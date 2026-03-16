Министрите на външните работи от ЕС обсъждат войните в Украйна и Близкия изток

Външните министри на държавите от Европейския съюз се събират днес в Брюксел, където основни теми в дневния ред ще бъдат войната в Украйна и напрежението в Близкия изток, съобщава ДПА, цитирана от БТА.
Очаква се министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига да се включи в разговорите чрез видеоконферентна връзка.
Миналия месец подкрепата на ЕС за Киев срещна трудности, след като 27-те държави членки не успяха да постигнат единодушие за нови мерки за помощ по повод четвъртата годишнина от пълномащабната инвазия на Русия в Украйна.
В момента двадесетият пакет санкции на ЕС срещу Москва, както и финансова помощ за Украйна на стойност 90 милиарда евро, остават блокирани заради възраженията на Унгария и Словакия.
От Европейския съюз нееднократно предупреждават, че конфликтът в Близкия изток може да има отражение върху ситуацията в Украйна.
Европейската комисия посочи, че Русия извлича значителни икономически ползи от увеличението на цените на горивата след началото на войната в Иран. По данни на комисията Москва реализира приблизително по 150 милиона евро дневно от износ на петрол.
По време на срещата се очаква външните министри официално да одобрят и нов пакет санкции срещу представители на иранските власти и ирански организации. Това беше обявено миналата седмица от ръководителката на европейската дипломация Кая Калас.
