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Мария Шарапова озарява Париж: Блясък, стил и ново амплоа извън корта

Мария Шарапова озарява Париж: Блясък, стил и ново амплоа извън корта

3 Юни, 2026 23:09 1 105 10

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  • корт „филип шатрие“-
  • социалните мрежи

Елегантната сензация на Ролан Гарос

Мария Шарапова озарява Париж: Блясък, стил и ново амплоа извън корта - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

О, Париж! Градът на светлините и модата отново бе покорен – този път не от тенис ракета, а от изисканата поява на Мария Шарапова. Бившата световна №1, която отдавна остави ракетата настрана, се превърна в истинска звезда на четвъртфиналите на Ролан Гарос, появявайки се на легендарния корт „Филип Шатрие“ с неподражаем стил.

Без да удари нито един сервис, Шарапова привлече всички погледи с класическо черно сако, което мигновено разпали социалните мрежи. Феновете не скриха възторга си: „Кралицата се завърна!“, „Изглежда зашеметяващо!“, „Ролан Гарос никога не е бил по-стилен!“ – това са само част от бурните реакции, които заляха интернет пространството след появата ѝ.

Макар вече да не се състезава, Мария остава емблема на турнира, който два пъти е печелила – през 2012 и 2014 година. За мнозина тя е не просто шампион, а истински символ на изящество и борбен дух, който вдъхновява новите поколения тенисисти и почитатели на спорта.


Днес Шарапова се изявява в съвсем различна светлина – като успешен медиен предприемач. Тя стартира подкаста си Pretty Tough в партньорство с Vox Media, където разкрива тайните на успеха, амбицията и цената на съвършенството. В предаването вече гостуваха известни личности като Джийни Бус, Ашли Греъм, Челси Хендлър и Зоуи Салдана, а интересът към всяко ново издание расте стремглаво

Дори далеч от корта, Мария Шарапова продължава да бъде магнит за внимание и вдъхновение. Със своята харизма, стил и новаторски дух, тя доказва, че истинските шампиони блестят навсякъде – дори и без ракета в ръка.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    2 0 Отговор
    Даже и да са аматьори!

    23:16 03.06.2026

  • 2 Новичок

    5 0 Отговор
    Тия от Фakти да не фалират???Няма кой да пише в спортният отдел,само копират спортала. Оня главният само рекламира...Пфу...

    23:17 03.06.2026

  • 3 Герп боклуци

    1 6 Отговор
    Купувам кондоми от аптеката и ме питат дали искам хартиена торба.
    Отговарям им, че няма нужда, тя не е чак толкова грозна...
    За тази шараповица обаче ще ми трябва торба

    23:32 03.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Конят

    3 6 Отговор
    Ихахахаха, голяма кобила е тая!

    23:35 03.06.2026

  • 6 анонимко

    2 0 Отговор
    В статията няма нищо казано за киселото грозде.

    23:45 03.06.2026

  • 7 Я да си ходи в Русия!

    1 4 Отговор
    Какво прави в Париж?

    23:49 03.06.2026

  • 8 Гришо

    0 3 Отговор
    Тая съм я и.вал ,много обичаше от белия кавиер

    Коментиран от #10

    23:51 03.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гришо":

    Сега се беш с мющериите!

    00:17 04.06.2026

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