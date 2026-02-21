Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Къде сгрешиха германските социалдемократи

21 Февруари, 2026 10:01

Само за десет години Германската социалдемократическа партия загуби почти половината от избирателите си. Какви са причините?

Къде сгрешиха германските социалдемократи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

През 2026 година в пет от германските провинции ще се избират нови парламенти, а Германската социалдемократическа партия (ГСДП) няма много причини за оптимизъм. Проучванията показват, че в две от тези провинции социалдемократите могат да бъдат отстранени от властта след дългогодишно управление, а в други две получават едноцифрени резултати. Все пак в три от тези пет провинции изборите ще се проведат чак през есента.

Успехи обаче липсват и на федерално ниво, където ГСДП отдавна се движи между 13 и 16 процента одобрение. Какво се случи с някогашната народна партия, която в най-добрите си времена успяваше да спечели почти всеки втори избирател в Германия?

Социалдемократите загубиха работниците

За да се разбере какво се обърка в ГСДП, трябва да се отправи поглед далеч назад във времето. Тя е основана през втората половина на 19 век като класическа работническа партия, политически представител на практически безправните работници от фабриките. Техният живот минаваше под знака на продължителното работно време, несигурността на работните места, ниските заплати, липсата на защита на труда и жилищната криза .

Дълго време именно те бяха класическите избиратели на ГСДП. Социалдемократите се застъпваха за политика, която обещаваше образование, кариерно развитие и успех, независимо от произхода. Но класическата работническа класа вече не съществува - добре печелещите работници отдавна образуват средната класа на обществото.

Накъде са се насочили избирателите на ГСДП

Според анализ на Института за проучване на общественото мнение Forsa от ноември 2025 година, днес само девет процента от обикновените работници и безработните биха гласували за Социалдемократическата партия. Хората, които се чувстват социално ощетени, симпатизират на крайнодясната "Алтернатива за Германия" (АзГ), обявена за частично екстремистка. През февруари 2025 година бяха публикувани данни, съгласно които 38 на сто от работниците предпочитат тази партия.

Симпатизанти на ГСДП са преминали и към Лявата партия, което е особено горчиво за социалдемократите, тъй като Левицата възникна и от недоволството от социалната политика на тяхната партия под ръководството на бившия канцлер Герхард Шрьодер.

Начело на Социалдемократическата партия Шрьодер спечели изборите за Бундестаг през 1998 година с почти 41 процента от гласовете. Неговото кредо: изборите не се печелят в левия спектър, а в центъра на обществото. На фона на високата безработица и сринатата икономика той наложи радикална реформа на социалната държава: държавните социални помощи бяха съкратени, защитата срещу уволнение бе намалена, а секторът на ниските заплати беше разширен.

Над половината избиратели са изоставили социалдемократите

Консервативните партии ХДС/ХСС приветстваха програмата за реформи, тъй като тя беше успех за германската икономика. В ГСДП обаче възникнаха сериозни спорове: лявото крило на партията се разбунтува и отказа да подкрепи политиката на Шрьодер. През 2005 година известни бивши членове на ГСДП и синдикалисти основаха своя собствена лява партия.

Само за десет години Германската социалдемократическа партия загуби почти половината от избирателите си, които преминаха и към Зелените, и към ХДС. Неговата председателка и канцлер на Германия Ангела Меркел насочи партията към политическия център, а критиците оприличиха това на социалдемократизиране на ХДС.

Без профил в голямата коалиция

За избирателите започна да става все по-трудно да правят съдържателна разлика между ХДС/ХСС и ГСДП, особено след съвместното управление на политическите формации в периода между 2005 и 2021 година. През това време ГСДП направи много политически компромиси и все повече губеше профила си.

Исканията за промяна в политиката дойдоха от левия фланг на партията, заради масивната загуба на доверие сред избирателите. По-лявата социална и данъчна политика трябваше да помогне. По-заможните хора и тези, които печелеха добре, трябваше да плащат по-високи данъци и такси, а съкращенията на социалните помощи трябваше да бъдат предотвратени. Но в коалиционните правителства, в които участваха социалдемократите, почти нищо от това не можа да бъде реализирано.

Управлението на Шолц и неговите негативни последствия

Преди изборите за Бундестаг през 2021 година ГСДП имаше 16 процента одобрение според проучванията. Но тогава ХДС допусна големи грешки, а социалдемократите наваксаха изоставането и накрая спечелиха. Партията се надяваше, че се е върнала на пътя към успеха.

