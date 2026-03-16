Новият оптичен телескоп в „Рожен" разширява възможностите за нощни наблюдения

16 Март, 2026 07:45 466 7

Старият уред е с технология на между 50 и 60 години и вече се пенсионира, а новият ще позволи по-качествени и по-прецизни наблюдения на нощното небе

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През април в Националната астрономическа обсерватория „Рожен“ ще бъде открит нов оптичен телескоп за нощни наблюдения с диаметър на огледалото 80 сантиметра, съобщи за БТА директорът на обсерваторията Никола Петров. Новият инструмент е разположен в една от кулите и заменя телескоп, използван повече от половин век.

Старият уред е с технология на между 50 и 60 години и вече се пенсионира, а новият ще позволи по-качествени и по-прецизни наблюдения на нощното небе, обясни Петров. Телескопът е произведен от австрийска компания – същата, която изработи и телескопа с метър и половина огледало, въведен в експлоатация в обсерваторията преди около две години.

По думите на директора през лятото се очаква да започне и изграждането на първия радиотелескоп в България. Съоръжението ще бъде част от европейска мрежа от радиотелескопи и ще работи съвместно с други подобни инструменти на континента. И ще даде възможност за наблюдения не само във видимата светлина, но и в радиодиапазона на електромагнитния спектър. Според Петров новата техника ще разшири научните възможности и ще създаде условия за развитие на повече български астрономи в страната.

Учени от обсерваторията тази година са участвали и в наблюдения на междузвездната комета 3I/ATLAS, която е с произход извън Слънчевата система. Проведени са поляризационни наблюдения съвместно с Института по астрономия и с телескопи от други обсерватории по света, като резултатите са много добри, посочи Петров.

В Националната астрономическа обсерватория „Рожен“ се извършват изследвания на световно научно ниво – изучават се квазари, структурата и звездообразуването в близки галактики, свръхнови, звездни купове в Млечния път, различни класове променливи звезди, магнитни звезди, комети и астероиди, както и активността на Слънцето.

На 13 март НАО „Рожен“ отбеляза 45 години от откриването си. По думите на директора през годините комплексът е преминал през трудни периоди, но продължава да се развива и да надгражда научната си инфраструктура.

Директорът на обсерваторията не скри притесненията си от предстоящите предизвикателства. По думите му през годините е имало моменти, в които е стоял въпросът дали ще има средства дори за плащане на електроенергията и дали научният център ще може да продължи да съществува.

„Днес времената отново не са леки и пред нас стоят нови предизвикателства. Надявам се евентуалните трудности да не са на нивото на битовите проблеми, но имам известни притеснения. Надявам се да успеем да ги преодолеем“, каза Петров и допълни, че на фона на случващото се в света не може да бъде напълно оптимист за бъдещето.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нощен танцьор

    0 0 Отговор
    Нощта е за наблюдение на по различни звезди! Повелителките на любовта и секса!

    07:51 16.03.2026

  • 2 Питане

    0 0 Отговор
    Дали ще видим с този телескоп за нощни наблюдения нещо за помислите на "Общата". В галактическото пространство според някой се наблюдават разломи...

    Коментиран от #4

    07:52 16.03.2026

  • 3 Президента Радев

    0 1 Отговор
    Сега разбрахте ли, защо беше Пилона? За телескопа!

    07:54 16.03.2026

  • 4 Астроном

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Питане":

    Този телескоп е толкова мощен, че ако го насочим към София можем да преброим космите по главата на Трифонов и на Радев... или беше гънките на мозъка? Трябва да проверя наръчника.

    Коментиран от #7

    07:57 16.03.2026

  • 5 Добре, че го построи

    1 0 Отговор
    лошия бай Тошо, че сега щяхте да ми наблюдавате дюдюкa.

    Коментиран от #6

    08:05 16.03.2026

  • 6 Брамунда Свирката

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Добре, че го построи":

    Ехаа, сигурно щеше да изглежда огромен? Направо А да ти бръкне в окото.

    08:07 16.03.2026

  • 7 Жминкириз

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Астроном":

    А някая въш ка, от "онези" връз "Общата" няма ли да потърсиш ?

    08:09 16.03.2026

