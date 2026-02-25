Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Китай »
В Пекин! Канцлерът Мерц призова Си Дзинпин да използва влиянието си върху Путин за прекратяване на войната в Украйна
  Тема: Украйна

В Пекин! Канцлерът Мерц призова Си Дзинпин да използва влиянието си върху Путин за прекратяване на войната в Украйна

25 Февруари, 2026 20:40 1 591 56

  • русия-
  • украйна-
  • китай-
  • фридрих мерц-
  • си дзинпин-
  • владимир путин-
  • германия

Пекин е смятан за най-важния поддръжник на Русия, откакто западните страни ограничиха връзките си с Москва след пълномащабната ѝ инвазия в Украйна преди четири години

В Пекин! Канцлерът Мерц призова Си Дзинпин да използва влиянието си върху Путин за прекратяване на войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц призова китайското правителство да използва влиянието си върху Москва за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Мерц започна днес двудневна визита в Китай, за да разшири икономическите и дипломатическите връзки между двете страни.

Още новини от Украйна

Сигналите от Пекин се възприемат много сериозно в Москва, каза германският канцлер, след като разговаря с китайския президент Си Дзинпин и с премиера Ли Цян. "Това се отнася както до думите, така и до действията", посочи Мерц. "Бих искал специално да приветствам китайския ангажимент към мир в региона, за който чух днес", добави той.

Според пресцентъра на китайското правителство Си се е застъпил по време на срещата си с Мерц за преговори за решаване на конфликта. Китайският президент е отбелязал, че всички страни трябва да участват на равна нога и че основателните им опасения трябва да бъдат взети предвид.

Си отново се е въздържал от отправянето на директни обвинения към Русия. Германия отдавна критикува Пекин, че поддържа привидно неутрална позиция по отношение на руската война в Украйна, отбелязва ДПА.

"Ако Си Дзинпин би казал на президента Владимир Путин да спре утре, тогава той би трябвало да спре вдругиден", каза германският канцлер в понеделник, преди да отпътува за Китай.

Пекин е смятан за най-важния поддръжник на Русия, откакто западните страни ограничиха връзките си с Москва след пълномащабната ѝ инвазия в Украйна преди четири години.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    44 6 Отговор
    Докато не стигнат до Берлин, война ще има.

    Коментиран от #50

    20:42 25.02.2026

  • 2 Хахаха

    56 6 Отговор
    Глиста и другите хлебарки не могат да се справят с Мечока. Почнаха да се молят на дракона да озапти 🐻

    20:43 25.02.2026

  • 3 Шопо

    56 7 Отговор
    Плана за мир има само една точка капитулация
    Безусловна капитулация на Украйна

    20:43 25.02.2026

  • 4 Сталин

    43 5 Отговор
    Вижте го Мец да целува шлонга на Си ,и се опитва да лъже Си ,чинките да купуват тройно по скъпите коли на фалиралите БМВ,мерц и четирите колела

    20:44 25.02.2026

  • 5 Иван 1

    50 7 Отговор
    Ако европейският съюз спре помощта за Украйна СВО приключва бързо,а не да търси Си.

    20:44 25.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Като гледам снимката има две знамена

    44 2 Отговор
    Няма го знамето на Европейския съюз

    20:45 25.02.2026

  • 8 Сталин

    42 4 Отговор
    Някой да каже на Мец че немските танкове са вече в Москва - на платформите на руските влекачи

    20:45 25.02.2026

  • 9 БОЛШЕВИК

    32 1 Отговор
    Двулични, алчни и безпардонни западняци, да вземат да ви подпукат отвсякъде, ще видите кой ще си използва влиянието!

    20:46 25.02.2026

  • 10 Германия закъса!

    36 1 Отговор
    Канцлерът Шперц се моли на другаря Си за кинти!

