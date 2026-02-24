Новини
Свят »
Китай »
Свръхзвукови ракети с обхват от 290 км! Техеран е близо до споразумение с Китай за модерни противокорабни оръжия

Свръхзвукови ракети с обхват от 290 км! Техеран е близо до споразумение с Китай за модерни противокорабни оръжия

24 Февруари, 2026 18:05 2 146 46

  • русия-
  • китай-
  • иран-
  • ракети-
  • ормузки проток-
  • аятолах али хаменей-
  • доналд тръмп

Информацията идва на фона на напрежението между САЩ и Иран, като американската страна разполага военноморски сили близо до иранското крайбрежие преди евентуални удари срещу Ислямската република

Свръхзвукови ракети с обхват от 290 км! Техеран е близо до споразумение с Китай за модерни противокорабни оръжия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Иран е близо до споразумение с Китай за закупуване на противокорабни крилати ракети, съобщи "Ройтерс", позовавайки се на шестима източници, запознати с преговорите.

Информацията идва на фона на напрежението между САЩ и Иран, като американската страна разполага военноморски сили близо до иранското крайбрежие преди евентуални удари срещу страната.

Сделката за произведените в Китай ракети CM-302 е към финала си, въпреки че все още не е договорена дата на доставка.

Свръхзвуковите ракети имат обхват от около 290 км и са проектирани да заобикалят корабните защитни съоръжения, като летят ниско и бързо. По думите на двама експерти тяхното разполагане значително би подобрило ударните възможности на Иран и би представлявало заплаха за военноморските сили на САЩ в региона.

Преговорите с Китай за закупуване на ракетните оръжейни системи, които започнаха поне преди две години, се ускориха рязко след 12-дневната война между Израел и Иран през юни 2025 г.

Според двама от служителите по сигурността, когато преговорите навлязоха в последния си етап миналото лято, висши ирански военни и правителствени служители пътуваха до Китай, включително Масуд Ораей, заместник-министър на отбраната на Иран. Посещението на Ораей не е било оповестено.

Дани Цитринович, бивш израелски разузнавач и сега старши изследовател по Иран в израелския мозъчен тръст Институт за изследвания на националната сигурност, коментира сделката межди Иран и Китай, като обясни, че "това е пълна промяна, ако Иран има свръхзвукова способност да атакува кораби в района" и уточни, че тези ракети са много трудни за прихващане. По думите му "Китай не иска да види прозападен режим в Иран", понеже това ще бъде заплаха за интересите на Пекин.

"Ройтерс" не можа да определи колко ракети са включени в потенциалната сделка, колко Иран се е съгласил да плати или дали Китай ще се съгласи със споразумението сега, предвид засиленото напрежение в региона.

"Иран има военни и споразумения за сигурност със своите съюзници и сега е подходящ момент да се възползва от тези споразумения", каза служител на иранското външно министерство пред Ройтерс.

На запитване на "Ройтерс" Беляит дом не е коментирал директно сделката, а е напомнил думите на американският президент Доналд Тръмп, че "или ще сключим сделка, или ще трябва да направим нещо много трудно, както миналия път".

Ракетите ще бъдат сред най-модерното военно оборудване, което ще бъде прехвърлено на Иран от Китай, като споразумението се противопоставя и на оръжейното ембарго на ООН, което беше наложено за първи път през 2006 г.

Потенциалната продажба би подчертала задълбочаващите се военни връзки между Китай и Иран в момент на засилено регионално напрежение, усложнявайки усилията на САЩ за овладяване на ракетната програма на Иран и ограничаване на ядрените му дейности. Това би сигнализирало и за нарастващата готовност на Китай да се утвърди в региона, дълго време доминиран от военната мощ на САЩ.

Шестимата източници съобщиха и че Иран води преговори за придобиване на китайски ракетни системи земя-въздух, т. нар. преносимите зенитно-ракетни комплекси (ПЗРК), противобалистични оръжия и противосателитни оръжия.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    45 5 Отговор
    Великите перси ще потапят пиратските кораби на световните терористи и мародери

    Коментиран от #6, #13, #34

    18:07 24.02.2026

  • 2 слава на иран

    40 5 Отговор
    иран е сила и ще плати със петрол няма да проси или хленчи като небъснатия зелен наркоман

    18:08 24.02.2026

  • 3 Шопо

    20 8 Отговор
    Иран имат ядрено оръжие, купили са го от русия

    Коментиран от #36

    18:08 24.02.2026

  • 4 Бащата на някаква Саяна

    3 16 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:08 24.02.2026

  • 5 Госあ

    24 6 Отговор
    Много късно се сетиха !!! Трябваше много по-рано да се подсигурят с китайски ракети. Пакистан например, направиха Миражите на сюнгер с китайските ракети. Затова сега Моди купува много, да има 😂 Луд човек

    Коментиран от #27

    18:08 24.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гошо

    6 9 Отговор
    Не ми звучи 290 км обхват като да са много напредничави.

