Джокович пропуска „Мастърс“ в Маями

16 Март, 2026 07:59

Сърбинът няма да защитава 650-те точки от финала през 2025 година

Джокович пропуска „Мастърс“ в Маями - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев

Новак Джокович няма да участва на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Маями заради контузия в дясното рамо. По този начин сръбският тенисист ще загуби 650 точки, които спечели с достигането си до финала на надпреварата през 2025 година.

Решението идва няколко дни след загубата му от Джак Дрейпър на осминафиналите на турнира в Индиън Уелс. Поради травмата Джокович официално се отказа от участие в състезанието на твърдите кортове във Флорида, което ще се проведе между 18 и 29 март.

Миналата година сърбинът достигна до финала в Маями, където отстъпи на чеха Якуб Меншик. Сега обаче той няма да може да защити спечелените точки и съществува вероятност да загуби третото място в световната ранглиста, като Александър Зверев може да се възползва от ситуацията.

Следващата цел пред 24-кратния шампион от турнирите от Големия шлем е сезонът на клей, който започва в началото на април с турнира в Монте Карло.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  1 кой му д реме

    0 0
    аз съм геь и се гордея с това

    08:01 16.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове