В Пекин! Канцлерът Мерц призова Си Дзинпин да използва влиянието си върху Путин за прекратяване на войната в Украйна

Германският канцлер Фридрих Мерц призова китайското правителство да използва влиянието си върху Москва за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Мерц започна днес двудневна визита в Китай, за да разшири икономическите и дипломатическите връзки между двете страни.
Сигналите от Пекин се възприемат много сериозно в Москва, каза германският канцлер, след като разговаря с китайския президент Си Дзинпин и с премиера Ли Цян. "Това се отнася както до думите, така и до действията", посочи Мерц. "Бих искал специално да приветствам китайския ангажимент към мир в региона, за който чух днес", добави той.
Според пресцентъра на китайското правителство Си се е застъпил по време на срещата си с Мерц за преговори за решаване на конфликта. Китайският президент е отбелязал, че всички страни трябва да участват на равна нога и че основателните им опасения трябва да бъдат взети предвид.
Си отново се е въздържал от отправянето на директни обвинения към Русия. Германия отдавна критикува Пекин, че поддържа привидно неутрална позиция по отношение на руската война в Украйна, отбелязва ДПА.
"Ако Си Дзинпин би казал на президента Владимир Путин да спре утре, тогава той би трябвало да спре вдругиден", каза германският канцлер в понеделник, преди да отпътува за Китай.
Пекин е смятан за най-важния поддръжник на Русия, откакто западните страни ограничиха връзките си с Москва след пълномащабната ѝ инвазия в Украйна преди четири години.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #50
20:42 25.02.2026
2 Хахаха
20:43 25.02.2026
3 Шопо
Безусловна капитулация на Украйна
20:43 25.02.2026
4 Сталин
20:44 25.02.2026
5 Иван 1
20:44 25.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Като гледам снимката има две знамена
20:45 25.02.2026
8 Сталин
20:45 25.02.2026
9 БОЛШЕВИК
20:46 25.02.2026
10 Германия закъса!
20:47 25.02.2026
11 ХА ХА ХА
20:49 25.02.2026
12 Гюнтер
20:50 25.02.2026
13 и бай Шморц тръгнал на просия
20:50 25.02.2026
14 Никола
След всичко това с какъв акъл фашиста отива в Пекин с цел да накара китаеца да оказва натиск на Путин.
20:51 25.02.2026
15 Смешник
20:51 25.02.2026
16 Наблюдател
20:51 25.02.2026
17 Анонимен
20:52 25.02.2026
18 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
значи вдругиден войната ще спре...
20:53 25.02.2026
19 Изредиха се всички да просят
20:54 25.02.2026
20 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ
20:54 25.02.2026
21 555
20:56 25.02.2026
22 ужас
20:57 25.02.2026
23 Госあ
20:58 25.02.2026
24 Пенсионер 69 годишен
Коментиран от #39
20:58 25.02.2026
25 Ееееееееее
20:58 25.02.2026
26 Лаещите започнаха
Какви смешници управляват европейският съюз не е истина
21:00 25.02.2026
27 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ
21:01 25.02.2026
28 Госあ
21:01 25.02.2026
29 Ами
Ако не сте ... вижте снимката. Този в ляво.
Коментиран от #40
21:02 25.02.2026
30 Към евро педалите
21:02 25.02.2026
31 555
21:04 25.02.2026
32 ред
21:04 25.02.2026
33 онзи
Коментиран от #38
21:05 25.02.2026
34 Европа копае дъното
21:06 25.02.2026
35 Бе не че нещо
21:09 25.02.2026
36 Ами
Коментиран от #43
21:11 25.02.2026
37 604
21:11 25.02.2026
38 Мартин
До коментар #33 от "онзи":НАТО не се занимава с мъртъвци.
21:12 25.02.2026
39 Любов
До коментар #24 от "Пенсионер 69 годишен":Толкова силна,че имат няколко войни.
21:13 25.02.2026
40 Смех с копейки
До коментар #29 от "Ами":Виждал ли си клечащ на куфарче в бункер късокрак император генералисимус?🤣
Пета година😁
Коментиран от #41
21:15 25.02.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Абе този плешивия
Ама не, тези внуците на фашистите от преди 80 г., много нещо Русия само в този свят им пречи? А и за другите войни, Ирак например? Пълен пас?
А нещо да кажат и за Израел, който напълно изтребва един друг народ? Пак нищо, нали?
21:35 25.02.2026
43 Ха ХаХа
До коментар #36 от "Ами":Хахаха
21:35 25.02.2026
44 не може да бъде
21:43 25.02.2026
45 Рускиня
Къде му отиде канцлерското достойнство, ако въобще има такова?
21:51 25.02.2026
46 Ъъъъъ
Мдаааа.... Путин се провали, Русия не печели, умират по 35 000 руски войници на месец....Ама Мерц иска Си да помоли Путин, да спре загубената от Русия война.... Хахахаха....🤣
21:57 25.02.2026
47 Венци
22:02 25.02.2026
48 Венци
22:04 25.02.2026
49 ДрайвингПлежър
22:06 25.02.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 бузю
Коментиран от #56
22:13 25.02.2026
52 Курти
Коментиран от #55
22:15 25.02.2026
53 ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ ..............
22:15 25.02.2026
54 Перо
22:53 25.02.2026
55 някой си
До коментар #52 от "Курти":центове смешни,пълните ли памперса
22:59 25.02.2026
56 някой си
До коментар #51 от "бузю":голям си фантазьор,направо бие на шизофрения
23:01 25.02.2026