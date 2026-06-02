Доц. д-р Борислав Цеков: Митът за „Упадъка за Запада“

2 Юни, 2026 13:00

  • борислав цеков-
  • сащ-
  • демокрация-
  • диктатура-
  • диктатори

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Изпълва се четвърт хилядолетие от създаването на САЩ - най-старата непрекъснато функционираща конституционна демокрация в света. Съвременната конституционна държава, основана върху свободата на личността, неприкосновеността на собствеността, върховенството на закона и ограничената власт, е исторически резултат от Атлантическите революции в края на XVIII век, начело с Американската и Френската. Именно те преобразуваха държавно-политическото наследство на Рим и Атина и превърнаха в социална реалност институциите, понятията и правните конструкции на модерната държава, свободното общество и свободната икономика. Поставиха човешката личност с нейните естествени права в центъра на политическия ред и държавното мироздание. Оттам започва голямото историческо разпространение на духовния и институционалния строеж на съвременната конституционна държава, което оформя облика на съвременния свят. Не изпод сенките на Спаската кула, не от Забранения град, а още по-малко от тягостната мараня на ориенталските деспотии.

Върху този фундамент Западната цивилизация изгради своето безпрецедентно превъзходство в икономиката, науката, технологиите, жизнения стандарт, културата и глобалното социокултурно влияние. Част от обяснението за този възход може да се открие и в ресурсите, придобити чрез колониалната експанзия. Но да се свежда единствено до това, е наивно и невярно. Защото и Руската империя колонизира с огън и меч Кавказ, Средна Азия и Далечния изток. Участва активно в колониалната експанзия на своето време и в Международния колониален институт (вж. моята статия в „Труд news” от 27.02.2023 г. „Русия – последната колониална империя“). Но така и не успява да създаде проспериращо общество.

Юбилеят на американската република дава възможност да осмислим и краха на една от най-влиятелните геополитически заблуди на последните десетилетия - мита за упадъка на Западната цивилизация. След атентатите от 11 септември, след войните в Ирак и Афганистан, след финансовата криза от 2008 г., Брекзит, миграционната криза в Европа, постепенно започна да се изгражда един привидно убедителен интерпретативен модел. Според него Западната цивилизация навлизала в необратим упадък, Америка слизала от геополитическия пиедестал, либералната демокрация изчерпвала своя исторически потенциал, а бъдещето принадлежало на т.нар. многополюсен свят - удобен евфемизъм за свят без западно лидерство, в който достойнството на личността отстъпва място на всемогъщата държава, управлявана от „справедливи“ автократи, а свободата се подменя с фалшивата представа за сигурност. Това се превърна в интелектуална мода, тиражирана из университетските аудитории, телевизионните студия, аналитичните центрове и социалните мрежи. Най-активни производители на тази митология бяха Москва и Пекин. От тази митология се формира тяхната геополитическа самоувереност и дори - самонадеяност. А оттам - техните стратегически грешки. Руските управляващи елити повярваха, че Западът е изгубил волята си за съпротива. Китайските стратези решиха, че историческият център на света необратимо се измества към Азия. Дори иранските аятоласи заживяха със заблудата, че американското влияние в Близкия изток остава в миналото.

Безспорно, тази митология се подхранваше и от реални грешки на Свободния свят. Иракската авантюра. Финансовата криза от 2008 г. Хаосът в Либия. Безсилието пред сирийската трагедия. Драматичното изтегляне от Кабул през август 2021 г. Всяко от тези събития се превръщаше в аргумент за проповедниците на западния упадък.

Част от западните общества също повярваха в тази митология. Но тя е изградена върху погрешното предположение, че демократичният свят е слаб, разединен и неспособен да защитава интересите си. Авторитарните режими престанаха да анализират реалността и започнаха да вярват в собствената си пропаганда. Най-яркото доказателство за това е руската агресия срещу Украйна. Кремъл започна войната с убеждението, че украинската държава ще рухне за дни, че западните общества ще предпочетат комфорта пред принципите. Нищо подобно не се случи. Вместо разпад на западното единство последва неговото укрепване. Вместо ограничаване, НАТО се разшири и доближи още до Русия. Вместо капитулация, Украйна отблъсна първоначалния щурм към Киев и принуди агресора повече от четири години да воюва за петнайсетина села в Донбас с цената на стотици хиляди жертви и икономическо изтощение, без шанс да реализира нито една от заявените цели на агресията. Войната, замислена като демонстрация на руска мощ, постепенно се превърна в демонстрация на твърде ограничените предели на тази мощ. Показа, че Украйна, с технологичното превъзходство на Европа и Америка, и героизма на своя народ и политическо ръководство, не може да бъде победена на бойното поле. Защото не е достатъчно да разполагаш с ядрено оръжие като Русия. Далеч по-важно е дали си достатъчно силен, за да ти бъде позволено от другите големи – много по-големи! - играчи на геополитическата арена, САЩ и Китай, да го използваш. Поуките от тази война не останаха незабелязани в Пекин. Дълго време китайското ръководство градеше разказ за историческия залез на либералния ред и възхода на Китай. Но украинската съпротива и западната мобилизация показаха колко рисковано е да се подценява адаптивността на свободните общества.

Подобен процес на отрезвяване се наблюдава и в Близкия изток. В продължение на десетилетия иранският режим изграждаше образ на почти недосегаема сила, способна да действа чрез прокси структури, без да понеся сериозни последствия. Последните събития показаха, че когато срещу теб стоят върхови технологии, дълбоко разузнавателно проникване и способност за прецизен удар, митът за недосегаемостта се разпада.

Независимо от различните оценки за президента Доналд Тръмп, едно обстоятелство става все по-трудно за оспорване. Неговата политическа доктрина не се свежда до укрепване на американското могъщество и глобално лидерство. Нейният дълбочинен ефект е разрушаването на представата за американска слабост, която подхранва мита за упадъка на Запада. „Мир чрез сила“ на Доналд Тръмп отправя именно такова послание: че Америка няма намерение да се оттегля от световната сцена; че икономическата мощ на Запада остава без аналог; че технологичното превъзходство на демократичния свят определя правилата на глобалната конкуренция; че военно-политическият потенциал на САЩ и техните съюзници остава фундаментален фактор, който никой сериозен стратег не може да пренебрегне.

Основателите на американската република, възпитани в традицията на Тукидид и Полибий, отлично са разбирали тази истина. За тях мирът не е естественото състояние на международните отношения, а резултат от крехко равновесие, което се поддържа със сила, решителност и постоянна бдителност. Двеста и петдесет години по-късно тази максима звучи по-актуално от всякога.

Истинският урок от юбилея на американската република не е, че Западът е безгрешен. Истинският урок е, че свободното общество притежава капацитет, който нито една автокрация не е успяла трайно да постигне – капацитета да се самокоригира, да се обновява и да извлича сила от собствените си кризи. Митът за упадъка на Запада бърка временните политически неуспехи или икономически провали с историческата перспектива. Заблуждава, че шумните кризи на демокрацията са нейна слабост. Подвежда, че плурализмът в обществото и в обществената дискусия е разпад. А всъщност, именно свободният дебат, институционалната конкуренция, върховенството на закона и защитата на човешкото достойнство са източникът на онази вътрешна устойчивост, върху която се гради могъществото на Западната цивилизация. Не казармената дисциплина, униформеност и народно единство на автокрациите.

Митът за упадъка на Запада умира пред очите ни. Защото и днес, както преди два века и половина след грохота на Атлантическите революции, най-могъщият политически и идеологически ресурс остава Свободата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сорос

    37 2 Отговор
    Хайде на еврейската нпо пропаганда, птички. Кълвете на Воля. Хахаха

    13:02 02.06.2026

  • 3 Тоя

    37 4 Отговор
    Как не му се схваща кръста
    Като е постоянно наведен
    И насочен с гръб на запад

    Коментиран от #14

    13:03 02.06.2026

  • 4 Петроханец фен на Епщайн и западния елит

    32 1 Отговор
    обичам да чета облъчването и помията на западните режими.

    13:03 02.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Вашето мнение

    27 1 Отговор
    Чеков, нас запада ни купи с банани от отрепки като тебе, а сорос ти плаща на дума от глупостите, които пишеш.

    13:04 02.06.2026

  • 7 Сила

    18 1 Отговор
    За една американска джипка ( среден клас ) какво ли не прави човек ....
    Следващия път ще те бия на паркинга на Баухаус ако те видя пак да паркираш така !!!!

    13:04 02.06.2026

  • 8 Цекофф,

    32 2 Отговор
    За доцент не си много умен.
    С огън и меч американците са завладявали, или по-скоро с Уинчестъра.
    Испанците също в Южна Америка.
    Англичаните също.
    Каквото останало от индианците в резервати.
    А народите в руската федерация си имат републики.

    Коментиран от #16

    13:05 02.06.2026

  • 9 Вечно

    25 1 Отговор
    разкрачен !

    13:05 02.06.2026

  • 10 Пич

    29 1 Отговор
    Майстор !!! Не всеки може да се самоунижава така пред господарите си!!!
    А доцент...!!!???

    13:05 02.06.2026

  • 11 Бъзиктар

    24 1 Отговор
    Каква хубава и навременна статия пред факта,че вече е назначен нов американски посланник в България.Браво за бързата реакция и успех в борбата за новите грантове.

    13:07 02.06.2026

  • 12 Чиба

    20 1 Отговор
    Чиба бе шОрошки папУняк.

    13:07 02.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Сигурно

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тоя":

    Този зад него добре му разтрива гърбината
    Бас държа че е от земята на четвърт хилядолетната конституция

    13:07 02.06.2026

  • 15 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    20 1 Отговор
    Голям ПОДМАЗВАЧ, а само доцент...

    Коментиран от #24

    13:08 02.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 9689

    15 1 Отговор
    Има нищожества и това нещо е едно от тях.

    13:09 02.06.2026

  • 18 Факт

    15 1 Отговор
    Не повярвах!Прочетох статията два пъти с кеф.,,Ако ти целунеш ръка,аз ще целуна крак.Ако ти целунеш крак,аз ще целуна друго нещо...!-А.Константинов (Бай Ганьо)

    Коментиран от #28

    13:09 02.06.2026

  • 19 На тоя "доцент"

    14 1 Отговор
    Да му кажа -демокрацията се самокоригира когато чувалите с трупове започват да пристигат и сметката отиве в стотиците милиарди.
    Доценте, ти по какво си доцент?
    Май по средновековна история на чеповете за зеУе.

    13:10 02.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Вашето мнение

    14 2 Отговор
    А да, творението на тоя за това, че Русия също колонизирала направо кърти. Доцент доктор подлога може ли да ми посочи колко щата са притежание на индианците? Защото в Русия т.нар. колонизирани си имат републики.

    Коментиран от #25

    13:10 02.06.2026

  • 22 ДрайвингПлежър

    13 2 Отговор
    Егати гнисавия пасквил! Запада изгради "величието си" не благодарение на свободите А БЛАГОДАРЕНИЕ ПРЕВЪЗХОДСТВОТО НА ОРЪЖИЯТА СИ!!!

    Тоя пишман доцент да си скъса дипломата публично и да заминава за САЩ

    13:11 02.06.2026

  • 23 хмммм

    11 1 Отговор
    какъв мит те са пропаднали от всякъде!

    13:11 02.06.2026

  • 24 Сила

    10 1 Отговор

    До коментар #15 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Засега ....активираха го от има , няма година само !!!

    13:11 02.06.2026

  • 25 ДрайвингПлежър

    7 2 Отговор

    До коментар #21 от "Вашето мнение":

    ... и не живеят в резервати каквото е положението с местното население не само в САЩ но и в Австралия.

    13:12 02.06.2026

  • 26 ДрайвингПлежър

    9 2 Отговор
    и като си помислиш че подобни учат децата... на кво на лизачество на нагаждачество на чантаджийство

    13:13 02.06.2026

  • 27 копейка с чалма

    3 6 Отговор
    Не мит а цяла религия е
    разпада на гнилия империализъм
    изчезване на долара
    възхода на соца ...
    398

    13:14 02.06.2026

  • 28 Сила

    8 2 Отговор

    До коментар #18 от "Факт":

    Винаги съм казвал , че Алеко е "патриарха на българската литература "( да ме прощава Вазов )
    Трябва постоянно да се чете и препрочита творчеството на Щастливеца !!!

    13:15 02.06.2026

  • 29 Така де

    9 2 Отговор
    250 години демокрация, и накрая - Тръмп!

    13:15 02.06.2026

  • 30 Лъже тоси

    11 3 Отговор
    Кой ми дал доцентско звание на този? Дефицитът на САЩ наближава 40 трилиона. Отношенеието дълг към нацпродукт е 122.5 %

    А войните финасирани, провокирани и водени отАмерика

    Демокрация или антидемокр.

    13:19 02.06.2026

  • 31 ЖанВалжан

    7 1 Отговор
    Този измислен доц. д-р не знае колко уши има на главата си, вие трибуна му давате...

    13:23 02.06.2026

  • 32 Путин гол до кръста на пони

    5 1 Отговор
    Шойго, кви ги дрънка тоя, бе?

    13:25 02.06.2026

  • 33 Шойго

    1 3 Отговор
    Не го слушай Вова. Всичко върви по план. Вече сме пред Киев. Дай ми три дни!

    13:27 02.06.2026

  • 34 Киев за три дни

    5 0 Отговор
    Брътвежи! Спецялната аперация е пред грандиозен успех!

    13:29 02.06.2026

  • 35 Гей Веган

    3 1 Отговор
    Доцентът иска да си заслужи парите, до цент...

    13:35 02.06.2026

  • 36 Наблюдател

    4 2 Отговор
    Леле, колко коментари...

    Освен, че Западът не върви към упадък, независимо от проблемите си, има още нещо изключително важно:
    На територията на русия отново се извършва жесток социален експеримент (след комунистическия такъв), а именно - пълна подмяна на реалността, ментално насилие в невъобразими мащаби. Ако при болшевиките гаврата с човека беше чрез 20% пропаганда и 80% физическо насилие, при путин съотношението е обратното. Ако при комунизма, хората се страхуваха, но не вярваха в догмите спуснати отгоре, то сега хем вярват, хем се страхуват. Преди оскотяваха от глад и мизерия, сега от телевизия и телеграм-канали.

    13:36 02.06.2026

  • 37 Алън Пугачов

    2 2 Отговор
    Както през 40те година на миналия век Европа плати скъпа цена в борбата с фашизма/нацизма, така и сега плаща цена в борбата с фашизма/нацизма. Този път той идва от изток. Изпод дълбоките сенки на Спаската кула! Естествено фашистите/нацисти не могат да приемат, че Европа помага на Украйна да съхрани своя суверенитет. Такива настроения е имало и по време на втората световна война. Много хора, не са били съгласни с помощта която САЩ са предоставяли на СССР. Не всички са съгласни да помагат на жертвата когато бият някого.

    13:40 02.06.2026

  • 38 Целоооов,

    2 1 Отговор
    Ама и ти си един разбирач!!! Не е мит, не е… Щатите са фалирали и скоро ще се сгромолясат!

    13:41 02.06.2026

  • 39 И Киев е Руски

    2 1 Отговор
    Обор на 250 г.мирише

    13:50 02.06.2026

  • 40 Анджо

    2 3 Отговор
    Копейки не оплювайте така човека, защото е напълно прав. На който му липсва диктатуратА да бяга в русииката, там ще я получат и без това путинката е дал пълен картбланш веднага да им се дават руски паспорти и да си живеят тихичко , защото може да му падне главата от раменете.🪼🪼🪼👈👈🤷

    13:50 02.06.2026

  • 41 Този прилича на не нормален, но и говори

    2 1 Отговор
    Като ненормален, погледа му е същия

    13:52 02.06.2026

  • 42 Хаха

    4 1 Отговор
    Този соросоид не знае откога съществува САЩ,малко повече от 200 години.

    13:53 02.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 И Киев е Руски

    2 1 Отговор
    Б.йко:Сега съм спокоен тоя е по пр.ст от мен и тага.енко

    13:56 02.06.2026

  • 45 ха ха

    1 0 Отговор
    факт е че запада е в упадък , и по отношенията между хората и по отношение на свръх бюрокрация която убива всеки свободен дух , изискването за постоянен "растеж" по фалшиви отчети доведе до робски отношения между държава и гражданин и налудничаво законодателство

    14:04 02.06.2026