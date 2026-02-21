Къде сгрешиха германските социалдемократи

През 2026 година в пет от германските провинции ще се избират нови парламенти, а Германската социалдемократическа партия (ГСДП) няма много причини за оптимизъм. Проучванията показват, че в две от тези провинции социалдемократите могат да бъдат отстранени от властта след дългогодишно управление, а в други две получават едноцифрени резултати. Все пак в три от тези пет провинции изборите ще се проведат чак през есента.
Успехи обаче липсват и на федерално ниво, където ГСДП отдавна се движи между 13 и 16 процента одобрение. Какво се случи с някогашната народна партия, която в най-добрите си времена успяваше да спечели почти всеки втори избирател в Германия?
Социалдемократите загубиха работниците
За да се разбере какво се обърка в ГСДП, трябва да се отправи поглед далеч назад във времето. Тя е основана през втората половина на 19 век като класическа работническа партия, политически представител на практически безправните работници от фабриките. Техният живот минаваше под знака на продължителното работно време, несигурността на работните места, ниските заплати, липсата на защита на труда и жилищната криза .
Дълго време именно те бяха класическите избиратели на ГСДП. Социалдемократите се застъпваха за политика, която обещаваше образование, кариерно развитие и успех, независимо от произхода. Но класическата работническа класа вече не съществува - добре печелещите работници отдавна образуват средната класа на обществото.
Накъде са се насочили избирателите на ГСДП
Според анализ на Института за проучване на общественото мнение Forsa от ноември 2025 година, днес само девет процента от обикновените работници и безработните биха гласували за Социалдемократическата партия. Хората, които се чувстват социално ощетени, симпатизират на крайнодясната "Алтернатива за Германия" (АзГ), обявена за частично екстремистка. През февруари 2025 година бяха публикувани данни, съгласно които 38 на сто от работниците предпочитат тази партия.
Симпатизанти на ГСДП са преминали и към Лявата партия, което е особено горчиво за социалдемократите, тъй като Левицата възникна и от недоволството от социалната политика на тяхната партия под ръководството на бившия канцлер Герхард Шрьодер.
Начело на Социалдемократическата партия Шрьодер спечели изборите за Бундестаг през 1998 година с почти 41 процента от гласовете. Неговото кредо: изборите не се печелят в левия спектър, а в центъра на обществото. На фона на високата безработица и сринатата икономика той наложи радикална реформа на социалната държава: държавните социални помощи бяха съкратени, защитата срещу уволнение бе намалена, а секторът на ниските заплати беше разширен.
Над половината избиратели са изоставили социалдемократите
Консервативните партии ХДС/ХСС приветстваха програмата за реформи, тъй като тя беше успех за германската икономика. В ГСДП обаче възникнаха сериозни спорове: лявото крило на партията се разбунтува и отказа да подкрепи политиката на Шрьодер. През 2005 година известни бивши членове на ГСДП и синдикалисти основаха своя собствена лява партия.
Само за десет години Германската социалдемократическа партия загуби почти половината от избирателите си, които преминаха и към Зелените, и към ХДС. Неговата председателка и канцлер на Германия Ангела Меркел насочи партията към политическия център, а критиците оприличиха това на социалдемократизиране на ХДС.
Без профил в голямата коалиция
За избирателите започна да става все по-трудно да правят съдържателна разлика между ХДС/ХСС и ГСДП, особено след съвместното управление на политическите формации в периода между 2005 и 2021 година. През това време ГСДП направи много политически компромиси и все повече губеше профила си.
Исканията за промяна в политиката дойдоха от левия фланг на партията, заради масивната загуба на доверие сред избирателите. По-лявата социална и данъчна политика трябваше да помогне. По-заможните хора и тези, които печелеха добре, трябваше да плащат по-високи данъци и такси, а съкращенията на социалните помощи трябваше да бъдат предотвратени. Но в коалиционните правителства, в които участваха социалдемократите, почти нищо от това не можа да бъде реализирано.
Управлението на Шолц и неговите негативни последствия
Преди изборите за Бундестаг през 2021 година ГСДП имаше 16 процента одобрение според проучванията. Но тогава ХДС допусна големи грешки, а социалдемократите наваксаха изоставането и накрая спечелиха. Партията се надяваше, че се е върнала на пътя към успеха.
Случи се обаче точно обратното: в коалицията, водена от канцлера социалдемократ Олаф Шолц, бързо възникнаха сериозни спорове и блокади. Коалицията се разпадна преждевременно и репутацията на ГСДП беше накърнена още повече. Тя получи едва около 16 процента на изборите за Бундестаг през 2025 година, а Манфред Гюлнер от Института за проучване на общественото мнение Forsa определи ситуацията като "застрашаваща съществуването" на ГСДП.
Новата програма на социалдемократите е насочена наляво
Въпреки това социалдемократите отново влязоха в коалиция с ХДС/ХСС като по-малкия партньор в нея и сега се сблъскват със старите проблеми: пак са изложени на риска да не могат да се профилират самостоятелно. Партията разработва нова програма, в която ще има много лява социална политика. Но дали тези политики ще могат да бъдат наложени на коалиционния партньор?
Под ръководството на Фридрих Мерц ХДС отново стана значително по-консервативна и се придвижи надясно. В контекста на празните държавни каси и състоянието на икономиката се налагат съкращения на социалните разходи, има нужда от голяма реформа на социалната държава - на пенсиите, здравеопазването и оказваните грижи.
Колко още ще издържи сегашната коалиция?
ГСДП също смята, че тези реформи са необходими, но настоява те да не навредят на никого, т.е. никой да не се окаже заради тях в по-лошо положение. Затова богатите трябва да бъдат обложени с по-високи данъци и социални осигуровки. Населението подкрепя предложението, а последните проучвания показват, че одобрението към ГСДП леко се покачва.
Консерваторите обаче отхвърлят вдигането на данъците. Заради наближаващите през март местни избори в Баден-Вюртемберг и Райнланд-Пфалц коалиционните партньори се опитват да избягнат открития конфликт, но правителството изглежда все по-парализирано във вътрешнополитически план. Единственото, по което има съгласие, е предложението да се забрани на деца под 14 години да ползват социалните медии.
Може да се предположи, че след първите два местни вота ще настъпи някакво раздвижване в коалицията. Колкото по-лоши резултати постигнат социалдемократите в двете провинции, толкова повече се очаква да се засили натискът в партията за разграничаване от ХДС/ХСС.
Автор: Сабине Кинкарц
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Видя ли пасквил от ДВ
10:02 21.02.2026
2 Пич
Правилното - Къде ли не сгрешиха германските социалдемократи ?! Мъже с мъже съгрешиха, жени с жени съгрешиха, с деца съгрешиха, с чужди племена, неугодни на Госпда Христа съгрешиха, с алчност съгрешиха, пожелаха всичко на ближния, и съгрешиха, убиваха ближния с ковид и ваксини, и сгрешиха........ " ...А моят съд е праведен, защото не правя нищо от себе си...."!
10:09 21.02.2026
3 Всъщност
10:11 21.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Анонимен
Коментиран от #12
10:22 21.02.2026
8 Лама Ивай Димчев Мене Лай
И когато се оказа, че розовите понита в Германия все още са малцинство / отвратен съм от този факт, заблуждавал съм се толкова време , че немците са по-прогресивни!/ - ГСДП беше метната в миманса на политиката.
Ужасяваща непрогресивност в немското общество.....а такива хубави прайдове правят, да идеш, па да им попееш....
10:32 21.02.2026
9 Няма точка където
10:33 21.02.2026
10 Сгрешили
10:37 21.02.2026
11 Читател
Да се смееш ли да плачеш ли - щом и вкиснатото зеле се обърна против Шолци значи положението е неспасяемо. Остана и една такава статия да напишат срещу макарончо че и неговото "одобрение" вече е едноцифрени стойности и с тях си заминават и Урсула и Кая и нашите козячета съвсем ще останат без господари и грантове. Остава им единствено да се възползват от колесниците на американските самолети на Враждебна.
10:47 21.02.2026
12 Избирател
До коментар #7 от "Анонимен":Не само в Германия ами и във Франция е същото и в Италия и в Испания даже и в Полша - навсякъде "евролибералите" на които основното им занимание е да плюят по Русия и да се кланят на САЩ си заминават. Даже и в България цялата "сглобка" Боко Шиши и перачите от ПП$ДБ треперят от Радев.
Коментиран от #13, #15
10:54 21.02.2026
13 Ти откъде си сигурен,
До коментар #12 от "Избирател":че Боташ Триморски не е в цирка с Бою, Шиши и Кръстево-прокопиевите?
11:02 21.02.2026
14 Точен
Коментиран от #16
11:18 21.02.2026
15 Абе бившият
До коментар #12 от "Избирател":генерал докара тези ПП-та на власт... И той е от тях!
11:27 21.02.2026
16 И аз само тях
До коментар #14 от "Точен":избирам. Онази кукумявка, меркелицата унищожи хубавата германия. А тези либералните, зелено-червени некадърници вече я довършват.
Само АзГ ще ги оправи! Никакъв халифат. На който европейската Германия не му харесва, да лежи и само деца да създава на чужд гръб, пък и халифат искат да ни натресат, сори...
Да си хващат багажа и чус!
Коментиран от #18
11:31 21.02.2026
17 Зеления
На някой впрочем прави ли му впечатление че в предаването "Челюсти" по Нова Гого Лозанов е абониран за коментатор във всяко второ предаване?
На някой прави ли му впечатление, че всяка телевизия кани анализатори от НПО, като институт за пазарна икономика да ни казват колко сме добре с еврото и няма увеличение на цените, а такива като доц.Григор Сарийски, които алармираха какво ще се случи са забравени во веки веков
11:39 21.02.2026
18 не може да бъде
До коментар #16 от "И аз само тях":Някои наши уважаеми историци казват -винаги с Германия никога против Русия -като се позововат на позицията на Борис III !?Аз се питам -ама с кои германци да бъдем винаги заедно ...тия дето ходят на манифестации на прайдове и си боядисват в розово косите и си лакират ноктите тия дето гледат безучастно какво правят едни негерманци с жените им и с дъщерите им тия германци които съвършено съзнателно си разрушиха хубавата държава чрез най.различни политически икономически безумия тия "германци" дето се наричат Кючюк Мюмюн и Юсеин /...апропо ние си имаме достатъчно такива " германци" ...даже може би по-добри от германските "германци"/ ...е не благодаря аз като бивш "почти германофил ",мъчил се с немския език много години заради симпатиите си към германците казвам -ако един германец симпатизира на АфД значи може да е истински ако не симпатизира -не е никакъв германец!?
13:05 21.02.2026
19 Да ви е.а
14:00 21.02.2026
20 Жоро
15:39 21.02.2026