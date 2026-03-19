Иран държи картите! Защо съюзници на Доналд Тръмп се опасяват, че той губи контрол над войната

Когато САЩ започнаха да изстрелват ракети "Томахоук" по Иран в края на миналия месец, много от съюзниците на президента Доналд Тръмп се надяваха, че това ще бъде бърза, хирургическа операция, подобна на миналогодишния удар срещу ядрените съоръжения на Иран или свалянето от власт на венецуелския диктатор Николас Мадуро през януари, пише "Политико".
Макар и тревожни, те бяха успокоени от убеждението, че отворените цели на Тръмп му дават гъвкавостта да обявява победа, когато сметне за добре.
Сега - повече от две седмици след началото на кампанията, някои от тези съюзници смятат, че президентът вече не контролира как или кога ще приключи войната. Те се опасяват, че атаките на Иран срещу петролни танкери в Ормузкия проток, които разтърсиха световните пазари на суров петрол и заплашват с по-широки икономически затруднения, вкарват Тръмп в ситуация, в която ескалацията на конфликта - потенциално дори изпращането на американски войници в страната - се превръща в единствения начин за убедително обявяване на победа.
"Очевидно току-що сритахме задника на Иран на бойното поле, но до голяма степен сега те държат картите", заяви човек, близък до Белия дом. "Те решават колко дълго ще участваме - и дали ще изпратим бойни части на място. И не ми се струва, че има начин да се заобиколи това, ако искаме да запазим репутацията си".
Притеснението сред някои съюзници на Тръмп е, че осигуряването на свободния пренос на петрол през Ормузкия проток може да изисква обезопасяване на части от бреговата линия на Иран - стъпка, която почти сигурно би означавала разполагане на американски войски на иранска земя.
"Условията се промениха", посочи втори човек, запознат с операцията на САЩ в Иран. "Отклоняването вече не работи, защото Иран ръководи асиметричните действия".
Динамиката подхранва безпокойството сред съюзниците на президента, поддържащи "Америка на първо място", които се притесняват, че той се насочва към онзи отворен конфликт в Близкия изток, срещу който отдавна се бори. Тъй като Иран е способен да наруши световните доставки на петрол и да повиши цените на бензина, някои републиканци се опасяват, че конфликтът скоро може да се превърне в политическа отговорност за Белия дом, който вече се бори с недоволството на избирателите преди междинните избори.
От началото на конфликта цените на петрола скочиха, като по данни на Американската автомобилна асоциация са се увеличили от по-малко от 70 долара до приблизително 100 долара за барел, а средната национална цена на бензина се е покачила до 3,70 долара - с около 25% повече от преди месец.
"За Белия дом сега единственият лесен ден беше вчера", добави източникът.
Помощниците в Белия дом продължават да твърдят, че войната не просто върви по план, а е "огромен успех", като иранските атаки с балистични ракети са намалели с 90%, а тези с дронове - с 95%. Според тях операцията ще продължи, докато президентът не прецени, че целите му са постигнати.
"Благодарение на подробен процес на планиране, цялата администрация е и беше подготвена за всякакви потенциални действия, предприети от терористичния ирански режим", заяви говорителят на Белия дом Анна Кели. "Президентът Тръмп знаеше много добре, че Иран ще се опита да спре свободата на корабоплаване и свободния поток на енергия и вече предприе действия за унищожаване на над 30 минни плавателни съда".
"Освен това президентът ясно заяви, че всякакви прекъсвания на енергийните доставки са временни и ще доведат до огромна полза за нашата страна и световната икономика в дългосрочен план", добави тя.
Опасенията на съюзниците се засилиха само от изпращането на допълнителни сили от САЩ в региона, включително десантния кораб USS Tripoli, който превозва 31-во експедиционно подразделение на морската пехота. Разполагането поставя приблизително 2000 морски пехотинци и техните самолети в обсега на удара на войната, способни да превземат пристанища, да защитават корабните пътища и да предприемат ограничени наземни операции.