    20:47 25.02.2026

  • 11 ХА ХА ХА

    38 1 Отговор
    АБЕ ДА СИ ГО КАЖЕМ НАПРАВО ! КАНЦЛЕРА МЕРЦ ЗАЩО НЕ ВДИГНЕ ТЕЛЕФОНА И СЕ ОБАДИ НА ПУТИН , А СЕ МОЛИ ТОВА ДА ГО НАПРАВИ СИ ???? ЗА КАКВО Е ГУЗЕН ТОЛКОВА МНОГО ....ЗА РАКЕТИТЕ ТАУРСИТЕ КОИТО ИЗПРАТИ НА ЗЕЛНИКА И БЯХА ВЗРИВЕНИ ОТ РУСИЯ КРАЙ ЛВОВ ЛИ ?

    20:49 25.02.2026

  • 12 Гюнтер

    24 0 Отговор
    О майне , клайне , швайне ,Мерц !

    20:50 25.02.2026

  • 13 и бай Шморц тръгнал на просия

    29 0 Отговор
    Ама няма да му пуснат гювеч .

    20:50 25.02.2026

  • 14 Никола

    35 2 Отговор
    Този явно няма представа за съяза между Русия и китай. 11 май 2025 г след 4 дневното посещение в Москва при тръгването си последните думи на Си бяха: предстоят промени, каквито през последните 100 години не е имало. Ние ще ги извършим, дръж се приятельо. Преди 10 дни по време на видеовръзка с Путин Си каза: нашето сътрудничество навлиза в качествено нов етап.
    След всичко това с какъв акъл фашиста отива в Пекин с цел да накара китаеца да оказва натиск на Путин.

    20:51 25.02.2026

  • 15 Смешник

    32 0 Отговор
    Че тя войната е водите вие коалиция на войната бе Мерц и сте още на власт благодарение на нея Спрете да подкрепяте фашиския режим на Зеленски и войната ще приключи

    20:51 25.02.2026

  • 16 Наблюдател

    31 2 Отговор
    Ако Хелмут Кол може да види на какво прилича сега Германия, то най-малкото той би се стреснал. Под наивното ръководство на избраните политици, Германия се е превърнала през последните години в посмешище за целия свят. Днес, когато германският канцлер е на посещение в Китай, то той е в ролята на просяк. Това също така е зле не само за Германия но и за цяла Европа, включително и България.

    20:51 25.02.2026

  • 17 Анонимен

    25 0 Отговор
    ... и Си Дзинпин му се е изсмял.

    20:52 25.02.2026

  • 18 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    24 1 Отговор
    По същата логика, ако Европа спре да изпраща оръжия на Бандерайна утре,
    значи вдругиден войната ще спре...

    20:53 25.02.2026

  • 19 Изредиха се всички да просят

    18 2 Отговор
    Европа фалира и всички гледат на изток. Там е парата! Но първо на червения килим в Кремъл, след това в Пекин и при Ким!

    20:54 25.02.2026

  • 20 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    13 0 Отговор
    НИЕ СВАЛЯМЕ ВСИЧКО КОЕТО ЛЕТИ ВЪВ НАШЕТО НЕБЕ ....ДОРИ ИЗБИХМЕ ВСИЧКИ ВРАБЧЕТА И ЩЪРКЕЛИ КОИТО ДОЙДОХА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ....ВЕРВАЙТЕ МИ !!!! А ТИЯ СЪС ОЧЕЛНИТЕ КОЙ Е ...???

    20:54 25.02.2026

  • 21 555

    25 1 Отговор
    Да изминеш хиляди километри за да искаш нещо, което знаеш, че няма да се случи - това ли да днешните европейски лидери!?!? Тежко ни!

    20:56 25.02.2026

  • 22 ужас

    20 0 Отговор
    Вчера урсулата пристигна в киев и донесе на Зелю голям армаган-цели целенички 17(седемнадесет) ракети за Пейтриът.

