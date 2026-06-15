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Сдружение "Месец на семейството": Не сме канили на Шествие за семейството княгиня Калина Сакскобургготска

Сдружение "Месец на семейството": Не сме канили на Шествие за семейството княгиня Калина Сакскобургготска

15 Юни, 2026 15:59 2 087 46

  • месец на семейството-
  • шествие за семейството-
  • княгиня калина

Появата и придвижването на княгиня Калина в предната част на шествието е било нейно лично решение и не е съгласувано с организаторите на събитието

Сдружение "Месец на семейството": Не сме канили на Шествие за семейството княгиня Калина Сакскобургготска - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От името на Сдружение „Месец на семейството“, Фондация „Нашият дом е България“, Сдружение „РОД“, фондация "Консервативно Общество" и Православно младежко Сдружение „Св. Йоан Рилски“ заявиха следното:

1. Не сме канили на Шествие за семейството княгиня Калина Сакскобургготска

2. Калина Сакскобургготска не е водила шествието

3. Калина Сакскобургготска е била помолена от нас няколко пъти да застане зад Гвардейския представителен духов оркестър.

4. Не отговаряме за действията на Калина Сакскобургготска, която е дошла по собствена инициатива на събитието и самосиндикално е застанала пред Гвардейския представителен духов оркестър, макар и само за няколко минути.

Във връзка с разпространяваните в публичното пространство внушения, че княгиня Калина Сакскобургготска е била поканена или е водила Шествие за семейството 2026 по покана и решение на организаторите, заявяваме следното:

Появата и придвижването на княгиня Калина в предната част на шествието е било нейно лично решение и не е съгласувано с организаторите на събитието. Представители на организационния екип се свързаха с нея и я помолиха да се измести от челните позиции на шествието. Това се случи още в първите стотина метра от маршрута.

Категорично заявяваме, че княгиня Калина не е била канена от организаторите да води шествието, нито ѝ е била възлагана подобна представителна роля.

Шествие за семейството е мащабно гражданско събитие, което ежегодно събира хиляди участници от цяла България. При подобни прояви не е възможно организаторите да носят отговорност за всяко индивидуално действие на присъстващите. Именно поради това е важно обществото да прави разграничение между официалните решения на организаторите и личните действия на отделни участници.

Съжаляваме, че вместо да бъде обърнато внимание на основните послания на събитието – подкрепата за българското семейство, демографското бъдеще на страната, християнските ценности и призива за повече грижа към децата – част от обществения разговор беше изместен към търсенето на компрометиращи интерпретации.

През цялото време Шествие за семейството 2026 запази своя мирен, позитивен и достоен характер. От нашата сцена не бяха отправяни призиви за омраза, не бяха допускани агресивни действия и не беше насърчавано противопоставяне между хората. Именно затова днес се правят опити чрез отделни моменти, извадени от контекста, да се създадат внушения, които не отразяват реалността.

Благодарим на всички семейства, доброволци, духовници и участници, които със своето присъствие превърнаха събитието в истински празник на вярата, надеждата и любовта.

Сдружение „Месец на семейството“,

Фондация „Нашият дом е България“, Сдружение „РОД“,

Фондация "Консервативно Общество", Православно младежко Сдружение „Св. Йоан Рилски“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    39 24 Отговор
    От Прайда са я пратили да омаскари Похода на семейството. Баща й домъкне НДСВ/ПП/ДБ/Петрохан

    16:02 15.06.2026

  • 2 От Журналистите !

    16 7 Отговор
    Какво Ли Няма Да Чуеш !

    Те Са Пасмина !

    На Която !

    Не можеш Да Вярваш !

    16:03 15.06.2026

  • 3 Хлъцц

    46 4 Отговор
    Пийнала си е жената, разхожда си настроението.

    16:12 15.06.2026

  • 4 Дали,ама надали

    31 4 Отговор
    Или е объркала шествията,или е прав номер 1

    Коментиран от #27

    16:13 15.06.2026

  • 5 Мариус Путкински

    28 3 Отговор
    Тая плаши.

