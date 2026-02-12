Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Проф. Хинков пред ФАКТИ: Абсурдно е твърдението за разширено меланхолно самоубийство ВИДЕО

Проф. Хинков пред ФАКТИ: Абсурдно е твърдението за разширено меланхолно самоубийство ВИДЕО

12 Февруари, 2026 16:40 2 332 46

  • проф. христо хинков-
  • петрохан-
  • хижа

Няма достатъчно данни, подчерта бившият здравен министър

Проф. Хинков пред ФАКТИ: Абсурдно е твърдението за разширено меланхолно самоубийство ВИДЕО - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Има травма в обществото и тя показва дълбока деструкция на обществената тъкан в България. Като имам предвид крайните и пълни със злоба мнения, цяла България се е превърнала в един фейсбук и това се дължи на изключително слабата дъравност и институционалност. Това каза по случая "Петрохан" психиатърът и бивш здравен министър проф. Христо Хинков в студиото на ФАКТИ пред Лили Маринкова.

"Забелязвам твърде много "говорещи глави", които нито имат информация по случая, нито да дават близки до диагноза становища като например "разширено меланхолно самоубийство" (твърдение на д-р Иван Иванов - бел. ред.) - това е абсурдно да се каже от професионалист, който уважава себе си. Има параметри, какво означава това, а той няма никакви данни, това не е задочна съдебна експертиза, която се основава на някаква документация. Просто хвърля той в пространството тези твърдения и това замърсява силно цялата социална и информационна среда", коментира проф. Хиинков.

Целия разговор с него гледайте във видеото:


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абсурдно е

    21 9 Отговор
    ПП не се самоубиват- те изяждат хората!

    Коментиран от #38

    16:42 12.02.2026

  • 2 Повече

    18 6 Отговор
    от абсурдно ! Както "версиите" и информациите - пълни дезинформации .

    16:43 12.02.2026

  • 3 Никой

    6 18 Отговор
    Сигурно е Професор - ама - надали - нека не се лъжем - това е комично - Дипломите в България се "купуват", някак има хирурзи - но останалото е подобие на този човек - говори именно той със злоба - срещу другият си колега - като че ли е ясно какво казват и двамата. Хората са се самоубили - нямаме какво да добавим - сега - едва ли не - какво иска да каже.

    Излиза и приказва нещо.

    16:49 12.02.2026

  • 4 Рамбо Силек

    27 4 Отговор
    Казусът "Петрохан" е поредното доказателство, че тук няма държава

    16:49 12.02.2026

  • 5 Русия е злото на света,

    6 25 Отговор
    гоним до един тия навлеци и нещата ще тръгнат , 13000 фирми в България са руски и са , като камък на шията , тук става въпрос за спяща руска клетка, но тия петимата са взели парите и на са свършили исканото , ако не бяха са самоубили руската мафия щеше да им помогне, къщата с руското знаме и това на Вагнер по туристическата пътека за Витоша е едно от местата на руската напаст!

    Коментиран от #27

    16:50 12.02.2026

  • 6 Аман

    8 5 Отговор
    Всеки излиза и плюе другият , как да ви вярват хората ? Д-р Иванов изложи хипотеза , не каза , че е това , но всеки с мнение , някой и с по две ,три .

    Коментиран от #37

    16:51 12.02.2026

  • 7 Ха....

    13 8 Отговор
    ,,ВАЛЕРИ АНДРЕЕВ, ПОДАЛ СИГНАЛ СРЕЩУ „ЛАМАТА“ КАЛУШЕВ – НАСИЛВАН СЕКСУАЛНО! СИГНАЛИЗИРАЛ МВР ПРИ БОЙКО РАШКОВ И ДЕМЕРДЖИЕВ. РЕЗУЛТАТ – НУЛА!"

    Коментиран от #12, #26

    16:51 12.02.2026

  • 8 и тоа

    5 5 Отговор
    от ламите

    16:52 12.02.2026

  • 9 Прав е

    4 3 Отговор
    Едшнако се самоубие последователи няма за това масово самоубийство няма такава бира у света

    16:52 12.02.2026

  • 10 Да де

    10 0 Отговор
    Висши политици- съпорт
    Защо?!!!!!!

    16:52 12.02.2026

  • 11 Странно

    5 3 Отговор
    ЕС кйорави ли са кво е в Бг и що не вземат мерки????

    16:54 12.02.2026

  • 12 ПОТРЕСЕН

    15 5 Отговор

    До коментар #7 от "Ха....":

    Какви следи към убийците са заличавали ДАНС в хижата?
    Защо са нарушили закона и са отишли на местопрестъплението преди полицая-дознател!