    20:57 25.02.2026

  • 23 Госあ

    21 1 Отговор
    Как са го изтърпяли тоя нахалник с неговите претенции, не знам. Последния път, когато Пекин посрещна един наглец на име блинкън, председателят попита пред камерите, този кога ще си тръгва. А гинеколожката я третираха като туристка. Тия измекяри си мислят, че парньорството и договорите са ала-бала. Пример - Минските споразумения

    20:58 25.02.2026

  • 24 Пенсионер 69 годишен

    7 2 Отговор
    Китай два пъти предлага на СССР да се влее като съюзна република. Връзката между двете страни е силна, както беше между НРБ и СССР.

    Коментиран от #39

    20:58 25.02.2026

  • 25 Ееееееееее

    18 2 Отговор
    Започна излагацията на дженд. Европейците .....ще го ударят на молби , молитви , поклони и навеждания .....ама няма да си признаят поражението което им нанесе ВЕЛИКАТА РУСИЯ !!!!

    20:58 25.02.2026

  • 26 Лаещите започнаха

    24 0 Отговор
    да се молят на големите батковци да ги спасят.
    Какви смешници управляват европейският съюз не е истина

    21:00 25.02.2026

  • 27 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    13 0 Отговор
    Ние направихме много успешна контраофанзива и напредваме успешно към Москва , която скоро ше падне !

    21:01 25.02.2026

  • 28 Госあ

    11 0 Отговор
    Между другото, най използваното приложение за чат в ЕС - Вайбър е еврейско. Само като инфо за внимание. Да не гърмят телефони.

    21:01 25.02.2026

  • 29 Ами

    16 0 Отговор
    Виждал ли ли сте изпаднал германец?
    Ако не сте ... вижте снимката. Този в ляво.

    Коментиран от #40

    21:02 25.02.2026

  • 30 Към евро педалите

    12 0 Отговор
    Толерантност да, уважение не!

    21:02 25.02.2026

  • 31 555

    14 0 Отговор
    "Да изминеш хиляди километри за да искаш нещо, което знаеш, че няма да се случи - това ли са днешните европейски лидери!?!? Тежко ни!" ---- Всъщност, като се замисля, може и да е много по-лошо! Може наистина да не знае, че това което иска няма да се случи!

    21:04 25.02.2026

  • 32 ред

    9 2 Отговор
    сълзи, ред сополи !...

    21:04 25.02.2026

  • 33 онзи

    16 2 Отговор
    Натовците да не се надяват на тоя и оня , ами да се опитат да спрат Путин , не само да разтягат локуми . Няма Китай , няма Северна Корея , няма Индия - да се пробват те , че да им се посмеем малко на смелите набези срещу руснаците !

    Коментиран от #38

    21:05 25.02.2026

  • 34 Европа копае дъното

    14 2 Отговор
    Наркоманите и педалите изпълзяха от тоалетните и управляват населението!

    21:06 25.02.2026

  • 35 Бе не че нещо

    3 5 Отговор
    Мерци, я затвори европейския пазар за китайски стоки.

    21:09 25.02.2026

  • 36 Ами

    5 12 Отговор
    Без китайците Путлер не може да воюва повече от два дня🤣

    Коментиран от #43

    21:11 25.02.2026

  • 37 604

    8 0 Отговор
    колко са кухи ЕС , САЩ манипулира цялата ситуация.....

    21:11 25.02.2026

  • 38 Мартин

    1 8 Отговор

    До коментар #33 от "онзи":

    НАТО не се занимава с мъртъвци.

    21:12 25.02.2026

  • 39 Любов

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Пенсионер 69 годишен":

    Толкова силна,че имат няколко войни.

    21:13 25.02.2026

  • 40 Смех с копейки

    1 13 Отговор

    До коментар #29 от "Ами":

    Виждал ли си клечащ на куфарче в бункер късокрак император генералисимус?🤣
    Пета година😁

    Коментиран от #41

    21:15 25.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Абе този плешивия

    7 0 Отговор
    защо не рева, Пекин да "си изплзва влиянието" и да принуди краварите да върнат Мадуро в страната му? И сега ФАЩ да не са луди на война и с Иран?
    Ама не, тези внуците на фашистите от преди 80 г., много нещо Русия само в този свят им пречи? А и за другите войни, Ирак например? Пълен пас?
    А нещо да кажат и за Израел, който напълно изтребва един друг народ? Пак нищо, нали?

