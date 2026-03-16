Пеевски: Ще задължим КЕВР да плаща за проверката на електромерите

16 Март, 2026 08:06 398 9

  • делян пеевски-
  • проверка-
  • електромери-
  • заплащане

Ако потребител поиска проверка на електромера си, той трябва да заплати за нея! Това е крайно несправедливо, защото рискът да трябва да заплатят над 60 евро от джоба си възпира много хора от това да поискат проверка на измервателните уреди

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Скандално високите сметки за ток от началото на годината изкараха хората на улицата, но протестите им не срещат подкрепа от институциите.

Нещо повече, ако потребител поиска проверка на електромера си, той трябва да заплати за нея! Това е крайно несправедливо, защото рискът да трябва да заплатят над 60 евро от джоба си възпира много хора от това да поискат проверка на измервателните уреди", заявява в позиция Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО.

"Затова ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО внася промяна, с която ще задължи КЕВР да заплаща тези проверки. Това ще даде възможност да бъдат проверени над 100 000 електромера по искане на граждани.

Освен това, с промените се предвижда и одит на системите за изчисляване на сметките на електроразпределителните и газоразпределителните дружества, за да се гарантира прозрачност и яснота при формирането на сметките.

За нас е неотменим ангажиментът и отговорността на държавата на първо място да защити интересите на хората, независимо от всякакви други политически или каквито и да са съображения, на които явно са подвластни партиите в предизборната кампания", добавя Пеевски.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    7 0 Отговор
    "Ако потребител поиска проверка на електромера си, той трябва да заплати за нея!"

    абе 🐖 я марш у дубай !

    08:08 16.03.2026

  • 2 Ахааа

    6 0 Отговор
    Ееее, голям " закрилник" на народа ще излезе този санкциониран за мегакорупция в световен мащаб Магнитски!!! Пред България сега има само два варианта- или този индивид да продължи да управлява ( заедно с ГЕРБ и патерици) или България да тръгне по нов път , начело с генерал Радев, който да се опита да измъкне Родината от блатото!!!

    08:11 16.03.2026

  • 3 На приказки

    3 0 Отговор
    го дава народен човек прасето! Само че няма как да накараш КЕВР да плаща !

    08:13 16.03.2026

  • 4 Без майтап

    2 0 Отговор
    От теб искаме да не ти гледаме дзурлата.

    08:13 16.03.2026

  • 5 Маде ин булгарейн !

    2 1 Отговор
    Енергото сами си купуват и монтират електромерите, сами си ги демонтират, сами си ги тестват, сами си сартифицират/гарантират, сами ни скубят и за тези машинации. Външен контрол никакъв. Мадеин булгарейн !

    08:14 16.03.2026

  • 6 Да изселим

    1 0 Отговор
    тошко африкански от България!!

    08:14 16.03.2026

  • 7 Даа

    1 0 Отговор
    Коалиция Магнитски се опитва да баламосва и омайва!!! Сега и другият Магнитски, именно Влади Горанов ще води листи ( с глисти) на ГЕРБ.... Остава да включат и третият Магнитски- Р.Овч., че да е пълна компанията! Дано, народа не се подвежда по доказани измамници и да се оттървем един път завинаги от порочният модел-ГЕРБ/ДПС!!!

    08:15 16.03.2026

  • 8 и каква е ползата

    0 0 Отговор
    за потребителя, като ЕРП проверяват собствените си електромери в собствените си лаборатории? Така те винаги се оказват повече от точни. А Пеевски като се е засилил да се прави на закрилник, да реши въпроса и със смяната на водомерите на всеки 10 години. Така ни принуждават да хвърляме на боклука работещи водомери. Като искат ВиК да се убедят, че водомерите ни измерват правилно, да си правят проверките изцяло за тяхна сметка, и без друго водата ни стана златна.

    08:16 16.03.2026

  • 9 Миризлив пор

    0 0 Отговор
    И сега всеки, който не си е направил сметката и е пускал печката за да му е топло ще има се жали и всички от нашите данъци ще му плащаме проверката? И ще сравнява "миналия месец платих 100 този 200" без да отчита, че единия месец в било 15 градуса а другия -5 и печките да работили денонощно. Та нали за да е сертифициран уреда, трябва да мери точно и да не може дистанционно да му се наливат данни?

    08:17 16.03.2026

