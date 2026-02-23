Доналд Тръмп заплаши: Мога да правя ужасни неща на други държави, особено на онези, които ни ограбват

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отново коментира решението на Върховния съд, което отмени глобалните му мита, като предупреди, че има правомощията да предприема драстични мерки срещу други държави.
Американският лидер отбеляза как съдът му е дал "много повече правомощия и сила", отколкото е имал преди решението.
"От една страна, мога да използвам лицензите, за да правя абсолютно "ужасни" неща на други държавиц от много десетилетия", написа той в своята социална мрежа Truth Social.
Тръмп разкритикува съда за отказа да му позволи да "им начислява лицензионна такса", въпреки че "всички лицензи начисляват такси".
Освен това той предупреди, че бъдещи решения може да са в полза на чуждестранни интереси. "Следващото нещо, което ще се случи, е, че те ще отсъдят в полза на Китай и други, което отново ще направи Китай и различни други държави щастливи и богати", отбеляза Тръмп.
1 Баба Яга
15:11 23.02.2026
2 Шопо
Коментиран от #16
15:11 23.02.2026
3 И Венецуела
Коментиран от #5, #72, #138
15:12 23.02.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #69
15:12 23.02.2026
5 Мдааааа
До коментар #3 от "И Венецуела":и Газа го ограбва:))
Коментиран от #11, #105
15:13 23.02.2026
6 Зевс
15:13 23.02.2026
7 САЩ
15:14 23.02.2026
8 Ура,,Ура
Коментиран от #99
15:14 23.02.2026
9 Пепи Волгата
Коментиран от #66
15:14 23.02.2026
10 БОЛШЕВИК
15:14 23.02.2026
11 Ъхъъъ
До коментар #5 от "Мдааааа":И Куба го ограбва!
15:14 23.02.2026
12 Тошко
15:16 23.02.2026
14 Махараминдри баба
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #43
15:16 23.02.2026
15 гост
Коментиран от #27
15:16 23.02.2026
17 Махараминдри баба
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #44, #114
15:16 23.02.2026
18 Махараминдри баба
15:16 23.02.2026
19 Цвете
15:16 23.02.2026
20 🙊..........
Коментиран от #85, #86
15:18 23.02.2026
21 Цвете
Коментиран от #32
15:19 23.02.2026
22 Крайно
Коментиран от #100
15:21 23.02.2026
23 Наглец
15:22 23.02.2026
24 АБЕ...
15:22 23.02.2026
26 Значи
15:24 23.02.2026
27 Словореда
До коментар #15 от "гост":му е нормален като за пират. Разликата е че не е само морски, но и тотален пират.
15:26 23.02.2026
28 Помнещ
До коментар #25 от "И от цялото това унищожение с...":"за четири години, осрх.. се пред целият свят с техните лъжи за непобедимата армия и безаналоговото им оръжие"
А за 20 години господарите ти какво постигнаха във Виетнам - що не ми кажеш какъв процент от териториите са завладели. А за 20 години във Афганистан какво постигнаха - избягаха най-позорно.
15:27 23.02.2026
29 Махараминдри баба
До коментар #25 от "И от цялото това унищожение с...":И на теб ли да обяснявам ве ль.л ьо. ? Путин ясно обясни каква е целта на сво. Ако не знаеш какво означава думата Демилитаризация питай гоглето
Коментиран от #89
15:29 23.02.2026
30 Мноого
До коментар #25 от "И от цялото това унищожение с...":ще да са големи тези два града с територия колкото България.
Коментиран от #36
15:29 23.02.2026
31 Синя София
15:33 23.02.2026
32 Запознат
До коментар #21 от "Цвете":"НО БЕЗ НИКАКЪВ КОМЕНТАР ЗА 24 ФЕВРУАРИ И ЧЕТВЪРТАТА ГОДИНА ОТ ВОЙНАТА"
Щото там нищо не може да направи, нищо не може да направи и с Китай - само приказките му са големи. Нали щеше да спира войната за един ден - ама Русия не са му европуделите на които може да заповядва - даже и Гренландия му дадоха и продължават да са наведени.