    16:13 15.06.2026

  • 6 Трол

    30 3 Отговор
    Объркала се е жената, помислила си че и тя като прадядо й е поканена на всички български софри.

    16:16 15.06.2026

  • 7 Не е истина!

    12 11 Отговор
    Консервативните ви ценности са фалшива работа без триадата Бог, Цар и Отечество. Без Калина не може!
    Или лъжете, или сте невежи.
    А иначе добре подгряване народа за техносредновековието.
    И онези шарени папагали, и траурното попско шествие изглеждат еднакво нелепо на фона на 21 век.
    Изгубената мярка за човешка нормалност тепърва ще си отмъщава...

    16:20 15.06.2026

  • 8 Семейство

    13 4 Отговор
    Кога семейството се подчинява сдружение и всякакви малоумници?Гледайте си семействата и ни оставете на мира.

    16:23 15.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гледна точка

    12 19 Отговор
    Няма нищо лошо в това, че княгинята е дошла, за да участва в шествието. Може да е застанала на челна позиция за няколко минути, но това не е скандално. Все пак тя е личност, по кръвна линия свързана с историята на Третото Българско царство. В тази нейна проява може да се търси символика - царското семейство, което също по кръвна линия е свързано с някои от династиите от Второто Българско царство, подкрепя традиционните ценности.

    16:28 15.06.2026

  • 11 Сила

    18 16 Отговор
    Оставка на военния министър разрешил отвратителната гавра с НАЦИОНАЛНИЯ ГВАРДЕЙСКИ ОРКЕСТЪР !!!
    Безумно зрелище , гордите български гвардейци , символ на държавността на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ пристъпват плахо като сватбарски музиканти след някакво дрипаво самопровъзгласило се монархическо чучело навлекло цветовете на националния трибагреник и кълчещо се пияно по емблематична централна софийска улица !!!
    ПОЗОР И ОТВРАЩЕНИЕ

    16:29 15.06.2026

  • 12 Павел Пенев

    28 6 Отговор
    Баща и не е бил цар, а тя е княгиня, колкото дядо ми е бил ватман. ГНУСЕН ТРАВЕСТИТ.

    Коментиран от #21

    16:30 15.06.2026

  • 13 Магазини ОриБебе

    10 3 Отговор
    Калина няма ли ЛАНГа между краката ?

    16:30 15.06.2026

  • 14 Физиономии в предна позиция

    5 3 Отговор
    И кой трябва да е на предната позиция.Кой е шефът на семейството ми? Само семейството не сте употребили още.

    Коментиран от #19

    16:31 15.06.2026

  • 15 Точна статия

    0 0 Отговор
    Организаторите не ги поканиха а дойде! Затова изгони много хора и бяхме 200-300 човека а на Прайда с Дара 50-60 хиляди

    16:33 15.06.2026

  • 16 Герги

    12 2 Отговор
    90те беше като икона...изрисувана...с тези операции се направи дармадан...квазимодо

    16:34 15.06.2026

  • 17 Българка

    5 8 Отговор
    И какво от това?! Всеки има право да участва и няма определен ред в строя .

    Коментиран от #25

    16:34 15.06.2026

  • 18 Тая изпаднала фамилия

    15 5 Отговор
    Докога ще присъства в обществото ни? При това компроментираното семейство е заплаха за БГ дотолкова, доколкото оазклоненията на хазартния пръч се опитват да ни направят отново монархия!
    Алкохолизирана с напомпани мускули и хилката Муньо не са любимците на българите!
    Да си вървят оттам, от където се довлякоха!

    16:35 15.06.2026

  • 19 Сила

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Физиономии в предна позиция":

    Е ето го , с цялото МУ ВЕЛИЧИЕ ..
    добре го видя , разгледа го добре нали ...??!

