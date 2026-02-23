Новини
Свят »
САЩ »
Доналд Тръмп заплаши: Мога да правя ужасни неща на други държави, особено на онези, които ни ограбват
  Тема: Войната на митата

Доналд Тръмп заплаши: Мога да правя ужасни неща на други държави, особено на онези, които ни ограбват

23 Февруари, 2026 15:09 4 360 148

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • китай-
  • иран-
  • републиканска партия-
  • демократическа партия

Следващото нещо, което ще се случи, е, че те ще отсъдят в полза на Китай и други, което отново ще направи Китай и различни други държави щастливи и богати, отбеляза Тръмп

Доналд Тръмп заплаши: Мога да правя ужасни неща на други държави, особено на онези, които ни ограбват - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отново коментира решението на Върховния съд, което отмени глобалните му мита, като предупреди, че има правомощията да предприема драстични мерки срещу други държави.

Американският лидер отбеляза как съдът му е дал "много повече правомощия и сила", отколкото е имал преди решението.

"От една страна, мога да използвам лицензите, за да правя абсолютно "ужасни" неща на други държавиц от много десетилетия", написа той в своята социална мрежа Truth Social.

Тръмп разкритикува съда за отказа да му позволи да "им начислява лицензионна такса", въпреки че "всички лицензи начисляват такси".

Освен това той предупреди, че бъдещи решения може да са в полза на чуждестранни интереси. "Следващото нещо, което ще се случи, е, че те ще отсъдят в полза на Китай и други, което отново ще направи Китай и различни други държави щастливи и богати", отбеляза Тръмп.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 77 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баба Яга

    141 5 Отговор
    На тоя ненормалник трябва вече да му метнат усмирителна риза. Тоя не е вред.

    15:11 23.02.2026

  • 2 Шопо

    127 4 Отговор
    Лошо е САЩ да са ти враг но по лошо е ако са ти приятел

    Коментиран от #16

    15:11 23.02.2026

  • 3 И Венецуела

    125 4 Отговор
    ли ви ограбва? 🙄

    Коментиран от #5, #72, #138

    15:12 23.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    68 4 Отговор
    Минах край летището.Тази нощ са излетели половината американски самолети.

    Коментиран от #69

    15:12 23.02.2026

  • 5 Мдааааа

    88 3 Отговор

    До коментар #3 от "И Венецуела":

    и Газа го ограбва:))

    Коментиран от #11, #105

    15:13 23.02.2026

  • 6 Зевс

    92 3 Отговор
    Най-логично е всички да спрат търговията в САЩ и да ги оставят да се самоизяждат след настъпилата гражданска война там.

    15:13 23.02.2026

  • 7 САЩ

    78 2 Отговор
    ограбван ? Е , нееее !

    15:14 23.02.2026

  • 8 Ура,,Ура

    78 3 Отговор
    "Лед умора нема, само дето се поти". Ще вкара този психар света в какви ли не международни конфликти и проблеми.

    Коментиран от #99

    15:14 23.02.2026

  • 9 Пепи Волгата

    11 57 Отговор
    Хаха смахнате тролове копейкаджии, аз отдавна съм на евро.

    Коментиран от #66

    15:14 23.02.2026

  • 10 БОЛШЕВИК

    62 5 Отговор
    Няма да е далеч времето когато рижия клоун ще виси на някой стълб!

    15:14 23.02.2026

  • 11 Ъхъъъ

    76 2 Отговор

    До коментар #5 от "Мдааааа":

    И Куба го ограбва!

    15:14 23.02.2026

  • 12 Тошко

    53 0 Отговор
    Дончо митото. 🤣

    15:16 23.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Махараминдри баба

    38 17 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #43

    15:16 23.02.2026

  • 15 гост

    52 3 Отговор
    Какъв словоред има Рижият Клоун...без аналог...горе долу като чичо Митко,Бог да го прости...

    Коментиран от #27

    15:16 23.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Махараминдри баба

    19 12 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #44, #114

    15:16 23.02.2026

  • 18 Махараминдри баба

    19 7 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    15:16 23.02.2026

  • 19 Цвете

    10 24 Отговор
    " МОГА ДА ПРАВЯ УЖАСНИ НЕЩА И НА ДРУГИ ДЪРЖАВИ " ? ТОВА ИЗРЕЧЕНИЕ ГОВОРИ, НЕ, ТО ВИКА НА ВСИЧКИТЕ ПО СВЕТА, ОСЛУШАЙТЕ СЕ. НО БЕЗ НИКАКЪВ КОМЕНТАР ЗА 24 ФЕВРУАРИ И ЧЕТВЪРТАТА ГОДИНА ОТ ВОЙНАТА.

    15:16 23.02.2026

  • 20 🙊..........

    50 3 Отговор
    Тоя ненормалник наистина е изплискал легена изцяло, че има още три години да е на власт, кой знае какви още поразии ще направи дъртият търгаш🙊.

    Коментиран от #85, #86

    15:18 23.02.2026

  • 21 Цвете

    5 18 Отговор
    " МОГА ДА ПРАВЯ УЖАСНИ НЕЩА И НА ДРУГИ ДЪРЖАВИ " ? ТОВА ИЗРЕЧЕНИЕ ГОВОРИ, НЕ, ТО ВИКА НА ВСИЧКИТЕ ПО СВЕТА, ОСЛУШАЙТЕ СЕ. НО БЕЗ НИКАКЪВ КОМЕНТАР ЗА 24 ФЕВРУАРИ И ЧЕТВЪРТАТА ГОДИНА ОТ ВОЙНАТА.

    Коментиран от #32

    15:19 23.02.2026

  • 22 Крайно

    25 2 Отговор
    време е Господ да си го прибере тоя дето иска да му изяде хляба.

    Коментиран от #100

    15:21 23.02.2026

  • 23 Наглец

    40 0 Отговор
    Е това вече е класиката за крадецът, който вика да хванат крадеца.

    15:22 23.02.2026

  • 24 АБЕ...

    35 0 Отговор
    Тоя Дони голяма шматка излезе и за една страна се опитва да граби от всеки заграбват цели държави от друга страна се плаче че някой го бил ограбвал

    15:22 23.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Значи

    34 5 Отговор
    Ако имах възможност да му дам един скромен съвет на тоя будала щях да му кажа да спре само парите за Израел които дават годишно и да спрат да финансират терористичните организации по света със сигурност икономиката им ще се оправи

    15:24 23.02.2026

  • 27 Словореда

    24 3 Отговор

    До коментар #15 от "гост":

    му е нормален като за пират. Разликата е че не е само морски, но и тотален пират.

