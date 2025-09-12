Новини
Свят »
Германия »
Германските социалдемократи призоваха за изграждането на по-силна противоракетна отбрана
  Тема: Украйна

Германските социалдемократи призоваха за изграждането на по-силна противоракетна отбрана

12 Септември, 2025 12:06 591 13

  • бундесвер-
  • германия-
  • пво-
  • социалдемократи

Германия обяви, че ще засили въздушните си патрули по източния фланг на НАТО, а Франция каза, че също ще изпрати самолети

Германските социалдемократи призоваха за изграждането на по-силна противоракетна отбрана - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германската социалдемократическа партия (ГСДП) призова за изграждането на по-силна противоракетна система, която да охранява небето на Федералната република, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Спешно трябва да се разширят способностите ни за въздушна отбрана", заяви заместник-председателката на парламентарната група на ГСДП Зимте Мьолер в интервю за медийната група "Функе".

Още новини от Украйна

Тя добави, че освен придобиването на още системи "Пейтриът" и ИРИС-Т, които да запълнят мястото на предоставените на Украйна системи за ПВО, Германия се нуждае и от значително повече мобилни ракетни комплекси "Рейнджърс". "Поръчаните към момента 18 броя далеч не са достатъчни", отбеляза Мюлер.

Началникът на Генералния щаб генерал-лейтенант Алфонс Майс неотдавна определи ограничените способности на Германия за противодействие на безпилотни летателни апарати като най-слабото звено на Бундесфера. Майс призова да се положат максимални усилия за укрепване на защитата от дронове.

По-рано тази седмица по голям брой дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша по време на руска въздушна атака срещу Украйна. Полските военновъздушни сили, подкрепени от съюзниците от НАТО, свалиха няколко дрона.

Германия вчера обяви, че ще засили въздушните си патрули по източния фланг на НАТО, а Франция каза, че също ще изпрати самолети.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 1 Отговор
    ГРЕШНИЦИТЕ
    МОГАТ ДА КУПЯТ РУСКА ПВО С500 ( ИЛИ НА ПО- ТЪНКА ЛАЙСНА С400)
    ..... ДРУГО ЗАСЕГА НЕ МОЖЕ ДА СПРЕ
    МЕЖДУКОНТИНЕНТАЛНИ БАЛИСТИЧНИ РАКЕТИ
    И ОРЕШНИЦИ

    12:09 12.09.2025

  • 2 Анонимен

    5 1 Отговор
    Всичко е пратено за Украина и за тях няма нищо.Както се казва на гол тумбак чифте кремаклии пищофи....От много загриженост за една друга държава са забравили за собствената сигурност.Но както се разбира те са последователи на 32пола,неумещи и неможещи да носят оръжие.

    12:17 12.09.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    3 7 Отговор
    Само Германия може да спре маскалските орди като пак изтрепе 30-40 милиона маскаля!

    Коментиран от #11

    12:20 12.09.2025

  • 4 преминаващ

    3 2 Отговор
    Ще стрелят с прашки за 18 милиарда евро

    12:20 12.09.2025

  • 5 И Киев е Руски

    6 2 Отговор
    Способностите на въздушната отбрана ще се повишат само с пилоти от третият свят и с ваксинирани германски младежи с лакирани нокти

    12:22 12.09.2025

  • 6 Не са само

    6 1 Отговор
    Германските социалдемократи. Всички са нацисти в момента в Германия

    12:22 12.09.2025

  • 7 Комсомалката Меркел

    3 6 Отговор
    даде на путин 7 трилиона евро за газ.
    Той с тези пари правеше ракети.

    12:25 12.09.2025

  • 8 Реалист

    1 6 Отговор
    Крайно време е Валерий Залужни да застане начело на НАТО и да им покаже как се действа срещу диваци и ваpвари !

    12:33 12.09.2025

  • 9 Русия

    2 1 Отговор
    Шваби фашистки,и Господ не може да ви спаси от възмездието Сармат !!!

    12:53 12.09.2025

  • 10 Тия са бита карта

    1 0 Отговор
    Вече никой не ги избира в Германия...

    12:54 12.09.2025

  • 11 ШЕФА

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    Ганя Ганя,Ма мнооооооооого си т..п Бе ,т..п та чак вдлъбнат !!!

    12:56 12.09.2025

  • 12 ЕС дъгата

    0 0 Отговор
    Най ни е готино със арабите и турчолята чисти спретнати и .....

    12:57 12.09.2025

  • 13 Георги

    0 0 Отговор
    Полша казва, че е свалила неидентифицирани дронове, по последни твърдения без взрив по тях, и хоп всички започват да наливат пари в оръжия... сещам се за 800,000,000,000 причини тея дронове да навлязат на полска територия.

    13:05 12.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания