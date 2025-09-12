Германските социалдемократи призоваха за изграждането на по-силна противоракетна отбрана

Германската социалдемократическа партия (ГСДП) призова за изграждането на по-силна противоракетна система, която да охранява небето на Федералната република, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Спешно трябва да се разширят способностите ни за въздушна отбрана", заяви заместник-председателката на парламентарната група на ГСДП Зимте Мьолер в интервю за медийната група "Функе".

Още новини от Украйна

Тя добави, че освен придобиването на още системи "Пейтриът" и ИРИС-Т, които да запълнят мястото на предоставените на Украйна системи за ПВО, Германия се нуждае и от значително повече мобилни ракетни комплекси "Рейнджърс". "Поръчаните към момента 18 броя далеч не са достатъчни", отбеляза Мюлер.

Началникът на Генералния щаб генерал-лейтенант Алфонс Майс неотдавна определи ограничените способности на Германия за противодействие на безпилотни летателни апарати като най-слабото звено на Бундесфера. Майс призова да се положат максимални усилия за укрепване на защитата от дронове.

По-рано тази седмица по голям брой дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша по време на руска въздушна атака срещу Украйна. Полските военновъздушни сили, подкрепени от съюзниците от НАТО, свалиха няколко дрона.

Германия вчера обяви, че ще засили въздушните си патрули по източния фланг на НАТО, а Франция каза, че също ще изпрати самолети.