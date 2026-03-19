Евгений Кънев: Недоверието към изборите у нас обаче има много по-дълбоки корени

19 Март, 2026 09:51 714 9

Политикът е най-важният обществен посредник между конфликтни индивидуални интереси. Измежду тях - най-ясно изпъква конфликтът между интересите на едрия бизнес и интересите на хората

Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Както очаквах, балонът на Радев започна да спихва - изследване на Маркет Линкс (които смятам за най-надеждни) му дават едва 21%.

Сравнете ги с 30+% на другите агенции - дори при разлика в методиките. И си спомнете това, което виден социолог (известен като “Червен Кольо”) изпусна в студиото на Нова ТВ: че партиите си плащат за процентите над реалното. Както и по принцип - на техни говорещи глави по студията (и предизвика моментална реакция на известна такава глава в студиото).

Недоверието към изборите у нас обаче има много по-дълбоки корени.

Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.

Няколко важни тези, за да бъдат разбрани.

Политикът е най-важният обществен посредник между конфликтни индивидуални интереси. Измежду тях - най-ясно изпъква конфликтът между интересите на едрия бизнес и интересите на хората.

Колкото по-демократично е едно общество, толкова по-голямо предимство имат интересите на хората (и малкия и среден бизнес). И обратно - колкото по-силни са авторитарните тенденции - у нас по съветски образец - толкова по-защитени са интересите на едрия бизнес. Който образува постепенно съюз с политическата власт в олигархия.

Понеже тази власт се представлява от конкретни хора - политици, с помощта на едрия бизнес те стават перманентни партийни лидери ( а често дори самите те скрити собственици). А партиите, които са в този модел - инструмент за защита на техните интереси и на едрия бизнес. Срещу интересите на хората.

Всичко това е важно, за да се разбере как функционира българската политическа система с този вид лидерски партии - изборите служат само да узаконят тяхната победа.

Узаконяването става чрез вот не по убеждения, базирани на някаква идеология - а чрез изграждане на широки мрежи от икономически интереси, обслужващи тесен кръг хора. А за привличане на останалите избиратели - за да се получи маса - се прилагат популистки тактики като издигане на популярни лица, които с личния си авторитет да привлекат гласове - но най-често също срещу икономическа изгода. Или покрив на криминални интереси срещу купуване на преференции.

Но когато има повече от една такава партия - започва битка между тях за обладаване на мрежите, което създава временен прозорец за пренареждане на политическото пространство. Както сега. Примерно - за “придобиване на кметове”. Или битка за придобиване на медии - за манипулация на избирателите. Примерно, поставяне на свой човек, начело на БНТ.

Тази изключителна зависимост от икономическите мрежи води рано или късно до конвергенция/ сливане между тях - защото основна цел на политическите лидери и на бизнесите зад тях е запазване на техните позиции във властта чрез сделки.

Така кметската мрежа на Борисов в малките градове и села бе подчинена от Пеевски; както изглежда сега на път е това да се случи и с кметската му мрежа в големите градове от Радев. Но обширният държавен апарат и голяма част от корпоративния вот е все още предимно негов.

Затова е изключена реална битка в полза на гражданите между Борисов, Пеевски и Радев. А ще търсят сделка, както вече Борисов заяви: “ние с Радев не сме в политиката да се мразим”.

Това всъщност прави толкова уникална коалицията ПП-ДБ. Като единствената демократична сила, тя наистина защитава интересите на гражданите и се бори за техните гласове. Затова и само там са възможни вътрешни противоречия. Като това - с кое е (не)полезен Божанков за избирателите: със страхотните си речи или с липсващия му глас в подкрепа на демократично взети решения на издигналата го партия.

Сега си представете такъв дебат в партиите на ПеБоРа.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 тик избори НЯМА

    5 6 Отговор
    всичко е ала бала, писалки, флашки и милиционерски чадър

    09:41 19.03.2026

  • 2 уахахаха

    10 8 Отговор
    „Това всъщност прави толкова уникална коалицията ПП-ДБ. Като единствената демократична сила, тя наистина защитава интересите на гражданите и се бори за техните гласове“
    Ама верно ли бе кънев?!? Я пак и за маркет линкс! Смешник!

    09:47 19.03.2026

  • 3 Пошло и платено

    9 6 Отговор
    Напън, напън, напън и накрая да из кен дза едно голямо ппдб

    09:47 19.03.2026

  • 4 честен ционист

    6 6 Отговор
    Ако зависеше нещо от изборите, отдавна да са ги забранили.

    09:53 19.03.2026

  • 5 реалности

    2 7 Отговор
    Дали е 10% или по-малко, е трудно да се каже, но че има спад и той ще продължава, е факт, по една единствена причина. Хората чакаха Радев като месия, който да ги избави от коленопреклонното слугуване на Брюксел и превръщането ни в колония, която изпълнява чужди заповеди, както и от неформалното ни участие във войната срещу Русия, сега и срещу Израел. Но в няколко изказвания той заяви, че е твърдо за Брюксел и твърда интеграция, включително федерация в ЕС, което ще рече тотално заличаване на България като държава. Хората получиха точно това, срещу което най-много протестираха. Те искаха Българския Орбан, а получиха българския Туск и поредната производна на Урсула. Затова е нормално да има разочарование и спад. Ако иска да спаси оставащите проценти и да не остане след ГЕРБ, трябва бързо и радикално да промени говоренето си и да го каже с едно изречение на висок глас: " За мен българските интереси и интересите на българския народ стоят над тези на Брюксел и НАТО". А Кънев да не се прави на отворен, защото тези политики на родоотстъпничество, слугинаж, продажба на националните интереси, участие в чужди войни, превръщането ни в роби на украинците, ликвидиране на българската енергетика, селско стопанство и производство, опростачаването, развращаването, съсипването и педофилизирането на училищата, ни ги натресоха точно неговите ПП-та и ДБ-та - поради което техният процент без шарлатании няма да е повече от 7-8.

    10:02 19.03.2026

  • 6 Кажи му

    6 5 Отговор
    Евгенийййй и не го обиждай повече!

    10:02 19.03.2026

  • 7 Дориана

    5 5 Отговор
    Това не е вярно и са лъжи които обслужват Борисов и Пеевски. Сега българския народ ще се мобилизира и ще има висока избирателна активност.. Над 30 % ще гласуват за Румен Радев и неговата партия Прогресивна България. ГЕРБ/ СДС и ДПС Ново Начало се сриват надолу.

    10:04 19.03.2026

  • 8 експертите 16 години

    1 3 Отговор
    врякаха за руска намеса в юса в изборите . как тръмпи спечелил . така лъжат . другите седят и гледат . така ли да се прави доверие . същите сега лъготят за колапса на енергетиката заради войните на изток . седеха в скута на тръмпи . гушкаха се . и лукоила национализираха . и пак ревят . зарад енергетиката изборите били в колапс . нпо и разни мошеници .

    10:08 19.03.2026

  • 9 Къв е тоз

    2 1 Отговор
    цайсат олигомайфренд?😂🤣😂

    10:18 19.03.2026