    15:26 23.02.2026

  • 28 Помнещ

    24 4 Отговор

    До коментар #25 от "И от цялото това унищожение с...":

    "за четири години, осрх.. се пред целият свят с техните лъжи за непобедимата армия и безаналоговото им оръжие"

    А за 20 години господарите ти какво постигнаха във Виетнам - що не ми кажеш какъв процент от териториите са завладели. А за 20 години във Афганистан какво постигнаха - избягаха най-позорно.

    15:27 23.02.2026

  • 29 Махараминдри баба

    20 5 Отговор

    До коментар #25 от "И от цялото това унищожение с...":

    И на теб ли да обяснявам ве ль.л ьо. ? Путин ясно обясни каква е целта на сво. Ако не знаеш какво означава думата Демилитаризация питай гоглето

    Коментиран от #89

    15:29 23.02.2026

  • 30 Мноого

    8 2 Отговор

    До коментар #25 от "И от цялото това унищожение с...":

    ще да са големи тези два града с територия колкото България.

    Коментиран от #36

    15:29 23.02.2026

  • 31 Синя София

    24 0 Отговор
    Ами вие от 100 години огранвате целия свят и ако трябва да върнете заграбеното ще стоите гладни поне 100 години

    15:33 23.02.2026

  • 32 Запознат

    18 2 Отговор

    До коментар #21 от "Цвете":

    "НО БЕЗ НИКАКЪВ КОМЕНТАР ЗА 24 ФЕВРУАРИ И ЧЕТВЪРТАТА ГОДИНА ОТ ВОЙНАТА"

    Щото там нищо не може да направи, нищо не може да направи и с Китай - само приказките му са големи. Нали щеше да спира войната за един ден - ама Русия не са му европуделите на които може да заповядва - даже и Гренландия му дадоха и продължават да са наведени.

    15:33 23.02.2026

  • 33 Сталин

    18 4 Отговор
    И ние също може да направим много ужасни неща на Дъмбо от Съединените Американски Сатанисти като им изгоним 5- те военни бази от България

    15:35 23.02.2026

  • 34 Този

    20 0 Отговор
    има език като на Нюйоркски гамен и това ми било президент на най-великата империя. Щеше да е много смешно, ако не беше толкова жалко.

    15:36 23.02.2026

  • 35 ССССС

    26 0 Отговор
    Световният рекетьор !!! До кога ще го търпят.

    15:36 23.02.2026

  • 36 Зевзек

    12 3 Отговор

    До коментар #30 от "Мноого":

    Остави го козячето - то няма акъл да ти отговори - спуснали са му опорки и то ги повтаря за да има за баничка. Не виждаш ли че под всяка статия са едни и същи копи-пейст.

    15:36 23.02.2026

  • 37 Да,бе

    16 0 Отговор
    Умиращият хегемон започна сам да се хапе...

    15:37 23.02.2026

  • 38 Даа!

    14 2 Отговор
    Ако Европа( без мъгливия остров) , нормализира отношенията си с Русия,Китай, Индия,с целия БРИКС, на чисто делови отношения, и без шумотевица обявят на щатите тотален блокаж за доставка на всякакъв вид стоки,суровини,техника,а търгуват помежду си на равноправен принцип, щатите ще рухнат в рамките на шест месеца,максимум! Такъв беше и замисъла на руснака и китаеца: не надпревара във въоръжаването,а на бизнес полето.Сега бай Дончо използва ( там наистина го бива) международната ситуация,да изцежда всички наред.Няма истински държавници в Европа.При подобен сценарий,еврото ще се превърне само за пет години,във водеща световна ,резервна валута,ще изтласка долара в дъното на таблицата.Сегашните със сигурност,той ги държи за гърлото,със унищожителни компромати,за злоупотреби за милиарди.Защото от собствените си държави, от цяла Европа,може да укриеш кражби.Но от щатите нямаш шанс.През тях преминава целият паричен поток на света!

    Коментиран от #48

    15:38 23.02.2026

  • 39 Промяна

    11 1 Отговор
    И тоя вече съвсем се е побъркал НЕ са само тук месии шарлатани Путин Всички се побъркаха

    15:39 23.02.2026

  • 40 стреляното ухо

    15 0 Отговор
    пак се накокошинил

    15:41 23.02.2026

  • 41 Абсурдистан

    10 1 Отговор
    Определено не го слуша главата. За съжаление има и други, като него.

    15:42 23.02.2026

  • 42 Дончо файла

    14 0 Отговор
    Явно във файловете на Епщайн има много матрял за Бай Дончо. Инак не мога да си го обясня, през предишният си мандат, Донката беше единственият президент на Обора, до момента не започнал нито една война. Сега на вторият си мандат изкрейза и взе да пали света наляво и надясно, кът побеснял

    15:42 23.02.2026

  • 43 Един друг

    8 15 Отговор

    До коментар #14 от "Махараминдри баба":

    Русия не е победила фашизма, тя го е наследила.

    Коментиран от #54

    15:46 23.02.2026

  • 44 А на мен

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Махараминдри баба":

    Една жена ми каза...

    15:46 23.02.2026

  • 45 хаха

    11 1 Отговор
    Мистър Пуупипентс е в паника. Има пари да намира. Разпродават му дълговите облигации...има нови заеми да тегли...трилиони има да връща.

    15:46 23.02.2026

  • 46 Анонимен

    10 0 Отговор
    Че кой ви ограбва пък вас? :D

    15:47 23.02.2026

  • 47 Ммм даа

    11 0 Отговор
    Ооо знаеме, че бай-Дончо мое да прави ужасни неща...в памперса.

    15:48 23.02.2026

  • 48 Възмутен

    7 1 Отговор

    До коментар #38 от "Даа!":

    "Ако Европа( без мъгливия остров) , нормализира отношенията си с Русия,Китай, Индия,с целия БРИКС"

    Прав си но със сегашните наведени евролиберали няма как да се получи - краварите ги държат на каишка със зависимости и ги купуват - пък и никой не е отменял окупацията на Германия, Италия и Япония. Докато има краварсики бази Европа ще затъва. Докато има НПО-та плащащи на козячета няма да се оправим.

    15:48 23.02.2026

  • 49 Олееее....

