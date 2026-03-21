Защо Иран е целта?

Всъщност след динамичните събития напоследък около войната на Израел и САЩ срещу Иран може да се зададе и въпрос дали наистина "конят е преминал моста"?

Както е известно, основната стратегия на САЩ е да продължат световната си хегемония и е видно, че решението на Вашингтон е да го постигнат чрез удар над Китай като контролират енергийните басейни на Каспийския регион и Персийския залив. Доста по-назад остават цели като предотвратяване получаването на ядрени оръжия от Иран, гарантиране сигурността на Израел, досиетата Епщайн, без разбира се, да се омаловажава значението им. Иран и Китай бяха обявени за врагове, но нямаше приоритет за военна намеса.

Стремежът бе да се възстанови предишната сила на САЩ чрез икономически мерки. Коментатори на Запад обаче са убедени, че заради досиетата Епщейн Тръмп е бил принуден да изпълни желанието на Нетаняху да води война в Западна Азия, за да гарантира сигурността на Тел Авив. И да завземе големите петролни и газови ресурси на Иран. Само САЩ, евангелисти с претенции на избрани за установяване на световен ред, са в състояние да прекъснат енергийни пътища и да налагат волята си по света. Включително и чрез контролиране на Ормузкия проток. Тръмп явно е убеден, че като възвърнат предишната си сила, САЩ ще възстановят и своята глобална хегемония. Така, както желаят. Те все още държат световното лидерство в области като ИИ и биотехнологиите, които ще определят бъдещето на света.

Наистина след Венецуела Вашингтон насочи вниманието си към Иран, с който Китай от 2021г има стратегическо споразумение за доставки на петрол с отстъпки. Срещу 400 млрд дол в инвестиции в петрол, природен газ и нефтохимикали. Нещо като във Венецуела, но в по-голям мащаб. Китай също така внася големи количества петрол и газ, 55% от общите си нужди, от Персийския залив - от Саудитска Арабия 14%, Ирак 10%, Иран 11%, Оман 7%, ОАЕ 6%. 38% от петрола преминава през Ормузкия проток.

Ако САЩ имат контрол над Иран, те ще постигнат контрол върху т.н. слабо място на Китай - енергията. Може да се допусне, че именно това е целта, за да се нападне Иран. Така се постига и убиване на 2 заека с един куршум - Иран остава извън системата и е в ръцете на Вашингтон след 47 години власт на аятоласите, а Китай е под т.н. контрол чрез енергетиката. Остава въпросът дали ще спечели тази война?

На този етап мненията са в посока "невъзможно". Да се стигне до ядрени оръжия, както намекват в Тел Авив? А как ще реагира светът? Затова се казва, че "конят вече е преминал моста". Иран с умни тактики и търпение отслабва своите съперници. Без изобщо да ги конкурира военно, икономически или като мощ. Казват, и че сигурността на долара, слабото място на САЩ, била в опасност. Вероятността от застой в дълга на САЩ е много голяма. А може да се стигне и до печатане на пари, което бе изоставено още през 2022г.

В такава ситуация проличава отчетливо, че съвременната война е различна. Не е нужно да имаш най-добрите и мощни ракети, а да можеш да ги презареждаш, например. На практика Иран и САЩ имат различни стратегии за водене на война. Вашингтон използва т.н. старомоден подход с изграждане на изключително мощни и невероятно точни летящи бомби, които са трудни за спиране и унищожават всичко, което удрят. Техеран строи евтини нискотехнологични ракети и дронове, които са лесни за спиране. Но произвежда толкова много от тях, че надвива защитата на противника. Носят и експлозиви, които нанасят поражения при улучване на целта. Надяват се поне един да премине. Това са украински тактики и те явно добре са проучени.

Иран не се защитава от американските супербомби. Крие се. Ако САЩ не ги намерят, не могат да ги взривят. Корпусът на гвардейците на ислямската революция е нарекъл тази тактика "Доктрина за децентрализирана мозаечна отбрана". Нещо като модерна версия на партизанска война. Принципът е същият - нужен е само един, за да преминете. Убиха им ръководството, взривиха де-що има военни съоръжения и площадки, а победата не се очертава. Стратегията на Иран очевидно е да проточи тази война толкова дълго, че да нанася огромни икономически щети, докато Вашингтон не бъде принуден да се откаже.

Ормузкият проток се оказа голямо оръжие за Иран в тази икономическа война. Техеран всъщност решава каква да бъде международната цена на петрола днес. Като взривява дадена петролна рафинерия или тръбопровод в Залива и при съседи. А Тръмп трябва да спре тази война преди междинните избори за Конгрес и Сенат на 3 ноември. Техеран остава отворен график. Колкото по-дълго продължава войната, толкота повече струва. Засега е по милиард на ден. САЩ са много богати, но не чак толкова много, че да могат да поддържат това вечно. Явно не са научили нищо от украинската война. Тя е доказателство, че съвременните войни не са за високотехнологични и свърхскъпи боеприпаси, а за евтини и изобилни дронове.

