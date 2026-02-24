Новини
Четири години война в Украйна: какво се промени в това време
  Тема: Украйна

Четири години война в Украйна: какво се промени в това време

24 Февруари, 2026 17:42 1 074 55

  • русия-
  • украйна-
  • донбас-
  • курска област-
  • ракети-
  • дронове-
  • володимир зеленски-
  • валерий герасимов-
  • олександър сирски

Как се издържа няколко седмици или дори месеци в тясно подземно укритие в „зоната на смъртта“ – участък, простиращ се на площ от близо 20 километра, който се контролира предимно от вражески дронове?

Четири години война в Украйна: какво се промени в това време - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

За тези четири години войната в Украйна се промени значително. От класически сухопътни битки до оцеляване в бункери в "зоната на смъртта" и под постоянния обстрел на дроновете камикадзе. Кои са най-съществените промени?

Как се издържа няколко седмици или дори месеци в тясно подземно укритие в „зоната на смъртта“ – участък, простиращ се на площ от близо 20 километра, който се контролира предимно от вражески дронове? До съответната позиция не може да се стигне с превозно средство, нито е възможна евакуация оттам в случай на раняване, а доставките на муниции и провизии постоянно прекъсват.

Всичко това се превърна в ежедневие на фронтовата линия през четирите години от началото на пълномащабната война на Русия срещу Украйна.

2022 година: хаос, сухопътна война и първи западни оръжия

Когато войниците си спомнят началото на войната, те говорят за многото доброволци и дългите опашки пред центровете за набиране на военнослужещи. Днес това е невъобразимо. „Получих разрешение да се запиша в армията едва през септември 2022 г.“, разказва Олександър Кашаба с военна позивна „Плазма“, който тогава е бил едва 22-годишен.

На фронта тогава цареше хаос, спомня си Станислав Кочерха, заместник-командир на батальон за дронове. В началото на 2022 г. той преминал обучение в противовъздушната отбрана (ПВО), а малко по-късно се присъединил към пехотата. „Имаше много подразделения, но липсваше комуникация между тях“, спомня си той. По-късно фронтовата линия се стабилизирала. „Тогава започна истинска сухопътна война, в която пехотата, танковете, артилерията и въздушните сили бяха основните средства. Това беше класическа война, каквато я познаваме от книгите“, казва военният.

През същата година чуждестранните ракетни установки, като американските Himars, се превърнаха в решаващ „фактор за промяна“, казва Владислав Урубков от фондацията „Come Back Alive“, която доставя оборудване на украинската армия – от превозни средства до гранатомети. Освен това организира и обучения. „Himars допринесоха решително за успеха на контраофанзивата в Харков“, подчертава Урубков, който междувременно е напуснал армията.

2023 година: Дронове и контраофанзива

През следващата година военните започнали да използват масово китайските дронове „Mavic“ - първоначално за въздушно разузнаване, а след това и за атаки. По-късно били доставени също и дронове камикадзе. Тези дронове се използват масово от двете страни от лятото на 2023 г. „Имах късмета да служа в пехотата преди дроновете да станат доминиращи“, казва Олександър Кашаба.

Тяхното навлизане промени много неща на бойното поле, твърди Кашаба. В началото ранените били извеждани с бронетранспортьори на четири километра от фронтовата линия, където ги очаквал екип за евакуация. Оттам, вече с небронирани превозни средства ранените стигали до стабилизационни пунктове по-далеч от фронта. Поради разширяването на „зоната на смъртта“ днес това вече не е възможно. „Навремето ранените пристигаха при нас няколко часа след раняването си. Сега това отнема дни“, обяснява и санитарката с позивни „Кашан“, която е част от екипа за евакуация.

2024 година: Трансформация на фронтовата линия

През февруари 2024 г. руснаците започнаха бързо да настъпват в региона на Донецк. Точно по това време се усети недостиг на войници на фронта, спомня си Олександър Кашаба, който след раняването си е бил преместен на служба в щаба на въоръжените сили. Украинската армия първа започнала да използва хексакоптери (дронове с 6 ротора) – за поразяване на цели, за транспортиране на мини на по-големи разстояния и за логистични цели. Успоредно с това се разработвали и нови средства за водене на електронна война.

