Георги Ангелов: Усещаме само първи полъх от кризата, която вече бушува в Азия. И това не го казвам успокоително!

Усещаме само първи полъх от кризата, която вече бушува в Азия. И това не го казвам успокоително.

Нека говорим с числа - в Азия цената на петрола достигна 154 долара за барел във вторник, а вече надминава 160-170 долара за барел. С други думи, говорим за драстично по-скъп петрол отколкото в Европа или Америка. Азия вече преживява пълномащабен петролен шок.

За това предупреди във "Фейсбук" Георги Ангелов.

Дефицитът на енергия кара по-бедните азиатски страни да въвеждат извънредни мерки за ограничаване на потреблението - спиране на газа за индустрията, затваряне на училища, работа от вкъщи няколко дни седмично, ограничаване на ползването на лични автомобили, лимити в продажбата на гориво, режим на тока и т.н.

По-богатите страни в Азия не стигат до крайности, но се налага да се бръкнат много по-дълбоко за петрол и газ. За всеки танкер петрол тече истинско наддаване, петролът наистина се превръща в черно злато. Затова постепенно азиатските цени се пренасят в останалата част от света.

При по-продължителна и ескалираща война тези високи цени в Азия ще се пренесат и в останалата част от света, така сегашните 10-15 цента поскъпване на горивата ще ни се видят песен. Говорим за поне 150-200 долара на барел при продължителен и ескалиращ конфликт.

Вчера видяхме такава ескалация като Израел удари газова инфраструктура в Иран, а Иран отговори с удари по Катарския терминал за втечнен газ, най-големият в света. Петролът естествено скочи още.

Има и по-лош сценарий, който стресира пазарите от вчера вечерта - петролните среди се притесняват от слухове, че САЩ ще забрани износа на петрол. Неслучайно днес цената на петрола в Европа (т.нар. Брент) вече е с близо 20 долара по-скъпа отколкото в САЩ (т.нар. WTI). До вчера разликата беше само 3-4 долара. Дано това да се окажат слухове, но явно пазарите ги приемат сериозно.

Накратко, все още не сме усетили и малка част от петролния шок и дори не знаем къде ще удари най-силно. Освен петрол и енергия петролният шок в Азия засяга много други суровини като торове, пластмаси, алуминий, битум, съответно индиректно храни и много други сектори.

Не знаем кой ще бъде ударен най-тежко, но също така и не знаем кой ще спечели най-много от петролния шок. През 2022 г. много сектори твърдяха, че ще бъдат засегнати и получиха подпомагане - а после когато излязоха финансовите отчети се оказа, че половината от тях отчитат рекордни свръхпечалби. Но помощите не ги върнаха, което струва милиарди на държавата.