Случи се обаче точно обратното: в коалицията, водена от канцлера социалдемократ Олаф Шолц, бързо възникнаха сериозни спорове и блокади. Коалицията се разпадна преждевременно и репутацията на ГСДП беше накърнена още повече. Тя получи едва около 16 процента на изборите за Бундестаг през 2025 година, а Манфред Гюлнер от Института за проучване на общественото мнение Forsa определи ситуацията като "застрашаваща съществуването" на ГСДП.

Новата програма на социалдемократите е насочена наляво

Въпреки това социалдемократите отново влязоха в коалиция с ХДС/ХСС като по-малкия партньор в нея и сега се сблъскват със старите проблеми: пак са изложени на риска да не могат да се профилират самостоятелно. Партията разработва нова програма, в която ще има много лява социална политика. Но дали тези политики ще могат да бъдат наложени на коалиционния партньор?

Под ръководството на Фридрих Мерц ХДС отново стана значително по-консервативна и се придвижи надясно. В контекста на празните държавни каси и състоянието на икономиката се налагат съкращения на социалните разходи, има нужда от голяма реформа на социалната държава - на пенсиите, здравеопазването и оказваните грижи.

Колко още ще издържи сегашната коалиция?

ГСДП също смята, че тези реформи са необходими, но настоява те да не навредят на никого, т.е. никой да не се окаже заради тях в по-лошо положение. Затова богатите трябва да бъдат обложени с по-високи данъци и социални осигуровки. Населението подкрепя предложението, а последните проучвания показват, че одобрението към ГСДП леко се покачва.

Консерваторите обаче отхвърлят вдигането на данъците. Заради наближаващите през март местни избори в Баден-Вюртемберг и Райнланд-Пфалц коалиционните партньори се опитват да избягнат открития конфликт, но правителството изглежда все по-парализирано във вътрешнополитически план. Единственото, по което има съгласие, е предложението да се забрани на деца под 14 години да ползват социалните медии.

Може да се предположи, че след първите два местни вота ще настъпи някакво раздвижване в коалицията. Колкото по-лоши резултати постигнат социалдемократите в двете провинции, толкова повече се очаква да се засили натискът в партията за разграничаване от ХДС/ХСС.

Автор: Сабине Кинкарц


Германия
Оценка 2.3 от 12 гласа.
  • 1 Видя ли пасквил от ДВ

    18 1 Отговор
    директно цъкам 1 и преминавам нататък без да го чета

    10:02 21.02.2026

  • 2 Пич

    22 0 Отговор
    Грешно !!!
    Правилното - Къде ли не сгрешиха германските социалдемократи ?! Мъже с мъже съгрешиха, жени с жени съгрешиха, с деца съгрешиха, с чужди племена, неугодни на Госпда Христа съгрешиха, с алчност съгрешиха, пожелаха всичко на ближния, и съгрешиха, убиваха ближния с ковид и ваксини, и сгрешиха........ " ...А моят съд е праведен, защото не правя нищо от себе си...."!

    10:09 21.02.2026

  • 3 Всъщност

    17 0 Отговор
    Цяла Европа греши като тика атлантическите ястреби на власт. Фашизираният милитаризъм винаги е бил много пробивен

    10:11 21.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Анонимен

    23 0 Отговор
    Не знам къде са сгрешили, но до 1-2 години "Алтернатива за Германия" ще стане водеща в страната. Следете какво се случва в момента в Германия.

    Коментиран от #12

    10:22 21.02.2026

  • 8 Лама Ивай Димчев Мене Лай

    9 0 Отговор
    Фундаменталната грешка беше, че от някакъв момент нататък немските соцдемократи решиха да бъдат много повече розови понита, отколкото социалисти.
    И когато се оказа, че розовите понита в Германия все още са малцинство / отвратен съм от този факт, заблуждавал съм се толкова време , че немците са по-прогресивни!/ - ГСДП беше метната в миманса на политиката.
    Ужасяваща непрогресивност в немското общество.....а такива хубави прайдове правят, да идеш, па да им попееш....

    10:32 21.02.2026

  • 9 Няма точка където

    13 0 Отговор
    да не са сгрешили, първо те свалиха от 68-70 % нивото на получавана пенсия на 48%, след това при директните застраховки при изплащане на сумата въвведоха оданъчняване, но при отчисляване от заплатата тя бе оданъчена и пр. и пр. и това ми било социалдемократи

    10:33 21.02.2026

  • 10 Сгрешили

    14 0 Отговор
    Тези са направо сбъркани. Искат да наложат диктатура, подобна на 50-те г от миналият век в социализма, ама с тоталния контрол на китайците тука в Германия! Напълно са се бъгнали. Но през цялото време крещят: "Трябва да защитаваме НАШАТА демокрация "! Е, да тя си е само тяхна. Уредили се на държавни службички, получават пари без да правят нещо и се опитват с диктатура да си циментират това завинаги. А немеца да им търпи тъпата диктатура. Кой избира тези едва ли има някакъв мозък.

