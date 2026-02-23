Доналд Тръмп заплаши: Мога да правя ужасни неща на други държави, особено на онези, които ни ограбват

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отново коментира решението на Върховния съд, което отмени глобалните му мита, като предупреди, че има правомощията да предприема драстични мерки срещу други държави.

Американският лидер отбеляза как съдът му е дал "много повече правомощия и сила", отколкото е имал преди решението.

"От една страна, мога да използвам лицензите, за да правя абсолютно "ужасни" неща на други държавиц от много десетилетия", написа той в своята социална мрежа Truth Social.

Тръмп разкритикува съда за отказа да му позволи да "им начислява лицензионна такса", въпреки че "всички лицензи начисляват такси".

Освен това той предупреди, че бъдещи решения може да са в полза на чуждестранни интереси. "Следващото нещо, което ще се случи, е, че те ще отсъдят в полза на Китай и други, което отново ще направи Китай и различни други държави щастливи и богати", отбеляза Тръмп.