Проф. Хинков пред ФАКТИ: Абсурдно е твърдението за разширено меланхолно самоубийство ВИДЕО

Има травма в обществото и тя показва дълбока деструкция на обществената тъкан в България. Като имам предвид крайните и пълни със злоба мнения, цяла България се е превърнала в един фейсбук и това се дължи на изключително слабата дъравност и институционалност. Това каза по случая "Петрохан" психиатърът и бивш здравен министър проф. Христо Хинков в студиото на ФАКТИ пред Лили Маринкова.
"Забелязвам твърде много "говорещи глави", които нито имат информация по случая, нито да дават близки до диагноза становища като например "разширено меланхолно самоубийство" (твърдение на д-р Иван Иванов - бел. ред.) - това е абсурдно да се каже от професионалист, който уважава себе си. Има параметри, какво означава това, а той няма никакви данни, това не е задочна съдебна експертиза, която се основава на някаква документация. Просто хвърля той в пространството тези твърдения и това замърсява силно цялата социална и информационна среда", коментира проф. Хиинков.
1 Абсурдно е
Коментиран от #38
16:42 12.02.2026
2 Повече
16:43 12.02.2026
3 Никой
Излиза и приказва нещо.
16:49 12.02.2026
4 Рамбо Силек
16:49 12.02.2026
5 Русия е злото на света,
Коментиран от #27
16:50 12.02.2026
6 Аман
Коментиран от #37
16:51 12.02.2026
7 Ха....
Коментиран от #12, #26
16:51 12.02.2026
8 и тоа
16:52 12.02.2026
9 Прав е
16:52 12.02.2026
10 Да де
Защо?!!!!!!
16:52 12.02.2026
11 Странно
16:54 12.02.2026
12 ПОТРЕСЕН
До коментар #7 от "Ха....":Какви следи към убийците са заличавали ДАНС в хижата?
Защо са нарушили закона и са отишли на местопрестъплението преди полицая-дознател!
16:55 12.02.2026
13 честен ционист
Коментиран от #21
16:55 12.02.2026
14 Не е за вярване!
"Рашков и бях точен с парите видно са пазели тази педофилска секта! ППДБ са замесени видно е вече но видно и радев е замесен да не се прави на ударен! Хубавото е че този скандал с педофилия ще ги потопи като титаник колективно ППДБ и радев!"
Коментиран от #17
16:56 12.02.2026
15 Хининков
Коментиран от #24, #25, #28, #30
16:57 12.02.2026
16 Да де
Самопризнания на насилвани
Висши политици намесени!!!!
Какви избори
Какъв служебен от ПП!!!
Това е гавра!
16:58 12.02.2026
17 ПОТРЕСЕН
До коментар #14 от "Не е за вярване!":Рейнджърите е децата са открили наркоканал на мутрата от Панкрац
Какви следи към убийците са заличавали ДАНС в хижата?
Защо са нарушили закона и са отишли на местопрестъплението преди полицая-дознател!
Коментиран от #18
16:59 12.02.2026
18 .308
До коментар #17 от "ПОТРЕСЕН":якоу шта изтресе
17:01 12.02.2026
19 Бай Иван
Коментиран от #43
17:01 12.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ха,ха
До коментар #13 от "честен ционист":Преди тва беше култ към личността, па същото, важното е хамстерчетата да слушкат
17:03 12.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Шипковенски от Шипково-Троянско!
До коментар #15 от "Хининков":Тезата на психо-ало ало Иван Иванов от Плевен гръмна!Полендака да заминава за Карлуково при колежката Гълъбова-да се лекуват двамата!И психо-шашавел полендер-не говори за Чичо ми Никола Шипковенски защото още 300 г. нма да стигнеш нивото му!
17:10 12.02.2026
25 Добре
До коментар #15 от "Хининков":Му е платено на Шипковенски.
Коментиран от #29, #41
17:12 12.02.2026
26 Последния Софияянец
До коментар #7 от "Ха....":ВАЛЕРИ АНДРЕЕВ е обслужвал както Тиквата герберска-така и "на Татко момчето-Кирчо"......
17:13 12.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Цунг-цванг
До коментар #15 от "Хининков":Ако под меланхонно самоубийство разбираме самоубийство на хора поставени в безизходица, то доктор Иванов е прав. След като правителствата на сектата ППДБ и ГЕРБ паднаха, висшият политически чадър над педофилите се е прокъсал и службите са затегнали обръча. До тогава службите са били озаптявани поради висша политическа протекция. От есента на сектата и е било ясно, че предстои цялата гняс да излезе наяве. Парите секват,спонсори и политечески протектори се разбягват като хлебарки и педофилите са разбрали ,че нямат полезен ход.
17:14 12.02.2026
29 Шипковенски от Шипково-Троянско!
До коментар #25 от "Добре":Чичо ми е в гроба бе мало умник!Полендак на снимка да го видиш-шамар му удари!Винаги има защо!
17:15 12.02.2026
30 Тъпо соросоидче
До коментар #15 от "Хининков":Ние атлантиците от ПП сме с нежни души. За това след като си изядем безглутеновия сандвич с искуствен протеин и нулеви емисии обичаме да се забавляваме с мускулести будистки лами в гората. А вечер когато заспим, сънуваме че Зеленски е победил и Урсула ни води в новия зелен безкарбонов и многополов свят. А като се събудим и видим че Тръмп е още президент а Путин е жив, изпадаме в меланхолична мъка и ни идва да се гръмнем.
17:17 12.02.2026
31 12340
Коментиран от #34
17:20 12.02.2026
32 За капак
17:22 12.02.2026
33 БеГемот
Коментиран от #35
17:23 12.02.2026
34 Последния Софиянец
До коментар #31 от "12340":А-А-А-А за Щонова недей,че Веско Маринов ще те награби с 200.......Толкова пот изтече от него,но неможа да му се отвори парашута там.Така,че с Щонова-малко по-полека!
17:24 12.02.2026
35 Давид
До коментар #33 от "БеГемот":Така е като препикаваш блоковете.
17:25 12.02.2026
36 Промяна
17:27 12.02.2026
37 Реалист
До коментар #6 от "Аман":"Д-р" Иванов се нуждае от светкавична психиатрична помощ.С този полед на Чекатило- тоя е следващият.......
17:32 12.02.2026
38 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Абсурдно е":А Герб-блудстват с изядените от ПП!
17:35 12.02.2026
39 Дедо Мраз
Коментиран от #42
17:36 12.02.2026
40 Мнение
17:38 12.02.2026
41 Истина
До коментар #25 от "Добре":Шипковенски умира през 1971г.!НИЩО НЕ ЗНАЕШ.
17:38 12.02.2026
42 Хмм
До коментар #39 от "Дедо Мраз":реагирала е, служебнатаминстърка им е прекратила дейността, но ПП-ДБ се въррнаха със сглобката и дейността на агенцията е възстановена, там са ходели политици, другарчета от протестите, дали няма записи като компромати, изобщо като на острова на Епстайн
17:40 12.02.2026
43 Айде , стига
До коментар #19 от "Бай Иван":Дълбока държа ще бъде натъпкана дъбоков..ада
Аман от примирени!
Ако си стар, дръпни се!
Няма да им дадем децата си!
17:40 12.02.2026
44 ХиХи
17:52 12.02.2026
45 Стършели
Професори, доктори, политици…. Всички се пишат експерти по големи от баба Ванга!
Ако аи траехте ще си останете умни а така сте олигофрени с огромно его.
Оставете полицията да си върши работа.
17:58 12.02.2026
46 Макробиолог
18:10 12.02.2026