    3 1 Отговор
    Ламата може да прави ужасни неща

    15:49 23.02.2026

  • 50 И тва доживяхме

    5 0 Отговор
    Освен митата и да използвал лицензите

    15:50 23.02.2026

  • 51 Майчице Свята

    1 2 Отговор
    Избрахме Тръмп за да спаси световния геноцид над Християните!

    Тръмп - God Bless America - Българското Внуче Америка отново пее песента House Of The Rising Sun - Hot R.S. 1978 - Домът на Изгряващото Слънце - на Бялото Братство на Връх Хорбел - Върхът на ХОРАТА, Играещи ХОРО и Пеещи заедно в ХОР, на Седемте Рилски Езера. Връх Хорбел е преименуван на Мусала - Мойсей Аллаха, Муса Аллах - Мусала. Докато ние Българите не си възвърнем Името на Рила Планина на Исус Христос - ХОРБЕЛ - ОРБЕЛ посоянно ще ни тъпчат от исток с Аллахи.... Комунисти

    15:50 23.02.2026

  • 52 Тервел

    2 9 Отговор
    В Русия поради огромната слабо населена територия, климата който е суров и пречи да се направи инфраструктура, манталитета от векове на номадските народи останали далеч от цивилизацията, може да съществуват само фашистки строй особено подходящ за тази територия, абсолютна монархия с крепостни селяни или диктаторски комунизъм. Всеки друг строй позволяващ права и свободи на населението там ще доведе до постоянни войни и бунтове .

    Коментиран от #59

    15:50 23.02.2026

  • 53 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    КРАДЕЦА,ВИКА ДРЪЖТЕ КРАДЕЦА!

    15:52 23.02.2026

  • 54 Антитрол

    9 2 Отговор

    До коментар #43 от "Един друг":

    "Русия не е победила фашизма"

    Тук си прав - докато ни управляват наследници на СС като Шолци фашизма не е победен. Докато в Украйна има такива с пречупени кръстове и паметници на Бандера фашизма не е победен. И главните виновници фашизма да не е победен са краварите които спасиха нацистите от разправа - за операция "Кламер" май не си чувал.

    Коментиран от #58

    15:53 23.02.2026

  • 55 Майчице Свята

    0 6 Отговор
    Истината за Китай!

    проф Поповски
    Wed Jun 25 05:37:46 2003



    Истината за Китай!

    Китайците не само че няма да спасят света но ще го
    затрият!Ако разбира се нещата продължават така!

    Когато бях ученик Китайците бяха едва 600 милиона
    Сега 25 години по късно те са 1,5 милиарда?!
    Та това не може да продължава така! Тази планета е твърде малка за да изхрани толкова много плъхове...
    Все по-актуална ще става теорията на абата Малтус!

    Коментиран от #101

    15:53 23.02.2026

  • 56 Майчице Свята

    1 4 Отговор
    В българия уважавах китайците. купувах си книги(главно руски) за културата им и четях считайки че се докосвам до нещо самобитно.Когато дойдох в Америка и ги опознах от близо
    останах отвратен! Мит е ,че китайците са умни!
    Те са просто безкрайно мотивирани!Зубрят като откачени и заустяват без разбиране. Почти всички имат огромни проблеми с езика, защото живеят в комуни и говорят помежду си само на китайски.На изпитите преписват и лъжат по всякакъв начин! Хващам на изпит китаец който получава бележка от китайка. Взех бележката-всичко на Китайски!
    Попитах го дали е прочел заглавната страница на теста в която пише, че всяка размяна на листи е забранена!
    Съществото най-нагло ме излъгва гледайки ме в очите че това е.....готварска рецепта...?След което се оказа че грешките им са идентични! Любим метод на тези свине е като си получат обратно теста да допишат някъде верният отговор
    и после идват до катедрата, покланят се най-лицемерно след което показват теста и казват "смирено"-г-н професор ама ето го верният отговор! Вие просто не сте го видели!

    15:56 23.02.2026

  • 57 Майчице Свята

    0 3 Отговор
    Като ми направиха този номер за пръв път аз се вкамених!
    Обзе ме огромно съжаление към човешката раса! погледнах китаеца в очите! Говедото издържа погледа ми и не трепна!
    Ако можех-бих го убил с поглед! След което си казах-щом искате война ще я имате! На следващия тест направих ксеро копия на всички китайци. 9 души окуражени он първото изнудване дойдоха да искат повишение! Обвинявайки ме, че не съм забелязъл верния отговор! Аз се усмихнах и казах-съжалявам, но не мога да го приема. Те започнаха да ме агитират да им увелича бележките а аз ги приканих да отидем на академичен арбитраж! без да подозират 5 от тях се явиха пред арбитража-един професор ,деканът и аз!
    те показаха теста с "верния" отговор а аз извадих ксерокопието и показах ИСТИНАТА! Двама от нахалниците бяха изхвърлени от университета за Чийтинг а останалите бяха глобени със солидни парични глоби. От него ден станах черна овца за китайците. Сега имам много малко китайци в курсовете. Ходят при колегите. Страх ги е от мен.

    15:58 23.02.2026

  • 58 Баце

    1 3 Отговор

    До коментар #54 от "Антитрол":

    СССР след войната внася десетки хиляди немски учени от редиците на бившите си партньори нацистите да им развиват индустриите. ФАКТ..

    Коментиран от #61, #71, #111

    15:58 23.02.2026

  • 59 Запознат

    4 1 Отговор

    До коментар #52 от "Тервел":

    "Всеки друг строй позволяващ права и свободи на населението там ще доведе до постоянни войни и бунтове"

    Е друго си е да изтрепеш превантивно местното население като в краварника за да няма бунтове - ама нещо пак има нищо че в Минесота разстрелват невъоръжени протестиращи на пътя. Пък и как се казва строя в който няколко несменяеми еврейски фамилии наричащи ги "дълбоката държава" управляват даже и по наследство - по ми прилича на султанат.

    А как се нарича строя в който от никого неизбирани Урсули и Каи управляват.

    Коментиран от #125

    15:58 23.02.2026

  • 60 Майчице Свята

    0 4 Отговор
    Правят тук в Университета ден на международната кухня
    Всеки етнос готви нещо от националната си кухня и го носи на обща софра! Ужас! Миризми да се издрайфаш! Канят ме китайците да вкуся това или онова. Но проф Поповски не КУСВА!
    Даже не помирисвам! проф Поповски е чел за Борджиите и знае че има отрови дето действуват след година! Никога досега не съм вкусил нищо от храните им!
    ГОСПОД не случайно е разделил расите!
    А сега те се смесиха! Нищо добро няма да доведе това! Ениуейз

    Коментиран от #68

    15:58 23.02.2026

  • 61 Антитрол

    3 0 Отговор

    До коментар #58 от "Баце":

    "внася десетки хиляди немски учени"

    Един да ми кажеш може ли или като ти спускаха опорката ти казаха само че са "десетки хиляди".

