Министрите на външните работи от ЕС обсъждат войните в Украйна и Близкия изток

16 Март, 2026 07:55, обновена 16 Март, 2026 07:59

Срещата в Брюксел ще разгледа подкрепата за Киев, нови санкции срещу Русия и мерки срещу ирански представители

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Външните министри на държавите от Европейския съюз се събират днес в Брюксел, където основни теми в дневния ред ще бъдат войната в Украйна и напрежението в Близкия изток, съобщава ДПА, цитирана от БТА.

Очаква се министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига да се включи в разговорите чрез видеоконферентна връзка.

Миналия месец подкрепата на ЕС за Киев срещна трудности, след като 27-те държави членки не успяха да постигнат единодушие за нови мерки за помощ по повод четвъртата годишнина от пълномащабната инвазия на Русия в Украйна.

В момента двадесетият пакет санкции на ЕС срещу Москва, както и финансова помощ за Украйна на стойност 90 милиарда евро, остават блокирани заради възраженията на Унгария и Словакия.

От Европейския съюз нееднократно предупреждават, че конфликтът в Близкия изток може да има отражение върху ситуацията в Украйна.

Европейската комисия посочи, че Русия извлича значителни икономически ползи от увеличението на цените на горивата след началото на войната в Иран. По данни на комисията Москва реализира приблизително по 150 милиона евро дневно от износ на петрол.

По време на срещата се очаква външните министри официално да одобрят и нов пакет санкции срещу представители на иранските власти и ирански организации. Това беше обявено миналата седмица от ръководителката на европейската дипломация Кая Калас.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Факти

    9 0 Отговор
    Министрите на външните работи от ЕССР обсъждат войните в Украина и Близкия изток и гаражната баба и тя там

    08:01 16.03.2026

  • 3 гост

    10 0 Отговор
    Нова безполезна говорилня на брюкселските луди жаби, които само се дуят и теглят старата Европа към дъното!

    08:02 16.03.2026

  • 4 кой мy дpeмe

    1 2 Отговор
    аз съм геь и се гордея с това

    08:03 16.03.2026

  • 5 Да, бе да

    7 0 Отговор
    То и червеите в градината ми са се събрали сутринта да обсъдят, защо ще правя гараж там, на тяхното място, дето те живеят...
    Ама фадромата вече идва да изкопае фундамента, а и бетонът ми е поръчан вече!
    Кой ги избира и кво зависи пък от тези? Особено, от както Тръмп официално обяви Закона на джунглата, тези са никои! Смешници!

    08:10 16.03.2026

  • 6 Де бил

    5 0 Отговор
    Няква нова коалиция няма ли да се организира??? Примерно коалиция на заседаващите???

    08:10 16.03.2026

  • 7 Мурка

    5 0 Отговор
    Значи ще правят СЕДЯНКА---- ЩЕ СЕДЯТ и ЩЕ МИСЛЯТ А КАТО СЕ ОГЛЕДАТ ЩЕ РАЗБЕРАТ ЧЕ САМО СА СЕДЯЛИ

    08:10 16.03.2026

  • 8 Само питам

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Нали вчера на ми гоЛапа бре?

    Коментиран от #12

    08:13 16.03.2026

  • 9 Страх

    3 1 Отговор
    Само като се сетя коя баба ни представлява и настръхвам. Все едно вратата към клетката на лъвовете е оставена отворена. Във всеки един момент може да се случи най-лошото.

    08:14 16.03.2026

  • 10 Долу ЕС и сащ

    3 1 Отговор
    я да видим дали ще стигнат до извода, че техния атлантически господар и партньор ги вкара в две войни, от откъдето досокоро ЕС купуваше ресурси! сега ще купува само американски и то ако остане за тях..., такива министри могат само да си направят сепуко!

    08:14 16.03.2026

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    един исТИННОЙ расафил ходеше в наСЕСЕРЕТО навремето , да си направи сефтето и да се върне с Олга!! никой не го искаше тука /може би тва е Фройдистко-обиденият в детството си копей

    08:15 16.03.2026

  • 12 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Само питам":

    Наоравил си правописна грешка!!! Пише се - "ти го Лупах" подгръбникот!!

    08:17 16.03.2026

