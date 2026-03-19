Русия: Как цензурата надви здравия разум

Автор: Иван Преображенски

Московските власти съобщиха на гражданите за най-голямата атака на украински дронове от началото на 2026 година – за два дни били свалени почти 200, но доказателства така и не бяха представени. Това стана, след като в града практически престана да работи мобилният интернет (а на места и кабелният). Спирането на връзките се обяснява със съображения за сигурност – например за защита от украинските дронове. Но съчетанието от рекордните на брой атаки, за които говорят властите, и най-мащабните спирания на интернет очевидно показва, че цензурата в мрежата няма нищо общо с въздушната отбрана.

Дори такси не можеш да хванеш

От съобщения в социалните мрежи ми стана ясно, че ако срещу мен не бе повдигнато наказателно дело, бих могъл да долетя в Москва и да печеля нелошо като таксиметров шофьор, какъвто съм бил навремето. С тази разлика, че сега щях да имам само минимална конкуренция поради липсата на интернет.

Съвременните таксиметрови шофьори масово не могат да се движат из града без приложението на „Яндекс“ и без навигация. Гостите на столицата също често не знаят как да стигнат от точка А до точка Б – дори с обеществен транспорт, а сега няма и къде да проверят. А да хванеш такси направо от улицата, без да имаш съответното приложение, е почти изключено.

Блокирането на интернет е отрова за целия бизнес

Всъщност изключването на мобилния интернет, допълнено със забавянето или блокирането на най-популярните месинджъри, убива не само таксиметровия бизнес, а още много други. Към тях спадат всевъзможни частни и държавни кабинети, които записват пациентите си си онлайн, също както наземният обществен транспорт, чиито системи за контрол се нуждаят от интернет, освен това куриерските служби и системите за доставки от магазините или ресторантите, поръчките на цветя, спешните премествания и т.н. А всички бизнеси, които инвестират в интернет реклама, промотърите и мениджърите по маркетинг в социалните мрежи на практика са загубили връзка с клиентите си.

Властите напразно си мислят, че това е само „пяната“ на „истинския бизнес“ в Русия – тоест на добива на нефт и газ, металообработването или пък печенето на хляб. Първо, и тези бизнеси вече не са възможни без интернет. Второ, Москва е град с около 15 милиона жители, в който отдавна не е останала промишленост, а хората имат нужда от работа – няма как нефтохимиците да изхранят всички. При това именно интернет помогна за създаването на функционираща система, която осигурява работа на всички.

Критики дори от проправителствени блогъри

Това са кръвоносните съдове на съвременната икономика, които например ѝ помогнаха да издържи на натиска от мащабните санкции след началото на агресията срещу Украйна. Властите трябва да ценят интернет, тъй като стабилността им зависи от него, а сега дори проправителствените блогъри пишат критично за неговото спиране.

Владимир Путин от една страна твърди, че е загрижен от развитието на изкуствения интелект и го разглежда като оръжие, но от друга – и до ден-днешен продължава да получава всички данни „в папчици“. За него и за неговите връстници интернет все още представлява изобретен от ЦРУ вреден канал за информационно влияние, който лесно може да бъде запушен, както по времето на тяхната младост в СССР заглушаваха Дойче Веле, а в по-ново време блокираха сайтовете на медията. На практика всички техни усилия приличат, образно казано, на опит да изключиш канализацията – от това обаче страдат всички и навсякъде.

Все по-малко граждани вярват на аргументацията на властите

Би трябвало да функционират поне разрешените в официален списък сайтове и услуги, до които трябваше да има достъп в интернет дори по време на ограниченията, но и те не работят. Затова с всяко движение на гаечния ключ на Роскомнадзор (Федералната служба за надзор над връзките, информационните технологии и масовите комуникации – б.ред.), с което се завинтват гайките на цензурата в интернет, все по-малко хора вярват на властите, че мрежата е блокирана заради сигурността на гражданите.

Беше обещано например, че месинджърът Мах, който трябва да замени Телеграм, ще защитава от измами и мошеници. Но престъпниците вече са се приспособили и работят не по-малко ефективно и там. Между другото, има хипотеза, че част от тях са на държавна служба и задачата им е да създават паника и хаос, с които да се аргументират все нови и нови забрани.

Примерът с Москва е особено очебиен – мобилният интернет в столицата практически не работи вече от няколко дни. Стационарният също е нестабилен. Мобилните връзки са под контрол, а работата на GPS-устройствата за проследяване е ограничена, тъй като в центъра на града интернет отдавна не функционира нормално.

Цензурата разяжда и руската икономика

Същевременно украинските дронове, със защитата от които властите обясняват ограниченията в мобилния интернет, продължават да си летят към Москва в рекордно голямо количество, а кметът Сергей Собянин лично отчита колко от тях били доблестно свалени. Оказва се, че в цялата тази ситуация засега функционира само противовъздушната отбрана в околностите на Москва. Е, и цензурата, която отвътре разяжда технологичния скелет на руската икономика – също като рак на костите.