    Коментиран от #102, #110

    16:00 23.02.2026

  • 62 Майчице Свята

    1 3 Отговор
    Моралът за тях е непознат! Те са готови да минат през трупове само и само да успеят! Университетите са претъпкани от китайци. Ами как няма да са!
    Имам един студент, Ли минг. Трети курс. Кара едно порше
    над 250 000 долара. А ме моли да му преснимам учебника.
    Няма 150 долара. Едно дете, заради закона.
    Питам го Ли Минг, откъде имаш пари да си купиш това порше!
    И за да го амбицирам му казвам-та това е много скъпа кола!
    Сигурно струва 50 000 долара? 50 000 долара ли?-възмущава се Ли Минг? струва 250 000 долара.
    Баща ми има две предачни фабрики в Шанхай. с 11 000 работници! Баща ми е милионер!-така се хвали Ли Минг-23 годишен китаец,човек без сърце и душа!

    Коментиран от #67, #73

    16:01 23.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Бай той Толстой

    6 1 Отговор
    Чичо Дончо се смахна съвсем.

    16:02 23.02.2026

  • 65 Майчице Свята

    0 3 Отговор
    Давите мук
    раждаемость снижайте
    уничтожайте вашых воробьев....

    Така ги съветваше преди години Висоцкий
    не го послушаха....

    16:03 23.02.2026

  • 66 Естет

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пепи Волгата":

    Теб пък кой те бръсне за слива 😅

    Коментиран от #97

    16:03 23.02.2026

  • 67 Па съм я бе

    3 1 Отговор

    До коментар #62 от "Майчице Свята":

    Е,и?Дължим им две опиумни войни.Ще ни видят сметката!Редно е.

    16:03 23.02.2026

  • 68 Па съм я бе

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "Майчице Свята":

    Ще те сложат на скарата.Не се притеснявай, няма да те отровят.

    16:05 23.02.2026

  • 69 Гичка

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Да беше заминал и ти с тях, недоклецано недоразумение.

    16:06 23.02.2026

  • 70 Лиценз за търговска дейност

    4 0 Отговор
    за всочки възможни дейности само психопат робовладелец може да си помисли че може да наложи. Яко нали ? Регистрационен или уведомителен режим да отпаднат и да бъдат заменени от лицензионен но освен лиценза да плащаш и процент от оборота. Принципно лицензите са вид държавни разрешения и се допускат само за дейности, които са изключително запазени за държавата или са свързани с националната сигурност, обществен ред или други важни интереси. Такъв например е режимът за извършване на банкова дейност или платежни институции или инвестиционното посредничество, частна охранителна дейност и т.н На практика Тръмп въвежда някаква извратена форма на социализъм и повсиместно държавно регулиране и субективно лицензиране

    16:07 23.02.2026

  • 71 Па съм я бе

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Баце":

    Сигурно бе по-добре да им отреже главите,нали? Според мен е редно!

    16:07 23.02.2026

  • 72 Офффф

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "И Венецуела":

    Не бе, само ги залива с нар.котици.

    Коментиран от #74

    16:07 23.02.2026

  • 73 Уса

    5 0 Отговор

    До коментар #62 от "Майчице Свята":

    "Минг-23 годишен китаец,човек без сърце и душа!"

    Ти не си срещала евреин тогава - аз познавах един работеше във фондовата борса и тавана му за сделки на ден беше 1 милиард долара а нямаше телевизор в тях и се пазареше за 150 долара за монтаж на най евтиния климатик.

    Коментиран от #76

    16:07 23.02.2026

  • 74 Учуден

    8 0 Отговор

    До коментар #72 от "Офффф":

    И като Тръмп открадна петрола и наркотиците изведнъж спряха - така ли?

    Как не ви втръсна да повтаряте едни и същи лъжи.

    16:09 23.02.2026

  • 75 праведен

    4 0 Отговор
    Тоя замирисал на пръст изкуфял боядисан дъртак може да раздели света на две.Ако си отива само той в гроба не иска да е сам а да завлече целия свят с него.

    Коментиран от #82

    16:10 23.02.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Ако краля лама слънце

    1 2 Отговор
    ти каже че не може да работиш, значи не можеш да работиш. Съд няма и ходи се жалвай на папата ... тва е! Падаш на колене, сваляш гащи и правиш прошение за лиценз ...

    Коментиран от #80

    16:11 23.02.2026

  • 78 Майчице Свята

    1 4 Отговор
    Китай векове наред купувал желязо от арийските царства по Инд докато най-накарая с триста зора се научил да го добива сам(впрочем историята се повтаря днес). В китайските летописи едикой си император открил колелото, друг желязото, трети "впрегнал коня" но истината е, че всичко това им било "донесено от европа от скитите(а те са "синеоки")". Та да завъртя малко нещата и да не зучат "латентно расиски" - няма нужда от кой знае какво доказване, че хората носещи "рецесивния ген на сините очи" са допринесли най-много за прогреса на човечеството. В Америка бе направен първия Лампов Компутер Компютърът от Българина Атанасов – Бери (на английски: Atanasoff-Berry Computer, съкратено ABC) е първият модел на електронен цифров компютър с регенеративна памет, първите Компютри, Лаптопи, Телефони..... След 100 години в Китайската Енциклопедия ще пише, че те са ги измислили!

    16:11 23.02.2026

  • 79 Мишел

    2 0 Отговор
    Празноглав самохвалко.

    16:12 23.02.2026

  • 80 Олееее....

    3 0 Отговор

    До коментар #77 от "Ако краля лама слънце":

    И после вика ела да ти ударя пак една дерогация

    16:13 23.02.2026

  • 81 Риторично

    4 0 Отговор
    Не е ли по точно да се каже че можете да направите ужасни неща на ония които ви пречат да ограбвате?

    16:14 23.02.2026

  • 82 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #75 от "праведен":

    "може да раздели света на две"

    Светът отдавна е разделен на повече от две - иначе тръмпича успя и "запада" да раздели на две което никак не е лошо ако европуделите успеят да се освободят от васалното си положение.

