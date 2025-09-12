Германските социалдемократи призоваха за изграждането на по-силна противоракетна отбрана

Германската социалдемократическа партия (ГСДП) призова за изграждането на по-силна противоракетна система, която да охранява небето на Федералната република, предаде ДПА, съобщи БТА.
"Спешно трябва да се разширят способностите ни за въздушна отбрана", заяви заместник-председателката на парламентарната група на ГСДП Зимте Мьолер в интервю за медийната група "Функе".
Тя добави, че освен придобиването на още системи "Пейтриът" и ИРИС-Т, които да запълнят мястото на предоставените на Украйна системи за ПВО, Германия се нуждае и от значително повече мобилни ракетни комплекси "Рейнджърс". "Поръчаните към момента 18 броя далеч не са достатъчни", отбеляза Мюлер.
Началникът на Генералния щаб генерал-лейтенант Алфонс Майс неотдавна определи ограничените способности на Германия за противодействие на безпилотни летателни апарати като най-слабото звено на Бундесфера. Майс призова да се положат максимални усилия за укрепване на защитата от дронове.
По-рано тази седмица по голям брой дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша по време на руска въздушна атака срещу Украйна. Полските военновъздушни сили, подкрепени от съюзниците от НАТО, свалиха няколко дрона.
Германия вчера обяви, че ще засили въздушните си патрули по източния фланг на НАТО, а Франция каза, че също ще изпрати самолети.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
МОГАТ ДА КУПЯТ РУСКА ПВО С500 ( ИЛИ НА ПО- ТЪНКА ЛАЙСНА С400)
..... ДРУГО ЗАСЕГА НЕ МОЖЕ ДА СПРЕ
МЕЖДУКОНТИНЕНТАЛНИ БАЛИСТИЧНИ РАКЕТИ
И ОРЕШНИЦИ
12:09 12.09.2025
2 Анонимен
12:17 12.09.2025
3 Ганя Путинофила
Коментиран от #11
12:20 12.09.2025
4 преминаващ
12:20 12.09.2025
5 И Киев е Руски
12:22 12.09.2025
6 Не са само
12:22 12.09.2025
7 Комсомалката Меркел
Той с тези пари правеше ракети.
12:25 12.09.2025
8 Реалист
12:33 12.09.2025
9 Русия
12:53 12.09.2025
10 Тия са бита карта
12:54 12.09.2025
11 ШЕФА
До коментар #3 от "Ганя Путинофила":Ганя Ганя,Ма мнооооооооого си т..п Бе ,т..п та чак вдлъбнат !!!
12:56 12.09.2025
12 ЕС дъгата
12:57 12.09.2025
13 Георги
13:05 12.09.2025