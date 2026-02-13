Любен Дилов-син за "Петрохан": Петък 13 не е страшен ден в календара. Страшни са хората

На връх петък 13 някои политически формирования окончателно еякулираха през фонтанелата. Не съм искал никого да обидя с това изречение от трибуната, затова ще обясня още веднъж какво имах предвид. С много страст гласуваме оставката на човек, оглавявал организация, която вече сме закрили със закон. Доста безсмислено, не ли?
Това коментира във "Фейсбук" Любен Дилов-син.
Освен това - въпросната оставка е точка от дневния ред, т.е. всеки може да вземе думата и да говори по темата, каквото си иска. Защо трябва това да е под формата на процедурни скандали? И още - подалият оставка да дойдел да каже, защо я е подал.
Ами... организацията му не съществува, нали, на какво да е председател?! Ясно е, че искат да го тричаме публично. Странно, когато Киро Петков подаде оставка като депутат заради корупция в ПП/ДБ, трябваше ли да го викаме в парламента, за да го питаме каква точно корупция го е накарала да подаде оставка?
Понеже същите са и изключително кресливи борци срещу мафията, да им припомним какво е мафия.
Свързаност на изпълнителна, законодателна и съдебна власт с организирани престъпни групи.
- И така имаме ли организирана група, която е извършвала съставомерни деяния? Имаме.
- Членове на тази група били ли са покровителствани от изпълнителна власт? Били са.
- Предоставено им ли е право на притежание на голямо количество оръжие (в това число картечен пистолет) с протекцията на служба, била под подчинение на министър на ПП/ДБ по това време? Предоставено им.
- Делегирана ли е им дейност, на която нямат право от МОСВ с министър от ПП/ДБ. Делегирана им е.
- Закрито ли е полицейското управление в Годеч, за да може групата да остане единствената пара-властова, въоръжена организация в района от министър на ПП/ДБ? Закрито е.
- Спонсорирана ли е организацията от публични фигури, в това число политици, близки ПП/ДБ? Да. По собствените им думи.
- Посещавана ли е базата им от подобни хора? Посещавана е не веднъж, по собствените им думи.
- Прикривало ли е дейността им странно частно училище, разрешено от министър на ПП/ДБ ? Да. Това училище било ли е партньор на организацията? Да. По публикации в сайта им.
Ясно е, че има категорична свързаност с изпълнителната власт.
И сега, с патос същите тези питат: имало ли е внедрени агенти на службите в тази организация. Ами... дано е имало! И дано разберем какво се е случило.
Петък 13 не е страшен ден в календара. Страшни са хората.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
14:57 13.02.2026
2 страшни уруди
14:58 13.02.2026
3 Да де Дилов,
14:59 13.02.2026
4 честен ционист
Коментиран от #8, #11
14:59 13.02.2026
5 ПВЦ КЛЕТКА
15:01 13.02.2026
6 Ъхъ!!!
15:02 13.02.2026
7 Ото фон Бломберг
15:03 13.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тити на Кака
Има убити розови понита - финансови мошеници.
Които са затлъстели, защото не са скачали. Друго са правили.
15:05 13.02.2026
10 Правят ремонт на къщата в Бургас
Ай стига бе!
И всичките шестима ли са чукали детето, че да се самоубиват?
Коментиран от #39
15:06 13.02.2026
11 ПВЦ КЛЕТКА
До коментар #4 от "честен ционист":ПРЕВЕДИ ГО ЗА НЕ ЗНАЮЩИТЕ РУСКИЙ....
15:06 13.02.2026
12 Колкото
15:06 13.02.2026
13 Даката
Доставя ми истинско удоволствие да чета негови размисли и публикации, дано някой ден имаме такъв интелигентен президент, че аман от русофилски 60клуци от сорта на Радев, Бойко Рашков и всичката останала русофилска сган.
15:08 13.02.2026
14 Ни будист,ни Лама
15:09 13.02.2026
15 Цвете
Коментиран от #28
15:10 13.02.2026
16 Цвете
15:13 13.02.2026
17 Аз полковникът
Коментиран от #22
15:14 13.02.2026
18 оли
През цялото време вие управлявахте заедно с тях.
Така че по твоята логика и вие сте мафия!
15:14 13.02.2026
19 Ура,,Ура
15:16 13.02.2026
20 Ой , дядка ,
15:17 13.02.2026
21 Славчу Чалгаря
15:17 13.02.2026
22 Тити на Кака
До коментар #17 от "Аз полковникът":Последно: "Аз, полковникът" или "Аз, пе....фила"?
За един познат лама питам!