    16:14 23.02.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Българин

    1 4 Отговор
    Точно за това ние трябва да се подчиним напълно и изцяло на САЩ и да се молим, че Тръмп да ни пощади!
    Всичко друго е война, унищожение и смърт за нас.

    Коментиран от #92

    16:14 23.02.2026

  • 85 Споко

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "🙊..........":

    Тръмпанара няма да си изкара мандата до края, освен това ще е последния президент на обора....... скоро тая варварска държава няма да я има!

    16:15 23.02.2026

  • 86 Българин

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "🙊..........":

    Перхидроленият дони няма да изкара 3 години,много е емоционален и ще го удари инфаркта,наздраве.

    16:16 23.02.2026

  • 87 Доналд Тръмп заплаши...

    8 0 Отговор
    Кого е заплашил не става ясно? Върховния съд или света? Нещо май много си е повярвал тоя изперкал индивид ми се струва

    Коментиран от #93

    16:16 23.02.2026

  • 88 Уса

    4 0 Отговор

    До коментар #76 от ",,,,,,":

    "няма ти вземе повече от това за което си се разбрал"

    Да бе евреин ако може винаги ще те излъже - аз ти казвам че му монтирахме климатик и сме се разбрали за 150 долара пък той се пазари след като го монтирахме. Евреин ще ти вземе 10 пъти повече отколкото сте се разбрали стига да може.

    16:18 23.02.2026

  • 89 дедо

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Махараминдри баба":

    бабке шта лупкам

    16:18 23.02.2026

  • 90 В речника си

    7 0 Отговор
    Трънката има три думи : лошо, добро, ужасно!
    Дълъг подпис и печат!
    Кукундел!
    Всъщност какво образование и спецализации има рижака? За езици не питам, защо не владее никакъв, дори и родният му е проблемен!

    16:19 23.02.2026

  • 91 Арабин

    5 1 Отговор
    Мога да правя ужасни неща на Тръмп!

    16:19 23.02.2026

  • 92 Антитрол

    4 3 Отговор

    До коментар #84 от "Българин":

    "ние трябва да се подчиним напълно и изцяло на САЩ"

    Те козячетата не ги бърка много на кого ще са подчинени - нали всичките са бивши комуняги и ченгета от ДС които казваха че трябва да станем 16-та република на СССР.

    16:21 23.02.2026

  • 93 Сега на грижа му е

    3 0 Отговор

    До коментар #87 от "Доналд Тръмп заплаши...":

    Кой щат да прекръститна негово име!

    Коментиран от #96

    16:21 23.02.2026

  • 94 Това е брутална проява на

    5 0 Отговор
    олигархичният капитализъм и крепостничеството. От години тази методика се прокарва милиметър по милиметър но толкова брутално изказано до сега не е било.

    16:21 23.02.2026

  • 95 Вова

    1 0 Отговор
    ТАКО-то пак се изказА...
    Смешко!

    16:22 23.02.2026

  • 96 Ха,ха

    1 0 Отговор

    До коментар #93 от "Сега на грижа му е":

    Гренландия?

    16:24 23.02.2026

  • 97 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "Естет":

    А тебе кой те бръсне?

    16:27 23.02.2026

  • 98 ТИ СТАНА БРАТО""

    2 0 Отговор
    ПО ДЕМЕНТНО СТАРЧЕ И ОТ БАЙ ДРЪН. ТРЪМ ДЪНЕР КУХ. НЕ ВСИЧКО Е САЩ И ТИ. ОПИТВАШ СЕ ДА КРАДНЕШ НО ДО ТУК НЕ ТИ ВЪРВИ И МНОГО СГЛУПИ. И ЩЕ ИЗЧЕЗНЕШ СКОРО ТИ.

    Коментиран от #112

    16:28 23.02.2026

  • 99 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ура,,Ура":

    Еми той от такива неща прави пари има интерес някъде в света да се воюва и т. н за да печелят от оръжия и т. н

    16:29 23.02.2026

  • 100 Господ

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Крайно":

    Няма хляб, докато някой наивен не му го даде, щото му вярвал.

    16:31 23.02.2026

  • 101 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Майчице Свята":

    Споко. Според китайските и чуждите прогнози, след 50 години населението на Китай ще е 1 милиард, а след 100години населението на Китай ще е 700 милиона. Това са последствията от политиката от 1971г. едно семейство - едно дете.

    16:31 23.02.2026

  • 102 Ще ти кажа

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "Антитрол":

    Разбира се, че те осведомя. Чукни в гугъл перация "Осоавиахим"! Не учени и семействата им, ами ЦЕЛИ ФАБРИКИ са изнасяли с влакове към Се Се Се Ре...

    16:34 23.02.2026

  • 103 Тракиец 🇺🇦

    4 1 Отговор
    Някой да върже този луд с усмирителна риза и да му пръсне черепа с чук 🔨...откачалник чи.футски мръсен

    16:35 23.02.2026

  • 104 Казах

    0 2 Отговор
    Единственото, което имат рашовите степни чукчета са обширните степи, числеността и крепостната селяния. Нищо друго! Държава, под която седят 50% от всички най-важни изкопаеми в света едвам докарва БВПто на Италия с три пъти повече население..

    Коментиран от #124

    16:37 23.02.2026

  • 105 факуса

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мдааааа":

    всички дет не си дават ресурсите безплатно и не купуват отъжие от тях ги крадат

    16:38 23.02.2026

  • 106 Въпрос

    7 0 Отговор
    Няма ли кой да спре този луд? Пълен ненормалник. Ужас. Боже,помагай!

    16:38 23.02.2026

  • 107 Майчице Свята

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от ",,,,,,":

    Познавам евреи в Америка - те са иновативни. Понеже знаят, че такъв народ не съществува, а вярата ги определя да се наричат евреи. Никой от тях не иска да ходи в Израел. Познавам евреи в Америка от Румъния, от остров Крит, от Испания. Една година работих като Design Engineer в компанията на Арнон Гад - nVIDIA GudeThech... Прекрасни хора с уважение към мен Българина и ми викаха Братко. Даже получих награда от Арнон Гад, че съм му увеличил продукцията до неузнаваеми висоти за измерване на Висока Честота. След като им помогнах, се върнах обратно в Българската компания Генмарк Аутоматион. Ето и снимка!

