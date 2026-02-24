Свръхзвукови ракети с обхват от 290 км! Техеран е близо до споразумение с Китай за модерни противокорабни оръжия

Иран е близо до споразумение с Китай за закупуване на противокорабни крилати ракети, съобщи "Ройтерс", позовавайки се на шестима източници, запознати с преговорите.
Информацията идва на фона на напрежението между САЩ и Иран, като американската страна разполага военноморски сили близо до иранското крайбрежие преди евентуални удари срещу страната.
Сделката за произведените в Китай ракети CM-302 е към финала си, въпреки че все още не е договорена дата на доставка.
Свръхзвуковите ракети имат обхват от около 290 км и са проектирани да заобикалят корабните защитни съоръжения, като летят ниско и бързо. По думите на двама експерти тяхното разполагане значително би подобрило ударните възможности на Иран и би представлявало заплаха за военноморските сили на САЩ в региона.
Преговорите с Китай за закупуване на ракетните оръжейни системи, които започнаха поне преди две години, се ускориха рязко след 12-дневната война между Израел и Иран през юни 2025 г.
Според двама от служителите по сигурността, когато преговорите навлязоха в последния си етап миналото лято, висши ирански военни и правителствени служители пътуваха до Китай, включително Масуд Ораей, заместник-министър на отбраната на Иран. Посещението на Ораей не е било оповестено.
Дани Цитринович, бивш израелски разузнавач и сега старши изследовател по Иран в израелския мозъчен тръст Институт за изследвания на националната сигурност, коментира сделката межди Иран и Китай, като обясни, че "това е пълна промяна, ако Иран има свръхзвукова способност да атакува кораби в района" и уточни, че тези ракети са много трудни за прихващане. По думите му "Китай не иска да види прозападен режим в Иран", понеже това ще бъде заплаха за интересите на Пекин.
"Ройтерс" не можа да определи колко ракети са включени в потенциалната сделка, колко Иран се е съгласил да плати или дали Китай ще се съгласи със споразумението сега, предвид засиленото напрежение в региона.
"Иран има военни и споразумения за сигурност със своите съюзници и сега е подходящ момент да се възползва от тези споразумения", каза служител на иранското външно министерство пред Ройтерс.
На запитване на "Ройтерс" Беляит дом не е коментирал директно сделката, а е напомнил думите на американският президент Доналд Тръмп, че "или ще сключим сделка, или ще трябва да направим нещо много трудно, както миналия път".
Ракетите ще бъдат сред най-модерното военно оборудване, което ще бъде прехвърлено на Иран от Китай, като споразумението се противопоставя и на оръжейното ембарго на ООН, което беше наложено за първи път през 2006 г.
Потенциалната продажба би подчертала задълбочаващите се военни връзки между Китай и Иран в момент на засилено регионално напрежение, усложнявайки усилията на САЩ за овладяване на ракетната програма на Иран и ограничаване на ядрените му дейности. Това би сигнализирало и за нарастващата готовност на Китай да се утвърди в региона, дълго време доминиран от военната мощ на САЩ.
Шестимата източници съобщиха и че Иран води преговори за придобиване на китайски ракетни системи земя-въздух, т. нар. преносимите зенитно-ракетни комплекси (ПЗРК), противобалистични оръжия и противосателитни оръжия.
1 Сталин
Коментиран от #6, #13, #34
18:07 24.02.2026
2 слава на иран
18:08 24.02.2026
3 Шопо
Коментиран от #36
18:08 24.02.2026
4 Бащата на някаква Саяна
18:08 24.02.2026
5 Госあ
Коментиран от #27
18:08 24.02.2026
9 Гошо
Коментиран от #38
18:14 24.02.2026
10 Сатана Z
18:22 24.02.2026
11 Ха ха ха ха
По-опасно от това да си приятел на САЩ е само да си му враг.
Коментиран от #31
18:24 24.02.2026
12 бай Станчо
18:25 24.02.2026
13 Русофилите
До коментар #1 от "Сталин":Нали бяхте против ислямистите, бе? Или откакто Путин целуна Корана се обрязахте и взехте да биете челото в килима?
