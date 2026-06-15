Сдружение "Месец на семейството": Не сме канили на Шествие за семейството княгиня Калина Сакскобургготска

От името на Сдружение „Месец на семейството“, Фондация „Нашият дом е България“, Сдружение „РОД“, фондация "Консервативно Общество" и Православно младежко Сдружение „Св. Йоан Рилски“ заявиха следното:
1. Не сме канили на Шествие за семейството княгиня Калина Сакскобургготска
2. Калина Сакскобургготска не е водила шествието
3. Калина Сакскобургготска е била помолена от нас няколко пъти да застане зад Гвардейския представителен духов оркестър.
4. Не отговаряме за действията на Калина Сакскобургготска, която е дошла по собствена инициатива на събитието и самосиндикално е застанала пред Гвардейския представителен духов оркестър, макар и само за няколко минути.
Във връзка с разпространяваните в публичното пространство внушения, че княгиня Калина Сакскобургготска е била поканена или е водила Шествие за семейството 2026 по покана и решение на организаторите, заявяваме следното:
Появата и придвижването на княгиня Калина в предната част на шествието е било нейно лично решение и не е съгласувано с организаторите на събитието. Представители на организационния екип се свързаха с нея и я помолиха да се измести от челните позиции на шествието. Това се случи още в първите стотина метра от маршрута.
Категорично заявяваме, че княгиня Калина не е била канена от организаторите да води шествието, нито ѝ е била възлагана подобна представителна роля.
Шествие за семейството е мащабно гражданско събитие, което ежегодно събира хиляди участници от цяла България. При подобни прояви не е възможно организаторите да носят отговорност за всяко индивидуално действие на присъстващите. Именно поради това е важно обществото да прави разграничение между официалните решения на организаторите и личните действия на отделни участници.
Съжаляваме, че вместо да бъде обърнато внимание на основните послания на събитието – подкрепата за българското семейство, демографското бъдеще на страната, християнските ценности и призива за повече грижа към децата – част от обществения разговор беше изместен към търсенето на компрометиращи интерпретации.
През цялото време Шествие за семейството 2026 запази своя мирен, позитивен и достоен характер. От нашата сцена не бяха отправяни призиви за омраза, не бяха допускани агресивни действия и не беше насърчавано противопоставяне между хората. Именно затова днес се правят опити чрез отделни моменти, извадени от контекста, да се създадат внушения, които не отразяват реалността.
Благодарим на всички семейства, доброволци, духовници и участници, които със своето присъствие превърнаха събитието в истински празник на вярата, надеждата и любовта.
Сдружение „Месец на семейството“,
Фондация „Нашият дом е България“, Сдружение „РОД“,
Фондация "Консервативно Общество", Православно младежко Сдружение „Св. Йоан Рилски“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
16:02 15.06.2026
2 От Журналистите !
Те Са Пасмина !
На Която !
Не можеш Да Вярваш !
16:03 15.06.2026
3 Хлъцц
16:12 15.06.2026
4 Дали,ама надали
Коментиран от #27
16:13 15.06.2026
5 Мариус Путкински
16:13 15.06.2026
6 Трол
16:16 15.06.2026
7 Не е истина!
Или лъжете, или сте невежи.
А иначе добре подгряване народа за техносредновековието.
И онези шарени папагали, и траурното попско шествие изглеждат еднакво нелепо на фона на 21 век.
Изгубената мярка за човешка нормалност тепърва ще си отмъщава...
16:20 15.06.2026
8 Семейство
16:23 15.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Гледна точка
16:28 15.06.2026
11 Сила
Безумно зрелище , гордите български гвардейци , символ на държавността на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ пристъпват плахо като сватбарски музиканти след някакво дрипаво самопровъзгласило се монархическо чучело навлекло цветовете на националния трибагреник и кълчещо се пияно по емблематична централна софийска улица !!!
ПОЗОР И ОТВРАЩЕНИЕ
16:29 15.06.2026
12 Павел Пенев
Коментиран от #21
16:30 15.06.2026
13 Магазини ОриБебе
16:30 15.06.2026
14 Физиономии в предна позиция
Коментиран от #19
16:31 15.06.2026
15 Точна статия
16:33 15.06.2026
16 Герги
16:34 15.06.2026
17 Българка
Коментиран от #25
16:34 15.06.2026
18 Тая изпаднала фамилия
Алкохолизирана с напомпани мускули и хилката Муньо не са любимците на българите!
Да си вървят оттам, от където се довлякоха!
