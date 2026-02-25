Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Берлин с остри нападки към Доналд Тръмп! Германия скастри американския президент, че е постлал червения килим за Путин
  Тема: Украйна

25 Февруари, 2026 15:09 2 409 53

  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • борис писториус-
  • русия-
  • украйна-
  • фридрих мерц-
  • донбас

Министър Писториус обвини Белия дом и за това, че е изключил членството на Украйна в НАТО от дневния ред твърде рано в преговорите

Берлин с остри нападки към Доналд Тръмп! Германия скастри американския президент, че е постлал червения килим за Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Германският министър на отбраната Борис Писториус отправи остри нападки към Доналд Тръмп, като го обвини, че изпраща погрешни сигнали към Владимир Путин и отслабва позицията на Украйна във войната, съобщава "Политико".

По случай четвъртата годишнина от руската инвазия в Украйна социалдемократът - най-популярният политик в Германия в последните проучвания - заяви, че Тръмп е повишил доверието към лидера на Кремъл чрез прекалено топло общуване.

Още новини от Украйна

"За съжаление, американският президент повлия на хода на войната и самочувствието на Путин, когато постла червения килим и го поздрави като приятел в Аляска, като същевременно напълно спря военната помощ за Украйна", отбеляза Писториус.

Тръмп се срещна с Путин в Аляска през август 2025 г. без европейско участие. Това засили опасенията на Стария континент, че Вашингтон се опитва да сложи край на войната без никакво участие на Украйна или Европа. Тръмп многократно е променял тона си по отношение на конфликта и не публикува изявление в подкрепа на Украйна по случай четвъртата годишнина от войната.

Писториус обвини Белия дом и за това, че е изключил членството на Украйна в НАТО от дневния ред твърде рано в преговорите.

"Американският президент, за съжаление и ненужно, премахна членството в НАТО от дневния ред много рано. Това би бил един от въпросите, които човек би могъл да използва за преговори по други неща", посочи той.

Не за първи път Писториус критикува начина, по който Тръмп се е справял с войната в Украйна. Миналата година той заяви, че президентът е"преценил неправилно" влиянието си върху Путин в преговорите за прекратяване на огъня.

Най-новото му изказване идва дни преди германският канцлер Фридрих Мерц да замине за Вашингтон, където планира да представи "обща европейска позиция" по отношение на търговията, след като Тръмп предприе стъпки за повишаване на глобалните мита до 15%.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    23 34 Отговор
    Тръмп е най-могъщият човек в света!
    Той прави това, което реши, а другите изпълняват!
    Това са реалностите и който не се подчинява, на себе си да се сърди, като почнат да му падат ракетите по главата!

    15:11 25.02.2026

  • 2 честен ционист

    22 22 Отговор
    Немчура ще постеле червения килим по магистрала Е40.

    15:11 25.02.2026

  • 3 Атина Палада

    12 44 Отговор
    Последната година на Хаяско

    Коментиран от #9

    15:11 25.02.2026

  • 4 Писта няма

    36 3 Отговор
    Борю Килимчето много ли завижда?

    15:11 25.02.2026

  • 5 Гошо

    38 4 Отговор
    Доналд Тръмп--"Нищо лично Борко ,просто бизнес "

    15:12 25.02.2026

  • 6 Атина Палада

    41 19 Отговор
    Айде сега ,Тръмп виновен :)) Абре Писториус,Тръмп ли е виновен ,че германската натовска армия прави учения с дръжки на метли,защото така е оборудвана:)

    Коментиран от #7

    15:13 25.02.2026

  • 7 Атина Палада

    11 14 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    Ла.ай!

    15:14 25.02.2026

  • 8 САЩ и Русия искат

    27 3 Отговор
    да елиминират конкуренцията на Европа!

    15:15 25.02.2026

  • 9 Pyснак

    25 8 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Помниш как те пълних като коледна пуйка за празника?🤣

    15:15 25.02.2026

  • 10 Сталин

    40 11 Отговор
    Че откога васалите критикуват господаря ,окупираните роби нямат думата

    15:16 25.02.2026

  • 11 Анонимен

    47 10 Отговор
    Германия скастри Тръмп... Зеленски тропна по масата при преговорите с Путин... благодаря ви за хумора, пооправихте ми деня!

    15:16 25.02.2026

  • 12 Ганя Путинофила

    15 23 Отговор
    Комсомолката от ГДР, Меркел постла на путен червения килим, като му даде 7 трилиона евро да си прави ракети!

    Коментиран от #14, #29

    15:17 25.02.2026

  • 13 Конспиратор

    11 5 Отговор
    💲президентът е"преценил неправилно" влиянието си върху Путин 💲
    Нито пък правилно е преценил влиянието на Владимир върху рижия приятел на Епстийн.
    Който притежава нелицеприятни клипчета , има и превъзхождащо влияние.