    Коментиран от #38

    18:14 24.02.2026

  • 10 Сатана Z

    31 1 Отговор
    "Близо до споразумение" означава,че ракетите вече са в Иран за да бъдат използвани .

    18:22 24.02.2026

  • 11 Ха ха ха ха

    4 25 Отговор
    Американците ще следят сандъците и щом ги разтоварят, Тръмп ще нареди удар с Томахавки.

    По-опасно от това да си приятел на САЩ е само да си му враг.

    Коментиран от #31

    18:24 24.02.2026

  • 12 бай Станчо

    26 1 Отговор
    Аз мисля че ракетите са вече в Иран и това е само индиректно предупреждение.

    18:25 24.02.2026

  • 13 Русофилите

    6 25 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Нали бяхте против ислямистите, бе? Или откакто Путин целуна Корана се обрязахте и взехте да биете челото в килима?

    Коментиран от #14

    18:25 24.02.2026

  • 14 Жоро

    22 6 Отговор

    До коментар #13 от "Русофилите":

    А ти като целуваше на деменцията дисагите , как беше ?

    Коментиран от #17

    18:27 24.02.2026

  • 15 Стефка

    18 2 Отговор
    А бе атлантиците , тая вечер ще бомбите ли Иран бе ?

    Коментиран от #18

    18:27 24.02.2026

  • 16 Пуф

    4 17 Отговор
    Ами американската групировка ще си плава на 300 км от брега, свърхзвуковите Ф-35 ще са за секунди над Техеран. Томахавките имат хиляди километри обхват. Дори новите версии на АТАКМС имат над 500 км.

    18:28 24.02.2026

  • 17 Русофилите

    2 9 Отговор

    До коментар #14 от "Жоро":

    Не знам, за какво говориш. Нещо от твоето ежедневие явно.

    Коментиран от #24

    18:29 24.02.2026

  • 18 Атлантик

    1 10 Отговор

    До коментар #15 от "Стефка":

    Не, свободни сме, можем тебе да избомбим.

    Коментиран от #22

    18:30 24.02.2026

  • 19 как така

    19 1 Отговор
    Американски самолетоносач бе наводнен с фекалии край бреговете на Иран.

    На борда на атомния самолетоносач USS Gerald R. Ford възникна повреда в
    канализационната система. Корабът, който пристигна, за да подкрепи американския
    флот в региона, беше принуден да поиска авариен заход в пристанище в Гърция.

    18:32 24.02.2026

  • 20 Трампи

    4 6 Отговор
    Поръчах да ми донесат чалмата на Аятолаха. Със или без глава в нея. Казаха ми, че може да потопят някой самолетоносач. Да му мислят военните. Ще хвърчат пагони.

    18:33 24.02.2026

  • 21 бай Даньо

    15 0 Отговор
    Късно е . Войната почва утре или други ден. Макар че зависи колко са запушени keнeфите на Джерaлд Форд ...

    18:33 24.02.2026

  • 22 Стефка

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Атлантик":

    Моеш ли ми облиза катерьока бе жендьо ?

    18:34 24.02.2026

  • 23 Не мога

    5 18 Отговор
    Да разбера как може да се защитават сатрапски режими ката иранския и северно корейския. Които системно избиват населението си.

    Коментиран от #25, #26, #30

    18:35 24.02.2026

  • 24 Жоро

    11 1 Отговор

    До коментар #17 от "Русофилите":

    Кое не си разбрал ? Като ги целува дисагите със затворени очи ли беше ?

    18:35 24.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Е първо са взели истински - руски ,

    12 3 Отговор

    До коментар #5 от "Госあ":

    а сега и малко китайски , да има там -))

    18:40 24.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Не мога

    4 11 Отговор
    Да разбера как може да се защитават сатрапски режими ката иранския и северно корейския. Които системно избиват населението си.