    16:35 15.06.2026

  • 20 Цвете

    6 14 Отговор
    И КАКВО ЛОШО ИМА, ЧЕ КАЛИНА Е СРЕД ХОРАТА? ТЯ СЕ СМЯТА СЪЩО КЪМ БЪЛГАРСКОТО СЕМЕЙСТВО.НЕ ВСЯВАЙТЕ УМРАЗА, НЕ Е НА ДОБРО. 🥰

    16:35 15.06.2026

  • 21 1943-2026

    6 15 Отговор

    До коментар #12 от "Павел Пенев":

    Е как да не е цар? След смъртта на Цар Борис III е цар, макар и с регенти. Поне до измисления референдум през септември 1946 г. А и не зная да е абдикирал...

    16:36 15.06.2026

  • 22 ДАРА на "София Прайд -2026 г."

    6 10 Отговор
    Направи истински фурор пред хиляди млади хора които я аплодираха с часове.

    Коментиран от #42

    16:36 15.06.2026

  • 23 Тия са срам и позор

    9 8 Отговор
    Явно тая дружинка на семейството е няква комунистическа измишльотина,всетонда са горди че имат подкрепа от княгинята на България, херцогиня на Саксония и графиня на морани,правят опити да я злепоставят,тия комсомолчета знаят ли че баща и като ходи във Ватикана,папата му се кланя,има двама Българи пред които Ватикана стои на колене Симеон баща и и Кан Тервел/Тивилиус

    16:39 15.06.2026

  • 24 Артилерист

    12 4 Отговор
    Царските мухъли се бутат цинично за престиж, защото знаят, че са искрено ненавиждани от българите.

    16:39 15.06.2026

  • 25 Всеки! Не и тези потомци

    9 3 Отговор

    До коментар #17 от "Българка":

    Които капитулираха България!
    Изсмукаха я, и продължават да смучат!
    Кобургите нямат място тук!
    Дъщетята на хазартаджията, да не осквернява българската история! Каква княгия е? Срам и позор! И се облякла с цветовете на българското знаме!
    Правилно са и посочили пътя при всички участници!
    На такива шествия има строго определени правила от организаторите и трябва да се спзват, а тоя олфрен иска само едно! Да привлече внимание с Муньос, който и дума не знае на бълг.

    16:43 15.06.2026

  • 26 пак

    4 4 Отговор
    е била пияна за да се тропоса отпред, но е добре появата й на точно това шествие. Всъщност тя не е виновна за грубите грешки на баща си, нито за престъпленията на прадядо си, та да бъде масово заклеймявана за всичко !..

    16:44 15.06.2026

  • 27 Пууу ами то направо стана

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дали,ама надали":

    човек да не смее да излезе от къщи, че да не попадне в някое неподходящо мероприятие!

    16:44 15.06.2026

  • 28 ООрана държава

    6 7 Отговор
    Всеки желаещ може да присъства, какъв ви е проблема? Просто обра лаврите жената

    16:48 15.06.2026

  • 29 Хюмън гравитейшън

    3 6 Отговор
    Княгинята е от Български род,които са били крал на Италия ,крал на България, принцеса на Франция,останалото е за комунистическите наивници

    Коментиран от #33

    16:50 15.06.2026

  • 30 Ха ха

    5 5 Отговор
    Шепа русофилска измет.

    16:50 15.06.2026

  • 31 Жечка

    7 2 Отговор
    Беше голямо падение.Аз мисля,че тази жена е сериозно болна и се нуждае от лечение на д-р Гълъбова.Но е много късно.Също така е сигурно,че не е никаква княгиня.Това пише ли го в паспорта и?Да допълня и факта,че нито една съседна фамилия,румътска,сръбска и гръцка е получила дори керемида от наследство.Както и царица Йоана не взе нищо от Италианския престол на баща си,защото тя беше италианска принцеса.Единствено нашите власти върнаха имоти които не са техни,а държавни.Позор.Калина да отива да пие и се дрогира в Мароко.Нали е мароканска снаха.

    Коментиран от #41

    16:51 15.06.2026

  • 32 Маро

    6 5 Отговор
    Защо си боцнала тази снимка?
    Това не е повод за възхвала на българското семейство! Тая фамилия, няма нищо с корените на българите!
    Това, че продажника Бойко Борисов й даде бългатски паспорт на нея и сина й, не ги прави българи!
    А Борисов, той дава на всеки всичко! Ако беше мома щеше да ражда всеки петък.

