Уроците от Украйна и Иран за въздушна война в Тихия океан

Западните дебати за въздушната мощ все по-често се водят от сурова аритметика. Анализаторите съпоставят наличности от ракети, обсег на поразяване и способност за генериране на бойни излитания срещу ограничен брой ключови писти, горивни системи и самолети-цистерни за дозареждане във въздуха. Преобладаващото заключение е, че въздушната мощ на САЩ и съюзниците може да бъде сериозно нарушена още в ранна фаза на конфликт с Китай. Макар китайските способности за отказ на достъп и блокиране на зони да поставят въздушните операции на САЩ и съюзниците в Индо-Тихоокеанския регион под продължителна, сериозна и смъртоносна заплаха, убеждението, че тази "игра на числа" гарантира победа, е погрешно — нещо, което Русия научава по трудния начин в Украйна. Войната между САЩ и Иран през 2026 г. показа защо: реалното сражение е взаимодействие, оформено от триене, адаптация и взаимни контра-въздушни действия, пишат Дейвид Дептула и Джахара Матисек за War on the Rocks.

Войната между САЩ и Израел срещу Иран направи тези процеси още по-ясни, тъй като Иран нанесе удари по американски и съюзнически военни обекти в Близкия изток, като повреди самолети, инфраструктура и радари. Това беше постигнато с балистични ракети, както и с боеприпаси, които много хора наричат дронове (като "Шахед"), но които по-точно представляват крилати ракети. В същото време американските и израелските сили атакуваха иранското ръководство, ракетни установки, оръжейни складове, военноморски обекти и системи за противовъздушна отбрана. Конфликтът показа, че ракетните кампании не са едностранни демонстрации на превъзходство, а динамични сблъсъци на удари, разсейване, изчерпване на прехващачи, "удари и изтегляне", ремонт, адаптация и темпо.

Доклад на Центъра "Стимсън" от 2024 г. илюстрира мащаба на проблема. Повтарящи се ракетни удари могат да ограничат операциите на изтребители в американски бази в Япония за две седмици и да нарушат работата на самолети-цистерни за един месец, с по-слаби ефекти в Гуам. Нови китайски ракети с обсег над 5000 мили също поставят под риск самолетоносачи, както и бази в Аляска, Хавай и по западното крайбрежие на САЩ.

Разстоянията в Тихия океан правят тази зависимост неизбежна. Повечето американски изтребители имат боен радиус от около 500 до 900 мили. Най-близката голяма американска база до Тайван — авиобаза "Кадена" в Окинава — се намира на около 370 мили. Изтребителите могат да достигнат района на бой без дозареждане, но без самолети-цистерни имат много ограничено време над зоната на бойните действия. От Гуам разстоянието надхвърля 1500 мили, което изисква многократно дозареждане за една мисия. На практика оперативният обхват в Индо-Тихоокеанския регион е проблем, ограничен от наличието на цистерни далеч преди да стане въпрос за брой самолети.

Ракетните сили на Народноосвободителната армия разполагат със стотици пускови установки за балистични ракети със среден и междинен обсег, способни да поразяват американски и съюзнически бази в целия Тихоокеански регион. Оценките сочат, че Китай разполага с около 1800 ракети със среден и междинен обсег, подкрепени от увеличаващи се запаси от крилати ракети. Срещу тази структура стоят около 20 големи американски въздушни бази в региона.

Това е трезвата реалност за военните плановици и затова американската армия изгражда нови въздушни бази и укрепва съществуващите в Индо-Тихоокеанския регион. Текущата "математика на ракетите" предполага, че сравнително ограничени залпове, ако бъдат насочени към ключови възли, могат да нанесат непропорционални оперативни щети. Но самите запаси, обсег и срокове не определят изхода. Те са средства, които оформят началната фаза на кампанията — не непременно крайния резултат. Стратегията не се свежда до броене на ракети, а до начина, по който силите водят настъпателни и отбранителни операции и се адаптират под натиск.

Ограниченията на логиката, основана на ракети

Има аналитичен риск в подходите, които се концентрират върху ракетите. Както Карл фон Клаузевиц предупреждава в "За войната", бойните действия не могат да се сведат до математически правила заради сложното взаимодействие между хора, правителства, армии, политика, емоции и случайност. Военни игри, които приемат, че едната страна може да извършва повтарящи се масирани удари при почти идеални условия, докато другата само понася поражения и ремонтира, представляват опростена, двуизмерна картина на войната. Войната е динамична, а не статичен сценарий. Тя се оформя от адаптация, смущение, заблуда, инициатива и контрадействие. Когато моделите отнемат активната роля на едната страна, стратегията се заменя с аритметика.