    10:37 21.02.2026

  • 11 Читател

    7 0 Отговор
    "Управлението на Шолц и неговите негативни последствия"

    Да се смееш ли да плачеш ли - щом и вкиснатото зеле се обърна против Шолци значи положението е неспасяемо. Остана и една такава статия да напишат срещу макарончо че и неговото "одобрение" вече е едноцифрени стойности и с тях си заминават и Урсула и Кая и нашите козячета съвсем ще останат без господари и грантове. Остава им единствено да се възползват от колесниците на американските самолети на Враждебна.

    10:47 21.02.2026

  • 12 Избирател

    15 0 Отговор

    До коментар #7 от "Анонимен":

    Не само в Германия ами и във Франция е същото и в Италия и в Испания даже и в Полша - навсякъде "евролибералите" на които основното им занимание е да плюят по Русия и да се кланят на САЩ си заминават. Даже и в България цялата "сглобка" Боко Шиши и перачите от ПП$ДБ треперят от Радев.

    Коментиран от #13, #15

    10:54 21.02.2026

  • 13 Ти откъде си сигурен,

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Избирател":

    че Боташ Триморски не е в цирка с Бою, Шиши и Кръстево-прокопиевите?

    11:02 21.02.2026

  • 14 Точен

    8 0 Отговор
    Партията на всички германци е Алтернативе. На всички нормални! германци...

    Коментиран от #16

    11:18 21.02.2026

  • 15 Абе бившият

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Избирател":

    генерал докара тези ПП-та на власт... И той е от тях!

    11:27 21.02.2026

  • 16 И аз само тях

    7 0 Отговор

    До коментар #14 от "Точен":

    избирам. Онази кукумявка, меркелицата унищожи хубавата германия. А тези либералните, зелено-червени некадърници вече я довършват.
    Само АзГ ще ги оправи! Никакъв халифат. На който европейската Германия не му харесва, да лежи и само деца да създава на чужд гръб, пък и халифат искат да ни натресат, сори...
    Да си хващат багажа и чус!

    Коментиран от #18

    11:31 21.02.2026

  • 17 Зеления

    8 0 Отговор
    социалдемократите сгрешиха в Германия по същия начин по който българското общество греши. Дневния ред в немското общество основно чрез медиите /пример е ДВ/ се налага от техни еквиваленти на Гого Лозанов, Надето Нейнски, Тагарев, Асен Агов, Веселин Стойнев, Даниел Смилов, Емилия Милчева, професора от с. Миндя Дайнов и т.н. и на немците им писна и почнаха да гласуват за Алтернатива за Германия.
    На някой впрочем прави ли му впечатление че в предаването "Челюсти" по Нова Гого Лозанов е абониран за коментатор във всяко второ предаване?
    На някой прави ли му впечатление, че всяка телевизия кани анализатори от НПО, като институт за пазарна икономика да ни казват колко сме добре с еврото и няма увеличение на цените, а такива като доц.Григор Сарийски, които алармираха какво ще се случи са забравени во веки веков

    11:39 21.02.2026

  • 18 не може да бъде

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "И аз само тях":

    Някои наши уважаеми историци казват -винаги с Германия никога против Русия -като се позововат на позицията на Борис III !?Аз се питам -ама с кои германци да бъдем винаги заедно ...тия дето ходят на манифестации на прайдове и си боядисват в розово косите и си лакират ноктите тия дето гледат безучастно какво правят едни негерманци с жените им и с дъщерите им тия германци които съвършено съзнателно си разрушиха хубавата държава чрез най.различни политически икономически безумия тия "германци" дето се наричат Кючюк Мюмюн и Юсеин /...апропо ние си имаме достатъчно такива " германци" ...даже може би по-добри от германските "германци"/ ...е не благодаря аз като бивш "почти германофил ",мъчил се с немския език много години заради симпатиите си към германците казвам -ако един германец симпатизира на АфД значи може да е истински ако не симпатизира -не е никакъв германец!?

    13:05 21.02.2026

  • 19 Да ви е.а

    2 0 Отговор
    Оцелелите от евронацистите ще страдат невъобразимо - но не за дълго, буквално в зависимост от скоростта на ударната вълна!

    14:00 21.02.2026

  • 20 Жоро

    0 0 Отговор
    Значи добрите леви искат да вдигат данъците?! Даа, трябват парички да изхранват новоевропейците.

    15:39 21.02.2026