Коментиран от #14
18:25 24.02.2026
14 Жоро
До коментар #13 от "Русофилите":А ти като целуваше на деменцията дисагите , как беше ?
Коментиран от #17
18:27 24.02.2026
15 Стефка
Коментиран от #18
18:27 24.02.2026
16 Пуф
18:28 24.02.2026
17 Русофилите
До коментар #14 от "Жоро":Не знам, за какво говориш. Нещо от твоето ежедневие явно.
Коментиран от #24
18:29 24.02.2026
18 Атлантик
До коментар #15 от "Стефка":Не, свободни сме, можем тебе да избомбим.
Коментиран от #22
18:30 24.02.2026
19 как така
На борда на атомния самолетоносач USS Gerald R. Ford възникна повреда в
канализационната система. Корабът, който пристигна, за да подкрепи американския
флот в региона, беше принуден да поиска авариен заход в пристанище в Гърция.
18:32 24.02.2026
20 Трампи
18:33 24.02.2026
21 бай Даньо
18:33 24.02.2026
22 Стефка
До коментар #18 от "Атлантик":Моеш ли ми облиза катерьока бе жендьо ?
18:34 24.02.2026
23 Не мога
Коментиран от #25, #26, #30
18:35 24.02.2026
24 Жоро
До коментар #17 от "Русофилите":Кое не си разбрал ? Като ги целува дисагите със затворени очи ли беше ?
18:35 24.02.2026
27 Е първо са взели истински - руски ,
До коментар #5 от "Госあ":а сега и малко китайски , да има там -))
18:40 24.02.2026
29 Не мога
18:41 24.02.2026
30 жик так
До коментар #23 от "Не мога":То всичките диктатори . Лаос, Корея , Венецуела ,Йеман ,Сърбия ,Сирия ,Иран ,Ирак ,Афганистан ....
Ама никого не са нападали ...
18:41 24.02.2026
31 Обратно ве лама
До коментар #11 от "Ха ха ха ха":Един афоризъм не можете да запомните правилно !
18:42 24.02.2026
33 Значи е
18:45 24.02.2026
35 те взеха да потъват от фе лии
хттпс булгариа.невс-правда ком ворлд 2026 02 24 197015 хтмл
18:49 24.02.2026
36 Възможно
До коментар #3 от "Шопо":е но не могат да го използват без съгласието и насочването от Русия. И въпреки това е нещо което е възпиращо срещу американските претенции.
19:00 24.02.2026
37 евроцентър
19:06 24.02.2026
38 Напомняне
До коментар #9 от "Гошо":Щом са за стрелба от сушата към кораб в морето, 290 км никак не са малко. Тази далекобойност е почти колкото от северната до южната граница на България. Все пак това не е междуконтинентална балистична ракета, нито дори ракета със среден обсег.
19:11 24.02.2026
39 Много
19:19 24.02.2026
40 Дзак
19:24 24.02.2026
41 Баба Яга
Коментиран от #43
19:27 24.02.2026
42 Султан Мехмед 2
19:29 24.02.2026
43 Така е
До коментар #41 от "Баба Яга":Затова еврейчетата си се разхождаха като у дома и си взривяваха каквото си искат.
19:50 24.02.2026
44 ООрана държава
19:51 24.02.2026
45 Тези
20:23 24.02.2026
46 паси идиота с трабанта
ООН ли остана ? никой за нищо вече не я смята откакто Американците започнаха да използват военна сила и си правят това открито каквото си искат . Браво на Иран много правилно се е ориентирал ако се надява на Путин той с години ще фъфли , ще хленчи да не обиди колегите и партньорите си как той възпитаният , културният ще обиди Запада или Америка . Докато Америка от години въоръжава Тайван това е прекрасна възможност за Китай да превъоръжи Иран с толкова ракети от колкото има нужда -- ще ги произведат за нула време даже да нямат в наличност за 2-3 месеца не като Руснаците ще чакат да 2030 годин и съмнително е дали ще е сигурно.
20:26 24.02.2026