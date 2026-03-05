Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Гърция е предложила 100 млн. долара на Македония, за да смени името си, твърди разсекретен документ на ЦРУ

5 Март, 2026 22:05 1 073 12

Глигоров не споменава този случай, но твърди, че лично му е предлаган 1 милион долара от гръцки посредници

Гърция е предложила 100 млн. долара на Македония, за да смени името си, твърди разсекретен документ на ЦРУ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA, Киро Глигоров
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През 1992 г. Гърция е предложила на тогавашния президент на Република Македония Киро Глигоров финансова помощ от 100 млн. долара срещу промяна на името на страната, но Глигоров отклонил предложението, се казва в разсекретен документ на американската служба за външно разузнаване ЦРУ, цитиран от страницата на „Дойче веле“ за Северна Македония, предаде БТА.

Документът, датиран от 6 ноември 1992 г., е публикуван в дигиталната библиотека с разсекретени документи на ЦРУ.

В мемоарите си „Македония е всичко, което имаме“, Глигоров не споменава този случай, но твърди, че лично му е предлаган 1 милион долара от гръцки посредници, за да се съгласи на смяна на името.

В разсекретения документ ЦРУ описва Глигоров като „уважаван държавник ветеран и реформатор“, който „постоянно работи за балансиране на противоположните сили в своята република и в целия Балкански полуостров“, и като „мъдра стара лисица“.

Също така в информацията се казва, че Глигоров смятал президентите на Сърбия и на Хърватия Слободан Милошевич и Франьо Туджман за виновни за кризата в Югославия.

Киро Глигоров беше президент на Република Македония от обявяването на независимостта ѝ през 1991 г. до 1999 г.

През първите 36 години младата държава беше спъвана в усилията си да се интегрира в ЕС и НАТО от съпротивата на Гърция срещу името „Македония“, което според Атина съдържа претенции към територията и историята ѝ. Спорът беше разрешен с Преспанския договор от 2017 г., с който Скопие прие промяна на името на държавата на „Република Северна Македония“.


Северна Македония
  • 1 Ха Ха

    11 2 Отговор
    В ущърб на България разбира се!

    22:07 05.03.2026

  • 2 Сталин

    7 2 Отговор
    Гърчулята - чфутите на Балканите

    22:09 05.03.2026

  • 3 Мицко

    7 0 Отговор
    Мицкоски през няколко дни е в сръбското посолство, ако мислите че го прави безплатно и сърбите не си плащат, както гърците, сте в грешка. Само българските политици, предпочитат да крадат парите на държавата, вместо да платят за националния интерес. Не че е правилно, но както се вижда, така се движи световната политика.

    22:12 05.03.2026

  • 4 Ха,ха

    7 0 Отговор
    Муцкоски, кажи за изселванията и посръбването 1914-18 цял свят да знае

    22:12 05.03.2026

  • 5 наивна сделка

    5 0 Отговор
    Гърция дава 100 милиона за смяна на името СРМ, а ние предлагаме името си за смяна на името й.

    22:15 05.03.2026

  • 6 Перо

    2 0 Отговор
    Корумпетата от ВМРО ДПМНЕ не са взели нищо и се пробват за вписването на българите срещу $ 1 млн., но няма да им се отвори парашута! Минаха 9 г., остават 90 г. за стартиране на преговорите, после започва броенето отново!

    22:25 05.03.2026

  • 7 Гост

    0 0 Отговор
    Трябваше и ние да се включим дано се получи

    22:29 05.03.2026

  • 8 Пич

    0 0 Отговор
    Когато гърците са се раждалИ, и евреите са ревали!!!

    22:30 05.03.2026

  • 9 Не са предложили на БГ

    0 0 Отговор
    Да видиш , оха !

    22:30 05.03.2026

  • 10 Някой ги е взел

    0 0 Отговор
    По-късно...

    22:38 05.03.2026

  • 11 Чичо Гърга

    0 0 Отговор
    Още един път трябва да си смени името на Североюжна Македония, че да нямат претенции и към български територии.

    22:39 05.03.2026

  • 12 Всичко е ясно

    0 0 Отговор
    Щом македонците са взели парите , това доказва че са истински българи .
    В България прибирането на пари е силно и ярко изразена национална черта като някой я наричат корупция

    22:41 05.03.2026