    15:18 25.02.2026

  • 14 Атина Палада

    27 11 Отговор

    До коментар #12 от "Ганя Путинофила":

    Меркел даде директно на Путин 7 трилиона и изкара 77 трилиона печалба .Сега Мерц не дава директно трилиони на Путин и заводите в Германия спуснаха кепенците.
    Извода си го направи сам .

    Коментиран от #22, #23, #35, #40

    15:21 25.02.2026

  • 15 Елементарно Уотсън!

    8 20 Отговор
    Тръмп и Путлер удължават войната в Украйна , но всеки от тях има различни подбуди за това .

    Коментиран от #25

    15:23 25.02.2026

  • 16 Мишел

    35 5 Отговор
    На Писториус му е ясно, че Украйна ще влезе в НатО едва когато няма НатО или няма Украйна.

    15:25 25.02.2026

  • 17 Ха хи хо

    24 4 Отговор
    Дойчовците сега ли се сетиха за килима, че бил червен?

    15:26 25.02.2026

  • 18 Хахахахаха

    28 3 Отговор
    Еми така е било винаги, великите се подкрепят и мачкат слабите (Нато), кой ги зачита германците за нещо или английските и френските слабаци за читави. ТЕЯ 5 години фалират руснаците-досега неуспешно, тея 5 години нападаха руснаците-неуспешно, та кой ги зачита за живи

    15:26 25.02.2026

  • 19 Варна

    11 5 Отговор
    Путин сам си постила килима,не чака на Дончо

    15:27 25.02.2026

  • 20 ахааа

    18 2 Отговор
    поредния пасквил от вафли.бг - толкова сте смешни че направо сте жалки

    15:28 25.02.2026

  • 21 Някой

    6 1 Отговор
    Тръмп се възползва че сега се занимават с други, докато от САЩ гледат да ограбят други държави.

    15:31 25.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ами

    3 13 Отговор

    До коментар #14 от "Атина Палада":

    Отиват в производството на оръжия.Когато Германия се въоръжават умират 27 милиона орки.

    Коментиран от #30

    15:33 25.02.2026

  • 24 Точката

    18 4 Отговор
    Интересно как се обажда след като е в чинията като меню. А не е на масата като хапващ и пийващ. На масата са Путин и Тръмп. Германия е чинията

    15:33 25.02.2026

  • 25 Мишел

    14 3 Отговор

    До коментар #15 от "Елементарно Уотсън!":

    Русия води войната в Украйна, за да възстанови част от санитарната зона от Берлин до Русия, която 80г. предпази Европа от война.

    15:33 25.02.2026

  • 26 Атина Палада

    19 5 Отговор

    До коментар #22 от "Още един неграмотен русофил":

    Не зная дали газа в Европа е евтин или скъп.Зная обаче,че заводите в Германия спуснаха кепенците.Едни избягаха в САЩ,други избягаха на Изток...Там бил скъп газа,а заводите търсели скъп газ ,затова избягали от евтиният в Германия..

    Коментиран от #34

    15:35 25.02.2026

  • 27 ха-ха !

    19 2 Отговор
    Мишката скастрила котката ....! Смешници !

    15:35 25.02.2026

  • 28 име

    20 2 Отговор
    Микрончо го карат да ходи пеш по улиците на Ню Йорк, зеления наркоман го изритват на изпроводяк от Белия дом, Мъpcyлка в Китай я товарят в автобуса със секретарките, а имаше и някоя кyкyвицa от ЕССР, оставена да стои права настрани на визита при арабите? Световните лидери ясно показват какво мисля за евpoидиoтите.

    15:36 25.02.2026

  • 29 Ханку Брат

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Ганя Путинофила":

    Ти си дебил.

    15:36 25.02.2026

  • 30 Атина Палада

    16 3 Отговор

    До коментар #23 от "Ами":

    Когато Германия се въоръжава ,руските танкове влизат в Берлин и над Берлин се развива руското знаме..

    15:36 25.02.2026

  • 31 Факти

    12 2 Отговор
    Берлин с остри нападки към Доналд Тръмп! Германия скастри американския президент, че е постлал червения килим за Путин а не постила за ЕвроУрсулите

    15:37 25.02.2026

  • 32 Даааа

    16 4 Отговор
    Петър Волгин:
    Доскорошният евроатлантически премиер Желязков се е съгласил територията на България да бъде използвана за американски удари срещу Иран. Предполагам, че никой не се съмнява как би реагирало и настоящето служебно евроатлантическо правителство на ПП-ДБ, ако трябва да решава подобен казус. Както доскорошните управляващи от ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН, така и днешните от ПП-ДБ правят само едно - изпълняват заповедите на чуждите си господари. И ни най-малко не ги интересува трагедията, която би могла да сполети България, заради техния слугинаж.

    Коментиран от #39

    15:40 25.02.2026

  • 33 онзи

    7 2 Отговор
    Така се посрещат силните от равнопоставените ! Фрицовете и зеления могат само да подсмърчат отстрани и .....дотам !

