"Оставка" и "Мафията вън": Пловдивчани излязоха на протест срещу директора на областната дирекция на МВР

Протест в Пловдив. Десетки хора се събраха, за да поискат оставката на възстановения на поста директор на областната дирекция на МВР комисар Васил Костадинов, предават от bTV.

Причината - допуснати грешки в първите дни от разследването на убийството на Димитър Малинов в Цалапица.

Недоволните затвориха за около 20 минути околовръстния път при кръговото кръстовище с Пазарджишко шосе. Организатор на демонстрацията е майката на убития в Цалапица Димитър Малинов - Атанаска Бакалова. Движението в района бе спряно изцяло.

Пред журналисти тя припомни, че Костадинов бе освободен от същия пост през 2023 година заради забавени действия на полицията след убийството на младежа. Толкова ли няма други хора, които наистина да са компетентни и да бъдат назначени на този пост, попита риторично Бакалова. Тя определи назначаването на Костадинов като "гавра с паметта на Митко".

Хората скандираха "оставка" и "мафията вън". Те носеха плакати с призиви за справедливост.

Протестът е заявен в агенция "Пътна инфраструктура" и община Пловдив. На мястото имаше множество полицаи.

Случаят с убийството на Димитър Малинов е от лятото на 2023 година. Бакалова припомни, че издирването на сина ѝ започна шест дни след подадения от нея сигнал за изчезването му в полицията в Стамболийски. Пловдивският апелативен съд увеличи от 15 на 17 години лишаване от свобода наказанието на Рангел Бизюрев за убийството на момчето. Върховният касационен съд ще заседава по делото на Бизюрев на 18 март, съобщи Бакалова.

Близнаците Борислав и Валентин Динкови бяха осъдени за това, че са помогнали на Бизюрев да избегне наказателно преследване.