15:33 23.02.2026
33 Сталин
15:35 23.02.2026
34 Този
15:36 23.02.2026
35 ССССС
15:36 23.02.2026
36 Зевзек
До коментар #30 от "Мноого":Остави го козячето - то няма акъл да ти отговори - спуснали са му опорки и то ги повтаря за да има за баничка. Не виждаш ли че под всяка статия са едни и същи копи-пейст.
15:36 23.02.2026
37 Да,бе
15:37 23.02.2026
38 Даа!
Коментиран от #48
15:38 23.02.2026
39 Промяна
15:39 23.02.2026
40 стреляното ухо
15:41 23.02.2026
41 Абсурдистан
15:42 23.02.2026
42 Дончо файла
15:42 23.02.2026
43 Един друг
До коментар #14 от "Махараминдри баба":Русия не е победила фашизма, тя го е наследила.
Коментиран от #54
15:46 23.02.2026
44 А на мен
До коментар #17 от "Махараминдри баба":Една жена ми каза...
15:46 23.02.2026
45 хаха
15:46 23.02.2026
46 Анонимен
15:47 23.02.2026
47 Ммм даа
15:48 23.02.2026
48 Възмутен
До коментар #38 от "Даа!":"Ако Европа( без мъгливия остров) , нормализира отношенията си с Русия,Китай, Индия,с целия БРИКС"
Прав си но със сегашните наведени евролиберали няма как да се получи - краварите ги държат на каишка със зависимости и ги купуват - пък и никой не е отменял окупацията на Германия, Италия и Япония. Докато има краварсики бази Европа ще затъва. Докато има НПО-та плащащи на козячета няма да се оправим.
15:48 23.02.2026
49 Олееее....
15:49 23.02.2026
50 И тва доживяхме
15:50 23.02.2026
51 Майчице Свята
Тръмп - God Bless America - Българското Внуче Америка отново пее песента House Of The Rising Sun - Hot R.S. 1978 - Домът на Изгряващото Слънце - на Бялото Братство на Връх Хорбел - Върхът на ХОРАТА, Играещи ХОРО и Пеещи заедно в ХОР, на Седемте Рилски Езера. Връх Хорбел е преименуван на Мусала - Мойсей Аллаха, Муса Аллах - Мусала. Докато ние Българите не си възвърнем Името на Рила Планина на Исус Христос - ХОРБЕЛ - ОРБЕЛ посоянно ще ни тъпчат от исток с Аллахи.... Комунисти
15:50 23.02.2026
52 Тервел
Коментиран от #59
15:50 23.02.2026
53 Боруна Лом
15:52 23.02.2026
54 Антитрол
До коментар #43 от "Един друг":"Русия не е победила фашизма"
Тук си прав - докато ни управляват наследници на СС като Шолци фашизма не е победен. Докато в Украйна има такива с пречупени кръстове и паметници на Бандера фашизма не е победен. И главните виновници фашизма да не е победен са краварите които спасиха нацистите от разправа - за операция "Кламер" май не си чувал.
Коментиран от #58
15:53 23.02.2026
55 Майчице Свята
проф Поповски
Wed Jun 25 05:37:46 2003
Истината за Китай!
Китайците не само че няма да спасят света но ще го
затрият!Ако разбира се нещата продължават така!
Когато бях ученик Китайците бяха едва 600 милиона
Сега 25 години по късно те са 1,5 милиарда?!
Та това не може да продължава така! Тази планета е твърде малка за да изхрани толкова много плъхове...
Все по-актуална ще става теорията на абата Малтус!
Коментиран от #101
15:53 23.02.2026
56 Майчице Свята
останах отвратен! Мит е ,че китайците са умни!
Те са просто безкрайно мотивирани!Зубрят като откачени и заустяват без разбиране. Почти всички имат огромни проблеми с езика, защото живеят в комуни и говорят помежду си само на китайски.На изпитите преписват и лъжат по всякакъв начин! Хващам на изпит китаец който получава бележка от китайка. Взех бележката-всичко на Китайски!
Попитах го дали е прочел заглавната страница на теста в която пише, че всяка размяна на листи е забранена!