    15:41 25.02.2026

  • 34 Още един неграмотен русофил

    4 6 Отговор

    До коментар #26 от "Атина Палада":

    Отидоха в САЩ заради търговският излишък със САЩ, да угодят малко на Тръмп!
    Тук путин няма нищо общо!

    Коментиран от #36, #46

    15:41 25.02.2026

  • 35 😂😂😂😂😂

    4 10 Отговор

    До коментар #14 от "Атина Палада":

    2007 година петрол от Русия- литър бензин 2,72 лева.Минимална Заплата в България 170 лева.
    Днес без руски петрол- литър бензин 2,48 лева
    Минимална заплата 1213 лева.
    6200,20 €
    Ходи да четеш .Или да четеш гащи.

    Коментиран от #42

    15:42 25.02.2026

  • 36 Копейките освен че са предатели

    3 6 Отговор

    До коментар #34 от "Още един неграмотен русофил":

    Да и неграмотни.

    15:43 25.02.2026

  • 37 Тоя, пък.

    9 2 Отговор
    Хахаха, сериозно ли тоя пeдe-paст писториус си въобразява, че може да се зъби на Тръмп ???

    15:44 25.02.2026

  • 38 Чичи

    9 2 Отговор
    Германия може да му "скастри" на Тръмп кypa.😆

    15:45 25.02.2026

  • 39 Ха,ха,ха

    5 0 Отговор

    До коментар #32 от "Даааа":

    Ми освен да му замине хотела с водопада.

    15:49 25.02.2026

  • 40 Kyxи лeйkи-копейки

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Атина Палада":

    Дънди тия трилиони ги вади само за седмица в Челопеч.. 🤣🤣🤣

    Коментиран от #44

    15:50 25.02.2026

  • 41 Питам

    6 1 Отговор
    Германия не може да си казва мнението ли?

    Коментиран от #51

    15:51 25.02.2026

  • 42 Атина Палада

    9 2 Отговор

    До коментар #35 от "😂😂😂😂😂":

    За мизерна България даже не искам да говоря .95% от населението е социално слабо. За пенсионери пЪк и дума не отварям!
    Аз пиша факта,че Германия затваря заводите ..Всичко се евакуира ..Бягат на Изток и към САЩ ,защото търсели скъп газ :)

    15:57 25.02.2026

  • 43 Забравил себе се на задна седалка.

    1 4 Отговор
    Аритметика учил ли в първи клас? 5 години ти се виждат много, а 500 години не ли малко повече? Свести се и мисли какво плямпаш на тъпата си глава.

    15:58 25.02.2026

  • 44 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Kyxи лeйkи-копейки":

    Като будали,защо да няма и тарикати?

    15:59 25.02.2026

  • 45 Мишка.

    0 0 Отговор
    Не ти ли е срам да се съгласяваш да бъдеш изтривалка? А някои държави и хора даже имат достойнство и заслужават уважение.

    16:01 25.02.2026

  • 46 Атина Палада

    9 1 Отговор

    До коментар #34 от "Още един неграмотен русофил":

    Ха ха ха ,за разлика от теб тук има и грамотни! Basf излязоха с кратка обосновка за напускането на Германия и отиването им в Китай! При този скъп газ ,ние не можем да бъдем конкурентоспособни и ще фалираме! Айде бегай сега и ги разказвайте тия на бабите си...Разказвайте им,как българския народ живее охолно сега :)))

    16:04 25.02.2026

  • 47 Атина Палада

    4 0 Отговор
    Абре ж.ълто.паветници, може ли да сте толкова елементарно г.лупави? :)))

    16:06 25.02.2026

  • 48 Абе

    4 0 Отговор
    дайчовците, много сте мижави вече, за да тропкате с крачета пред чича Донча........

    16:16 25.02.2026

  • 49 някой си

    3 0 Отговор
    че за какво да я подкрепя уср@йна,само най долните тв@ри подкрепят тая жълто синя грешка

    16:24 25.02.2026

  • 50 Шваба

    2 0 Отговор
    "най-популярният политик в Германия в последните проучвания"

    Да да, напълно съм уверен че е най-популярния особено когато германците обсъждат майка му.

    16:28 25.02.2026

  • 51 Запознат

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Питам":

    Ами окупирани държави нямат право на мнение. Можеш ли ми каза колко бази имат краварите на германска територия. Не си ли си задавал въпроса защо окупираните Италия, Германия и Япония нямат ядрено оръжие а Франция и Англия имат. Даже такива държави като Пакистан, Израел и Северна Корея имат а окупираните нямат.

    16:34 25.02.2026

  • 52 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Германистан ще въведе изучаването на Корана и задължителен намаз в държавните учреждения,да види Тръмп ,че няма лабаво.

    16:37 25.02.2026

  • 53 Солдат

    3 0 Отговор
    Германия явно е забравила какво и се случи преди 80 години. Скоро руснаците ще и напомнят. Скоро тази фашистка държава, ще бъде освободена отново и завинаги.

    16:38 25.02.2026