Вашингтон има мощни оръжия и бази по цял свят с цел да реагират бързо на всяка криза и то с огромна сила. Многократно са повишили техническата мощ на своя американски флот, но той не издържа на ирански дронове за 20 хил долара. И самолетоносачът "Форд", и "Линкълн" се оттеглиха заради пожари и попадения, някои от които бяха подложени на подигравки от западни журналисти. Американският флот отказа да влезе в тесния Ормузки проток, защото се опасяваха от потопяване от иранска моторница пълна с експлозиви. А европейците отказаха да изпратят свои военни кораби да преминават през този Ормуз. Войната не била тяхна и никой не ги бил питал предварително. После някои като Лондон се огънаха, но Тръмп им каза, че няма да забрави реакцията им. А иранците стрелят с евтини дронове от планински пещери по бреговата линия.

Определено Тръмп е станал жертва на увереността си в огромната мощ на американския флот, а това е просто доказателство за инерцията на водене на война от миналото. Дали е арогантност или сляпа вяра в собствена пропаганда, ще се разбере след края на войната. Засега е ядосан и дори казва, че "ще изведа САЩ от НАТО". Алиансът бил "хартиен тигър". Но той няма провомощия да направи това. А дали ще превземе остров Харг, за да нанесе пореден мощен удар над Техеран и го принуди да отвори Орзум, все още не е ясно. Ударът наистина ще е голям, защото от този остров Иран изнася своя петрол по света, най-вече в Китай.

А Китай, заедно с Русия, май са заели позата "броене на труповете, които се носят по реката". Уж нищо не правят за Иран, ама фактът, че е използвал ракета Fattah -2, хиперзвукова с вторичен двигател, който позволява да скача встрани, значи някой им е дал технологията.Русия и Китай имат авангардни хиперзвукови ракети.Те са и в неформалния алианс CRINK / Китай, Русия, Иран и Северна Корея/, където си сътрудничат в разработването на съвременни военни технологии. Армиите на тези страни представляват половината от броя на въоръжените мъже по света. САЩ наистина имат проблем. Иранската пустинна мощ се оказа изключително ефективна. Докато Израел и държавите в Залива започнаха да изчерпват ракетите-прехващачи само след 3 дни боеве.

Дали Тръмп е гледал много американски военни филми е тема на американските журналисти, но е факт, че Иран има население от 90 млн души, повече от Германия, и постоянна армия от 600 хил души, около 2 пъти по-голяма от турската армия, от които 190 хил са фанатични и много добре обучени войски на Корпуса на гвардейците. Ако има сухопътна операция и морските щатски пехотинци дебаркират, много е вероятно те да бъдат избити. А излизащите информации, че САЩ имат днес само една фабрика, която произвежда ракетно гориво и една за взривни вещества, картината става доста мрачна. Ако войната продължи повече от няколко месеца.

Войните в Украйна и Иран Западът ги нарича "операции", предназначени да намалят военните възможности на Рукия и Китай / чрез Иран/. Принципът е да водиш война, за да спечелиш. А тези войни са "давам оръжие, за да не загубиш, но не толкова, че да спечелиш". Не ти си целта. Смята се, че ще има договаряне за прекратяване на огъня на принцпа "нищо лично, просто сделка". Едва ли обаче Иран е този случай. Техеран е на принципа "всичко или нищо" и ще се бие до смърт. Много се е натрупало за отмъщение. Пък и много станаха мъчениците. Въпрос на религия, нрави и традиции. От хиляди години. Това е Персия!. Не бива да се бърка със Сирия и Ирак.

Страната на аятоласите има три недостатъка - няма добре екипирани и достатъчни военновъздушни сили, има икономически трудности, въпреки залежите на петрол и газ и в добавка има недоволство на поне част от етническите групи сред иранските граждани. Но има едно предимство - човешка сила и дух. Но днес войните се водят с технологии, а не с човешка сила.Така слабостта на Иран срещу САЩ и Израел става очевидна. Техеран може да удължи войната, но не е сигурно колко дълго ще може сам да издържи на превъзхождащата военна мощ на САЩ и Израел.

Въпреки това остава неясно защо САЩ започнаха тази война. Някои казват, че тази война вреди на САЩ, отслабва Иран, но укрепва Израел. Дали наистина става "Израел на първо място" вместо "Америка на първо място"? Растат критики във Вашингтон, а Ормуз засяга 1/3 от световния енергиен пазар и 1/5 от пазара на втечнен природен газ. Едно остава сигурно- независимо кога ще свърши тази война - светът, особено Близкия изток, е бременен с нови баланси. Поне така пишат арабски медии. А кога ще има нов ред, зависи от Китай, Русия и дори Индия. Това също го пишат на Запад и в арабските страни.