    16:55 12.02.2026

  • 13 честен ционист

    13 2 Отговор
    Всичките тези религии и секти дойдоха малко в много на ошашавен Ганчо през последните 36г. През Социализъма религията я знаехме като Вздох угнетенной твари. Религия есть опиум народа.

    Коментиран от #21

    16:55 12.02.2026

  • 14 Не е за вярване!

    8 16 Отговор
    Но е факт!
    "Рашков и бях точен с парите видно са пазели тази педофилска секта! ППДБ са замесени видно е вече но видно и радев е замесен да не се прави на ударен! Хубавото е че този скандал с педофилия ще ги потопи като титаник колективно ППДБ и радев!"

    Коментиран от #17

    16:56 12.02.2026

  • 15 Хининков

    11 12 Отговор
    Хинков не е прав. Това е класическо разширено меланхонно самоубийство, описано от бащата на българската психиатрия проф.д-р Никола Шипковенски. Шипковенски навремето обясни и явлението "Ванга".Хинков е твърде далеч от знанията, квалификацията и професионализма на Шипковенски-немски възпитаник, завършил в Мюнхен, издадени книги и учебници в Германия, учен от световна величина.Този горния е ППеец, партийно обвързан, пристрастен, субективен.

    Коментиран от #24, #25, #28, #30

    16:57 12.02.2026

  • 16 Да де

    11 6 Отговор
    Излизат видеа
    Самопризнания на насилвани
    Висши политици намесени!!!!
    Какви избори
    Какъв служебен от ПП!!!
    Това е гавра!

    16:58 12.02.2026

  • 17 ПОТРЕСЕН

    7 5 Отговор

    До коментар #14 от "Не е за вярване!":

    Рейнджърите е децата са открили наркоканал на мутрата от Панкрац
    Какви следи към убийците са заличавали ДАНС в хижата?
    Защо са нарушили закона и са отишли на местопрестъплението преди полицая-дознател!

    Коментиран от #18

    16:59 12.02.2026

  • 18 .308

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "ПОТРЕСЕН":

    якоу шта изтресе

    17:01 12.02.2026

  • 19 Бай Иван

    7 3 Отговор
    Поредния кретен се изока неподготвен. Колкото и да лижеш и оправдаваш шарлатаните на, Боташ и Пеги Бънди министър няма да станеш, всичко е решено вече от дълбоката държава.

    Коментиран от #43

    17:01 12.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ха,ха

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "честен ционист":

    Преди тва беше култ към личността, па същото, важното е хамстерчетата да слушкат

    17:03 12.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Шипковенски от Шипково-Троянско!

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Хининков":

    Тезата на психо-ало ало Иван Иванов от Плевен гръмна!Полендака да заминава за Карлуково при колежката Гълъбова-да се лекуват двамата!И психо-шашавел полендер-не говори за Чичо ми Никола Шипковенски защото още 300 г. нма да стигнеш нивото му!

    17:10 12.02.2026

  • 25 Добре

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Хининков":

    Му е платено на Шипковенски.

    Коментиран от #29, #41

    17:12 12.02.2026

  • 26 Последния Софияянец

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ха....":

    ВАЛЕРИ АНДРЕЕВ е обслужвал както Тиквата герберска-така и "на Татко момчето-Кирчо"......

    17:13 12.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Цунг-цванг

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "Хининков":

    Ако под меланхонно самоубийство разбираме самоубийство на хора поставени в безизходица, то доктор Иванов е прав. След като правителствата на сектата ППДБ и ГЕРБ паднаха, висшият политически чадър над педофилите се е прокъсал и службите са затегнали обръча. До тогава службите са били озаптявани поради висша политическа протекция. От есента на сектата и е било ясно, че предстои цялата гняс да излезе наяве. Парите секват,спонсори и политечески протектори се разбягват като хлебарки и педофилите са разбрали ,че нямат полезен ход.

    17:14 12.02.2026

  • 29 Шипковенски от Шипково-Троянско!

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Добре":

    Чичо ми е в гроба бе мало умник!Полендак на снимка да го видиш-шамар му удари!Винаги има защо!

    17:15 12.02.2026

  • 30 Тъпо соросоидче

    8 2 Отговор

    До коментар #15 от "Хининков":

    Ние атлантиците от ПП сме с нежни души. За това след като си изядем безглутеновия сандвич с искуствен протеин и нулеви емисии обичаме да се забавляваме с мускулести будистки лами в гората. А вечер когато заспим, сънуваме че Зеленски е победил и Урсула ни води в новия зелен безкарбонов и многополов свят. А като се събудим и видим че Тръмп е още президент а Путин е жив, изпадаме в меланхолична мъка и ни идва да се гръмнем.

