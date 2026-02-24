Четири години война в Украйна: какво се промени в това време

За тези четири години войната в Украйна се промени значително. От класически сухопътни битки до оцеляване в бункери в "зоната на смъртта" и под постоянния обстрел на дроновете камикадзе. Кои са най-съществените промени?
Как се издържа няколко седмици или дори месеци в тясно подземно укритие в „зоната на смъртта“ – участък, простиращ се на площ от близо 20 километра, който се контролира предимно от вражески дронове? До съответната позиция не може да се стигне с превозно средство, нито е възможна евакуация оттам в случай на раняване, а доставките на муниции и провизии постоянно прекъсват.
Всичко това се превърна в ежедневие на фронтовата линия през четирите години от началото на пълномащабната война на Русия срещу Украйна.
2022 година: хаос, сухопътна война и първи западни оръжия
Когато войниците си спомнят началото на войната, те говорят за многото доброволци и дългите опашки пред центровете за набиране на военнослужещи. Днес това е невъобразимо. „Получих разрешение да се запиша в армията едва през септември 2022 г.“, разказва Олександър Кашаба с военна позивна „Плазма“, който тогава е бил едва 22-годишен.
На фронта тогава цареше хаос, спомня си Станислав Кочерха, заместник-командир на батальон за дронове. В началото на 2022 г. той преминал обучение в противовъздушната отбрана (ПВО), а малко по-късно се присъединил към пехотата. „Имаше много подразделения, но липсваше комуникация между тях“, спомня си той. По-късно фронтовата линия се стабилизирала. „Тогава започна истинска сухопътна война, в която пехотата, танковете, артилерията и въздушните сили бяха основните средства. Това беше класическа война, каквато я познаваме от книгите“, казва военният.
През същата година чуждестранните ракетни установки, като американските Himars, се превърнаха в решаващ „фактор за промяна“, казва Владислав Урубков от фондацията „Come Back Alive“, която доставя оборудване на украинската армия – от превозни средства до гранатомети. Освен това организира и обучения. „Himars допринесоха решително за успеха на контраофанзивата в Харков“, подчертава Урубков, който междувременно е напуснал армията.
2023 година: Дронове и контраофанзива
През следващата година военните започнали да използват масово китайските дронове „Mavic“ - първоначално за въздушно разузнаване, а след това и за атаки. По-късно били доставени също и дронове камикадзе. Тези дронове се използват масово от двете страни от лятото на 2023 г. „Имах късмета да служа в пехотата преди дроновете да станат доминиращи“, казва Олександър Кашаба.
Тяхното навлизане промени много неща на бойното поле, твърди Кашаба. В началото ранените били извеждани с бронетранспортьори на четири километра от фронтовата линия, където ги очаквал екип за евакуация. Оттам, вече с небронирани превозни средства ранените стигали до стабилизационни пунктове по-далеч от фронта. Поради разширяването на „зоната на смъртта“ днес това вече не е възможно. „Навремето ранените пристигаха при нас няколко часа след раняването си. Сега това отнема дни“, обяснява и санитарката с позивни „Кашан“, която е част от екипа за евакуация.
2024 година: Трансформация на фронтовата линия
През февруари 2024 г. руснаците започнаха бързо да настъпват в региона на Донецк. Точно по това време се усети недостиг на войници на фронта, спомня си Олександър Кашаба, който след раняването си е бил преместен на служба в щаба на въоръжените сили. Украинската армия първа започнала да използва хексакоптери (дронове с 6 ротора) – за поразяване на цели, за транспортиране на мини на по-големи разстояния и за логистични цели. Успоредно с това се разработвали и нови средства за водене на електронна война.
Според Владислав Урубков, дроновете камикадзе са променили войната коренно. „Най-големият скок в развитието им настъпи в края на 2023 и началото на 2024 г., когато доставките на западни артилерийски снаряди бяха забавени“, казва той. В сраженията за Авдеевка украинците използвали FPV дронове срещу руснаците, които по онова време имали превъзходство в артилерията.
За Станислав Кочерха развитието на FPV не е свързано толкова с „липсата на муниции“, колкото с ефективността и сравнително ниските разходи за дроновете камикадзе. „Поделенията на фронта трябваше да се адаптират, да копаят окопи, да ги маскират и предпазват от дронове. Техниката трябваше да бъде преместена от фронтовата линия. В началото на войната танкове имаше на три километра от линията, а от 2024 г. насам вече трябваше да бъдат на 10 до 15 километра от нея. Обхватът на евтините и прецизни боеприпаси нарасна, а пехотинците вече са принудени да се крият под земята и имат по-малко възможности за наблюдение“, обяснява той. В резултат от това „врагът започна да прониква на малки групи“, казва Кочерха.
2025 година: Операция „Курск“ и наземни роботи
През лятото на 2024 г. започна офанзивата при Курск. Украинската армия организира бързо настъпление на руска територия, но не успя да задържи позициите си. През пролетта на 2025 г. операцията приключи. Една от причините за успеха на руската контраофанзива тогава бяха дроновете с оптични влакна, които не могат да бъдат смущавани електронно. „В един момент руснаците започнаха да атакуват с тези дронове всяко превозно средство, което се движеше към Курск. Придвижвахме се нощем и беше много страшно, защото знаехме, че не можем да се защитим от такива дронове“, казва санитарката „Кашан“.
Същевременно тя забелязала, че броят на ранените е намалял, но не поради липсата на сражения. „През 2024 г. в района на Авдеевка понякога пристигаха до двеста ранени на ден. По-късно броят им значително намаля. Т.нар. Зона на смъртта междувременно се разшири значително – на места тя е широка между 20 и 25 километра. Това затруднява евакуацията на тежко ранените“, казва медицинската сестра.
Междувременно военните лекари консултират ранените чрез видео връзка директно на техните позиции и им изпращат лекарства с дронове. По този начин войниците с ампутации и кръвоизливи могат да оцелеят, дори ако евакуацията е невъзможна в продължение на седмици. За евакуацията на ранени вече се използват и наземни роботи. Те служат и за доставки до позициите и са оборудвани с картечници.
Една тенденция, която военните наблюдават през 2025 г., е разработването на все повече разузнавателни дронове. В Украйна активно работят над тази задача. В началото с това се занимавали доброволци, но междувременно Украйна разполага с цялостна инфраструктура в тази сфера, казва Владислав Урубков от фондацията „Come Back Alive“. „Това е реакция на разширеното от руснаците производство на разузнавателни дронове“, посочва той.
Какво се очаква през 2026 година
Според Урубков най-важното събитие в началото на 2026 г. е изключването на руските войски от терминалите на „Старлинк“, които те използваха за координация на частите си и за управление на дроновете. „Нашето предимство се състои в това, че имаме достъп до „Старлинк“. Но с времето руснаците също намериха начин да използват сателитната мрежа. Сега се надяваме, че те вече няма могат да действат на фронта както преди, когато разполагаха със „Старлинк“, казва Урубков.
Освен това той очаква технологичното развитие да продължи: „В тези условия хората на фронта стават все по-уязвими. Ние сме в стратегическа отбранителна позиция – заети сме главно с отбрана. Бих искал да променим това“, посочва военният. Олександър Кашаба не вярва, че технологичното развитие може да повлияе решаващо на хода на войната. „Мисля, че всички значими технологични промени вече са се случили и че ходът на войната сега зависи от това, на кого пръв ще му свършат войниците, които могат да се сражават в условията на тотална доминация на дроновете камикадзе“, казва той.
