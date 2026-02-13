Новини
Мнения »
Любен Дилов-син за "Петрохан": Петък 13 не е страшен ден в календара. Страшни са хората

Любен Дилов-син за "Петрохан": Петък 13 не е страшен ден в календара. Страшни са хората

13 Февруари, 2026 14:55 1 662 56

  • петрохан-
  • корупция-
  • масово убийство-
  • кпк-
  • любен дилов - син

Понеже същите са и изключително кресливи борци срещу мафията, да им припомним какво е мафия

Любен Дилов-син за "Петрохан": Петък 13 не е страшен ден в календара. Страшни са хората - 1
Снимка: БГНЕС
Любен Дилов - син Любен Дилов - син журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

На връх петък 13 някои политически формирования окончателно еякулираха през фонтанелата. Не съм искал никого да обидя с това изречение от трибуната, затова ще обясня още веднъж какво имах предвид. С много страст гласуваме оставката на човек, оглавявал организация, която вече сме закрили със закон. Доста безсмислено, не ли?

Това коментира във "Фейсбук" Любен Дилов-син.

Освен това - въпросната оставка е точка от дневния ред, т.е. всеки може да вземе думата и да говори по темата, каквото си иска. Защо трябва това да е под формата на процедурни скандали? И още - подалият оставка да дойдел да каже, защо я е подал.

Ами... организацията му не съществува, нали, на какво да е председател?! Ясно е, че искат да го тричаме публично. Странно, когато Киро Петков подаде оставка като депутат заради корупция в ПП/ДБ, трябваше ли да го викаме в парламента, за да го питаме каква точно корупция го е накарала да подаде оставка?

Понеже същите са и изключително кресливи борци срещу мафията, да им припомним какво е мафия.

Свързаност на изпълнителна, законодателна и съдебна власт с организирани престъпни групи.

  • И така имаме ли организирана група, която е извършвала съставомерни деяния? Имаме.
  • Членове на тази група били ли са покровителствани от изпълнителна власт? Били са.
  • Предоставено им ли е право на притежание на голямо количество оръжие (в това число картечен пистолет) с протекцията на служба, била под подчинение на министър на ПП/ДБ по това време? Предоставено им.
  • Делегирана ли е им дейност, на която нямат право от МОСВ с министър от ПП/ДБ. Делегирана им е.
  • Закрито ли е полицейското управление в Годеч, за да може групата да остане единствената пара-властова, въоръжена организация в района от министър на ПП/ДБ? Закрито е.
  • Спонсорирана ли е организацията от публични фигури, в това число политици, близки ПП/ДБ? Да. По собствените им думи.
  • Посещавана ли е базата им от подобни хора? Посещавана е не веднъж, по собствените им думи.
  • Прикривало ли е дейността им странно частно училище, разрешено от министър на ПП/ДБ ? Да. Това училище било ли е партньор на организацията? Да. По публикации в сайта им.

Ясно е, че има категорична свързаност с изпълнителната власт.

И сега, с патос същите тези питат: имало ли е внедрени агенти на службите в тази организация. Ами... дано е имало! И дано разберем какво се е случило.

Петък 13 не е страшен ден в календара. Страшни са хората.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 35 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    10 3 Отговор
    Няма какво повече да ви кажа! Всичко което ви казах, виждате да става пред очите ви! Освен....... че знам имената на тези, които са на върха! Но няма смисъл, защото всички ги знаете, само не се сещате. Това са имената на тези, който методично разрушават човечността, морала, нормалността, независимостта на държавите и на личността, и налагат извращенията, слугинажа, доносничеството, страха...... Нашата дребна брънка от огромният заговор на сатанистите , дали се е занимавала с наркотрафик, , педофилия и проституция, оръжейна търговия и т.н., не е от съществено значение. Всичко това поотделно или заедно все е работило точно в тази насока. Така безцеремонно е прекъсната и брънката на веригата. Така безцеремонно в тази брънка са оплетени други брънки на служби и политици. Така и едната ръка не знае, какво прави другата. Затова и никой нищо няма да направи, освен да прикрие голямото, като жертва малкото. Така предсказва и Холивуд - "Теория на конспирацията" !

    14:57 13.02.2026

  • 2 страшни уруди

    24 3 Отговор
    сте събрани в туй събрание

    14:58 13.02.2026

  • 3 Да де Дилов,

    28 13 Отговор
    страшни сте вие, пеевско-герберските крадци и вашите вождове, простата и крадлива Тиква Борисов и неговата дружка Пеевски.

    14:59 13.02.2026

  • 4 честен ционист

    8 1 Отговор
    Петрохан да се преименува на Петухан

    Коментиран от #8, #11

    14:59 13.02.2026

  • 5 ПВЦ КЛЕТКА

    10 8 Отговор
    ЗА ПЕНЬЮАРИТЕ ОТ ПЪРФОРМАНСА....☝

    15:01 13.02.2026

  • 6 Ъхъ!!!

