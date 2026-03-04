Рок изненада: Себастиан Бах ще пее с Twisted Sister

В изненадващ ход членовете на Twisted Sister потвърдиха, че Себастиан Бах ще застане начело на групата за няколко избрани концерта тази есен.

Китаристите Джей Джей Френч и Еди Охеда споделиха новината, като уточниха, че участията са ограничени и няма да се припокриват с настоящото или предстоящото самостоятелно турне на Бах.

Защо се стигна до промяната

Решението Себастиан Бах да пее с Twisted Sister идва след като дългогодишният фронтмен Дий Снайдер се оттегля от групата по здравословни причини. Той страда от дегенеративен артрит и сърдечни проблеми, които са резултат от десетилетия интензивни концерти.

Поради това през февруари 2026 г. групата отмени планираното световно турне за 50-годишнината си, което трябваше да започне през април.

Каква ще бъде ролята на Себастиан Бах

Бившият вокалист на Skid Row – Себастиан Бах – ще се включи само за няколко избрани концерта през есента, а не като постоянен член на групата.

Датите и локациите на концертите все още не са обявени.

Участията няма да пречат на неговото солово турне, което продължава паралелно.

Очаква се концертите да бъдат по-малко на брой и по-кратки, отколкото първоначално планираното юбилейно турне.

Подкрепа от Дий Снайдер

Интересно е, че самият Дий Снайдер е дал своята благословия за избора на Bach. Според него винаги е вярвал, че някой друг може да поеме ролята на вокалист, ако се наложи.

За групата

Twisted Sister е създадена през 1972 г. и се превръща в една от емблематичните хеви метъл групи на 80-те с хитове като “We’re Not Gonna Take It” и “I Wanna Rock”.

След разпадането през 2016 г. групата периодично се събира за специални концерти, а през 2025 г. обяви мащабно завръщане по повод 50-годишния си юбилей.