Според Владислав Урубков, дроновете камикадзе са променили войната коренно. „Най-големият скок в развитието им настъпи в края на 2023 и началото на 2024 г., когато доставките на западни артилерийски снаряди бяха забавени“, казва той. В сраженията за Авдеевка украинците използвали FPV дронове срещу руснаците, които по онова време имали превъзходство в артилерията.

За Станислав Кочерха развитието на FPV не е свързано толкова с „липсата на муниции“, колкото с ефективността и сравнително ниските разходи за дроновете камикадзе. „Поделенията на фронта трябваше да се адаптират, да копаят окопи, да ги маскират и предпазват от дронове. Техниката трябваше да бъде преместена от фронтовата линия. В началото на войната танкове имаше на три километра от линията, а от 2024 г. насам вече трябваше да бъдат на 10 до 15 километра от нея. Обхватът на евтините и прецизни боеприпаси нарасна, а пехотинците вече са принудени да се крият под земята и имат по-малко възможности за наблюдение“, обяснява той. В резултат от това „врагът започна да прониква на малки групи“, казва Кочерха.

2025 година: Операция „Курск“ и наземни роботи

През лятото на 2024 г. започна офанзивата при Курск. Украинската армия организира бързо настъпление на руска територия, но не успя да задържи позициите си. През пролетта на 2025 г. операцията приключи. Една от причините за успеха на руската контраофанзива тогава бяха дроновете с оптични влакна, които не могат да бъдат смущавани електронно. „В един момент руснаците започнаха да атакуват с тези дронове всяко превозно средство, което се движеше към Курск. Придвижвахме се нощем и беше много страшно, защото знаехме, че не можем да се защитим от такива дронове“, казва санитарката „Кашан“.

Същевременно тя забелязала, че броят на ранените е намалял, но не поради липсата на сражения. „През 2024 г. в района на Авдеевка понякога пристигаха до двеста ранени на ден. По-късно броят им значително намаля. Т.нар. Зона на смъртта междувременно се разшири значително – на места тя е широка между 20 и 25 километра. Това затруднява евакуацията на тежко ранените“, казва медицинската сестра.

Междувременно военните лекари консултират ранените чрез видео връзка директно на техните позиции и им изпращат лекарства с дронове. По този начин войниците с ампутации и кръвоизливи могат да оцелеят, дори ако евакуацията е невъзможна в продължение на седмици. За евакуацията на ранени вече се използват и наземни роботи. Те служат и за доставки до позициите и са оборудвани с картечници.

Една тенденция, която военните наблюдават през 2025 г., е разработването на все повече разузнавателни дронове. В Украйна активно работят над тази задача. В началото с това се занимавали доброволци, но междувременно Украйна разполага с цялостна инфраструктура в тази сфера, казва Владислав Урубков от фондацията „Come Back Alive“. „Това е реакция на разширеното от руснаците производство на разузнавателни дронове“, посочва той.

Какво се очаква през 2026 година

Според Урубков най-важното събитие в началото на 2026 г. е изключването на руските войски от терминалите на „Старлинк“, които те използваха за координация на частите си и за управление на дроновете. „Нашето предимство се състои в това, че имаме достъп до „Старлинк“. Но с времето руснаците също намериха начин да използват сателитната мрежа. Сега се надяваме, че те вече няма могат да действат на фронта както преди, когато разполагаха със „Старлинк“, казва Урубков.

Освен това той очаква технологичното развитие да продължи: „В тези условия хората на фронта стават все по-уязвими. Ние сме в стратегическа отбранителна позиция – заети сме главно с отбрана. Бих искал да променим това“, посочва военният. Олександър Кашаба не вярва, че технологичното развитие може да повлияе решаващо на хода на войната. „Мисля, че всички значими технологични промени вече са се случили и че ходът на войната сега зависи от това, на кого пръв ще му свършат войниците, които могат да се сражават в условията на тотална доминация на дроновете камикадзе“, казва той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Първо

    14 8 Отговор
    ЕС навлезе в терминална криза.

    В момента, в който погълне отровната хапка "Украина", окончателно ще се самоубие.

    Коментиран от #20, #33

    17:45 24.02.2026

  • 2 си дзън

    12 14 Отговор
    За четири години руснаците станаха най-мразените в света.