Това е важно, защото логиката, основана на ракети, често третира неутрализацията на въздушни бази като бинарен резултат. В действителност това е динамичен процес между темпо на атака, капацитет за ремонт, разсейване и оперативна адаптация. Въпросът не е дали базите ще бъдат атакувани — това е сигурно — а дали тези атаки ще доведат до трайна загуба на бойна мощ и как ще се реагира на тях.

Ракетите зависят от разузнаване, целеуказване, командване и контрол, логистика и време. Всяка ракета, насочена към една цел, не може да бъде използвана за друга. Всяка залпова атака изисква точна оценка на щетите, за да се оправдаят последващи удари. Мобилните пускови установки трябва да се преместват, зареждат и подготвят отново. Складовете за ракети, системите за презареждане и командните центрове са фиксирани, уязвими и ограничени. Поддържането на многократни масирани залпове изисква реални организационни и логистични усилия, включително време за презареждане, което статичните модели често пренебрегват. Разликата става ясна само когато се гледа реалният боен опит, а не само моделите. Статичните допускания описват теоретична уязвимост. Кампанията в реални условия определя резултата.

Какво всъщност показват скорошните боеве

От 2022 г. Русия постоянно атакува украински въздушни бази с различни видове ракети. Ефектът върху Украйна е по-скоро смущение и адаптация, отколкото унищожение, като успеваемостта на руските удари остава около 20%. Въздушните бази са били повреждани, операциите са били премествани, а схемите за разполагане — променяни, но Украйна се е адаптирала чрез по-добра противовъздушна отбрана и разсейване на средствата, без трайно изваждане на бази от строя. Русия също адаптира своите методи за ремонт на летища в отговор на украинските удари.

Съвременните въздушни сили действат като системи. Разсейване, заблуда, прехващане на боеприпаси, бърз ремонт, алтернативни бази и промяна на начина на генериране на излитания правят простата логика "поразена писта = край на операциите" неприложима. Украйна е ограничила дългосрочния ефект на руските удари чрез адаптация, а Русия също променя своята тактика в отговор. Страната с по-добра способност за бързо учене има предимство.

Войната с Иран също показва как ударите с дронове и ракети могат да поразяват бази, радари и поддържащи системи. Но настъпателните въздушни операции и контраударите срещу самите източници на атаки могат да променят темпото на ракетните удари. Украйна и Иран заедно показват, че неутрализацията на въздушни бази е интерактивна кампания, оформена от адаптация, смущение и възстановяване.

Все пак аналогията има ограничения и те са важни. Китай не е просто по-голяма версия на Русия или Иран: ракетните сили на Народноосвободителната армия разполагат със специализирани противокорабни балистични ракети с маневриращи бойни глави, хиперзвукови планиращи бойни апарати и интегрирана морска разузнавателно-ударна система, която свързва наблюдение и поразяване на разстояния над 1500 километра. Тази система се подпомага от сателитната мрежа "Яоган" - надхоризонтни радари и системи за сливане на данни, създадени за морски удари.

Русия разполага с надхоризонтни радари и сателитни мрежи, а Иран показа способност да използва китайски сателитни данни в конфликта от 2025 г., но нито една от тези държави не е постигнала мащаба, интеграцията и специализацията на китайската ударна система. Китайският случай не е просто по-голям — той е по-сложен. Това не отслабва аргумента, а го засилва, защото дори по-интегрирана система остава уязвима на смущения, заблуда, изтощение и адаптация.

Това разграничение е важно за дебата за Индо-Тихоокеанския регион. Китай разполага с далеч по-способни ракети и дронове от Русия или Иран. Но устойчивото потискане на въздушни бази изисква многократен успех при условия на несигурност, ответни действия, оценка на щетите и способност за нови залпове във времето. Страната, която по-добре управлява този динамичен процес чрез по-бърза адаптация, ремонт, разсейване и контраатаки, ще диктува условията на конфликта.

Пистите не са бинарни цели

Атаките срещу въздушни бази често се възприемат като решаващи: ударът по пистата спира въздушните операции. На практика отказът на писта е спектър. Щетите създават забавяне и триене, но рядко водят до трайно спиране. Реалността е баланс между темпото на атаките и скоростта на възстановяване.

След повече от четири години постоянни руски удари по украински въздушни бази — с хиперзвукови ракети, балистични ракети, крилати ракети, саботаж и други средства — Русия не е успяла трайно да извади от строя украинската мрежа от въздушни бази. Отделни писти, рулиращи пътеки, радари и самолети са били поразявани, а някои бази временно са били неоперативни, но Украйна чрез разсейване, заблуда, мобилност, бърз ремонт и алтернативни бази поддържа въздушните си сили в действие.