    16:40 23.02.2026

  • 108 Майчице Свята

    0 1 Отговор
    Познавам евреи в Америка - те са иновативни. Понеже знаят, че такъв народ не съществува, а вярата ги определя да се наричат евреи. Никой от тях не иска да ходи в Израел. Познавам евреи в Америка от Румъния, от остров Крит, от Испания. Една година работих като Design Engineer в компанията на Арнон Гад - nVIDIA GudeThech... Прекрасни хора с уважение към мен Българина и ми викаха Братко. Даже получих награда от Арнон Гад, че съм му увеличил продукцията до неузнаваеми висоти за измерване на Висока Честота. След като им помогнах, се върнах обратно в Българската компания Генмарк Аутоматион. Ето и снимка!

    16:43 23.02.2026

  • 109 Някой

    1 1 Отговор
    Всъчки останали държави вкупом да наложат мита на американските стоки. И 100% мито за американският газ.

    16:43 23.02.2026

  • 110 Баце

    3 4 Отговор

    До коментар #61 от "Антитрол":

    - над 300 немски учени са изнесени в СССР да разработят ядрената им програма
    - над 800 инженери на БМВ разработват Ту-95
    - над 6000 технически специалисти изнесени в СССР и работили по ракетни програми - те разработват ПВО Беркут, примерно..
    - над 4000 немци от фабриките в Бремен изнесени в СССР да развиват торпедота и подводници

    и тн и тн и тн

    Те тва ти е великият Се Се Се Ре. Крепостна пушечна селяния, диви степи и мочурища..

    Коментиран от #120

    16:45 23.02.2026

  • 111 Мишел

    2 1 Отговор

    До коментар #58 от "Баце":

    Основната маса немски учени са отведени след войната в САЩ, където създават ядрените реактори, атомните оръжия. ракетите и множество други неща..

    Коментиран от #115

    16:45 23.02.2026

  • 112 Тръмпони

    2 0 Отговор

    До коментар #98 от "ТИ СТАНА БРАТО""":

    Дали САЩ са имали толкова нормален президент? Света ще го преживее. Поне има на какво да се смеем в новините за Тръмп.

    16:45 23.02.2026

  • 113 Баба Гошка

    3 0 Отговор
    Бедничкия той. Ограбвали го? Аллоуу. Аммам от отткачалници и иьперкаляцци.милиардерите ще стават вече трилионери, а собствения му народ от смели и свободни спи под мостовете, по кашоните и по колите си на паркинга. Кой кого граби? Алчнюгите милиардери не се наядоха. И не делят с работниците, а им викат да работят на 3 места, ако не им стигат парите да оцеляват, иначе роботите вече ще ги заместят. Другите държави го грабили? Кой брее? Иранците на 10 000 километра от вас? Дименнсийо. Плашиш гарргите, вече никой не те слуша

    16:48 23.02.2026

  • 114 Путиноид

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Махараминдри баба":

    А един мармот увиваше шоколад в станиол

    16:49 23.02.2026

  • 115 Баце

    0 2 Отговор

    До коментар #111 от "Мишел":

    Факт, никой не спори. Нацистки учени създават програмите на НАСА, наред с други неща..Да не говорим, че немски учени създават американското ядрено оръжие (както и съветското такова)..
    Немският фактор е основополагащ в този свят!

    16:50 23.02.2026

  • 116 Майчице Свята

    0 0 Отговор
    "Възмутена съм, че никоя световна медия и най – вече Българска институция или държавно лице не споменават и дума за Българския ми произход!", писа ни на лични новата премиерка на Япония Санае Такаичи. "Говорихме с братовчеда Тръмп по тази тема насаме по време на бейзболния мач преди няколко дни, Дони веднага ми призна, че и той е Българин, но и той нищо не казва пред медиите и пред света може би от страх от службите, които прекрасно знаят за Българския генезис на неговия произход, на моя и въобще на целия световен политически и аристократичен елит!
    Зная, че вашият екип разполага с архива и документите за нашия общ Божествен Български династичен корен от жреческия род Дуло, запозната съм с вашите публикации по темата и специално за Българския генезис на японската нация, култура и цивилизация, затова с любов и уважение ви моля да уведомите Българите и целия свят, че съм Българка и че японските интелектуалци, духовен елит, аристокрация, политически елит и цялата японска цивилизация са от Български произход."
    С уважение и преклонение ваша братовчедка Санае Такаичи
    28.10.2025 Токио.

    16:50 23.02.2026

  • 117 ХаХа

    1 2 Отговор
    Ма той Зелю ва ограби най много бре, 350 млррд при Бинденко

    Коментиран от #127

    16:51 23.02.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Майчице Свята

    0 1 Отговор
    Ако ние ХОРАта - Българите се хванем заедно на ХОРО с нашето внуче - Америка и започнем да пееме заедно в ХОР Ще бъдем Велики, Понеже тук е Центъра на Света и нашето Внуче Америка си спомня това... Индианците си спомнят в своите митологии за Българите..... от преди откриването на Америка през 15 век пак от Българи - Българският произход на Христофор Колумб и Америко веспучи - ученици на Българският откривател на Америка Драган Охридски! Стив Ханке също си спомня че е от Българско потекло!

    16:54 23.02.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Ролан

    0 0 Отговор
    Някои са си за лечение💊😆

    16:57 23.02.2026

  • 122 Капейко Капейков

    1 0 Отговор
    Още помня как
    Се радвахме
    Когато Тръмп спечели Изборите.

    Напивахме се от Радост

    И викахме

    ТРЪМП НАШ

    ТРЪМП НАШ.

    16:58 23.02.2026

  • 123 Търновец

    0 0 Отговор
    Британия Канада и Австралия решиха да търгуват в национални валути без Wall Street участие в сделките и светкавично Американският долар падна а борсовите индекси в САЩ също паднаха и то с проценти а трите страни се случи обратното. Форд бяга от САЩ в Канада с инвестиция от 18 милиарда, Тойота отива в Канада с 9 милиарда, John and Johnson u Wall Mart също стават Канадски и това не е всичко....

    Коментиран от #130

    16:58 23.02.2026

  • 124 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #104 от "Казах":

    Руски са първите стъпки на човек в космоса -спътници, космонавти - животни и хора, космически станции, орбитални станции итн и нямаше от кого да ги откопират, създадоха ги. Беше страхотен шок за останалия свят и за такива като теб.

    Коментиран от #126

    16:59 23.02.2026

  • 125 Руски фашизъм

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Запознат":

    как се нарича строя в който от никого неизбирани Урсули и Каи управляват
    Нарича се демокрация и тях са ги избрали. Недей да бъркаш путлерландия с ЕС и запада. В путлерландия вожда е един избори има ама гласуваш за един. Който не харесва вожда отива в колония в Сибир и след време се преселва в царството божие. Ако на теб не ти харесва в гадния запад, в русийката има място за такива като теб дето се правят на две и половина

    17:00 23.02.2026

  • 126 кххх

    0 1 Отговор

    До коментар #124 от "Мишел":

    голям шок е, да, още се будя потен нощем..

