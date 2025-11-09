Бабиш ще управлява Чехия като бизнес империя?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Критиците на Бабиш в Чехия са притеснени, че премиерът милиардер обещава да управлява страната като бизнес империя. По всичко личи, че високо уважаваните обществени медии могат да се окажат под заплаха.

Популистката партия ANO на милиардера Андрей Бабиш спечели парламентарните избори в Чехия. Сега тя ще работи с крайнодясната "Свобода и директна демокрация" и радикалната "Мотористи за себе си", за да сформира коалиционно правителство. Заемайки най-много места в парламента, ANO ще има най-голямо влияние върху политиките на кабинета, но двете крайни формации навярно ще подсилват авторитарните инстинкти на Бабиш.

Вниманието на международната общност е насочено до голяма степен върху външната политика на премиера. Опонентите на милиардера го наричат "чешкия Тръмп" и твърдят, че той ще води страната в антизападна и проруска посока, включително към евентуално сътрудничество с Орбан и Фицо. АNО обещава да намали подкрепата за украинските бежанци и да спре да изпраща оръжия на Украйна.

Бабиш не е фен на Русия

Всъщност милиардерът и бъдещ премиер на Чехия не е поддръжник на Русия. Той многократно е заявявал, че членството в ЕС и НАТО на страната не се поставя под въпрос. Партията му спечели изборите с обещания за по-добра социална подкрепа за чехите и по-ниски данъци след четирите години на икономии, представени от дясноцентристкото правителство на Петр Фиала. В същото време обаче ANO успя да привлече и гласоподаватели на екстремистките партии, които искат да отделят Чехия от Запада.

Новото чешко правителство навярно ще се присъедини към позицията на нелибералните си съседи по отношение на имиграцията и климата. Дали Бабиш ще се опитва да блокира законодателство по тези теми в Брюксел засега не е ясно. По време на предходния си мандат като премиер Бабиш се държеше приятелски с европейските лидери, а евроскептичната му реторика си оставаше за вътрешна употреба. Тези пориви ще се държат под контрол и от факта, че конгломератът на Бабиш има мрежа от компании в целия ЕС.

Притеснения за демокрацията

Критиците на Бабиш в Чехия са притеснени, че той обещава да управлява страната като бизнес империя. Мнозина възприемат това като намек за автократичен стил на управление - нещо, което може да представлява фундаментална заплаха за най-зрялата демокрация в региона. Така например вече стана ясно, че високо уважаваните обществени медии могат да се окажат под заплаха. Новото правителство вече заяви, че ще премахне месечните такси, които се плащат от гражданите за обществените телевизия и радио. Те са в размер на 150 чешки крони или 6,15 евро за телевизията и 55 чешки крони или 2,26 евро за радиото. Вместо това те ще се финансират от държавата.

Трите партии, които искат да управляват Чехия, твърдят, че националните телевизия и радио са пристрастни. Според експерта Вацлав Стетка промяната на модела на финансиране на медиите е опит те да бъдат поставени под контрол. По време на първото си управление Бабиш беше обвинен, че се опитва да контролира Чешката телевизия зад кулисите. Преди изборите тази година той обясни, че ще обедини обществените радио и телевизия, тъй като според него така ще се спестят разходи. Анализатори и медийни професионалисти смятат, че това едва ли е вярно и че така просто ще се прикрие опитът да се контролират обществените медии.

Гражданската енергия е от решаващо значение

Бабиш обаче ще срещне препятствия по пътя към овладяването на обществените медии. На първо време в лицето на президента, който още не е одобрил официално предложеното коалиционно правителство. Павел намекна, че може да не одобри някои министри и подчерта, че запазването на независимостта на демократичните институции, в това число и обществените медии - е изключително важна задача пред всяко ново правителство.

Експертът Стетка коментира, че за разлика от случаите в Унгария и Словакия, Чехия има горна камара на парламента, която може да действа като спирачка на правителството. Освен това обществените медии имат най-дълга и сериозна история в Чехия от целия регион. Анализаторите освен това подозират, че всички действия, които могат да застрашат независимостта на медиите, биха предизвикали наказания според Европейския закон за медийната свобода.

Най-голямото препятствие пред овладяването на медиите обаче остава на улицата. Политици в целия регион се опитват да поставят обществените медии на колене от падането на комунистическите режими в целия регион. В Чехия обаче подобни опити са завършвали зле. Преди 25 години опит на правителството да овладее националната телевизия се провалиха след масови протести.

Бабиш много вероятно ще предизвика същата реакция, ако тръгне по този път. Милиардерът вече претърпя унижението от най-големите протести в страната от Нежната революция през 1989 г., когато четвърт милион души поискаха оставката му по време на последния му мандат. Малко вероятно е той да иска да отбележи завръщането си на власт с повторни протести.