    17:45 24.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    3 4 Отговор
    Стотици хиляди българи загинали и осакатени в Украйна и Русия.

    17:50 24.02.2026

  • 4 име

    15 9 Отговор
    Ее, свободни са вече, бандерите! Нямат ток, нямт парно, нямат вода, нямат интернет, нямат телевизия, нямат радио. Свободни хора, никакви сметки нямат да плащат!

    Коментиран от #5, #17, #27

    17:51 24.02.2026

  • 5 Хахахаха

    4 12 Отговор

    До коментар #4 от "име":

    Описваш руснаците от Белгород. Ама те трябва да плащат и това което нямат. Ток може да нямат, ама сметката за тока трябва да платят.

    17:57 24.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Недойче Невеле

    6 2 Отговор
    А един мармот завива шоколад....

    18:07 24.02.2026

  • 8 ?????

    14 1 Отговор
    Ха ха.
    Дойче Велле са забравили да напишат че цялата истерия с ковида изчезна буквално за няколко минути на 24.02.2022
    Изведнъж той стана неактуален.
    Що ли е така?

    Коментиран от #13

    18:10 24.02.2026

  • 9 само към добро вървят нещата

    6 4 Отговор
    какво да се промени?

    бандеровците са намаляли значителн

    азов го издухаха под вода

    укро наглеците също намаляват

    зелени брадясал нациссст искал да говори със великана ПУТИН не е ясно като какъв ще говори като той вече не е президент

    Коментиран от #55

    18:14 24.02.2026

  • 10 Възpожденец 🇧🇬

    7 8 Отговор
    24 февруари - 4 години война на Русия срещу Украйна - 4 години украински героизъм, който спира руските нашественици.
    Всеки може да говори каквото си поиска за войната, но има обективни критерии, които показват, че руснаците губят.
    Русия вписа 4 украински области за руски в конституцията си и за 4 години пълномащабна война не е успяла да превземе напълно нито една от тях. Нещо повече - на четвъртата година от войната Русия контролира по-малко украинска територия, отколкото в началото на първата - 19,25% през 2026 г. (вкл.територии превзети от 2014 г.) срещу 21,5% през 2022 г.
    Украйна стои стабилно на фронта и няма намерение да отстъпва никаква територия на Русия, дори под натиск на Тръмп.
    Какво постигна Русия за 4 години война: удвои НАТО на своята граница с приемането на Финландия и Швеция; даде над един милион загуби в жива сила и стотици милиарди долари безвъзвратно загубени; претърпя геополитически крах в Сирия, Венецуела, Армения и на други места; съсипа икономиката си и беше изолирана от цивилизацията.
    Изключително важно е да се бори руската пропаганда, която залива медийното ни пространство.
    Слава на украинските ни братя 🇧🇬🇺🇦

    Коментиран от #31, #52

    18:15 24.02.2026

  • 11 Какво се промени ли ?

    7 3 Отговор
    Да оставим Русия и Украйна. Погледнете Европа ! Никога, освен след ВСВ тя не е изглеждала по- бедна и объркана на път да се самоунищожи срещу ликвидирането на вечния й враг Русия. Територия е възможно да се завземе, то и Наполеон " пребивава" известно време в Москва, но сам се оттегли. Руснакът може да търпи даже потисничество от свои, но от чужди - никога

    Коментиран от #14, #32

    18:16 24.02.2026

  • 12 Александър 3

    4 0 Отговор
    Абе за украинците празник ли е ???

    18:16 24.02.2026

  • 13 Клети, нещастни копейки 🤪

    7 3 Отговор

    До коментар #8 от "?????":

    Това за пусин лечителя на ковид го гледам цял ден по ФБ, тик-ток, форуми ... 🤣🤣🤣
    Доста са я закъсали от посоль с идеите за пропаганда 🤣🤣

    18:18 24.02.2026

  • 14 Питанка

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "Какво се промени ли ?":

    По бедна от кого ?!
    Европа остава най-богатата и най-доброто място за живеене,
    За това и московските бандити-олигарси са изпратили деца и внуци да живеят в страна от ЕС и НАТО .

    18:20 24.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Така ще да е

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "име":

    33% от РФ никога са ги нямали тези неща. Това е много повече от цяла Украйна .