    22 13 Отговор
    Фъфляка пак се появи за да ръси скудоумия!

    15:02 13.02.2026

  • 7 Ото фон Бломберг

    11 3 Отговор
    Разчекнаха ги тия психопати ...такова поругаване здраве му кажи .....и на оня свят ги чекнат

    15:03 13.02.2026

  • 9 Тити на Кака

    5 10 Отговор
    Убийствено!
    Има убити розови понита - финансови мошеници.
    Които са затлъстели, защото не са скачали. Друго са правили.

    15:05 13.02.2026

  • 10 Правят ремонт на къщата в Бургас

    20 6 Отговор
    и след 2 дена решават да се самоубият!
    Ай стига бе!
    И всичките шестима ли са чукали детето, че да се самоубиват?

    Коментиран от #39

    15:06 13.02.2026

  • 11 ПВЦ КЛЕТКА

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    ПРЕВЕДИ ГО ЗА НЕ ЗНАЮЩИТЕ РУСКИЙ....

    15:06 13.02.2026

  • 12 Колкото

    20 7 Отговор
    повече одъртява , толкова повече и озлобява . А елементарните му опити да оргиналничи с изръсването някоя друга тъпня , далеч от хумор , дори и черен , е пълна помия ! Жалък !

    15:06 13.02.2026

  • 13 Даката

    10 21 Отговор
    Коко е хубаво когато имаме и умни хора в политиката, като Любен Дилов - син.
    Доставя ми истинско удоволствие да чета негови размисли и публикации, дано някой ден имаме такъв интелигентен президент, че аман от русофилски 60клуци от сорта на Радев, Бойко Рашков и всичката останала русофилска сган.

    15:08 13.02.2026

  • 14 Ни будист,ни Лама

    12 1 Отговор
    Петък 13 е подходящ ден за осветлим един сатанински символ. По телевизора видяхме нарисуван на стената в хижата козел. Козелът не е будистки символ и това е така Това е козелът Аазел от Битие на юдаизма. Козелътт е изгонен в пустинята ,но се връща като дяволско изчадие. Това означава , че Калушев не е бил нито будист,нито Лама, а сатанист.На шега или на сериозно да викнат в хижата екзорсист да изгони изчадието.

    15:09 13.02.2026

  • 15 Цвете

    20 8 Отговор
    ЩО ЗА ЧОВЕК МОЖЕ ДА ПРАВИ ТАКОВА ИЗКАЗВАНЕ И ТО В ПАРЛАМЕНТА? КОЛКО ГОДИНИ СЕ ПОДВИЗАВАШ ЛИЧНО ТИ В ТАЗИ ЗАЛА? КАКВО НАПРАВИ ПОЛОЖИТЕЛНО ЗА БЪЛГАРИТЕ? КОЛКО ВРЕМЕ БЕШЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ППДБ? ЦЯЛАТА ГНУСОТИЯ ОТ ВАС ТИ ПРЕХВЪРЛИ НА ЕДНА ПАРТИЯ, КОЯТО САМО 8 МЕСЕЦА БЕШЕ НА " СЦЕНАТА " ,А ОТМИНАЛИТЕ ГОДИНИ, КОИ СА ВОЖДОВЕТЕ? КАК ПЪК ВЕДНЪЖ НЕ СПОМЕНА КОРУМПИРАНОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА БОРИСОВ И МАГНИТСКИ? ДОБРЕ СЕ ПРИКРИВАШ ПОД " ПОЛИТЕ ИМ" .🙈🙉🙊😠👎🇧🇬

    Коментиран от #28

    15:10 13.02.2026

  • 16 Цвете

    6 3 Отговор
    ЩО ЗА ЧОВЕК МОЖЕ ДА ПРАВИ ТАКОВА ИЗКАЗВАНЕ И ТО В ПАРЛАМЕНТА? КОЛКО ГОДИНИ СЕ ПОДВИЗАВАШ ЛИЧНО ТИ В ТАЗИ ЗАЛА? КАКВО НАПРАВИ ПОЛОЖИТЕЛНО ЗА БЪЛГАРИТЕ? КОЛКО ВРЕМЕ БЕШЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ППДБ? ЦЯЛАТА ГНУСОТИЯ ОТ ВАС ТИ ПРЕХВЪРЛИ НА ЕДНА ПАРТИЯ, КОЯТО САМО 8 МЕСЕЦА БЕШЕ НА " СЦЕНАТА " ,А ОТМИНАЛИТЕ ГОДИНИ, КОИ СА ВОЖДОВЕТЕ? КАК ПЪК ВЕДНЪЖ НЕ СПОМЕНА КОРУМПИРАНОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА БОРИСОВ И МАГНИТСКИ? ДОБРЕ СЕ ПРИКРИВАШ ПОД " ПОЛИТЕ ИМ" .🙈🙉🙊😠👎🇧🇬

    15:13 13.02.2026

  • 17 Аз полковникът

    4 5 Отговор
    Фъфльо

    Коментиран от #22

    15:14 13.02.2026

  • 18 оли

    11 2 Отговор
    Каквото и да кажеш фактите са такива:
    През цялото време вие управлявахте заедно с тях.
    Така че по твоята логика и вие сте мафия!

