Доц. д-р Борислав Цеков: Групата от Петрохан носи всички белези на опасна религиозна секта!

Данните, които се съдържат в появилите се интервюта на майки на деца от обкръжението на "ламата", особено във второто при г-жа Шекерова и г-жа Бенатова, водят към извода, че групата от Петрохан носи всички белези на опасна религиозна секта. Нейната дейност няма нищо общо със свободата на религията и попада под международноправните и конституционни ограничения на правото на вероизповедание.
За това предупреди във "Фейсбук" доц. д-р Борислав Цеков.
Зловещите криминални аспекти (убийство, самоубийства, посегателства срещу деца, незаконни и самоуправни дейности в планината и пр.) са само едната страна на този случай, която тепърва ще бъде доказваната в рамките на наказателното производство.
Другият аспект обаче е не по-малко важен.
Вече се видя по несъмнен начин, че редица публични и политически фигури са били съпричастни към тази опасна религиозна секта или отделни нейни членове чрез споносорство, административно и политическо съдействие, приятелски отношения или публично застъпничество. Това поражда основателни съмнения за техния интегритет, на които те дължат отговори пред обществото (стига да има независими журналисти и граждани, които да им задават въпроси).
Специално при политическите фигури всичко това поставя въпроса не само дали са знаели за извращенията и опасните практики,
но и дали тяхната политическа дейност и управленски решения са били повлияни по определен начин от идеологията на опасната религиозна секта от хижа "Петрохан".
Това изисква много внимателен обществен скрийнинг на тяхната минала, настояща и бъдеща политическа дейност. Това е така, защото опасните религиозни секти нямат никакво място в политиката и управлението на държавата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
20 Мда, едните пе е раси, другите
Вашта .ама смотана, всичките сте пе е - раси, по Бай Ганьо всичките сте маскари.
Къде му е семейството на Бойко Методиев Борисов, къде му е семейството на дебелия Пеевски.
Пе е раси на квадрат.
21 таксиджия 🚖
Факт е че разследване от МВР няма! Те покриват следите и разпространяват фалшиви конспиративни теории. Брифингът им по БНТ е доказателство за това.
А защо Боко Тиквоча и дебелян все още мълчат и не са изяли ппдб!? Имат отлична причина
А мълчат и се скриха. И те ли са замесени!? Тези рейнджъри със сигурност са извършвали нелегална дейност носеща милиони евро.
23 таксиджия 🚖
До коментар #17 от "Имам само един въпрос":Естествено че не! нашите пулицаи са неграмотни и дори със гоогле не могат да си преведат и формулират молбата за съдействие до мексиканската полиция.
Назначават се само връзкари от далечни села, нагли и некадърни, но послушковци.
