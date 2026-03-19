Георги Ангелов: Усещаме само първи полъх от кризата, която вече бушува в Азия. И това не го казвам успокоително!

19 Март, 2026 16:01

По-богатите страни в Азия не стигат до крайности, но се налага да се бръкнат много по-дълбоко за петрол и газ

Снимка: БГНЕС
Георги Ангелов Георги Ангелов икономист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Усещаме само първи полъх от кризата, която вече бушува в Азия. И това не го казвам успокоително.

Нека говорим с числа - в Азия цената на петрола достигна 154 долара за барел във вторник, а вече надминава 160-170 долара за барел. С други думи, говорим за драстично по-скъп петрол отколкото в Европа или Америка. Азия вече преживява пълномащабен петролен шок.

Дефицитът на енергия кара по-бедните азиатски страни да въвеждат извънредни мерки за ограничаване на потреблението - спиране на газа за индустрията, затваряне на училища, работа от вкъщи няколко дни седмично, ограничаване на ползването на лични автомобили, лимити в продажбата на гориво, режим на тока и т.н.

По-богатите страни в Азия не стигат до крайности, но се налага да се бръкнат много по-дълбоко за петрол и газ. За всеки танкер петрол тече истинско наддаване, петролът наистина се превръща в черно злато. Затова постепенно азиатските цени се пренасят в останалата част от света.

При по-продължителна и ескалираща война тези високи цени в Азия ще се пренесат и в останалата част от света, така сегашните 10-15 цента поскъпване на горивата ще ни се видят песен. Говорим за поне 150-200 долара на барел при продължителен и ескалиращ конфликт.

Вчера видяхме такава ескалация като Израел удари газова инфраструктура в Иран, а Иран отговори с удари по Катарския терминал за втечнен газ, най-големият в света. Петролът естествено скочи още.

Има и по-лош сценарий, който стресира пазарите от вчера вечерта - петролните среди се притесняват от слухове, че САЩ ще забрани износа на петрол. Неслучайно днес цената на петрола в Европа (т.нар. Брент) вече е с близо 20 долара по-скъпа отколкото в САЩ (т.нар. WTI). До вчера разликата беше само 3-4 долара. Дано това да се окажат слухове, но явно пазарите ги приемат сериозно.

Накратко, все още не сме усетили и малка част от петролния шок и дори не знаем къде ще удари най-силно. Освен петрол и енергия петролният шок в Азия засяга много други суровини като торове, пластмаси, алуминий, битум, съответно индиректно храни и много други сектори.

Не знаем кой ще бъде ударен най-тежко, но също така и не знаем кой ще спечели най-много от петролния шок. През 2022 г. много сектори твърдяха, че ще бъдат засегнати и получиха подпомагане - а после когато излязоха финансовите отчети се оказа, че половината от тях отчитат рекордни свръхпечалби. Но помощите не ги върнаха, което струва милиарди на държавата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 8 Отговор
    След тази война и гащите ни ще бъдат собственост на евреите

    16:04 19.03.2026

  • 2 честен ционист

    10 10 Отговор
    Скоро надникът ви за деня няма да ви стига да покрие разходите, за достигане на работното ви място.

    Коментиран от #4, #5, #9

    16:05 19.03.2026

  • 3 Директора👨‍✈️

    16 2 Отговор
    Аз не знам арабелите до кога ще търпят това безумия. Години наред наливаша милиарди, които един луд човек без никакви принципи съсипа за един ден започвайки тази война, неясно дори защо.

    Коментиран от #7

    16:06 19.03.2026

  • 4 Милен

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Ами супер, няма да ходим на работа.

    16:06 19.03.2026

  • 5 🐧Орела🐧

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Можем и пеша. Що, ти не можеш ли? Много си ниско!

    16:06 19.03.2026

  • 6 БАЙ ЗАПРЯН

    8 1 Отговор
    ДА МУ МИСЛЯТ ДРУГИТЕ.АЗ ВИ ДОКАРАХ ЦИСТЕРНИТЕ НА ЛЕТИЩЕТО.ПРЕМИЕРА ВИ ДАВА ПО 20 € , ЕЙ ГО ИМАТЕ 20 ЛИТРА ПО 1 € .СТИГА СТЕ РЕВАЛИ

    16:07 19.03.2026

  • 7 честен ционист

    3 7 Отговор

    До коментар #3 от "Директора👨‍✈️":

    Все едно тебе да те видя с байрака пред мината на Дъндито. Нали се сещаш, че няма как да стане тая работа.

