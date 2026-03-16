Джокович пропуска „Мастърс“ в Маями

Новак Джокович няма да участва на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Маями заради контузия в дясното рамо. По този начин сръбският тенисист ще загуби 650 точки, които спечели с достигането си до финала на надпреварата през 2025 година.

Решението идва няколко дни след загубата му от Джак Дрейпър на осминафиналите на турнира в Индиън Уелс. Поради травмата Джокович официално се отказа от участие в състезанието на твърдите кортове във Флорида, което ще се проведе между 18 и 29 март.

Миналата година сърбинът достигна до финала в Маями, където отстъпи на чеха Якуб Меншик. Сега обаче той няма да може да защити спечелените точки и съществува вероятност да загуби третото място в световната ранглиста, като Александър Зверев може да се възползва от ситуацията.

Следващата цел пред 24-кратния шампион от турнирите от Големия шлем е сезонът на клей, който започва в началото на април с турнира в Монте Карло.