През последните дни Тръмп се колебаеше относно траекторията на войната, като на моменти предполагаше, че боевете може да приключат скоро, като същевременно предупреждаваше, че САЩ са готови да ескалират, ако Иран продължи да атакува корабоплаването в Ормузкия проток.
Цените на петрола паднаха под 95 долара за барел вчера, след като Тръмп заяви, че скоро ще обяви кои страни са се съгласили да помогнат за осигуряването на сигурността на пролива.
Някои от най-гласовитите съюзници на Тръмп, подкрепящи идеята "Америка на първо място", призовават Белия дом да не бърза с наземна война с аргумента, че САЩ все още имат множество начини да окажат натиск върху Иран, без да изпращат войски на брега. Въпреки това те признават, че алтернативите на президента се стесняват с всяка допълнителна ескалационна стъпка, която САЩ предприемат.
Досега кампанията се фокусира върху въздушни удари, насочени към ирански военни съоръжения и лидери - стратегия, предназначена да отслаби способността на Техеран да отвърне на удара, без да се изпращат голям брой американски войски.
Съюзникът на Тръмп Джак Пособиец изброи редица начини, по които САЩ все още биха могли да увеличат натиска без сухопътни войски - чрез спиране на петролни танкери, започване на кибератаки, насочване към ирански финансови активи и разчитане на съюзнически военноморски сили, като израелските.
"Това също увеличава нивото на ескалация, но не е задължително да изисква присъствие на място", поясни Пособиец. "Има хора, които сериозно се борят президентът да изпрати войски на място, защото осъзнават, че след като го направи, мисията ще се разпространи толкова далеч, че това може да се превърне в пълномащабна война, и те дълбоко искат това".
Стратегията на Иран е съсредоточена върху Ормузкия проток - тесният воден път, през който преминават приблизително 1/5 от световните доставки на петрол. Тъй като конвенционалните му сили понасят тежки удари, Техеран се е насочил към тактика, от която военните плановици отдавна се опасяват - да заплашва търговското корабоплаване през една от най-критичните енергийни точки в света.
Някои съюзници на Тръмп твърдят, че мащабът на началните удари на САЩ, при които загина върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменеи, заедно с десетки висши командири и членове на семейството му, може да затрудни отстъплението на режима.
"Убихте един човек, следващият е още по-радикален. Убихте баща му и жена му", посочи трети източник, близък до Белия дом, визирайки новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменеи - син на покойния лидер. "Мислите ли, че ще бъде повече - или по-малко - разумен?".
Той добави, че разполагането на войски на място не е "инстинкт" на Тръмп - и предположи, че това би понижило рейтинга на одобрение на американския лидер до този на бившия президент Ричард Никсън след скандала "Уотъргейт".
Рейтингът на одобрение на Тръмп се движи около 40%, в сравнение с над 50% в началото на мандата му; за справка, рейтингът на одобрение на Никсън, когато подаде оставка, беше около 25%.
"Той е виждал тази история и преди и мисля, че знае как това се развива политически", отбеляза източникът.
До коментар #2 от "Тити":а американската? На дядо няма ли да му духнат под опашката америк. олигарси.
9 Уууу
До коментар #8 от "Име":Не всички нормални са срещу ненормалния Оранж 🤡 🤡 🤡
07:43 19.03.2026
10 Мислте, бе хора
Толкова ли не виждат истината? Нямат ракети а и не могат да си ги произведат. Само този факт е достатъчен да си замълчат ако са умни. Просто да ограничат щетите. А те се дуят и дуят и света се пита: Тези наистина ли са толкова неумни??
07:44 19.03.2026
13 Ъъъъ
Да ни е честота американската победа над Иран! Да не говорим, че вече са се натрупали над 3200 кораба/танкера, които чакат да преминат през протока..... Ще им трябват месеци докато минат...🤔
07:52 19.03.2026
15 Мишел
До коментар #5 от "епична епичност":САЩ нищо не са зарязали просто толкова си могат. Такива са възможностите на САЩ днес и те намаляват. Срещу тях е съюзът Китай, Русия и Северна Корея и това ограничава възможностите на САЩ във всички сфери.
07:55 19.03.2026
17 това е пропаганда
Обаче:
1. Явно има доста съюзници които биха искали да уязвят Тръмп достатъчно, че да се провали партията му на междинните избори. Това няма как да се отрече. Отношенията вече са очевидно хладни. Нужно е затопляне.
2 Доста хора преценяват, че този конфликт не им е изгоден. Вдига цени на енергия, променя съотношението на силите и пр.
Вариантът е бързо приключване и обвяване на победа. Фикусиране върху оздравяване на отношенията с Европа, Австралия, Канада, Южна Кореа....
08:09 19.03.2026
18 КРИЗАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК-
Атаката срещу катарския Рас лафан: какво означава това за света
Ракетният удар на Иран по най-голямото съоръжение за втечнен природен газ в света вкара световните енергийни пазари в криза. Тук е всичко, което трябва да знаете.
АТАКАТА
Иран удари сърцето на катарския енергиен комплекс
В нощта на 18 март 2026 г.Иран изстреля пет балистични ракети по индустриалния град Рас лафан в Северен Катар — дом на най-голямото съоръжение за износ на втечнен природен газ в света. Четири ракети бяха прихванати от катарската и американската противовъздушна отбрана. Един е ударил комплекса, предизвиквайки големи пожари. Втора вълна от удари последва в ранните часове на 19 март, причинявайки допълнителни структурни щети на влаковете за обработка на втечнен природен газ и прилежащия завод Пърл ГТЛ. Катар обяви извънредно положение и се позова на форсмажорни обстоятелства по договорените доставки.
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СЪБИТИЯТА
2 март 2026
По-рано ирански дрон нанесе удар по инфраструктурата на Рас лафан. Катар спря производството на втечнен природен газ и обяви форсмажорни обстоятелства при доставките.
18 МАРТ 2026-НОЩ
Иран изстреля пет балистични ракети срещу Рас лафан. Четири прихванати, един удря съоръжението. Съобщава се за големи пожари в зоната за обработка на ВПГ.
19 МАРТ 2026-РАННИ ЧАСОВЕ
Вто
20 много си неостър
До коментар #16 от "хикочко..":Още малко ще кажеш, че когато продават суровини на Европа, това е някаква благотворителност?
Който не иска да продава - прав му път! Да си държи въглеводородите и да ги яде ако може.
Освен това пишеш така сякаш Европа води война. А то няма нищо общо. Европа отказа участие. Ако не си забелязал.
Смени опорките, че издишат.
08:12 19.03.2026
22 КРИЗАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК
19 МАРТ 2026-РАННИ ЧАСОВЕ
Втора вълна от стачки. Катаренерджи потвърждава "значителни пожари и значителни допълнителни щети" на влаковете за втечнен природен газ и съоръжението "Пърл ГТЛ". Катар изгонва иранското военно и охранително аташеé.
19 МАРТ 2026-ТЕКУЩ
Ситуацията се развива. Издадени са международни присъди. Глобалните цени на газа и петрола се покачват. Дипломатическите контакти са в ход.
ИЗЯВЛЕНИЕТО НА ТРЪМП
Американският президент отправи остро предупреждение към Иран
В социалната истина Доналд Тръмп заяви, че Израел — не САЩ или Катар — е ударил иранското газово поле Южен Парс в отговор. Той предупреди Иран директно срещу всякакви по-нататъшни атаки срещу Катар, заплашвайки, че "масово ще взриви целия Южен Парс", ако Катар бъде ударен отново. Той призова Иран да постигне ядрено споразумение и го призова да "спре безумието"."Тръмп също така заяви, че САЩ нямат участие в атаката срещу Рас лафан и са фокусирани върху защитата на Катар. (Източник: Ройтерс, Ей Би Си Нюз, Си Ен Ен)
08:14 19.03.2026
23 Много, много скоро Петрол Газ
Трета Световна е на прагът, Израел и Щатите готвят Ядрени Удари по Иран м/у дванадесет до двадесет Ядрени Бомби със силата на тези от Хирошима и Нагазаки.
25 Аятолах Хохомайни
Ние сме измислили шаха!
В шаха късмет няма! Акъл трябва!!!