    21:35 25.02.2026

  • 43 Ха ХаХа

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Ами":

    Хахаха

    21:35 25.02.2026

  • 44 не може да бъде

    9 0 Отговор
    Каквито и разговори да е водил г-н шМерц въпросът остава -защо не смее да се обади на Путин!?..И не му ли е ясно че Си Дзин Пин няма да каже нито дума на Путин за Украйна!?....Това че нито един от западните ръководители не смее да се обади на Путин е голям проблем за Европа!?Тази ситуация се представя като нежелание да се обадят - поради разни причини ---но това показва че те са слаби дипломати слаби ръководители и не могат да намерят изход от задънената улица!?А времето не работи за Европа !?

    21:43 25.02.2026

  • 45 Рускиня

    4 0 Отговор
    Президент гн. Путин не се влияе от ходатайства, а и на врачки не вярва. Мерц щеше да изпраща армия даже направи мобилизация на германци да се обучават в близка победна война с РФ.
    Къде му отиде канцлерското достойнство, ако въобще има такова?

    21:51 25.02.2026

  • 46 Ъъъъъ

    1 0 Отговор
    "Канцлерът Мерц призова Си Дзинпин да използва влиянието си върху Путин за прекратяване на войната в Украйна"

    Мдаааа.... Путин се провали, Русия не печели, умират по 35 000 руски войници на месец....Ама Мерц иска Си да помоли Путин, да спре загубената от Русия война.... Хахахаха....🤣

    21:57 25.02.2026

  • 47 Венци

    1 0 Отговор
    И Си Дзинпин кво му отговори?

    22:02 25.02.2026

  • 48 Венци

    2 0 Отговор
    Може би същото като на оная другата…. Бербок

    22:04 25.02.2026

  • 49 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    Жаклък та дрънка чак :D :D

    22:06 25.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 бузю

    2 4 Отговор
    На всички влюбени в Путин русофили ще кажа , че няма вечни приятели , има вечни интереси. И интереса на Китай е да си прибере източните части на Русия , които те смятат за отнети при несправидлив мирен договор по царско време. Китай има интерес Русия да воюва на запад , почти всичките им ресурси на руснаците са в Украйна. На Восток , останаха малко небоеспособни войски. Китай ги превзема малко по малко и етнически, за икономическата обвързаност да не говорим. В момента Русия е на 99% зависима от Китай , за продажба на петрол , газ и суровини. Русия отказа вражеските валути и се закачи за юана - пак зависимост . Китай ги захранва с индустриални стоки и високотехнологични такива. Та при това положение Си никога няма да каже и думичка на Путин против войната в Украйна - калкото повече загуби Русия там / хора и техника/ толкова по-добре за Китай. Приказките за приятелство без граници са ала бала, то граници наистина няма да има в обозримо бъдеще - всичко ще е Китай. Руснаците трябва да почват да учат китайски , не да натискат Зеленски за признаване на руския език.

    Коментиран от #56

    22:13 25.02.2026

  • 52 Курти

    2 2 Отговор
    Абе копеи много сте активни коги пише за Китай

    Коментиран от #55

    22:15 25.02.2026

  • 53 ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ ..............

    3 0 Отговор
    ......КИТАЙЦИТЕ КОЛКО "ОБИЧАТ" НА ЦИ ТАТААААА...........

    22:15 25.02.2026

  • 54 Перо

    4 1 Отговор
    Ционисткият шут в Киев клекна!

    22:53 25.02.2026

  • 55 някой си

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Курти":

    центове смешни,пълните ли памперса

    22:59 25.02.2026

  • 56 някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "бузю":

    голям си фантазьор,направо бие на шизофрения

    23:01 25.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания