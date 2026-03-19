Иран държи картите! Защо съюзници на Доналд Тръмп се опасяват, че той губи контрол над войната

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Когато САЩ започнаха да изстрелват ракети "Томахоук" по Иран в края на миналия месец, много от съюзниците на президента Доналд Тръмп се надяваха, че това ще бъде бърза, хирургическа операция, подобна на миналогодишния удар срещу ядрените съоръжения на Иран или свалянето от власт на венецуелския диктатор Николас Мадуро през януари, пише "Политико".

Макар и тревожни, те бяха успокоени от убеждението, че отворените цели на Тръмп му дават гъвкавостта да обявява победа, когато сметне за добре.

Сега - повече от две седмици след началото на кампанията, някои от тези съюзници смятат, че президентът вече не контролира как или кога ще приключи войната. Те се опасяват, че атаките на Иран срещу петролни танкери в Ормузкия проток, които разтърсиха световните пазари на суров петрол и заплашват с по-широки икономически затруднения, вкарват Тръмп в ситуация, в която ескалацията на конфликта - потенциално дори изпращането на американски войници в страната - се превръща в единствения начин за убедително обявяване на победа.

"Очевидно току-що сритахме задника на Иран на бойното поле, но до голяма степен сега те държат картите", заяви човек, близък до Белия дом. "Те решават колко дълго ще участваме - и дали ще изпратим бойни части на място. И не ми се струва, че има начин да се заобиколи това, ако искаме да запазим репутацията си".

Притеснението сред някои съюзници на Тръмп е, че осигуряването на свободния пренос на петрол през Ормузкия проток може да изисква обезопасяване на части от бреговата линия на Иран - стъпка, която почти сигурно би означавала разполагане на американски войски на иранска земя.

"Условията се промениха", посочи втори човек, запознат с операцията на САЩ в Иран. "Отклоняването вече не работи, защото Иран ръководи асиметричните действия".

Динамиката подхранва безпокойството сред съюзниците на президента, поддържащи "Америка на първо място", които се притесняват, че той се насочва към онзи отворен конфликт в Близкия изток, срещу който отдавна се бори. Тъй като Иран е способен да наруши световните доставки на петрол и да повиши цените на бензина, някои републиканци се опасяват, че конфликтът скоро може да се превърне в политическа отговорност за Белия дом, който вече се бори с недоволството на избирателите преди междинните избори.

От началото на конфликта цените на петрола скочиха, като по данни на Американската автомобилна асоциация са се увеличили от по-малко от 70 долара до приблизително 100 долара за барел, а средната национална цена на бензина се е покачила до 3,70 долара - с около 25% повече от преди месец.

"За Белия дом сега единственият лесен ден беше вчера", добави източникът.

Помощниците в Белия дом продължават да твърдят, че войната не просто върви по план, а е "огромен успех", като иранските атаки с балистични ракети са намалели с 90%, а тези с дронове - с 95%. Според тях операцията ще продължи, докато президентът не прецени, че целите му са постигнати.

"Благодарение на подробен процес на планиране, цялата администрация е и беше подготвена за всякакви потенциални действия, предприети от терористичния ирански режим", заяви говорителят на Белия дом Анна Кели. "Президентът Тръмп знаеше много добре, че Иран ще се опита да спре свободата на корабоплаване и свободния поток на енергия и вече предприе действия за унищожаване на над 30 минни плавателни съда".

"Освен това президентът ясно заяви, че всякакви прекъсвания на енергийните доставки са временни и ще доведат до огромна полза за нашата страна и световната икономика в дългосрочен план", добави тя.

Опасенията на съюзниците се засилиха само от изпращането на допълнителни сили от САЩ в региона, включително десантния кораб USS Tripoli, който превозва 31-во експедиционно подразделение на морската пехота. Разполагането поставя приблизително 2000 морски пехотинци и техните самолети в обсега на удара на войната, способни да превземат пристанища, да защитават корабните пътища и да предприемат ограничени наземни операции.

През последните дни Тръмп се колебаеше относно траекторията на войната, като на моменти предполагаше, че боевете може да приключат скоро, като същевременно предупреждаваше, че САЩ са готови да ескалират, ако Иран продължи да атакува корабоплаването в Ормузкия проток.

Цените на петрола паднаха под 95 долара за барел вчера, след като Тръмп заяви, че скоро ще обяви кои страни са се съгласили да помогнат за осигуряването на сигурността на пролива.

Някои от най-гласовитите съюзници на Тръмп, подкрепящи идеята "Америка на първо място", призовават Белия дом да не бърза с наземна война с аргумента, че САЩ все още имат множество начини да окажат натиск върху Иран, без да изпращат войски на брега. Въпреки това те признават, че алтернативите на президента се стесняват с всяка допълнителна ескалационна стъпка, която САЩ предприемат.

Досега кампанията се фокусира върху въздушни удари, насочени към ирански военни съоръжения и лидери - стратегия, предназначена да отслаби способността на Техеран да отвърне на удара, без да се изпращат голям брой американски войски.

Съюзникът на Тръмп Джак Пособиец изброи редица начини, по които САЩ все още биха могли да увеличат натиска без сухопътни войски - чрез спиране на петролни танкери, започване на кибератаки, насочване към ирански финансови активи и разчитане на съюзнически военноморски сили, като израелските.

"Това също увеличава нивото на ескалация, но не е задължително да изисква присъствие на място", поясни Пособиец. "Има хора, които сериозно се борят президентът да изпрати войски на място, защото осъзнават, че след като го направи, мисията ще се разпространи толкова далеч, че това може да се превърне в пълномащабна война, и те дълбоко искат това".

Стратегията на Иран е съсредоточена върху Ормузкия проток - тесният воден път, през който преминават приблизително 1/5 от световните доставки на петрол. Тъй като конвенционалните му сили понасят тежки удари, Техеран се е насочил към тактика, от която военните плановици отдавна се опасяват - да заплашва търговското корабоплаване през една от най-критичните енергийни точки в света.

Някои съюзници на Тръмп твърдят, че мащабът на началните удари на САЩ, при които загина върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменеи, заедно с десетки висши командири и членове на семейството му, може да затрудни отстъплението на режима.

"Убихте един човек, следващият е още по-радикален. Убихте баща му и жена му", посочи трети източник, близък до Белия дом, визирайки новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменеи - син на покойния лидер. "Мислите ли, че ще бъде повече - или по-малко - разумен?".

Той добави, че разполагането на войски на място не е "инстинкт" на Тръмп - и предположи, че това би понижило рейтинга на одобрение на американския лидер до този на бившия президент Ричард Никсън след скандала "Уотъргейт".

Рейтингът на одобрение на Тръмп се движи около 40%, в сравнение с над 50% в началото на мандата му; за справка, рейтингът на одобрение на Никсън, когато подаде оставка, беше около 25%.

"Той е виждал тази история и преди и мисля, че знае как това се развива политически", отбеляза източникът.