Свръхзвукови ракети с обхват от 290 км! Техеран е близо до споразумение с Китай за модерни противокорабни оръжия

Иран е близо до споразумение с Китай за закупуване на противокорабни крилати ракети, съобщи "Ройтерс", позовавайки се на шестима източници, запознати с преговорите.

Информацията идва на фона на напрежението между САЩ и Иран, като американската страна разполага военноморски сили близо до иранското крайбрежие преди евентуални удари срещу страната.

Сделката за произведените в Китай ракети CM-302 е към финала си, въпреки че все още не е договорена дата на доставка.

Свръхзвуковите ракети имат обхват от около 290 км и са проектирани да заобикалят корабните защитни съоръжения, като летят ниско и бързо. По думите на двама експерти тяхното разполагане значително би подобрило ударните възможности на Иран и би представлявало заплаха за военноморските сили на САЩ в региона.

Преговорите с Китай за закупуване на ракетните оръжейни системи, които започнаха поне преди две години, се ускориха рязко след 12-дневната война между Израел и Иран през юни 2025 г.

Според двама от служителите по сигурността, когато преговорите навлязоха в последния си етап миналото лято, висши ирански военни и правителствени служители пътуваха до Китай, включително Масуд Ораей, заместник-министър на отбраната на Иран. Посещението на Ораей не е било оповестено.

Дани Цитринович, бивш израелски разузнавач и сега старши изследовател по Иран в израелския мозъчен тръст Институт за изследвания на националната сигурност, коментира сделката межди Иран и Китай, като обясни, че "това е пълна промяна, ако Иран има свръхзвукова способност да атакува кораби в района" и уточни, че тези ракети са много трудни за прихващане. По думите му "Китай не иска да види прозападен режим в Иран", понеже това ще бъде заплаха за интересите на Пекин.

"Ройтерс" не можа да определи колко ракети са включени в потенциалната сделка, колко Иран се е съгласил да плати или дали Китай ще се съгласи със споразумението сега, предвид засиленото напрежение в региона.

"Иран има военни и споразумения за сигурност със своите съюзници и сега е подходящ момент да се възползва от тези споразумения", каза служител на иранското външно министерство пред Ройтерс.

На запитване на "Ройтерс" Беляит дом не е коментирал директно сделката, а е напомнил думите на американският президент Доналд Тръмп, че "или ще сключим сделка, или ще трябва да направим нещо много трудно, както миналия път".

Ракетите ще бъдат сред най-модерното военно оборудване, което ще бъде прехвърлено на Иран от Китай, като споразумението се противопоставя и на оръжейното ембарго на ООН, което беше наложено за първи път през 2006 г.

Потенциалната продажба би подчертала задълбочаващите се военни връзки между Китай и Иран в момент на засилено регионално напрежение, усложнявайки усилията на САЩ за овладяване на ракетната програма на Иран и ограничаване на ядрените му дейности. Това би сигнализирало и за нарастващата готовност на Китай да се утвърди в региона, дълго време доминиран от военната мощ на САЩ.

Шестимата източници съобщиха и че Иран води преговори за придобиване на китайски ракетни системи земя-въздух, т. нар. преносимите зенитно-ракетни комплекси (ПЗРК), противобалистични оръжия и противосателитни оръжия.