Съществото най-нагло ме излъгва гледайки ме в очите че това е.....готварска рецепта...?След което се оказа че грешките им са идентични! Любим метод на тези свине е като си получат обратно теста да допишат някъде верният отговор
и после идват до катедрата, покланят се най-лицемерно след което показват теста и казват "смирено"-г-н професор ама ето го верният отговор! Вие просто не сте го видели!
15:56 23.02.2026
57 Майчице Свята
Обзе ме огромно съжаление към човешката раса! погледнах китаеца в очите! Говедото издържа погледа ми и не трепна!
Ако можех-бих го убил с поглед! След което си казах-щом искате война ще я имате! На следващия тест направих ксеро копия на всички китайци. 9 души окуражени он първото изнудване дойдоха да искат повишение! Обвинявайки ме, че не съм забелязъл верния отговор! Аз се усмихнах и казах-съжалявам, но не мога да го приема. Те започнаха да ме агитират да им увелича бележките а аз ги приканих да отидем на академичен арбитраж! без да подозират 5 от тях се явиха пред арбитража-един професор ,деканът и аз!
те показаха теста с "верния" отговор а аз извадих ксерокопието и показах ИСТИНАТА! Двама от нахалниците бяха изхвърлени от университета за Чийтинг а останалите бяха глобени със солидни парични глоби. От него ден станах черна овца за китайците. Сега имам много малко китайци в курсовете. Ходят при колегите. Страх ги е от мен.
15:58 23.02.2026
58 Баце
До коментар #54 от "Антитрол":СССР след войната внася десетки хиляди немски учени от редиците на бившите си партньори нацистите да им развиват индустриите. ФАКТ..
Коментиран от #61, #71, #111
15:58 23.02.2026
59 Запознат
До коментар #52 от "Тервел":"Всеки друг строй позволяващ права и свободи на населението там ще доведе до постоянни войни и бунтове"
Е друго си е да изтрепеш превантивно местното население като в краварника за да няма бунтове - ама нещо пак има нищо че в Минесота разстрелват невъоръжени протестиращи на пътя. Пък и как се казва строя в който няколко несменяеми еврейски фамилии наричащи ги "дълбоката държава" управляват даже и по наследство - по ми прилича на султанат.
А как се нарича строя в който от никого неизбирани Урсули и Каи управляват.
Коментиран от #125
15:58 23.02.2026
60 Майчице Свята
Всеки етнос готви нещо от националната си кухня и го носи на обща софра! Ужас! Миризми да се издрайфаш! Канят ме китайците да вкуся това или онова. Но проф Поповски не КУСВА!
Даже не помирисвам! проф Поповски е чел за Борджиите и знае че има отрови дето действуват след година! Никога досега не съм вкусил нищо от храните им!
ГОСПОД не случайно е разделил расите!
А сега те се смесиха! Нищо добро няма да доведе това! Ениуейз
Коментиран от #68
15:58 23.02.2026
61 Антитрол
До коментар #58 от "Баце":"внася десетки хиляди немски учени"
Един да ми кажеш може ли или като ти спускаха опорката ти казаха само че са "десетки хиляди".
Коментиран от #102, #110
16:00 23.02.2026
62 Майчице Свята
Имам един студент, Ли минг. Трети курс. Кара едно порше
над 250 000 долара. А ме моли да му преснимам учебника.
Няма 150 долара. Едно дете, заради закона.
Питам го Ли Минг, откъде имаш пари да си купиш това порше!
И за да го амбицирам му казвам-та това е много скъпа кола!
Сигурно струва 50 000 долара? 50 000 долара ли?-възмущава се Ли Минг? струва 250 000 долара.
Баща ми има две предачни фабрики в Шанхай. с 11 000 работници! Баща ми е милионер!-така се хвали Ли Минг-23 годишен китаец,човек без сърце и душа!
Коментиран от #67, #73
16:01 23.02.2026
64 Бай той Толстой
16:02 23.02.2026
65 Майчице Свята
раждаемость снижайте
уничтожайте вашых воробьев....
Така ги съветваше преди години Висоцкий
не го послушаха....