16:35 15.06.2026
19 Сила
До коментар #14 от "Физиономии в предна позиция":Е ето го , с цялото МУ ВЕЛИЧИЕ ..
добре го видя , разгледа го добре нали ...??!
16:35 15.06.2026
20 Цвете
16:35 15.06.2026
21 1943-2026
До коментар #12 от "Павел Пенев":Е как да не е цар? След смъртта на Цар Борис III е цар, макар и с регенти. Поне до измисления референдум през септември 1946 г. А и не зная да е абдикирал...
16:36 15.06.2026
22 ДАРА на "София Прайд -2026 г."
Коментиран от #42
16:36 15.06.2026
23 Тия са срам и позор
16:39 15.06.2026
24 Артилерист
16:39 15.06.2026
25 Всеки! Не и тези потомци
До коментар #17 от "Българка":Които капитулираха България!
Изсмукаха я, и продължават да смучат!
Кобургите нямат място тук!
Дъщетята на хазартаджията, да не осквернява българската история! Каква княгия е? Срам и позор! И се облякла с цветовете на българското знаме!
Правилно са и посочили пътя при всички участници!
На такива шествия има строго определени правила от организаторите и трябва да се спзват, а тоя олфрен иска само едно! Да привлече внимание с Муньос, който и дума не знае на бълг.
16:43 15.06.2026
26 пак
16:44 15.06.2026
27 Пууу ами то направо стана
До коментар #4 от "Дали,ама надали":човек да не смее да излезе от къщи, че да не попадне в някое неподходящо мероприятие!
16:44 15.06.2026
28 ООрана държава
16:48 15.06.2026
29 Хюмън гравитейшън
Коментиран от #33
16:50 15.06.2026
30 Ха ха
16:50 15.06.2026
31 Жечка
Коментиран от #41
16:51 15.06.2026
32 Маро
Това не е повод за възхвала на българското семейство! Тая фамилия, няма нищо с корените на българите!
Това, че продажника Бойко Борисов й даде бългатски паспорт на нея и сина й, не ги прави българи!
А Борисов, той дава на всеки всичко! Ако беше мома щеше да ражда всеки петък.
16:52 15.06.2026
33 Сила
До коментар #29 от "Хюмън гравитейшън":И пряка потомка на Меровингите и доведена дъщеря на внучката на Исус ...
забрави да го споменеш в излияние си !!!
16:54 15.06.2026
34 Парад на какво
16:58 15.06.2026
35 Всъщност
16:58 15.06.2026
36 Бащата
16:59 15.06.2026
37 Нaдрусаната мaймуна саксKобурготаКохари
17:05 15.06.2026
38 хмммм
17:05 15.06.2026
39 Симеон Сакскобургготски мощ и сила
17:07 15.06.2026
40 Питане
Или въпросната не е чула щото е причинила поредната катастрофа и е звъняла през това време на тати да анулира резултатите от дрегер и кръвна проба ???
17:18 15.06.2026
41 Не пишете 1 към гьотере
До коментар #31 от "Жечка":Жечке, според теб царица Йоана с какво се е издържала след абдикацията си? Българската държава не й е дала 20-те милиона, които според международни споразумения царското семейство е трябвало да получи след оттеглянето си от България. Имаш ли представа с какви финансови средства е разполагала, когато се е омъжила? Нейният баща е предложил на цар Борис Трети да прехвърли на негово име парите на Йоана, но царят джентълменски е отказал. След като напуска България, Йоана търси в различни банки какви пари е имал покойният й съпруг в чужбина. И какво намира? Само 2 000 франка в една швейцарска банка! Сравни това с имотите, които Живкови и други червенушковци награбиха след приватизацията, а също и с баснословните съкровища, които Людмила успя да изнесе, а никой от управляващите след промените не се зае да издири.
Не помниш ли, че цар Симеон Трети в свое изказване беше споменал как е набъбнало финансовото им състояние след като са починали неговите баба и дядо по майчина линия?
Така че не пиши наизуст. Аз нямам представа каква част от имотите, които нашите върнаха на Сакскобургготски са техни и кои са държавни. Все пак наистина има имоти, които са си само техни. Затова се въздържам да коментирам.
17:21 15.06.2026
42 Дара-мадара
До коментар #22 от "ДАРА на "София Прайд -2026 г."":Дара защо се е разкрачила толкова много ?
17:34 15.06.2026
43 Кънчо Александров
17:38 15.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 А бе
17:46 15.06.2026
46 Не може ли по кратко обяснение
18:17 15.06.2026