    15:14 13.02.2026

  • 19 Ура,,Ура

    6 8 Отговор
    Ако някой е казал, че този фъфлещия е оригинален и забавен, значи много е излъгал. Също като Зулуса.

    15:16 13.02.2026

  • 20 Ой , дядка ,

    2 3 Отговор
    дядка , еди какво ти се мятка .

    15:17 13.02.2026

  • 21 Славчу Чалгаря

    14 4 Отговор
    Тоя фъфлещия беше част от нас, създали сбърканото и тотално неграмотно чалга поколение!

    15:17 13.02.2026

  • 22 Тити на Кака

    2 5 Отговор

    До коментар #17 от "Аз полковникът":

    Последно: "Аз, полковникът" или "Аз, пе....фила"?
    За един познат лама питам!

    15:20 13.02.2026

  • 23 Име

    5 7 Отговор
    Абе фъфльо, в щатите няма 13 етаж на сградите, а ти един лаф каза, интересен се показа, но пак гъ зъ си показа.

    Коментиран от #30

    15:21 13.02.2026

  • 24 Тити на Кака

    6 4 Отговор
    Забавни реакции на розовите понита тук.
    Нека ги поздравим с "Кой не скача - затлъстел!"😂😂😂

    15:22 13.02.2026

  • 25 Носът

    7 4 Отговор
    му расте от лъжите , ушите от годините , само злобата и двуличието му не се променят .

    15:22 13.02.2026

  • 26 тиририрам

    7 4 Отговор
    Тоя няма ли поне една едноцветна риза в гардероба си?

    15:23 13.02.2026

  • 27 Макробиолог

    4 4 Отговор
    Хвани едните ,та ги удари в другите.Ако трябва да сме обективни Буда с пачките и кюлчетата, ако го бяха заснели в кревата с някое момченце,само щяха да му завидят,не да го разнасят по медиите.

    15:23 13.02.2026

  • 28 Даката

    9 6 Отговор

    До коментар #15 от "Цвете":

    Цвете мило, цвете сладко, сега се обсъждат всички свързани със случая "Петрохан", а те по някаква случайност до един са от ПП ДБ... помисли малко, какви хора защитаваш... какъв Магнитски, какви кюлчета и нощни шкафчета, защо изместваш фокуса???
    Не трябва ли да се разплете случая, какъв е този прах в очите, който хвърляш опитвайки се да изместиш центъра, който ясно посочва ПП ДБ, като покровители и спонсори на тези хора?
    Наистина ли ще гласуваш за тези същества от ПП ДБ, след като бяха осъдени за фалшификация на документи и куп още други противозаконни прояви... щом ги оправдаваш значи си като тях, поставяш се на тяхно място и си казваш, ами и аз бих фалшифицирала по същия начин, но иначе сте против корупцията???

    15:23 13.02.2026

  • 29 Анонимен

    4 6 Отговор
    Доводите изложени от сина на фантаста са убийствено верни,уцелиха в десятката.Всяко отклонение от общоприетите норми на поведение се наказват.Гилотината виси страшно над главите на нарушителите.Остава само да се задейства от радетелите за справедливост.

    15:25 13.02.2026

  • 30 Тити на Кака

    6 3 Отговор

    До коментар #23 от "Име":

    Слабо, гений, слабо...
    Ще береш ядове с розовото....

    Коментиран от #37

    15:26 13.02.2026

  • 31 БУДА (АГЕНТА)

    12 3 Отговор
    Първото изречение по своя цинизъм и гнусота е достойно за неговия автор - Дупен Липов - син!

    15:28 13.02.2026

  • 32 очевидец

    10 5 Отговор
    ГЕРБ, ИТН и ДПС:

    - За случилото се на "Петрохан" са виновни от ППДБ!

    ППДБ:

    - Добре, да разсекретим цялата информация от ДАНС и да разберем истината за случилото се!

    ГЕРБ, ИТН и ДПС:

    - Аааааа, не, не, не! Ние не сме съгласни!

    Коментиран от #54

    15:29 13.02.2026

  • 33 Анонимен

    7 10 Отговор
    Всичко казано от Дилов е истина,но розовите амеби ги дразни истината.

