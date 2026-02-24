Белият дом предупреди мексиканските наркокартели: Не взимайте на прицел американци

Дипломацията за президента на САЩ Доналд Тръмп е първи избор при разрешаването на международни кризи, но ако е необходимо, той е готов да прибегне и до използване на смъртоносна сила, заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит на брифинг в отговор на въпрос, свързан с Иран, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Междувременно Белият дом отправи предупреждение към наркокартелите да не предприемат действия срещу американски граждани в Мексико.

Повод за предупреждението стана убийството на мексиканския наркобарон Ел Менчо, което предизвика нова вълна от насилие. От администрацията призоваха намиращите се в страната американци стриктно да следват указанията и препоръките на Държавния департамент на САЩ.