    17:03 23.02.2026

  • 127 Пък Путлер

    0 1 Отговор

    До коментар #117 от "ХаХа":

    Направо ви занули и малкото икономически просперитет който натрупахте за двадесет години управление на пишман завоевателят Владимир Путин. Получихте и бонус руски 1.5 милиона трупа. Вийте русороби

    17:04 23.02.2026

  • 128 Баце

    0 2 Отговор

    До коментар #120 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ми нали и аз това казвам, бе, пипи? Преди опоскването на Германия Се Се Се Ре са просто едно мочурище с огромна маса хора, за които вождовете отгоре не дават и 3 стотинки..След кражбата на немски разработки Се Се Се Ре дърпат индустриално/военно.
    Същото важи и за САЩ, естествено. Те на 50% народът им е немски така или иначе.

    17:07 23.02.2026

  • 129 Куку е

    1 0 Отговор
    Толкова е изфирясал?
    Ужас!

    17:07 23.02.2026

  • 130 Майчице Свята

    0 0 Отговор

    До коментар #123 от "Търновец":

    Къде ти е зуУмът на фотоапарата,
    тоест Умът, Интерфейса за връзка
    към Вселената? Вселена,Безкрайна,
    Славна, Страстна и Срамна, Запита Тръмп
    Световната Здравна Организация СЗО
    Крачка напред.... Крачка назад,
    отговаря прашкoджийката, чаровница.
    Така е и с здравеопазването.
    Ту при един парaзит,
    ту при друг доктор...парaзит
    си отваряш Чочaрката
    ....и така до край
    докато има пари за СЗО,
    на които Тръмп спря да плаща!

    17:10 23.02.2026

  • 131 Майчице Свята

    0 0 Отговор
    В Америка си купувам чисто и свято Българско Сирене "РОДОПА СИРЕНЕ" в Солна Саламура да не се разваля, произведено в България. Защо унищожават българските овчи стада? Кой разреши да се инжектират животните и да ги избиват? Кой измисли че стадата от овце са болни, като няма и една умраля. Иаме един филм с песен "Заблеело ми Агънце" Това е то: Гиноцид над Българския Народ! Едно време дойде Сталин със СССР по Свещените Българските земи и въведе крепостното право. Иззе земите на Българските Ковбои - Селяни и ги натика по колхозите - ТКЗС да работят на не своя земя. Сега по планините де не е имало ТКЗС искат да унищожат и последните спомени по БАЛКАНИТЕ е имало БЕЛОДРЕШКОВЦИ И ЧЕРНОДРЕШКОВЦИ в зависимост какви овце са отглеждали с бяла или черна кожа..... Аре у гьола тия комунисти завладели Световната Здравна Организация да правят парички!

    17:15 23.02.2026

  • 132 Майчице Свята

    0 0 Отговор
    Всяка година със самолет от България се изнасят двете Пробиотични Български Бактериии за правене на Кисело мляко в Япония и Америка. В нашето Българско Внуче Америка (открито от корабоплавателите с Български произход Христофор Колумб и Америко Веспучи, ученици на Българския откривател на Америка Драган Охридски).... има в момента "Чисто Българско Кисело Мляко" под името ORGANIC WHITE MOUNTAIN BULGARIAN YOGURT PROBIOTIC. Освен това Българи в своя ферма Sunnyside Farms произвеждат и продават BULGARIAN CULTURED BUTTERMILK..... И да ви кажа една истина: хората в Америка знаят кое е здравословно и кое не! Има ли някъде по Европа някой да си спомня за Българското Кисело мялко? Еее само българите работеши по Европа и то само ако си го направят в къщи!

    17:19 23.02.2026

  • 133 Майчице Свята

    0 2 Отговор
    Един ден Аугусто Пиночет говорил пред народа:
    - Тайната на добрия живот в страната е проста, - започва диктатирът.
    Тълпата погледнала към него с интерес.
    - Усилен труд....
    Няколко стотин души напуснали площада.
    - Спазване на закона....
    Отново стотици напуснали площада.
    - И без комунизъм! - завършил Аугусто, чакайки повече хора да напуснат този път. Но никой не си тръгва? - попитал Пиночет.
    - Току - що казах: "Никакъв комунизъм!". Нима няма ни един комунист сред събраните?
    Чува се глас от тълпата:
    - Всички комунисти си тръгнаха още след думите за работа и спазване на законите!

    Коментиран от #143

    17:22 23.02.2026

  • 134 хихи

    0 0 Отговор
    Чичо Дончо е предприемач фалирал и възкръсвал, ако мине номера мине и докогато мине, като не мине следващия....

    17:24 23.02.2026

  • 135 Горски

    0 0 Отговор
    Това е най-яркото доказателство кой е "Соросоид номер едно" на Република България. Естествено -един от гнусните национални предатели-Бойко Борисов. После защо и Путин и Тръмп го мразели.И защо още нямаме американски посланик в България и не ни се разрешава да имаме наш посланик в САЩ. Но,нищо де...Скоро ще му дойде краят на тази шушумига -"Заешкото сърце"(младежкият му прякор)...който даже и "героична"мутра не е бил,а е работел за мутрите и си е плащал на тях. Защо се навеждаш на пеперастите тея сороски изчадия. Това е зло и не мисли нищо добро за България. Сорос срина българският лев 1997г. защото Виденов отказа да му продаде България. Същия номер е правил и във Филипините и там е обявен за персона нон грата.

    17:27 23.02.2026

  • 136 Българин

    0 0 Отговор
    Браво на Тръмп: Тръмп е против танца на трансжендърството по площадите! Тръмп каза: На света има два пола - Мъж и Жена! На света има две икономики - мъжка и женска! Толкоз по дискусия за джендърската икономика!

    17:36 23.02.2026

  • 137 Бончо

    0 0 Отговор
    А едно време какви тиради се изливаха за вечната дружба и благоденствие което ще настъпи ,между Путин и Тръмп само да го изберат. Либералите и не знам си кой си щяха да бъдат завряно някъде на тъмно. Олеле майко каква стана тя?

