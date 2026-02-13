Любен Дилов-син за "Петрохан": Петък 13 не е страшен ден в календара. Страшни са хората

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

На връх петък 13 някои политически формирования окончателно еякулираха през фонтанелата. Не съм искал никого да обидя с това изречение от трибуната, затова ще обясня още веднъж какво имах предвид. С много страст гласуваме оставката на човек, оглавявал организация, която вече сме закрили със закон. Доста безсмислено, не ли?

Това коментира във "Фейсбук" Любен Дилов-син.

Освен това - въпросната оставка е точка от дневния ред, т.е. всеки може да вземе думата и да говори по темата, каквото си иска. Защо трябва това да е под формата на процедурни скандали? И още - подалият оставка да дойдел да каже, защо я е подал.

Ами... организацията му не съществува, нали, на какво да е председател?! Ясно е, че искат да го тричаме публично. Странно, когато Киро Петков подаде оставка като депутат заради корупция в ПП/ДБ, трябваше ли да го викаме в парламента, за да го питаме каква точно корупция го е накарала да подаде оставка?

Понеже същите са и изключително кресливи борци срещу мафията, да им припомним какво е мафия.

Свързаност на изпълнителна, законодателна и съдебна власт с организирани престъпни групи.

И така имаме ли организирана група, която е извършвала съставомерни деяния? Имаме.

Членове на тази група били ли са покровителствани от изпълнителна власт? Били са.

Предоставено им ли е право на притежание на голямо количество оръжие (в това число картечен пистолет) с протекцията на служба, била под подчинение на министър на ПП/ДБ по това време? Предоставено им.

Делегирана ли е им дейност, на която нямат право от МОСВ с министър от ПП/ДБ. Делегирана им е.

Закрито ли е полицейското управление в Годеч, за да може групата да остане единствената пара-властова, въоръжена организация в района от министър на ПП/ДБ? Закрито е.

Спонсорирана ли е организацията от публични фигури, в това число политици, близки ПП/ДБ? Да. По собствените им думи.

Посещавана ли е базата им от подобни хора? Посещавана е не веднъж, по собствените им думи.

Прикривало ли е дейността им странно частно училище, разрешено от министър на ПП/ДБ ? Да. Това училище било ли е партньор на организацията? Да. По публикации в сайта им.

Ясно е, че има категорична свързаност с изпълнителната власт.

И сега, с патос същите тези питат: имало ли е внедрени агенти на службите в тази организация. Ами... дано е имало! И дано разберем какво се е случило.

Петък 13 не е страшен ден в календара. Страшни са хората.