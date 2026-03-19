Георги Ангелов: Усещаме само първи полъх от кризата, която вече бушува в Азия. И това не го казвам успокоително!

Усещаме само първи полъх от кризата, която вече бушува в Азия. И това не го казвам успокоително.
Нека говорим с числа - в Азия цената на петрола достигна 154 долара за барел във вторник, а вече надминава 160-170 долара за барел. С други думи, говорим за драстично по-скъп петрол отколкото в Европа или Америка. Азия вече преживява пълномащабен петролен шок.
За това предупреди във "Фейсбук" Георги Ангелов.
Дефицитът на енергия кара по-бедните азиатски страни да въвеждат извънредни мерки за ограничаване на потреблението - спиране на газа за индустрията, затваряне на училища, работа от вкъщи няколко дни седмично, ограничаване на ползването на лични автомобили, лимити в продажбата на гориво, режим на тока и т.н.
По-богатите страни в Азия не стигат до крайности, но се налага да се бръкнат много по-дълбоко за петрол и газ. За всеки танкер петрол тече истинско наддаване, петролът наистина се превръща в черно злато. Затова постепенно азиатските цени се пренасят в останалата част от света.
При по-продължителна и ескалираща война тези високи цени в Азия ще се пренесат и в останалата част от света, така сегашните 10-15 цента поскъпване на горивата ще ни се видят песен. Говорим за поне 150-200 долара на барел при продължителен и ескалиращ конфликт.
Вчера видяхме такава ескалация като Израел удари газова инфраструктура в Иран, а Иран отговори с удари по Катарския терминал за втечнен газ, най-големият в света. Петролът естествено скочи още.
Има и по-лош сценарий, който стресира пазарите от вчера вечерта - петролните среди се притесняват от слухове, че САЩ ще забрани износа на петрол. Неслучайно днес цената на петрола в Европа (т.нар. Брент) вече е с близо 20 долара по-скъпа отколкото в САЩ (т.нар. WTI). До вчера разликата беше само 3-4 долара. Дано това да се окажат слухове, но явно пазарите ги приемат сериозно.
Накратко, все още не сме усетили и малка част от петролния шок и дори не знаем къде ще удари най-силно. Освен петрол и енергия петролният шок в Азия засяга много други суровини като торове, пластмаси, алуминий, битум, съответно индиректно храни и много други сектори.
Не знаем кой ще бъде ударен най-тежко, но също така и не знаем кой ще спечели най-много от петролния шок. През 2022 г. много сектори твърдяха, че ще бъдат засегнати и получиха подпомагане - а после когато излязоха финансовите отчети се оказа, че половината от тях отчитат рекордни свръхпечалби. Но помощите не ги върнаха, което струва милиарди на държавата.
4 Милен
До коментар #2 от "честен ционист":Ами супер, няма да ходим на работа.
16:06 19.03.2026
5 🐧Орела🐧
До коментар #2 от "честен ционист":Можем и пеша. Що, ти не можеш ли? Много си ниско!
16:06 19.03.2026
7 честен ционист
До коментар #3 от "Директора👨✈️":Все едно тебе да те видя с байрака пред мината на Дъндито. Нали се сещаш, че няма как да стане тая работа.
16:08 19.03.2026
8 Оня с коня
че се нетрае по тия пътища от коли
16:09 19.03.2026
9 скачал с 2 пръста на площада ха ха ха
До коментар #2 от "честен ционист":че нали има банани сега защо пак ревете?
Коментиран от #11
16:09 19.03.2026
10 оня с коня
и ходихте по 14 дена на почивка по морета и балкани и заплатата вървеше
16:10 19.03.2026
11 честен ционист
До коментар #9 от "скачал с 2 пръста на площада ха ха ха":Като свърши мазутът, ще гледате банани само на снимка. Затова почвайте да затваряте буркани с банани, за спомен от Демокрацията.
16:11 19.03.2026
16 А сега "миротворецът"
До коментар #15 от "Констатация":може спокойно да прави бибитки на Биби...
16:55 19.03.2026
18 Това не е първата
Аз от началото на войната разправям, че Ормуз е по важен за Китай и Азия и по слабо за Европа.
САЩ з а това не затварят Ормуз, понеже пазят Китай. А пазят Китай, понеже двете им икономики са тясно обвързани.
България пък изобщо не зависи от Ормуз Тук по важна е спекулата, отколкото Ормуз.
17:01 19.03.2026
19 Искам петрол по 150 долара,
Въздухът да стане по чист.
Потреблението да ПАДНЕ! Да харчат по малко, да си припомнят скромния и тих живот. Чалгаджийниците да останат без клиенти.
Земята ще бъде благодарна!
17:05 19.03.2026
20 Някой
До коментар #13 от "Слънчасалия":Статистиката е наука, която анализира нещо в миналото или в настоящето. Но да използваш статистиката, за да екстраполираш данни в бъдещето, е много подвеждащо. Щото, много хора си правят планове за бъдещето, вземайки за основа статистически даннио, но бъдещето рязко ги изненадва с някой неочакван ход. И всичките надежди - в тоалетната.
17:05 19.03.2026
