Белият дом предупреди мексиканските наркокартели: Не взимайте на прицел американци

Дипломацията за президента на САЩ Доналд Тръмп е първи избор при разрешаването на международни кризи, но ако е необходимо, той е готов да прибегне и до използване на смъртоносна сила, заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит на брифинг в отговор на въпрос, свързан с Иран, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.
Междувременно Белият дом отправи предупреждение към наркокартелите да не предприемат действия срещу американски граждани в Мексико.
Повод за предупреждението стана убийството на мексиканския наркобарон Ел Менчо, което предизвика нова вълна от насилие. От администрацията призоваха намиращите се в страната американци стриктно да следват указанията и препоръките на Държавния департамент на САЩ.
1 Сталин
20:40 24.02.2026
2 Мексикански картелист
20:40 24.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ел Тореадор
20:47 24.02.2026
5 Що да не ги
20:47 24.02.2026
6 Справедлив
20:51 24.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Усраула Лайненс
щото тия латиносите са преобладаващи във кравефермата
20:52 24.02.2026
9 Иван Михайлов
20:54 24.02.2026
10 Някой
20:56 24.02.2026