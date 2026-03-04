Новини
Любопитно »
Рок изненада: Себастиан Бах ще пее с Twisted Sister

Рок изненада: Себастиан Бах ще пее с Twisted Sister

4 Март, 2026 11:17 574 4

  • себастиан бах-
  • дий снайдер-
  • twisted sister-
  • вокалист

Бившият вокалист на Skid Row ще се включи само за няколко избрани концерта през есента

Рок изненада: Себастиан Бах ще пее с Twisted Sister - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В изненадващ ход членовете на Twisted Sister потвърдиха, че Себастиан Бах ще застане начело на групата за няколко избрани концерта тази есен.

Китаристите Джей Джей Френч и Еди Охеда споделиха новината, като уточниха, че участията са ограничени и няма да се припокриват с настоящото или предстоящото самостоятелно турне на Бах.

Защо се стигна до промяната

Решението Себастиан Бах да пее с Twisted Sister идва след като дългогодишният фронтмен Дий Снайдер се оттегля от групата по здравословни причини. Той страда от дегенеративен артрит и сърдечни проблеми, които са резултат от десетилетия интензивни концерти.

Поради това през февруари 2026 г. групата отмени планираното световно турне за 50-годишнината си, което трябваше да започне през април.

Каква ще бъде ролята на Себастиан Бах

Бившият вокалист на Skid Row – Себастиан Бах – ще се включи само за няколко избрани концерта през есента, а не като постоянен член на групата.

Датите и локациите на концертите все още не са обявени.

Участията няма да пречат на неговото солово турне, което продължава паралелно.

Очаква се концертите да бъдат по-малко на брой и по-кратки, отколкото първоначално планираното юбилейно турне.

Подкрепа от Дий Снайдер

Интересно е, че самият Дий Снайдер е дал своята благословия за избора на Bach. Според него винаги е вярвал, че някой друг може да поеме ролята на вокалист, ако се наложи.

За групата

Twisted Sister е създадена през 1972 г. и се превръща в една от емблематичните хеви метъл групи на 80-те с хитове като “We’re Not Gonna Take It” и “I Wanna Rock”.

След разпадането през 2016 г. групата периодично се събира за специални концерти, а през 2025 г. обяви мащабно завръщане по повод 50-годишния си юбилей.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    1 1 Отговор
    Кой е бах?

    Коментиран от #2

    11:32 04.03.2026

  • 2 Окачалки..

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Да се именуваш Себастиан Бах си е проява на скромност...

    11:34 04.03.2026

  • 3 Сила

    2 0 Отговор
    УЖАС ....НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!! Гавра ....

    11:37 04.03.2026

  • 4 Идън

    0 1 Отговор
    Dee има мощен и красив глас.TS са много повече от тези две песни. Любопитно ми е как ще се справи Себастиан..Ето го Дий-Twisted Sister- ,, I Believe In You,,

    11:55 04.03.2026