    17:17 12.02.2026

  • 31 12340

    6 2 Отговор
    Д-р И. Иванов явно е от оная порода доктори, дето обичат да ги дават по телевизията:М. Ненков, бай Шиле, Неделя Щонова, и доста други:))

    Коментиран от #34

    17:20 12.02.2026

  • 32 За капак

    2 2 Отговор
    ,,За капак им сложиха Гюров служебен премиер да им прикрива педофилския скандал! и кой знае какви други неща! Но и това няма да им помогне на изборите провала им ше е грандиозен! даже да правят ала бала измама през машините!"

    17:22 12.02.2026

  • 33 БеГемот

    2 2 Отговор
    Плюенето е национален спорт....аз като мина покрай няколко панелни блока има поне няколко психопата които само дебнат от терасите и прозорците и обяснява каква гад съм.....без някога тия хора да съм ги виждал и комуникиранл с тях....обикновенно са никотинови наркомани с мигащи очички....

    Коментиран от #35

    17:23 12.02.2026

  • 34 Последния Софиянец

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "12340":

    А-А-А-А за Щонова недей,че Веско Маринов ще те награби с 200.......Толкова пот изтече от него,но неможа да му се отвори парашута там.Така,че с Щонова-малко по-полека!

    17:24 12.02.2026

  • 35 Давид

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "БеГемот":

    Така е като препикаваш блоковете.

    17:25 12.02.2026

  • 36 Промяна

    2 1 Отговор
    Ние атлантиците от ГЕРБ сме с нежни души. За това след като си изядем безглутеновия сандвич с искуствен протеин и нулеви емисии обичаме да се забавляваме с мускулести будистки лами в гората. А вечер когато заспим, сънуваме че Зеленски е победил и Урсула ни води в новия зелен безкарбонов и многополов свят. А като се събудим и видим че Тръмп е още президент а Путин е жив, изпадаме в меланхолична мъка и ни идва да се гръмнем.

    17:27 12.02.2026

  • 37 Реалист

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Аман":

    "Д-р" Иванов се нуждае от светкавична психиатрична помощ.С този полед на Чекатило- тоя е следващият.......

    17:32 12.02.2026

  • 38 Последния Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Абсурдно е":

    А Герб-блудстват с изядените от ПП!

    17:35 12.02.2026

  • 39 Дедо Мраз

    4 1 Отговор
    Дори и да приема, че цялата кал която изсипаха върху убитите е истина, няма как да приема, че държавата не е реагирала за последните пет години. Как пък сега всички се сетиха "колко лоши хора били"?

    Коментиран от #42

    17:36 12.02.2026

  • 40 Мнение

    4 0 Отговор
    Професор Хинков е изключително умен и балансиран като човек и много добър експерт.

    17:38 12.02.2026

  • 41 Истина

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Добре":

    Шипковенски умира през 1971г.!НИЩО НЕ ЗНАЕШ.

    17:38 12.02.2026

  • 42 Хмм

    1 3 Отговор

    До коментар #39 от "Дедо Мраз":

    реагирала е, служебнатаминстърка им е прекратила дейността, но ПП-ДБ се въррнаха със сглобката и дейността на агенцията е възстановена, там са ходели политици, другарчета от протестите, дали няма записи като компромати, изобщо като на острова на Епстайн

    17:40 12.02.2026

  • 43 Айде , стига

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Бай Иван":

    Дълбока държа ще бъде натъпкана дъбоков..ада
    Аман от примирени!
    Ако си стар, дръпни се!
    Няма да им дадем децата си!

    17:40 12.02.2026

  • 44 ХиХи

    0 0 Отговор
    Туй професор антибиотик ли беше, направо му късайте дипломата. Виж се професоре, преди да се появи откритието на Флеминг, във всяко семейство е имало поне едно дете, което не е доживяло до 18 г

    17:52 12.02.2026

  • 45 Стършели

    0 0 Отговор
    Обикновен криминален случай, който е задача за полицията!
    Професори, доктори, политици…. Всички се пишат експерти по големи от баба Ванга!
    Ако аи траехте ще си останете умни а така сте олигофрени с огромно его.
    Оставете полицията да си върши работа.

    17:58 12.02.2026

  • 46 Макробиолог

    0 0 Отговор
    Другите нямат достатъчно данни да си измислят версии,но Хинко сигурно има ,та се изказва,особено за институциите. Църквата се е отдръпват и т.н.,но за хилядите нпо-та направени недосегаеми съгласно заповедите за политкоректност доскоро идващи от големия брат ,нито дума.

    18:10 12.02.2026