16:03 23.02.2026
66 Естет
До коментар #9 от "Пепи Волгата":Теб пък кой те бръсне за слива 😅
Коментиран от #97
16:03 23.02.2026
67 Па съм я бе
До коментар #62 от "Майчице Свята":Е,и?Дължим им две опиумни войни.Ще ни видят сметката!Редно е.
16:03 23.02.2026
68 Па съм я бе
До коментар #60 от "Майчице Свята":Ще те сложат на скарата.Не се притеснявай, няма да те отровят.
16:05 23.02.2026
69 Гичка
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Да беше заминал и ти с тях, недоклецано недоразумение.
16:06 23.02.2026
70 Лиценз за търговска дейност
16:07 23.02.2026
71 Па съм я бе
До коментар #58 от "Баце":Сигурно бе по-добре да им отреже главите,нали? Според мен е редно!
16:07 23.02.2026
72 Офффф
До коментар #3 от "И Венецуела":Не бе, само ги залива с нар.котици.
Коментиран от #74
16:07 23.02.2026
73 Уса
До коментар #62 от "Майчице Свята":"Минг-23 годишен китаец,човек без сърце и душа!"
Ти не си срещала евреин тогава - аз познавах един работеше във фондовата борса и тавана му за сделки на ден беше 1 милиард долара а нямаше телевизор в тях и се пазареше за 150 долара за монтаж на най евтиния климатик.
Коментиран от #76
16:07 23.02.2026
74 Учуден
До коментар #72 от "Офффф":И като Тръмп открадна петрола и наркотиците изведнъж спряха - така ли?
Как не ви втръсна да повтаряте едни и същи лъжи.
16:09 23.02.2026
75 праведен
Коментиран от #82
16:10 23.02.2026
77 Ако краля лама слънце
Коментиран от #80
16:11 23.02.2026
78 Майчице Свята
16:11 23.02.2026
79 Мишел
16:12 23.02.2026
80 Олееее....
До коментар #77 от "Ако краля лама слънце":И после вика ела да ти ударя пак една дерогация
16:13 23.02.2026
81 Риторично
16:14 23.02.2026
82 Европеец
До коментар #75 от "праведен":"може да раздели света на две"
Светът отдавна е разделен на повече от две - иначе тръмпича успя и "запада" да раздели на две което никак не е лошо ако европуделите успеят да се освободят от васалното си положение.
16:14 23.02.2026
84 Българин
Всичко друго е война, унищожение и смърт за нас.
Коментиран от #92
16:14 23.02.2026
85 Споко
До коментар #20 от "🙊..........":Тръмпанара няма да си изкара мандата до края, освен това ще е последния президент на обора....... скоро тая варварска държава няма да я има!
16:15 23.02.2026
86 Българин
До коментар #20 от "🙊..........":Перхидроленият дони няма да изкара 3 години,много е емоционален и ще го удари инфаркта,наздраве.
16:16 23.02.2026
87 Доналд Тръмп заплаши...
Коментиран от #93
16:16 23.02.2026
88 Уса
До коментар #76 от ",,,,,,":"няма ти вземе повече от това за което си се разбрал"
Да бе евреин ако може винаги ще те излъже - аз ти казвам че му монтирахме климатик и сме се разбрали за 150 долара пък той се пазари след като го монтирахме. Евреин ще ти вземе 10 пъти повече отколкото сте се разбрали стига да може.
16:18 23.02.2026
89 дедо
До коментар #29 от "Махараминдри баба":бабке шта лупкам
16:18 23.02.2026
90 В речника си
Дълъг подпис и печат!
Кукундел!
Всъщност какво образование и спецализации има рижака? За езици не питам, защо не владее никакъв, дори и родният му е проблемен!
16:19 23.02.2026
91 Арабин
16:19 23.02.2026
92 Антитрол
До коментар #84 от "Българин":"ние трябва да се подчиним напълно и изцяло на САЩ"
Те козячетата не ги бърка много на кого ще са подчинени - нали всичките са бивши комуняги и ченгета от ДС които казваха че трябва да станем 16-та република на СССР.
16:21 23.02.2026
93 Сега на грижа му е
До коментар #87 от "Доналд Тръмп заплаши...":Кой щат да прекръститна негово име!