    16:08 19.03.2026

  • 8 Оня с коня

    6 3 Отговор
    дано скоро бензина стане поне 5 или 6 € за литър

    че се нетрае по тия пътища от коли

    16:09 19.03.2026

  • 9 скачал с 2 пръста на площада ха ха ха

    10 5 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    че нали има банани сега защо пак ревете?

    Коментиран от #11

    16:09 19.03.2026

  • 10 оня с коня

    14 4 Отговор
    скоро ще се сетите за ТОДОР ЖИВКОВ и как при него бензина беше 1лв/ЛИТЪРА

    и ходихте по 14 дена на почивка по морета и балкани и заплатата вървеше

    16:10 19.03.2026

  • 11 честен ционист

    11 10 Отговор

    До коментар #9 от "скачал с 2 пръста на площада ха ха ха":

    Като свърши мазутът, ще гледате банани само на снимка. Затова почвайте да затваряте буркани с банани, за спомен от Демокрацията.

    16:11 19.03.2026

  • 12 българина

    22 2 Отговор
    Сещам се как един политик каза ,че Русия била бензиностанция с ракети .В момента целия свят се нуждае от горива и ракети ! Нашите умници пък ни набутаха и еврото , за да е пълен цирка.

    16:16 19.03.2026

  • 13 Слънчасалия

    2 11 Отговор
    Тесльо.Бъдещето е на електромобилите.Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 20 милиона електромобила Тесла през 2030 година. Статистически е доказано.

    Коментиран от #20, #22

    16:22 19.03.2026

  • 14 Нещастници

    2 1 Отговор
    Георги Ангелов, институт за пазарна икономика, се застъпва за държавната помощ и не само той!

    16:27 19.03.2026

  • 15 Констатация

    6 1 Отговор
    За скока на цената на Петрола в Света, кажете едно огромно и сочно... "благодаря" на Рижавия и Биби!!!! Аз им "благодаря" всеки път като зареждам, по женска линия!!!!! При нас Дизела е вече 2,30 евро за Литър,говорят, че до края на седмицата може да стигне 2,50..., а беше 1,68 за литър!

    Коментиран от #16

    16:34 19.03.2026

  • 16 А сега "миротворецът"

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Констатация":

    може спокойно да прави бибитки на Биби...

    16:55 19.03.2026

  • 17 Горно Уйно

    0 0 Отговор
    Голем усещач!

    17:00 19.03.2026

  • 18 Това не е първата

    4 0 Отговор
    петролна криза, айде по спокойно с апокалипсиса!

    Аз от началото на войната разправям, че Ормуз е по важен за Китай и Азия и по слабо за Европа.
    САЩ з а това не затварят Ормуз, понеже пазят Китай. А пазят Китай, понеже двете им икономики са тясно обвързани.
    България пък изобщо не зависи от Ормуз Тук по важна е спекулата, отколкото Ормуз.

    17:01 19.03.2026

  • 19 Искам петрол по 150 долара,

    4 1 Отговор
    дебелаците да слязат от 20 годишните БМВ та и да ходят пеша, че да отслабнат малко.
    Въздухът да стане по чист.
    Потреблението да ПАДНЕ! Да харчат по малко, да си припомнят скромния и тих живот. Чалгаджийниците да останат без клиенти.
    Земята ще бъде благодарна!

    17:05 19.03.2026

  • 20 Някой

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Слънчасалия":

    Статистиката е наука, която анализира нещо в миналото или в настоящето. Но да използваш статистиката, за да екстраполираш данни в бъдещето, е много подвеждащо. Щото, много хора си правят планове за бъдещето, вземайки за основа статистически даннио, но бъдещето рязко ги изненадва с някой неочакван ход. И всичките надежди - в тоалетната.

    17:05 19.03.2026

  • 21 няма нищо лошо

    0 0 Отговор
    Америка да спре износа, а Русия да си изнася в Азия. Този проблем се решава лесно. Няма лоша новина.

    17:16 19.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тома

    0 0 Отговор
    За сега батко само се усеща но скоро ще влезе с дисагите

    17:31 19.03.2026