    16:52 15.06.2026

  • 33 Сила

    4 2 Отговор

    До коментар #29 от "Хюмън гравитейшън":

    И пряка потомка на Меровингите и доведена дъщеря на внучката на Исус ...
    забрави да го споменеш в излияние си !!!

    16:54 15.06.2026

  • 34 Парад на какво

    4 2 Отговор
    Семействата се събират само с приятелски семейства и приятели ,не със сулю и пулю.Не може като на гй парад да обикаляме и да се лендзиме.

    16:58 15.06.2026

  • 35 Всъщност

    4 3 Отговор
    Не е ли време за един референдум и да няма повече царе, царици и княгини. Има една княгиня и тя е везала знамето

    16:58 15.06.2026

  • 36 Бащата

    4 3 Отговор
    е с диагноза -забавено развитие. Щерката по наследство!

    16:59 15.06.2026

  • 37 Нaдрусаната мaймуна саксKобурготаКохари

    6 4 Отговор
    е ЛГБTКyP+ провокаторка

    17:05 15.06.2026

  • 38 хмммм

    3 1 Отговор
    Специална покана ли да чака да получи?

    17:05 15.06.2026

  • 39 Симеон Сакскобургготски мощ и сила

    3 3 Отговор
    Баща и, Симеон секънд,е и принц на савойската династия,при тях беше плащеницата на Христос,и той лично я харизи на Ватикана преди няколко години,комунистите нали са атеисти не харесват такива истини

    17:07 15.06.2026

  • 40 Питане

    2 1 Отговор
    На това шествие предварително бе упоменато да не присъстват пияници.
    Или въпросната не е чула щото е причинила поредната катастрофа и е звъняла през това време на тати да анулира резултатите от дрегер и кръвна проба ???

    17:18 15.06.2026

  • 41 Не пишете 1 към гьотере

    0 3 Отговор

    До коментар #31 от "Жечка":

    Жечке, според теб царица Йоана с какво се е издържала след абдикацията си? Българската държава не й е дала 20-те милиона, които според международни споразумения царското семейство е трябвало да получи след оттеглянето си от България. Имаш ли представа с какви финансови средства е разполагала, когато се е омъжила? Нейният баща е предложил на цар Борис Трети да прехвърли на негово име парите на Йоана, но царят джентълменски е отказал. След като напуска България, Йоана търси в различни банки какви пари е имал покойният й съпруг в чужбина. И какво намира? Само 2 000 франка в една швейцарска банка! Сравни това с имотите, които Живкови и други червенушковци награбиха след приватизацията, а също и с баснословните съкровища, които Людмила успя да изнесе, а никой от управляващите след промените не се зае да издири.
    Не помниш ли, че цар Симеон Трети в свое изказване беше споменал как е набъбнало финансовото им състояние след като са починали неговите баба и дядо по майчина линия?
    Така че не пиши наизуст. Аз нямам представа каква част от имотите, които нашите върнаха на Сакскобургготски са техни и кои са държавни. Все пак наистина има имоти, които са си само техни. Затова се въздържам да коментирам.

    17:21 15.06.2026

  • 42 Дара-мадара

    1 3 Отговор

    До коментар #22 от "ДАРА на "София Прайд -2026 г."":

    Дара защо се е разкрачила толкова много ?

    17:34 15.06.2026

  • 43 Кънчо Александров

    1 1 Отговор
    Трябвало е полицията да я отстрани и арестува за нарушение на обществения ред. Аз ако бях го направил това, нямаше да се чудят.

    17:38 15.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 А бе

    1 1 Отговор
    Сигурно заради тая пияндето иван христов - сигурно е джендър плюе по парада на семейството след 2 жени още се гуши с андрей другия хомбандюга

    17:46 15.06.2026

  • 46 Не може ли по кратко обяснение

    0 0 Отговор
    Не са я канили ясно разбрахме. Какво толкова. Полицията е трябвало да охранява гвардейците както и цялата церемония. Не виждам драма.

    18:17 15.06.2026

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