Коментиран от #96
16:21 23.02.2026
94 Това е брутална проява на
16:21 23.02.2026
95 Вова
Смешко!
16:22 23.02.2026
96 Ха,ха
До коментар #93 от "Сега на грижа му е":Гренландия?
16:24 23.02.2026
97 Хахахаха
До коментар #66 от "Естет":А тебе кой те бръсне?
16:27 23.02.2026
98 ТИ СТАНА БРАТО""
Коментиран от #112
16:28 23.02.2026
99 Анонимен
До коментар #8 от "Ура,,Ура":Еми той от такива неща прави пари има интерес някъде в света да се воюва и т. н за да печелят от оръжия и т. н
16:29 23.02.2026
100 Господ
До коментар #22 от "Крайно":Няма хляб, докато някой наивен не му го даде, щото му вярвал.
16:31 23.02.2026
101 Мишел
До коментар #55 от "Майчице Свята":Споко. Според китайските и чуждите прогнози, след 50 години населението на Китай ще е 1 милиард, а след 100години населението на Китай ще е 700 милиона. Това са последствията от политиката от 1971г. едно семейство - едно дете.
16:31 23.02.2026
102 Ще ти кажа
До коментар #61 от "Антитрол":Разбира се, че те осведомя. Чукни в гугъл перация "Осоавиахим"! Не учени и семействата им, ами ЦЕЛИ ФАБРИКИ са изнасяли с влакове към Се Се Се Ре...
16:34 23.02.2026
103 Тракиец 🇺🇦
16:35 23.02.2026
104 Казах
Коментиран от #124
16:37 23.02.2026
105 факуса
До коментар #5 от "Мдааааа":всички дет не си дават ресурсите безплатно и не купуват отъжие от тях ги крадат
16:38 23.02.2026
106 Въпрос
16:38 23.02.2026
107 Майчице Свята
До коментар #76 от ",,,,,,":Познавам евреи в Америка - те са иновативни. Понеже знаят, че такъв народ не съществува, а вярата ги определя да се наричат евреи. Никой от тях не иска да ходи в Израел. Познавам евреи в Америка от Румъния, от остров Крит, от Испания. Една година работих като Design Engineer в компанията на Арнон Гад - nVIDIA GudeThech... Прекрасни хора с уважение към мен Българина и ми викаха Братко. Даже получих награда от Арнон Гад, че съм му увеличил продукцията до неузнаваеми висоти за измерване на Висока Честота. След като им помогнах, се върнах обратно в Българската компания Генмарк Аутоматион. Ето и снимка!
16:40 23.02.2026
108 Майчице Свята
16:43 23.02.2026
109 Някой
16:43 23.02.2026
110 Баце
До коментар #61 от "Антитрол":- над 300 немски учени са изнесени в СССР да разработят ядрената им програма
- над 800 инженери на БМВ разработват Ту-95
- над 6000 технически специалисти изнесени в СССР и работили по ракетни програми - те разработват ПВО Беркут, примерно..
- над 4000 немци от фабриките в Бремен изнесени в СССР да развиват торпедота и подводници
и тн и тн и тн
Те тва ти е великият Се Се Се Ре. Крепостна пушечна селяния, диви степи и мочурища..
Коментиран от #120
16:45 23.02.2026
111 Мишел
До коментар #58 от "Баце":Основната маса немски учени са отведени след войната в САЩ, където създават ядрените реактори, атомните оръжия. ракетите и множество други неща..
Коментиран от #115
16:45 23.02.2026
112 Тръмпони
До коментар #98 от "ТИ СТАНА БРАТО""":Дали САЩ са имали толкова нормален президент? Света ще го преживее. Поне има на какво да се смеем в новините за Тръмп.
16:45 23.02.2026
113 Баба Гошка
16:48 23.02.2026
114 Путиноид
До коментар #17 от "Махараминдри баба":А един мармот увиваше шоколад в станиол
16:49 23.02.2026
115 Баце
До коментар #111 от "Мишел":Факт, никой не спори. Нацистки учени създават програмите на НАСА, наред с други неща..Да не говорим, че немски учени създават американското ядрено оръжие (както и съветското такова)..