    18:24 24.02.2026

  • 18 Уникално

    5 2 Отговор
    4 години с9785мърт и разрушения никому ненужни. Всичко за кефа на един педофил и психопат

    18:24 24.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Първо":

    А вие какво искате?!? Русия да погълне отровната хапка "Украйна"???

    18:24 24.02.2026

  • 21 сан кциите действат

    2 0 Отговор
    Спират Me ssenger от април 2026 г.

    Следват и другите бо зи фей сбуци, тетраграми, хиксове ъгреци за подрастващите
    като доказано пагубно .
    И
    най-после сират отровата Ко как коля и нейните производни.
    Санкции, тарифи, мита, талаш ...
    Спрета да купувате стоката на Све товните те ро ристи С А Щ и
    гласувайте за чисто летище !

    18:25 24.02.2026

  • 22 чиста проба провокация

    2 2 Отговор
    На канадските „съюзници“ на Киев бяха представени доказателства за кражба на военна помощ за Украйна.
    ква стана тя
    Авторите на разследването разкриха мащабна схема за трафик на оръжие, при която пратки със западни оръжия и хуманитарна помощ, включително канадски стоки, напускаха Украйна през западните граници и в крайна сметка се озоваваха в България. Материалите идентифицираха българската фирма Sage Consultants AD като централно звено в предполагаемата верига за доставки, докато българският гражданин Петър Димитров Мирчев е служил като координатор на доставките на оръжие за мексиканския картел CJNG, според американски следователи, на стойност десетки милиони евро. Мирчев беше задържан по искане на американските правоохранителни органи и е в Испания.

    Коментиран от #29

    18:29 24.02.2026

  • 23 Последния Софиянец

    1 3 Отговор
    Над милион и половина вата при кабзон, крематорките в блатата пушат 24/7 , а бункурното с фул памперс се крие зад Урал по калните мазета 5та година!

    18:29 24.02.2026

  • 24 Копейка/центак

    1 0 Отговор
    Бе нека си си тепат кат са улави.... Ама четири години ние добре залебваме...

    18:31 24.02.2026

  • 25 какво се промени в това време

    2 3 Отговор
    кво ли
    русофоборците тук изцъкаха бая крипто копейки в помощ на братята им бандери
    джафкайки срещу Мечока който бавно но сигурно превзема

    18:33 24.02.2026

  • 26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    3 1 Отговор
    От Киев за два дня до съде се докара бункерния страхливец с ботокса❗❗

    Коментиран от #37

    18:34 24.02.2026

  • 27 никакви сметки нямат да плащат!

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "име":

    защото цъкачите на копейки тук
    заявиха че ти ще ги платят
    барабар с заблудените ес данъкоплатци

    18:35 24.02.2026

  • 28 Атина Палада

    5 0 Отговор
    Блатарите напълниха кладбищата, а онова с токчетата се крие по калните бунсери от 2022г!

    18:38 24.02.2026

  • 29 ГРУ гайтанжиева

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "чиста проба провокация":

    Фейк е колега !

    18:45 24.02.2026

  • 30 Четири години мъките путинови

    0 2 Отговор
    Не свършват. Четири години путинов геноцид над СЛАВЯНИТЕ.

    18:48 24.02.2026

  • 31 Бай Хой

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Възpожденец 🇧🇬":

    А сега си извади главата от оcpaния 3аднuk, забърши лaйнянuтeрозови очила и с изненада ще разбереш, че руснаците всеки ден превземат по 1-2 села и 10-на кв. км.

    18:50 24.02.2026

  • 32 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Какво се промени ли ?":

    Що ли милиони руснаци живеят "в бедната " Западна Европа и САЩ.

    18:51 24.02.2026

  • 33 Оръжие на ЕС

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Първо":

    Избива руснаци.....благодарение на "отровната" Украйна.

    18:54 24.02.2026

  • 34 az СВО Победа 80

    2 0 Отговор
    Най-важното накратко:

    1. За четири години СВО светът се промени коренно.

    2. ЕвроатлантизъмЪт е история.

    3. Коалицията от 52 държави, впрегнати във войната срещу РФ от бившата администрация на САЩ се разпадна.

    4. ЕС и НАТО са на командно дишане.