    15:29 13.02.2026

  • 34 Плефнефлиев

    5 2 Отговор
    Долу СДС в Скоби К"

    15:30 13.02.2026

  • 35 стоян георгиев

    5 4 Отговор
    Гласувах за ПП ДБ,но след връзките им с педофилската секта никога повече.

    15:31 13.02.2026

  • 36 Календарен гуру

    3 3 Отговор
    Разрешението за 16-те броя оръжия е получено на 23.08.2021 г.по време на служебното правителство на Стефан Янев с вътрешен министър Бойко Рашков.
    Какво правителство на ПП/ДБ?
    Има топла връзка между Калушев и полицейски шеф в Монтана, началник на РПУ Монтана гл. инспектор Бисер Йончев (назначен от Рашков), който опъва чадър над кмета (на Берковица) Сретениев, който е минал през няколко партии. За първи път печели избори като кандидат на РЗС, после от ГЕРБ, а сега е издигнат от БНД. В битието си на политически номад, той е сочен аз изключително близък на депутата от ДПС Димитър Аврамов.

    15:32 13.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Лама Калушев

    6 3 Отговор
    Нашата партия закрилница е Продължаваме промяната

    15:34 13.02.2026

  • 39 Тити на Кака

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Правят ремонт на къщата в Бургас":

    Къщата не е в Бургас. В Странджа, село Българи е.
    И не са я ремонтирали.
    Трескаво са унищожавали доказателства за някои специфични доставки по Еконт между турската и сръбската граница. Където / по една чиста случайност!/ добродетелният Лама имал собственост с голяма площ и височка ценица.
    Просветли ли се от това инфо?
    Ако си се просветлил - сега е редно да намериш голям лама за малкото си момченце и да го изпратиш с ламата за няколко месеца гмуркания в Мексико. После ще си го получиш чисто ново, с нужните корекции в областта на дебелото черво и вярата в Буда.
    Така и ти ще станеш Будала.
    Нещо като Буда в маала!
    Давай, търси ламата!

    15:35 13.02.2026

  • 43 Лунатик

    6 1 Отговор
    Лама Иво е ремонтирал ауспуха на Сандов направо на терасата

    Коментиран от #53

    15:39 13.02.2026

  • 45 Иии

    0 0 Отговор
    В същоти време на територията все пивече дени се превръщат пе тък 1 3.

    15:40 13.02.2026

  • 46 Поредният

    4 2 Отговор
    разбирач се появи само тоя липсваше да разследва случая досега не ни бяха достатъчни разни психолози, адвокати а сега и тоя циркаджия и него да слушаме айде стига

    Коментиран от #49

    15:43 13.02.2026

  • 47 Факт

    2 1 Отговор
    Интоксикирани сте всички, та за вас петък 13 започна преди една седмица бе и няма да свърши довечера.

    15:45 13.02.2026

  • 48 12340

    5 3 Отговор
    Д ъртия Любен що ли не си е праснал една, вместо да прави това нещо?!

    15:45 13.02.2026

  • 49 Лама от ПП

    3 3 Отговор

    До коментар #46 от "Поредният":

    Дилов нищо не разследва.Само изброява факти.Кажи кое не е вярно.

    15:47 13.02.2026

  • 50 123

    0 1 Отговор
    Тоя не е ли чувал историята на Аполо 13?

    15:49 13.02.2026

  • 52 ДИЛОВ ПРИЛИЧА

    0 2 Отговор
    НА ДАЛАЙ ЛАМА !

    15:52 13.02.2026

  • 53 Тенекеджия

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "Лунатик":

    Лама Иво е ремонтирал ауспуха на Сандов направо на терасата

    А ауспуха на пеньоара?

    15:56 13.02.2026

  • 54 Голям майтап

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "очевидец":

    Ааааааааа не не не... това си го сънувал предполагам, щото не отговаря на истината.

    16:08 13.02.2026

  • 55 По-важното

    0 1 Отговор
    Шестимата самоубийци, последователи на "небесна дхарма" са вярвали, че минават на следващо ниво в познанието на вселената, видно също от поведението и думите на видеата, но дали е така?
    Еклисиаст 9:5:-" Живите поне знаят, че ще умрат, но мъртвите не знаят нищо, нито вече придобиват.
    Ако няма възкресение, дайте да ядем и пием, защото утре ще умрем  и починалите в Христа са погинали" пише ап. Павел и накрая самия Христос казва:
    "За възкресението не сте ли чели написаното: Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов?Той не е Бог на мъртвите, а на живите".Ако няма възкресение, Бог не би се нарекъл така, защото и тримата изброени са мъртви, но ще оживеят в едно бъдеще време.

    16:09 13.02.2026

  • 56 ООрана държава

    0 0 Отговор
    По просто отгербар е само гербар дошъл от обкръжението на итн

    16:20 13.02.2026