Немският фактор е основополагащ в този свят!
16:50 23.02.2026
116 Майчице Свята
Зная, че вашият екип разполага с архива и документите за нашия общ Божествен Български династичен корен от жреческия род Дуло, запозната съм с вашите публикации по темата и специално за Българския генезис на японската нация, култура и цивилизация, затова с любов и уважение ви моля да уведомите Българите и целия свят, че съм Българка и че японските интелектуалци, духовен елит, аристокрация, политически елит и цялата японска цивилизация са от Български произход."
С уважение и преклонение ваша братовчедка Санае Такаичи
28.10.2025 Токио.
16:50 23.02.2026
117 ХаХа
Коментиран от #127
16:51 23.02.2026
119 Майчице Свята
16:54 23.02.2026
121 Ролан
16:57 23.02.2026
122 Капейко Капейков
Се радвахме
Когато Тръмп спечели Изборите.
Напивахме се от Радост
И викахме
ТРЪМП НАШ
ТРЪМП НАШ.
16:58 23.02.2026
123 Търновец
Коментиран от #130
16:58 23.02.2026
124 Мишел
До коментар #104 от "Казах":Руски са първите стъпки на човек в космоса -спътници, космонавти - животни и хора, космически станции, орбитални станции итн и нямаше от кого да ги откопират, създадоха ги. Беше страхотен шок за останалия свят и за такива като теб.
Коментиран от #126
16:59 23.02.2026
125 Руски фашизъм
До коментар #59 от "Запознат":как се нарича строя в който от никого неизбирани Урсули и Каи управляват
Нарича се демокрация и тях са ги избрали. Недей да бъркаш путлерландия с ЕС и запада. В путлерландия вожда е един избори има ама гласуваш за един. Който не харесва вожда отива в колония в Сибир и след време се преселва в царството божие. Ако на теб не ти харесва в гадния запад, в русийката има място за такива като теб дето се правят на две и половина
17:00 23.02.2026
126 кххх
До коментар #124 от "Мишел":голям шок е, да, още се будя потен нощем..
17:03 23.02.2026
127 Пък Путлер
До коментар #117 от "ХаХа":Направо ви занули и малкото икономически просперитет който натрупахте за двадесет години управление на пишман завоевателят Владимир Путин. Получихте и бонус руски 1.5 милиона трупа. Вийте русороби
17:04 23.02.2026
128 Баце
До коментар #120 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ми нали и аз това казвам, бе, пипи? Преди опоскването на Германия Се Се Се Ре са просто едно мочурище с огромна маса хора, за които вождовете отгоре не дават и 3 стотинки..След кражбата на немски разработки Се Се Се Ре дърпат индустриално/военно.
Същото важи и за САЩ, естествено. Те на 50% народът им е немски така или иначе.
17:07 23.02.2026
129 Куку е
Ужас!
17:07 23.02.2026
130 Майчице Свята
До коментар #123 от "Търновец":Къде ти е зуУмът на фотоапарата,
тоест Умът, Интерфейса за връзка
към Вселената? Вселена,Безкрайна,
Славна, Страстна и Срамна, Запита Тръмп
Световната Здравна Организация СЗО
Крачка напред.... Крачка назад,
отговаря прашкoджийката, чаровница.
Така е и с здравеопазването.
Ту при един парaзит,
ту при друг доктор...парaзит
си отваряш Чочaрката
....и така до край
докато има пари за СЗО,
на които Тръмп спря да плаща!
17:10 23.02.2026
131 Майчице Свята
17:15 23.02.2026
132 Майчице Свята
17:19 23.02.2026
133 Майчице Свята
- Тайната на добрия живот в страната е проста, - започва диктатирът.
Тълпата погледнала към него с интерес.
- Усилен труд....
Няколко стотин души напуснали площада.
- Спазване на закона....
Отново стотици напуснали площада.
- И без комунизъм! - завършил Аугусто, чакайки повече хора да напуснат този път. Но никой не си тръгва? - попитал Пиночет.
