появилите се интервюта на майки на деца от обкръжението на "ламата", особено във второто при г-жа Шекерова и г-жа Бенатова, водят към извода, че групата от Петрохан носи всички белези на опасна религиозна секта. Нейната дейност няма нищо общо със свободата на религията и попада под международноправните и конституционни ограничения на правото на вероизповедание.

За това предупреди във "Фейсбук" доц. д-р Борислав Цеков.

Зловещите криминални аспекти (убийство, самоубийства, посегателства срещу деца, незаконни и самоуправни дейности в планината и пр.) са само едната страна на този случай, която тепърва ще бъде доказваната в рамките на наказателното производство.

Другият аспект обаче е не по-малко важен.

Вече се видя по несъмнен начин, че редица публични и политически фигури са били съпричастни към тази опасна религиозна секта или отделни нейни членове чрез споносорство, административно и политическо съдействие, приятелски отношения или публично застъпничество. Това поражда основателни съмнения за техния интегритет, на които те дължат отговори пред обществото (стига да има независими журналисти и граждани, които да им задават въпроси).

но и дали тяхната политическа дейност и управленски решения са били повлияни по определен начин от идеологията на опасната религиозна секта от хижа "Петрохан".

Това изисква много внимателен обществен скрийнинг на тяхната минала, настояща и бъдеща политическа дейност. Това е така, защото опасните религиозни секти нямат никакво място в политиката и управлението на държавата.


  • 1 Мишел

    5 14 Отговор
    Група на хомопедофил.

    09:34 12.02.2026

  • 2 Тоя мунчо и той стана

    32 2 Отговор
    Голям експерт

    09:34 12.02.2026

  • 3 кой му дреме

    4 19 Отговор
    будизмът е педофилска и екстремистка религия
    като исляма

    09:34 12.02.2026

  • 4 То и ти носиш белези

    27 1 Отговор
    На корумпиран послушко ама не ти пречи да изказваш мнения

    09:35 12.02.2026

  • 5 Носи

    22 1 Отговор
    си вапцаната коса на кратуната и позора , не е нужно да сипеш мозъци !

    09:36 12.02.2026

  • 6 Сталин

    24 0 Отговор
    Само забележете цялото "разследване" на хижата Петрохан се изразяваше в това разни експерти ,специалисти ,ченгета и Деветото джудже да оплюват убитите цял ден по медиите,все едно колко големи престъпници са били и заслужавали да бъдат убити,и нито веднъж да не се говори за възможните убиици,Едно е ясно всичко което казват от МВР е лъжа.Само си представете мащабите на криминалната хунта във високите етажи на властта,щом корумпираните държавни служби убиват хора които се борят срещу корупцията ,в България всеки който се бори срещу корупцията влиза в затвора или бива убит ,и всичко това е със съдействието на корумпираната съдебната власт в България,не случайно почти всички съдии и прокурори са жени ,това са държанки и проститутки на бандитите които са ги назначили на тези постове да упражняват чадър над криминалната дейност на тези бандити .Само си помислете в каква държава живеем щом корумпираните държавни служби могат да убиват всеки който пречи на криминалната дейност на властта,за 30 години западна демокрация България беше трансформирана от правова държава в политически криминален картел който убива ,корумпира и тероризира всеки който пречи на тези бандити.Демокрацията е проказа която бавно убива България.

    09:38 12.02.2026

  • 7 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    Петрохан е един от многото центрове на Дълбоката държава в България.

    09:40 12.02.2026

  • 8 Сила

    23 0 Отговор
    Цеко , Цеко оооооооо......цирей си голем , по голем от тоя на носа ти !!! И престани с тоя Фотошоп и с филърите , знаеме как ти изглежда крадливата муцуна ...

    09:40 12.02.2026

  • 9 Сталин

    23 0 Отговор
    Едно кучешко г©вно е по полезно от този негодник цеков

    09:40 12.02.2026

  • 10 Цеки

    22 0 Отговор
    а ти от коя секта си? Не си ли от сектата на агента Буда, че плещиш само глупости!

    09:40 12.02.2026

  • 11 Брей

    15 0 Отговор
    Този Цеков по всички въпроси е компетентен. Ти да видиш, какъв специалист се извъди. Акъл раздава даже без някой да му го иска.

    09:42 12.02.2026

  • 12 Синя София

    15 0 Отговор
    Ти кажи за вашата секта около царя,от вас започна разпада на България,от вашия вожд и от вашия главен секретар на МВР

    09:43 12.02.2026

  • 13 Сталин

    14 1 Отговор
    Единствените опасни религиозни секти в България са на Тиквата,Прасето и Простокирчовците

    09:43 12.02.2026

  • 14 Факт

    10 0 Отговор
    Ако държавните структури бяха работили ефективно, щеше да има реални факти във времето!

    09:46 12.02.2026

  • 15 болгарин..

    2 8 Отговор
    Кокорчовците са създали тази неправителствена орггруп,коньо на софето ги е финасирал а пък рошавио рашковець е раздавал разрешителните им за наганите на килограм

    09:46 12.02.2026

  • 16 скясьд

    11 1 Отговор
    Те са сектанти и ти си доцент??? Така е в България, управлявана поне 15 г от лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя. А само не става ясно защо не са се убили ритуално всичките заедно??? Зашо милионери са тъжни и притеснени??? Счетоводителя фирмата му имала милиони, ламата имал 4 имота в Мексико дето давал под наем за 1200 долара на седмица, другия бил международен адвокат с практика. И какъв е мотива да се убиват??? Ама ти си и доцент така че с такива доценти толкова. Слава на Господ Иисус Христосидват избори.