    5. РФ не просто не фалира, както ни обясняваше пропагандата, а стана четвърта икономика в света...

    6. Ясно се разбра, че основните световни играчи са КНР, РФ, САЩ и Индия.

    18:58 24.02.2026

  • 35 Англосаксонско пропадане

    1 0 Отговор
    Европа обеднява за сметка на приятелите и САЩ и Великобритания и е на прага на фалити.

    19:03 24.02.2026

  • 36 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Четири години от момента в който КОВИД-19
    ВНЕЗАПНО ИЗЧЕЗНА 🤔‼️

    19:22 24.02.2026

  • 37 🇧🇬БАЙ Х@Й🖕🖕🖕

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗":

    Ако си сложиш ник "ШЕКСПИР" няма да започнеш да пишеш като него🖕🖕🖕

    19:25 24.02.2026

  • 38 604

    0 0 Отговор
    Торбата с лъжите е станала като носът на пинокио за тия години!

    Коментиран от #45

    19:28 24.02.2026

  • 39 ру БЛАТА

    1 0 Отговор
    Вижда се че ще трябва да асвабадим БЛАТУШКИТЕ и след това да си разделим няколко находища

    19:56 24.02.2026

  • 40 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    1 0 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    19:56 24.02.2026

  • 41 Свободен човек в Европа

    0 3 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз нациИ на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша

    Коментиран от #49

    19:57 24.02.2026

  • 42 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    0 2 Отговор
    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното

    19:57 24.02.2026

  • 43 Крепостен на Хартиената мечка

    2 2 Отговор
    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея??? Даже и в Папуа Нова Гвинея имат ютуб и телеграм

    Коментиран от #50

    19:58 24.02.2026

  • 44 ГнуZ200🪆☠️

    2 2 Отговор
    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    19:58 24.02.2026

  • 45 Пуратино 🤥🤥

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "604":

    Всеки път когато иzлъже za нещо му порастват токчетата

    19:59 24.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Украйна загуби можб почти сигурно скоро

    1 1 Отговор
    Историята ще помни завинаги героите кото паднаха и тези които останаха да бранят родината си ! НИКАКВИ ОТСТЪПКИ НА ОРКОВЕТЕ ТЕРОРИСТИ

    20:00 24.02.2026

  • 48 Стига глупости бре

    1 0 Отговор
    изключване имало на руските войски от терминалите на „Старлинк“....сякаш няма алтернативи а? И въобще не е нужно да е през сателити когато става дума за точно определен регион. На Старлинк съвсем друго му е предназначението. А и когато се говори само за 300-500 дрона на ден те дори и с климатични балони могат по добре да се управляват...

    20:00 24.02.2026

  • 49 Съдба

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Свободен човек в Европа":

    За това пък си се родил БГ-то - страна на педофили и сектанти-сатанисти. Съдба! Хахаха...

    20:02 24.02.2026

  • 50 То пък са много важни тея

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Крепостен на Хартиената мечка":

    ютуб и телеграм нали?

    Коментиран от #51

    20:02 24.02.2026

  • 51 Сесесере2🤢🤮

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "То пък са много важни тея":

    Яж ракети и калашници бе блатен

    20:04 24.02.2026

  • 52 Дръта чанта

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Слава бандера

    20:11 24.02.2026

  • 53 Зеле с праз

    1 0 Отговор
    "Класически сухопътни битки" отдавна няма. Все пак е 21-век и като се съберат повече от десет човека на едно място, минава първо разузнавателен дрон и после дрон камикадзе и край.

    20:27 24.02.2026

  • 54 ПУТИН , ДОВЪРШИ ГИ!

    2 0 Отговор
    БОЛНИТЕ МОЗЪЦИ НА ФАШИЗЧАДИЯТА СТАНАХА ОЩЕ ПО-БОЛНИ!!

    20:49 24.02.2026

  • 55 Специална Военна Опсерация

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "само към добро вървят нещата":

    Твоя великан има странно потекло.
    Проучи го.
    Как се е казвал братът на Путин?
    С какво се е занимавал дядо му?
    И най-вече какви са истинските имена на обкръжението му?
    Преди да възхваляваш някой, първо виж родословието и обкръжението му!

    Предстоят ти изненади!

    20:53 24.02.2026