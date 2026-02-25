В Пекин! Канцлерът Мерц призова Си Дзинпин да използва влиянието си върху Путин за прекратяване на войната в Украйна

Германският канцлер Фридрих Мерц призова китайското правителство да използва влиянието си върху Москва за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Мерц започна днес двудневна визита в Китай, за да разшири икономическите и дипломатическите връзки между двете страни.

Сигналите от Пекин се възприемат много сериозно в Москва, каза германският канцлер, след като разговаря с китайския президент Си Дзинпин и с премиера Ли Цян. "Това се отнася както до думите, така и до действията", посочи Мерц. "Бих искал специално да приветствам китайския ангажимент към мир в региона, за който чух днес", добави той.

Според пресцентъра на китайското правителство Си се е застъпил по време на срещата си с Мерц за преговори за решаване на конфликта. Китайският президент е отбелязал, че всички страни трябва да участват на равна нога и че основателните им опасения трябва да бъдат взети предвид.

Си отново се е въздържал от отправянето на директни обвинения към Русия. Германия отдавна критикува Пекин, че поддържа привидно неутрална позиция по отношение на руската война в Украйна, отбелязва ДПА.

"Ако Си Дзинпин би казал на президента Владимир Путин да спре утре, тогава той би трябвало да спре вдругиден", каза германският канцлер в понеделник, преди да отпътува за Китай.

Пекин е смятан за най-важния поддръжник на Русия, откакто западните страни ограничиха връзките си с Москва след пълномащабната ѝ инвазия в Украйна преди четири години.