    09:47 12.02.2026

  • 17 Имам само един въпрос

    9 0 Отговор
    Потърсено ли е съдействие от мексиканската полиция относно дейността на т.н. секта в Мексико и дали там също дейността на групата е окачествена като сектантска?

    Коментиран от #23

    09:51 12.02.2026

  • 18 Фори

    1 2 Отговор
    Това показва дългата ръка на ДС.Инструктира богаташи свързани с ДС (Терзиев , Без уханова и онзи охранител) да спонсорират със солидни суми правилните хора.Тези спонсори не са дали на никой друг пари!

    09:54 12.02.2026

  • 19 е...........

    12 0 Отговор
    Отвратително. Този да не се кандитатира за депутат?

    09:54 12.02.2026

  • 20 Мда, едните пе е раси, другите

    7 0 Отговор
    вода ненапита.

    Вашта .ама смотана, всичките сте пе е - раси, по Бай Ганьо всичките сте маскари.

    Къде му е семейството на Бойко Методиев Борисов, къде му е семейството на дебелия Пеевски.

    Пе е раси на квадрат.

    09:57 12.02.2026

  • 21 таксиджия 🚖

    2 4 Отговор
    До момента стана ясно, че ппдб имат 100% вина за трагедията, създали и финансирали НПО по американски модел, което работи като частни горски пулицаи, наричащи се рейнджъри.

    Факт е че разследване от МВР няма! Те покриват следите и разпространяват фалшиви конспиративни теории. Брифингът им по БНТ е доказателство за това.

    А защо Боко Тиквоча и дебелян все още мълчат и не са изяли ппдб!? Имат отлична причина
    А мълчат и се скриха. И те ли са замесени!? Тези рейнджъри със сигурност са извършвали нелегална дейност носеща милиони евро.

    09:58 12.02.2026

  • 22 Бойко Борисов, Делян Пеевски

    2 0 Отговор
    Дани Митов МВР, пе е раси на квадрат.😁

    09:59 12.02.2026

  • 23 таксиджия 🚖

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Имам само един въпрос":

    Естествено че не! нашите пулицаи са неграмотни и дори със гоогле не могат да си преведат и формулират молбата за съдействие до мексиканската полиция.

    Назначават се само връзкари от далечни села, нагли и некадърни, но послушковци.

    10:01 12.02.2026

  • 24 Даниел Немитов

    7 0 Отговор
    Ами не, не носи никакви белези на секта! Тия работи сега вие си ги измисляте. Но-о-о, България носи всички белези на бандитска страна!!!

    10:03 12.02.2026

  • 25 Пе е растията в Българската в

    1 0 Отговор
    българската Политика, пе е раски секти Тамплиери майньо ле мила, покрити с Чаршафи и Малтйски Кръстове, целуват се по задниците, тефната .ама смотана.

    10:04 12.02.2026

  • 26 прокопи

    3 0 Отговор
    Най - вредната секта е ПСЕ. Политолози, Социолози, Експерти.

    10:05 12.02.2026

  • 27 Този само като му видиш

    7 0 Отговор
    гнусната физиономия, разбираш що за птица е. Отивам да драйфам.

    10:08 12.02.2026

  • 28 Само питам за един пре ятел🤔 да сте

    1 0 Отговор
    виждали български политик който да не е пе е рас.

    10:08 12.02.2026

  • 29 6 човека с променено съзнание

    0 5 Отговор
    Кришна ги е учила да вярват на Буда . Че той ще ги прибере пречистени от содомията и от обратните връзки . но няма снимки от креватни истории . какво ли ново може да има в тая история с Петрохан . Показва психопатия . навсякъде се разнасе , като мамника . студ , сняг, трупове , обреди за пречистване , справяне с наркоманията , но не са съжителствали на семейни начала . няма друг да наследи каушев . само жена му . може тя да пази горите сега . да обикаля с учениците планините . хубав живот .

    10:09 12.02.2026

  • 30 Вижте

    4 0 Отговор
    Тоя човек може да говори каквото си иска, но има някои подробности, за които незаслужено малко се говори ! На видеозаписите от вечерта, когато се виждат трима човека с прожектори да отиват към хижата откъм гората, точно в 20:44:06 се чува нещо като гневен вик и изстрел, които като че ли идват отвътре или отнякъде наблизо ! Самите хора са облечени по различен начин от записаните трима в 16:20 , Свидетели са забелязали през деня 4 джипа в посока на хижата, а 2 са засечени от камера на около 1,5км от нея . Разследващите казват, че не може да се проследи маршрутът им, но големите въпроси остават ! Чакаме отговорите !

    10:19 12.02.2026

  • 31 Туин Пиикс Команда, Поркаратура, ДАНС,

    1 0 Отговор
    МВР, Съдебна Система, Каарви и Пе е раси, затва Българките ги е ва Т разни араби.🤣🤔

    10:19 12.02.2026

  • 32 Относно

    3 0 Отговор
    Будизмът никога не е учил на духовно пречистване чрез убийство на близки хора или самоубийство ! Те в момента дори са били започнали процес на протекция над момиче, не са оставили никакво прощално писмо или нещо такова, виждат се на записите жизнени и в добро настроение, въпреки че се разбира от думите им за някакви неприятности. Това са хора с развито чувство на социална задълженост, спасявали са хора, борили са се срещу бракониерство и незаконна сеч ! Така че, хайде стига сте се влияли от манипулации !

    10:34 12.02.2026

  • 33 гост

    0 0 Отговор
    Групата е еманация на "НОВИТЕ ЦЕННОСТИ" налагани от шайка хомосексуалисти и педофили в т. н. от тях "Глобален свят" ОТ КОЕТО ТЕ ПЕЧЕЛЯТ ПАРИ И НАЙ-ВЕЧЕ ВЛАСТ!

    10:44 12.02.2026