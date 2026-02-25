Берлин с остри нападки към Доналд Тръмп! Германия скастри американския президент, че е постлал червения килим за Путин

Германският министър на отбраната Борис Писториус отправи остри нападки към Доналд Тръмп, като го обвини, че изпраща погрешни сигнали към Владимир Путин и отслабва позицията на Украйна във войната, съобщава "Политико".
По случай четвъртата годишнина от руската инвазия в Украйна социалдемократът - най-популярният политик в Германия в последните проучвания - заяви, че Тръмп е повишил доверието към лидера на Кремъл чрез прекалено топло общуване.
"За съжаление, американският президент повлия на хода на войната и самочувствието на Путин, когато постла червения килим и го поздрави като приятел в Аляска, като същевременно напълно спря военната помощ за Украйна", отбеляза Писториус.
Тръмп се срещна с Путин в Аляска през август 2025 г. без европейско участие. Това засили опасенията на Стария континент, че Вашингтон се опитва да сложи край на войната без никакво участие на Украйна или Европа. Тръмп многократно е променял тона си по отношение на конфликта и не публикува изявление в подкрепа на Украйна по случай четвъртата годишнина от войната.
Писториус обвини Белия дом и за това, че е изключил членството на Украйна в НАТО от дневния ред твърде рано в преговорите.
"Американският президент, за съжаление и ненужно, премахна членството в НАТО от дневния ред много рано. Това би бил един от въпросите, които човек би могъл да използва за преговори по други неща", посочи той.
Не за първи път Писториус критикува начина, по който Тръмп се е справял с войната в Украйна. Миналата година той заяви, че президентът е"преценил неправилно" влиянието си върху Путин в преговорите за прекратяване на огъня.
Най-новото му изказване идва дни преди германският канцлер Фридрих Мерц да замине за Вашингтон, където планира да представи "обща европейска позиция" по отношение на търговията, след като Тръмп предприе стъпки за повишаване на глобалните мита до 15%.