15:20 13.02.2026
23 Име
Коментиран от #30
15:21 13.02.2026
24 Тити на Кака
Нека ги поздравим с "Кой не скача - затлъстел!"😂😂😂
15:22 13.02.2026
25 Носът
15:22 13.02.2026
26 тиририрам
15:23 13.02.2026
27 Макробиолог
15:23 13.02.2026
28 Даката
До коментар #15 от "Цвете":Цвете мило, цвете сладко, сега се обсъждат всички свързани със случая "Петрохан", а те по някаква случайност до един са от ПП ДБ... помисли малко, какви хора защитаваш... какъв Магнитски, какви кюлчета и нощни шкафчета, защо изместваш фокуса???
Не трябва ли да се разплете случая, какъв е този прах в очите, който хвърляш опитвайки се да изместиш центъра, който ясно посочва ПП ДБ, като покровители и спонсори на тези хора?
Наистина ли ще гласуваш за тези същества от ПП ДБ, след като бяха осъдени за фалшификация на документи и куп още други противозаконни прояви... щом ги оправдаваш значи си като тях, поставяш се на тяхно място и си казваш, ами и аз бих фалшифицирала по същия начин, но иначе сте против корупцията???
15:23 13.02.2026
29 Анонимен
15:25 13.02.2026
30 Тити на Кака
До коментар #23 от "Име":Слабо, гений, слабо...
Ще береш ядове с розовото....
Коментиран от #37
15:26 13.02.2026
31 БУДА (АГЕНТА)
15:28 13.02.2026
32 очевидец
- За случилото се на "Петрохан" са виновни от ППДБ!
ППДБ:
- Добре, да разсекретим цялата информация от ДАНС и да разберем истината за случилото се!
ГЕРБ, ИТН и ДПС:
- Аааааа, не, не, не! Ние не сме съгласни!
Коментиран от #54
15:29 13.02.2026
33 Анонимен
15:29 13.02.2026
34 Плефнефлиев
15:30 13.02.2026
35 стоян георгиев
15:31 13.02.2026
36 Календарен гуру
Какво правителство на ПП/ДБ?
Има топла връзка между Калушев и полицейски шеф в Монтана, началник на РПУ Монтана гл. инспектор Бисер Йончев (назначен от Рашков), който опъва чадър над кмета (на Берковица) Сретениев, който е минал през няколко партии. За първи път печели избори като кандидат на РЗС, после от ГЕРБ, а сега е издигнат от БНД. В битието си на политически номад, той е сочен аз изключително близък на депутата от ДПС Димитър Аврамов.
15:32 13.02.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Лама Калушев
15:34 13.02.2026
39 Тити на Кака
До коментар #10 от "Правят ремонт на къщата в Бургас":Къщата не е в Бургас. В Странджа, село Българи е.
И не са я ремонтирали.
Трескаво са унищожавали доказателства за някои специфични доставки по Еконт между турската и сръбската граница. Където / по една чиста случайност!/ добродетелният Лама имал собственост с голяма площ и височка ценица.
Просветли ли се от това инфо?
Ако си се просветлил - сега е редно да намериш голям лама за малкото си момченце и да го изпратиш с ламата за няколко месеца гмуркания в Мексико. После ще си го получиш чисто ново, с нужните корекции в областта на дебелото черво и вярата в Буда.
Така и ти ще станеш Будала.
Нещо като Буда в маала!
Давай, търси ламата!
15:35 13.02.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Лунатик
Коментиран от #53
15:39 13.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Иии
15:40 13.02.2026
46 Поредният
Коментиран от #49
15:43 13.02.2026
47 Факт
15:45 13.02.2026
48 12340
15:45 13.02.2026
49 Лама от ПП
До коментар #46 от "Поредният":Дилов нищо не разследва.Само изброява факти.Кажи кое не е вярно.
15:47 13.02.2026
50 123
15:49 13.02.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 ДИЛОВ ПРИЛИЧА
15:52 13.02.2026
53 Тенекеджия
До коментар #43 от "Лунатик":Лама Иво е ремонтирал ауспуха на Сандов направо на терасата
А ауспуха на пеньоара?
15:56 13.02.2026
54 Голям майтап
До коментар #32 от "очевидец":Ааааааааа не не не... това си го сънувал предполагам, щото не отговаря на истината.
16:08 13.02.2026
55 По-важното
Еклисиаст 9:5:-" Живите поне знаят, че ще умрат, но мъртвите не знаят нищо, нито вече придобиват.
Ако няма възкресение, дайте да ядем и пием, защото утре ще умрем и починалите в Христа са погинали" пише ап. Павел и накрая самия Христос казва:
"За възкресението не сте ли чели написаното: Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов?Той не е Бог на мъртвите, а на живите".Ако няма възкресение, Бог не би се нарекъл така, защото и тримата изброени са мъртви, но ще оживеят в едно бъдеще време.
16:09 13.02.2026
56 ООрана държава
16:20 13.02.2026