По време на Студената война Швеция е проектирала своята авиация около разпръснати бази и бързо възстановяване, използвайки изтребители от магистрали и импровизирани писти. Самолети като "Грипен" са създадени именно за работа от къси и неподготвени площадки с минимална наземна инфраструктура, което показва, че повредена писта не означава автоматично парализа.

Съвременната американска доктрина следва подобна логика. Инженерното планиране на ВВС на САЩ предвижда бързо възстановяване на летищна инфраструктура. Стандарти, разработени съвместно с Инженерния корпус на армията, предвиждат ремонт на около 120 кратера на писти за приблизително 6,5 часа с няколко екипа. Целта не е перфектно възстановяване, а минимална оперативна способност.

От гледна точка на кампанията това създава проблем на обмен на ресурси. За да поддържа отказ на писта, атакуващият трябва да нанася удари с достатъчна честота, за да изпреварва ремонта. С разсейване и ускорен ремонт цената на всеки следващ ефект се увеличава.

Това не омаловажава проблема. Капацитетът за ремонт е ограничен, а хората и техниката са уязвими. Но резултатът обикновено е постепенно влошаване, а не моментално изключване. Въздушните операции стават по-трудни, но не спират — и се развиват нови технологии за още по-бърз ремонт на писти.

Затова пистите влияят на темпото, но не определят изхода. Да се третират като "включено/изключено" прикрива логиката на кампанията и преувеличава ефекта на първите удари. За защитниците това означава и защита на други критични системи, като гориво и електрозахранване, чрез разсейване и укрепване.

Самолети-цистерни, концентрация, разпръскване: истинската Ахилесова пета

Самолетите-цистерни позволяват на изтребителите да действат извън краткия си автономен радиус. Ако те бъдат изтласкани назад, изтребителите стават значително по-малко ефективни. По време на войната с Иран вълни от "Шахед" и ракети повредиха ключови системи в авиобаза "Принц Султан" в Саудитска Арабия — включително самолет E-3 за въздушно ранно предупреждение и няколко KC-135 танкера. Това е уязвимостта, с която американските плановици трябва да се справят в Индо-Тихоокеанския регион: няма нужда противникът да унищожава изтребителите, ако може да наруши системата за командване, контрол и дозареждане, която прави въздушната мощ ефективна.

Моделът след Студената война на концентрация на самолети в малко големи бази е ефективен, но не и устойчив срещу противник като Китай. Той е подходящ за гражданска авиация, но е проблематичен във високорисков военен конфликт. Ако пистите се повреждат многократно, танкерите могат да бъдат принудени да оперират от далечни бази. Освен това Китай разработва хиперзвукови противовъздушни ракети с обсег около 1200 мили за поразяване на ключови самолети като AWACS и танкери. Това прави поддържането на въздушна мощ в театъра на бойните действия много по-трудно.

Гъвкавото бойно разполагане е един начин за промяна на ракетната "математика". Разпръскването увеличава броя цели за противника и усложнява насочването му, като разрежда неговите ракетни ресурси. Но Китай също може да адаптира този модел и да го използва срещу САЩ.

Разпръскването има и цена. Без адекватна поддръжка силно разпръснатите сили могат да намалят способността за генериране на излитания. То не е универсално решение, защото включва компромис между разходи, риск, устойчивост и ефективност. Въпросът не е дали да има разпръскване, а в каква степен то оптимизира бойната мощ.

Настъпателните въздушни операции като намаляване на натоварването, а не ескалация

Оцеляването на въздушната мощ в Индо-Тихоокеанския регион се подобрява чрез укрепени бази, разпръскване, бърз ремонт и прехващане на ракетни залпове. Но това не е достатъчно. Само отбраната третира противниковия капацитет като фиксиран, а не като променлива. Най-ефективният начин да се намали натискът върху отбраната е да се отслаби способността на противника да извършва самите атаки.

Войната с Иран показва това ясно: докато американските и израелските системи прехващаха ракети и дронове, те също така атакуваха пусковите системи. Коалиционните операции поразиха над 13 000 цели, а след четири дни интензивни удари иранските атаки спаднаха с над 80%. Това означава намаляване на натоварването — по-малко пускови установки, по-слаби сензори, нарушени командни структури и по-нисък темп на удари.

Това е същината на настъпателните въздушни операции. Те не са просто стремеж към въздушно превъзходство, а натиск върху цялата верига за поразяване на противника. Те бяха ключови в операция "Пустинна буря". Чрез поразяване на тези системи те намаляват обема и ефективността на ударите и променят самата "ракетна математика". Освен това засилват възпиращия ефект.