- Току - що казах: "Никакъв комунизъм!". Нима няма ни един комунист сред събраните?
Чува се глас от тълпата:
- Всички комунисти си тръгнаха още след думите за работа и спазване на законите!
Коментиран от #143
17:22 23.02.2026
134 хихи
17:24 23.02.2026
135 Горски
17:27 23.02.2026
136 Българин
17:36 23.02.2026
137 Бончо
17:41 23.02.2026
138 Саша Грей
До коментар #3 от "И Венецуела":Не, бе. Просто там има едни пари, които не отиват при него. А това си е истински грабеж.
Някой беше казал че мандатът на следващия президент няма да му стигне, за да се извини на всички държави, в които този убавец е направил зулуми.
А пък тука имаше едно мнение, цитирам по памет: "Как може за шофьорски курсове или за работа да ти искат медицинско, че си у ред, а за президент - не?".
17:41 23.02.2026
140 Българин
17:42 23.02.2026
141 Българин
Тръмп - God Bless America - Българското Внуче Америка отново пее песента House Of The Rising Sun - Hot R.S. 1978 - Домът на Изгряващото Слънце - на Бялото Братство на Връх Хорбел - Върхът на ХОРАТА, Играещи ХОРО и Пеещи заедно в ХОР, на Седемте Рилски Езера. Връх Хорбел е преименуван на Мусала - Мойсей Аллаха, Муса Аллах - Мусала. Докато ние Българите не си възвърнем Името на Рила Планина на Исус Христос - ХОРБЕЛ - ОРБЕЛ посоянно ще ни тъпчат от исток с Аллахи.... Комунисти
17:45 23.02.2026
142 Българин
От къде дойде след 16 век Царевицата и спаси света от глад? - От Америка!
От къде дойде след 16 век Слънчогледа и спаси света от глад? - От Америка!
От къде дойдоха след 16 век Доматите и спасиха света от глад? - От Америка!
От къде дойдоха след 16 век Сладките Чушки и Лютите Чушки и спасиха света от глад? - От Америка!
От къде дойдоха след 16 век Пуйките и спасиха света от глад? - От Америка!
Българинът Драган Охридски - (Алонсо де Охеда) - откривателят на Америка!
Западните учени, които никога не са взимали такива български очила и български компас на родолюбието, се загубват в един безкраен лабиринт от противоречие и накрая стигат винаги до една безизходица, при която действията на Алонсо де Охеда са лишени от всякаква логика и смислено съдържание. Нито един от тези западни учени не е допускал, че Алонсо де Охеда не е испанец и никога не се е чувствал такъв. Той не е възнамерявал да живее до края на дните си в Испания. Но колкото странно и изненадващо да звучи, Алонсо де Охеда е българин. Истинското му име е Драган от Охрид или Драган Охридски
17:47 23.02.2026
143 Търновец
До коментар #133 от "Майчице Свята":Темата на публикацията предложена за дискусия е заплахите на Тръмп към други страни, а еврото преди месец се вдигна спрямо долара а също и няколко други валути, и борсовите индекси в САЩ паднаха с проценти и Бай Дончо с неговите ценни книжа е губещ, а че големи Американски фирми отиват в Канада и инвестират десетки милиарди - ако сте грамотен ще го намерите. А за България митата на Бай Дончо означават загуби. Де факто НАТО е на командно дишане а Украйна иска 900 милиарда долара и колкото повече трае войната толкова повече разрушения и още пари. Недейте да се държите провокационно и имате елементарно мислене.
17:48 23.02.2026
144 Откровен
17:51 23.02.2026
145 Македонка
Имам запитване! Защо на Сток Маркета купуваш Биткойна за пари, а не за други Биткойни?
Отговор: За да ти хвърчат парите във въздуха.....
Биткойна няма покритие! Това е една Рулетка за избиране
на Коя Кокетка ще ми дойде днеска в крeвата!
Примерно Македонка или Българка!
А то се оказало, че и двете са Българки - проиграни от Биткойна!
17:52 23.02.2026
146 Зло под слънцето
17:52 23.02.2026
147 Барман
18:00 23.02.2026
148 Кой скри
18:03 23.02.2026