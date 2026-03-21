Кой в Полша смята сексуалната просвета за разврат

От миналата учебна година в полските училища се предлага нов предмет - "Здравно образование". Той обхваща широк спектър от теми, сред които физическото и психическото здраве, здравословното хранене, влиянието на околната среда, както и справянето с опасностите, произтичащи от социалните медии и употребата на наркотици. Присъствието в часовете е доброволно.

Голямо вълнение предизвиква една от десетте тематични области: сексуалното образование. Тя разглежда, наред с другото, контрацепцията и полово предаваните болести, както и сексуалното насилие. Десните политически организации и католическата църква предупреждават по този повод за опасността от "разврат" на децата и настояват предметът да бъде премахнат от - най-добре незабавно.

Образователната система в Полша отдавна е обект на идеологически конфликти. След встъпването си в длъжност през декември 2023 година дясноцентристката коалиция на премиера Доналд Туск обеща освен възстановяването на върховенството на закона, и фундаментална реформа в образованието.

По време на осемгодишното си управление (2015–2023) дясноконсервативната партия "Право и справедливост“ (ПиС) засили политическия контрол над училищата. За основна цел бяха обявени "патриотичното възпитание" и "консервативните ценности".

Символ на промяната в образователната политика

Ляволибералната министърка на образованието Барбара Новацка трябваше не само да осъществи обещаното по време на предизборната кампания подобрение на финансовото положение на учителите, но и да преработи учебните програми. Символ на промяната в образователната политика стана новият предмет "Здравно образование", заменил предмета "Семейно възпитание". Той също не бе задължителен, бе смятан за скучен и желаещи да го изучават почти нямаше.

Дясноконсервативният лагер в Полша, и най-вече ПиС, нападна остро инициативата, а към хора на недоволните се присъедини и католическата църква. В писмо от май 2025 година полските епископи обвиниха правителството на Туск, че иска да "еротизира и разврати" децата. Сексуалността била "изтръгната от контекста на брака и семейството". Епископите призоваха полските родители да се противопоставят, за да спрат "развращаването на децата".

Развращава ли сексуалното образование?

Тогава правителството на Туск се поддаде на натиска и реши, че посещението на часовете по здравно образование ще бъде доброволно, а на родителите бе предоставено правото да отпишат децата си от този предмет. Един от първите, които се възползваха, беше дясноконсервативният полски президент Карол Навроцки. Новият предмет е опит "под невинно звучащо име в училищата да се вкарат идеология и политика", написа държавният глава в платформата X.

Предметът "Здравно образование" се преподава в полските основни училища от четвърти до осми клас, а в гимназиите - през първите две години, по един час седмично. По данни на Министерството на образованието, през тази учебна година в програмата са се включили около 30 процента от учениците. Най-нисък е процентът в Югоизточна Полша, където влиянието на десните партии и на католическата църква е най-голямо.

Не е срамно да се говори за секс

Тося Копит преподава от 12 години в едно варшавско основно училище: първо "Семейно възпитание" при правителствата на ПиС, а от септември 2025-а - "Здравно възпитание". Психоложката смята, че новият предмет е "много модерен и широкообхватен" и дава отговор на редица въпроси на младежите.

"Обичам тези часове, здравето е изключително важно", казва Копит, която е участвала в разработката на програмата за този предмет. "В по-малките класове учениците понякога реагират на сексуалните теми със смях или шеги, но аз не се отклонявам от темата. Важно е да запознаем младежите със сексуалността. Те трябва да знаят, че по тези въпроси може да се говори без излишен срам и без вулгарен речник“, посочва Копит пред ДВ.

Магдалена Виелогорска, директорка на училище в Миколайки, област Мазурия, казва, че от 190-те ученици в нейното училище цели 86 процента посещават часовете по здравно образование. "Предметът е абсолютно необходим. Знанията позволяват на младите хора да научат повече за себе си, за тялото си и да останат здрави", казва директорката.

Решаващ фактор за високата активност е атрактивната форма на преподаване, смята Виелогорска. Вместо един час седмично, в нейното училище има учебни блокове, които продължават по няколко часа и са съчетани с практически упражнения. Директорката счита за много важно и правилното взаимодействие с родителите. "На първата родителска среща обясних подробно концепцията и отговорих на всички въпроси", разказва тя.

Да бъде отменен или да стане задължителен предмет?

Министърката на образованието Новацка предстои да реши до края на март дали здравното образование да стане задължително или да остане факултативно. А противниците и привържениците на спорния учебен предмет се опитват да ѝ повлияят до последния момент.

"Здравното образование трябва да стане задължително. Не можем да допуснем идеологическите интереси да бъдат поставени над благото на децата", казва пред ДВ Данута Козакевич, директорка на варшавското 103-о основно училище. От името на организацията "Ученическа акция", която поддържа предмета, ученикът Павел Мрозек отбелязва пред ДВ, че нейните членове са много ядосани на политиците заради това, че са въвлекли темата в калните си битки.

В края на февруари коалицията "Акция Демокрация", в която са представени няколко демократични организации, връчи писмо на правителството, в което се изисква запазването на темата за сексуалното образование. "Не трябва да се поддаваме на изнудването от страна на десните кръгове, иначе скоро някой може да поиска да премахнем и теорията за еволюцията от учебните програми", заявява пред ДВ Якуб Коцян от управителния съвет на сдружението.

Но и противниците на здравното образование са непреклонни. "Коалицията за спасяване на полските училища", в която според собствените ѝ данни членуват повече от 90 организации, призова правителството на Туск да премахне този предмет. В призива се посочва, че той пропагандира "джендър идеологията", която води до промяна на пола и с това до "осакатяване на тялото". Здравното образование като задължителен предмет е "удар срещу психическото и физическото здраве на учениците" и нарушава правата на родителите и свободата на съвестта на учителите, твърдят противниците на идеята.

Дори Навроцка да се произнесе в полза на спорния предмет, след парламентарните избори през 2027 година съдбата му може бързо да се промени: водещият кандидат на ПиС за министър-председателския пост Пшемислав Чарнек е десен хардлайнер, който като министър на образованието през 2022-2023 година се бореше срещу всичко, което смяташе за "леви фантазии". Ако той победи, за здравното образование в полските училища вече няма да има място.

Автор: Яцек Лепиарц