Китайските далекобойни удари зависят от сложна система от пускови установки, мобилни платформи, инфраструктура, разузнаване, наблюдение, целеуказване, обработка на данни и командни структури. Мобилните установки трябва да се движат, укриват и презареждат. Сензорите трябва да оцеляват и да предават информация. Командването трябва да бъде надеждно. Всеки унищожен или нарушен елемент увеличава цената на поддържането на продължителен ракетен натиск. Това принуждава противника да отделя повече ресурси за защита, заблуда, мобилност и възстановяване, вместо за водене на удари.

Това влияе пряко върху базирането и уязвимостта на самолетите-цистерни. Ако способността за удари на противника бъде отслабена, нуждата от перфектна защита на базите намалява, ремонтът става по-ефективен, а цистерните могат да се придвижат по-близо, увеличавайки продължителността на мисията на изтребителите. Настъпателните операции създават "пространство за дишане" чрез намаляване на плътността на ударите.

Важно е, че те не изискват пълен успех, за да работят. Дори частичното влошаване се натрупва. Исторически кампании показват, че именно кумулативният ефект е решаващ. Не всички удари могат да бъдат спрени, но противникът не трябва да може да поддържа максималния темп.

Да се разглеждат тези операции като ескалация е погрешно. Когато далекобойни удари вече съществуват, контраударите са необходимост. Само отбраната оставя противника в безопасни зони, докато интегрираният подход атакува самата му способност за удари.

В същото време срещу Китай това изисква внимателно управление на ескалацията. Удари по пускови установки и командни центрове на китайска територия биха били качествено различна стъпка, защото Китай е ядрена държава, а част от системите му са с двойно предназначение. Подобни удари могат да бъдат погрешно интерпретирани като заплаха за ядреното възпиране. Все пак украинските удари срещу Русия вече засегнаха ядрено-способни бомбардировачи и не доведоха до ядрена ескалация. Логиката на натиска остава валидна, но трябва да бъде съчетана с внимателен избор на цели и сигнализация.

Настъпателните въздушни операции най-добре се разбират като намаляване на натоварването. Те намаляват нуждата от прехващания, честотата на ремонти и зависимостта от далечни бази за самолетите-цистерни. Те превръщат ракетната "математика" от статично сравнение в динамична система на износване, смущение и адаптация.

Заключение: оспорването не означава поражение

Самодоволството не е опция. Въздушното превъзходство не е даденост. САЩ и съюзниците вече не могат да разчитат на безпрепятствен достъп до бази на предни позиции при голям конфликт. Пистите ще бъдат поразявани. Горивните системи ще бъдат атакувани. Операциите на самолетите-цистерни ще бъдат нарушавани. Самолетоносачи ще бъдат под заплаха от далекобойни ракети. Ранното смущение не е хипотеза, а реалност на съвременната война в Индо-Тихоокеанския регион.

Но смущението не е поражение.

"Ракетната математика" показва къде ще бъде упражнен натиск и защо ранните залпове имат значение. Тя подчертава уязвимостта на концентрираната инфраструктура и ключовата роля на дозареждането. Но не определя крайния резултат. Той се решава чрез взаимодействие на бойното поле.

Въздушната мощ не се решава с един удар — тя се развива чрез цикли на действие и противодействие. Ремонтът на писти съкращава времето на смущение. Разсейването усложнява целеуказването. Отбраната създава несигурност и разходи. Настъпателните операции намаляват натиска чрез отслабване на способността на противника да нанася удари. С времето тези процеси оформят темпото и натрупват ефекти, които опростените модели не улавят.

Това има стратегически последици. Ако планиращите приемат неизбежна ранна парализа, те ще се насочат към пасивно оцеляване вместо към инициатива и адаптация. По-правилният подход съчетава две истини: че заплахата е реална и изисква укрепване, и че въздушната мощ трябва да може да оспорва самата система за удари на противника.

В Индо-Тихоокеанския регион въздушната мощ ще бъде конкурентна. Успехът зависи от поддържане на операции под натиск, осигуряване на обхват чрез оспорвано дозареждане и интегриране на настъпателни действия, които намаляват способността на противника да поддържа темп на удари.

Ракетите са мощен инструмент на съвременната война, но не заместват стратегията.

Стратегията произтича от съчетаването на отбрана и настъпление, устойчивост и разрушаване, както и оцеляване с настъпателни операции, които намаляват способността на противника, вместо просто да понасят ударите. Оформянето на военната позиция, логистиката и концепциите за кампания около тази реалност е разликата между възпиране, основано на способности, и възпиране, отслабено от фатализъм.