    18:41 24.02.2026

  • 30 жик так

    11 3 Отговор

    До коментар #23 от "Не мога":

    То всичките диктатори . Лаос, Корея , Венецуела ,Йеман ,Сърбия ,Сирия ,Иран ,Ирак ,Афганистан ....
    Ама никого не са нападали ...

    18:41 24.02.2026

  • 31 Обратно ве лама

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ха ха ха ха":

    Един афоризъм не можете да запомните правилно !

    18:42 24.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Значи е

    2 7 Отговор
    Време да изчезнат като държава.

    18:45 24.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 те взеха да потъват от фе лии

    5 3 Отговор
    от страх задръстиха ке не фите на самолетоносача !

    хттпс булгариа.невс-правда ком ворлд 2026 02 24 197015 хтмл

    18:49 24.02.2026

  • 36 Възможно

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    е но не могат да го използват без съгласието и насочването от Русия. И въпреки това е нещо което е възпиращо срещу американските претенции.

    19:00 24.02.2026

  • 37 евроцентър

    5 1 Отговор
    добра новина

    19:06 24.02.2026

  • 38 Напомняне

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гошо":

    Щом са за стрелба от сушата към кораб в морето, 290 км никак не са малко. Тази далекобойност е почти колкото от северната до южната граница на България. Все пак това не е междуконтинентална балистична ракета, нито дори ракета със среден обсег.

    19:11 24.02.2026

  • 39 Много

    3 8 Отговор
    Скоро , най вероятно тия дни ще запалим свещ за брадатите психопати. Няма и да могат да избягат в Масква като сириеца.3966

    19:19 24.02.2026

  • 40 Дзак

    3 0 Отговор
    Здравейте Провокатори!

    19:24 24.02.2026

  • 41 Баба Яга

    9 0 Отговор
    Иран имат ракети за 800-1000 км. Затова флотът стои по-далеко от това, на 1500 км. И им трябват много самолети цистерни. А за шахедите да не говорим, имат хиляди.

    Коментиран от #43

    19:27 24.02.2026

  • 42 Султан Мехмед 2

    2 2 Отговор
    Преди да дойде на власт Ердоган и Турция се молеше на САЩ и ГЕРМАНИЯ за съвременни оръжия и добре че не и дадоха..!Сега вече през 2026 г.Турция изнася за 80 странии оборудването в армията си е близо 88% местно производство.Нито една страна от ЕС не проиЗВЕЖДА изтребител 5 поколение а Турция призвежда а скори през 2028 г.ще представи и 6то поколение.А Атомната централа която строи няма само за ток да се използва познайте защо.....????!!

    19:29 24.02.2026

  • 43 Така е

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "Баба Яга":

    Затова еврейчетата си се разхождаха като у дома и си взривяваха каквото си искат.

    19:50 24.02.2026

  • 44 ООрана държава

    5 2 Отговор
    Айдее на тръмпи самолетоносачите отекоха

    19:51 24.02.2026

  • 45 Тези

    0 0 Отговор
    Имат късмет чалмите че в САЩ дойде този ненормалник.Ако беше друг нямаше и да разберат как и от къде им е дошло.На някои б.мозъци бивши ЗКПЧ та ,пенсии много им се иска обратното но няма да доживеят.Прогреса е там на запад.

    20:23 24.02.2026

  • 46 паси идиота с трабанта

    1 1 Отговор
    " Ракетите ще бъдат сред най-модерното военно оборудване, което ще бъде прехвърлено на Иран от Китай, като споразумението се противопоставя и на оръжейното ембарго на ООН, което беше наложено за първи път през 2006 г."
    ООН ли остана ? никой за нищо вече не я смята откакто Американците започнаха да използват военна сила и си правят това открито каквото си искат . Браво на Иран много правилно се е ориентирал ако се надява на Путин той с години ще фъфли , ще хленчи да не обиди колегите и партньорите си как той възпитаният , културният ще обиди Запада или Америка . Докато Америка от години въоръжава Тайван това е прекрасна възможност за Китай да превъоръжи Иран с толкова ракети от колкото има нужда -- ще ги произведат за нула време даже да нямат в наличност за 2-3 месеца не като Руснаците ще чакат да 2030 годин и съмнително е дали ще е сигурно.

    20:26 24.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания