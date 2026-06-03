Младата Италия триумфира над Люксембург

Италия постигна минимална победа с 1:0 над Люксембург, в приятелски двубой на чужд терен. Този мач ще остане в аналите на футболната история не само заради резултата, а и заради изключително младия състав, с който "Скуадра адзура" се представи.

Под ръководството на Силвио Балдини, италианците заложиха на свежестта и таланта на новото поколение. Средната възраст на титулярите бе едва 21 години и 354 дни – нещо, което не се е случвало от далечната 1912 година. Тогава, на 22 декември, Италия излиза срещу Австрия със състав, чиято средна възраст е 21 години и 308 дни.

Звездата на мача безспорно бе 20-годишният нападател на Интер – Франческо Пио Еспосито. Той реализира единственото попадение в срещата в 49-ата минута, след прецизно подаване от халфа на Рома – Николо Пизили, който също е само на 21 години.

Въпреки минималния резултат, Италия демонстрира категорично превъзходство на терена. Възпитаниците на Балдини създадоха редица опасни положения пред вратата на Люксембург и спокойно можеха да увеличат преднината си.