    17:41 23.02.2026

  • 138 Саша Грей

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "И Венецуела":

    Не, бе. Просто там има едни пари, които не отиват при него. А това си е истински грабеж.
    Някой беше казал че мандатът на следващия президент няма да му стигне, за да се извини на всички държави, в които този убавец е направил зулуми.
    А пък тука имаше едно мнение, цитирам по памет: "Как може за шофьорски курсове или за работа да ти искат медицинско, че си у ред, а за президент - не?".

    17:41 23.02.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Българин

    0 0 Отговор
    Браво на Тръмп... за Министър на Здравеопазването назначи Джон Кенеди - Младши който е против Инжекциите - Ковидови и Грипови! Браво на Мъск който подкрея Тръмп и е за спиране на инжекциите в ръката на Климатичните Промени на Шестопръстната Ръка, за избиване на хората! Световната Инжекция в ръцете на Сатанистите се страхува от Тръмп!

    17:42 23.02.2026

  • 141 Българин

    0 0 Отговор
    Избрахме Тръмп за да спаси световния геноцид над Християните!

    Тръмп - God Bless America - Българското Внуче Америка отново пее песента House Of The Rising Sun - Hot R.S. 1978 - Домът на Изгряващото Слънце - на Бялото Братство на Връх Хорбел - Върхът на ХОРАТА, Играещи ХОРО и Пеещи заедно в ХОР, на Седемте Рилски Езера. Връх Хорбел е преименуван на Мусала - Мойсей Аллаха, Муса Аллах - Мусала. Докато ние Българите не си възвърнем Името на Рила Планина на Исус Христос - ХОРБЕЛ - ОРБЕЛ посоянно ще ни тъпчат от исток с Аллахи.... Комунисти

    17:45 23.02.2026

  • 142 Българин

    0 0 Отговор
    От къде дойде след 16 век Картофа и спаси света от глад? - От Америка!
    От къде дойде след 16 век Царевицата и спаси света от глад? - От Америка!
    От къде дойде след 16 век Слънчогледа и спаси света от глад? - От Америка!
    От къде дойдоха след 16 век Доматите и спасиха света от глад? - От Америка!
    От къде дойдоха след 16 век Сладките Чушки и Лютите Чушки и спасиха света от глад? - От Америка!
    От къде дойдоха след 16 век Пуйките и спасиха света от глад? - От Америка!
    Българинът Драган Охридски - (Алонсо де Охеда) - откривателят на Америка!
    Западните учени, които никога не са взимали такива български очила и български компас на родолюбието, се загубват в един безкраен лабиринт от противоречие и накрая стигат винаги до една безизходица, при която действията на Алонсо де Охеда са лишени от всякаква логика и смислено съдържание. Нито един от тези западни учени не е допускал, че Алонсо де Охеда не е испанец и никога не се е чувствал такъв. Той не е възнамерявал да живее до края на дните си в Испания. Но колкото странно и изненадващо да звучи, Алонсо де Охеда е българин. Истинското му име е Драган от Охрид или Драган Охридски

    17:47 23.02.2026

  • 143 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #133 от "Майчице Свята":

    Темата на публикацията предложена за дискусия е заплахите на Тръмп към други страни, а еврото преди месец се вдигна спрямо долара а също и няколко други валути, и борсовите индекси в САЩ паднаха с проценти и Бай Дончо с неговите ценни книжа е губещ, а че големи Американски фирми отиват в Канада и инвестират десетки милиарди - ако сте грамотен ще го намерите. А за България митата на Бай Дончо означават загуби. Де факто НАТО е на командно дишане а Украйна иска 900 милиарда долара и колкото повече трае войната толкова повече разрушения и още пари. Недейте да се държите провокационно и имате елементарно мислене.

    17:48 23.02.2026

  • 144 Откровен

    0 0 Отговор
    А дано се намери един с по-точен мерник,че да направи ЕДНО добро нещо,както за САЩ...така и за всички държави по Света !

    17:51 23.02.2026

  • 145 Македонка

    0 0 Отговор
    Биткойна не е валута! Биткойна е игра на Рулетка - все едно Отиваш и си купуваш Тото Лото - Лотария!

    Имам запитване! Защо на Сток Маркета купуваш Биткойна за пари, а не за други Биткойни?
    Отговор: За да ти хвърчат парите във въздуха.....
    Биткойна няма покритие! Това е една Рулетка за избиране
    на Коя Кокетка ще ми дойде днеска в крeвата!
    Примерно Македонка или Българка!
    А то се оказало, че и двете са Българки - проиграни от Биткойна!

    17:52 23.02.2026

  • 146 Зло под слънцето

    0 0 Отговор
    Американците си избраха за президент един самовлюбен клоун и сега ще търпят неговите капризи. Лошото е че и светът трябва да го търпи и да понесе последиците от неговите безумия.

    17:52 23.02.2026

  • 147 Барман

    0 0 Отговор
    Заради политиците не ходим на избори - Много му се работи на политика, ама го мързи да стане. Политик, който трепери за народа си, със сигурност има Паркинсон. Заради поповете не ходим на църква - носят златни кръстове, а не дървени като Исус Христос е носил... Заради медиите престанах да си купувам нови телефони и компютри.... Само едни бармани ни останаха със стара традиция на производство на ракия. Вчера прочетох, че "Учени доказали, че ако си честен, работиш неуморно за общото благо и не грешиш, то в следващия си живот имаш шанса да попаднеш в СССР." Вече даже не си планирам и отпуската, понеже "Най-лесно си планирам отпуската – като шефа казва кога, жената казва къде...?" Та всичко е наред!

    18:00 23.02.2026

  • 148 Кой скри

    0 0 Отговор
    Никога не си поставяйте включен телефона и компютъра около тялото си, понеже те са радиоактивни. Тази честота която излъчват спира функциите на капилярите по тялото ви. Молекулите от артериите към лимфата се придвижват на атомно чрез атомни бомби. Капилярите са много тънки и чрез бомби на атомно ниво молекулите се придвижват. Нашите клетки след консумация на тези молекули навлезли в лимфата произвеждат отпадъчни молекули. За да се прочисти лимфата тия отпадъчни клетки навлизат в капилярите към вените и също чрез бомби на атомно ниво се придвижват. Защо ако си поставиш тялото в космоса даже и да имаш с какво да дишаш, тялото ти умира на молекулно ниво. Озона спира радиацията от космоса за да има живот на земята. Радиацията на телефоните и компютрите 5G - пет гигабайта, когато са около тялото ви спира функциите на органите в тялото ви!

    18:03 23.02.2026