Важните новини във ФАКТИ на 03.06.2026 г.

Шишков: Строителите на магистрала „Хемус“ първо да изградят участъците, за които са взели аванс

Строителите на магистрала „Хемус“ първо да изградят участъците, за които са получили авансово средства, призова във Варна министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който участва в 19-та Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие – IRF Global Summit. Форумът се провежда в комплекс „Св.св. Константин и Елена“, а основен акцент в дискусиите е финансирането на пътната инфраструктура и прилагането на AI технологии за пътни иновации.

Румен Петков: Спецов нанесе тежки щети на "Лукойл"

Министерският съвет смени Румен Спецов с Евгени Симеонов като особен търговски управител на "Лукойл".

ГДБОП: Хакери източват милиони от фирми в България

Българските компании масово стават жертва на мащабни киберизмами, при които всяка седмица изчезват милиони евро. Това съобщават от пресцентъра на Българското национално радио, позовавайки се на официално изявление на комисар Светлин Лазаров, началник на отдел "Киберразузнаване" в ГДБОП. Според официалните данни, у нас редовно се атакува бизнес кореспонденцията на фирми, като сумите на единична измама достигат между един и пет милиона евро.

Потоп в Благоевград

Силна гръмотевична буря премина през Благоевград. Тя е била последвана от пороен дъжд, който е наводнил улиците.

Асен Василев: Режат пенсионерите, а придвижилият договора с "Боташ" ще получава 18 минимални заплати в ДКК или €12 000 месечно

Заплатата на Росен Христов, който като служебен министър на енергетиката придвижи договора "Боташ" ще е в размер на 18 минимални заплати, или 11 160 евро в Държавната консолидационна компания. Това обяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев в парламента в сряда.

Премиерът Румен Радев ще взема рекорден дълг по стария бюджет, а новият още не е поставен на масата

Вдигането на тавана на новия дълг с до 3,8 млрд. евро чрез промени в т.нар. удължителен закон за бюджета одобри Министерски съвет на днешното си заседание, съобщиха от правителствената пресслужба.

Нов обрат: МВР има информация за движението на собственика на „Баба Алино“

МВР разполага с информация за движението на собственика на незаконния комплекс в „Баба Алино“ Олег Невзоров. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Поскъпването на парното и тока било неизбежно. Новите цени на КЕВР имало логика

Увеличението на цената на парното и тока, което предлага работната група към КЕВР, е добре балансирано и има своята логика. Това заяви в предаването „Лице в лице“ Антон Иванов, енергиен експерт от Български енергиен и минен форум.

Слави Трифонов към Румен Радев: Г-н премиер, разпоредете на Иван Демерджиев да изнесе истината за казуса "Петрохан"

Господин Демерджиев, много е просто. Екипите на МВР, разследващи случая "Петрохан", са събрали необходимата информация. Покажете я на хората. Не виждам никаква причина да увъртате и да криете, освен ако не сте пряко замесен във факти, които не искате да станат обществено достояние.

Владислав Панев за новия особен управител на "Лукойл": Имам информация, че е в добри приятелски връзки с премиера Радев

„В момента около 10 държави от ЕС са в процедура по свръхдефицит. България е 11-ата, няма от какво дас е страхуваме. Ситуацията с бюджета е трудна, но не катастрофална или апокалиптична“, каза в „Лице в лице“ по бТВ Владислав Панев, депутат от "Демократична България".

България подписа Изменение № 1 към Рамковото споразумение с „Локхийд Мартин“

България официално подписа Изменение № 1 към Рамковото споразумение с американската отбранителна компания „Локхийд Мартин“ (Lockheed Martin) по Програмата за индустриално сътрудничество, свързана с придобиването на самолетите F-16 Block 70, по време на международното изложение „ХЕМУС 2026“ в Пловдив, съобщиха от Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

Какво представлява процедурата по Свръхдефицит - Как ще ни се отрази?

Страната ни изтегли късата клечка в последния доклад на ЕК. Европейската комисия официално предложи срещу България да бъде открита процедура по прекомерен дефицит (свръхдефицит). Стъпката идва, след като данните на Евростат потвърдиха, че дефицитът на страната е достигнал 3,5% от БВП през 2025 г. – стойност, която надхвърля допустимия праг от 3%. Извън процедурата останаха Германия, Естония, Латвия и Словения.

„Възраждане“ подкрепя протеста във Варна и иска оставката на Благомир Коцев

На 3 юни от 18:00 часа пред сградата на Община Варна гражданите ще излязат на протест с искане за политическа отговорност от ръководството на общината. „Възраждане“ категорично подкрепя този протест и призовава всички варненци, които не са съгласни с начина, по който се управлява градът, да се присъединят.

Освободиха главния секретар на Народното събрание Стефана Караславова

Главният секретар на Народното събрание (НС) Стефана Караславова е освободена от длъжност от днес по взаимно съгласие, потвърдиха за Novini.bg от пресцентъра на парламента.

Румен Спецов: Никой от управляващите не ме е търсил, дейността ми е прозрачна

Румен Спецов с първи коментар на новината, че е освободен от поста на особен търговски управител на "Лукойл".

Намериха издирваното 2-годишно дете в село Александрово

Намериха обявеното за издирване 2-годишно дете в село Александрово. Райчо Куршум е намерен от доброволци и полицейски служители на 3-4 км от селото в посока с. Осетеново, съобщиха от полицията.

Ваня Григорова: Не виждам желание в "Прогресивна България" да се заемат с акулите

"Прогресивна България" все още нямат управленска програма и затова действат хаотично и на принципа на пробата и грешката. Това каза пред БНР Ваня Григорова, общински съветник в Столичния общински съвет, бивш икономически съветник в КТ "Подкрепа".

Военният министър: Заплатите в администрацията падат с 10%, без съкращения на военнослужещи

„Предстои снижаване на разходите за заплати с 10%. Това е зададено като условие от Министерството на финансите“, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов в Пловдив.

ДБ със сигнал до ДАНС и прокуратурата за нарушаване на санкционния режим спрямо Русия от Валентин Златев

Пуснахме сигнал до ДАНС и прокуратурата във връзка с предполагаемо нарушаване на санкционния режим спрямо Русия от Валентин Златев с покупка на недвижимости в София, които са собственост на Руската федерация и руска компания. Това съобщи пред журналисти в кулоарите на парламента Ивайло Мирчев от „Демократична България“.

Теменужка Петкова: Нямам идея как бюджетният дефицит е станал 7,4%

По предварителните данни на Министерство на финансите, към 30-ти май дефицитът е от 2% от прогнозния БВП на страната. В действителност това е един от най-високите дефицити през последните години и е изключително притеснително. Не знам как днес дефицитът е станал 7,4% от БВП, но след като вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев съобщава тези данни, очевидно има своите опасения. Това каза пред журналисти в парламента депутатът от ГЕРБ и бивш министър на финансите Теменужка Петкова.

Гълъб Донев: Дефицитът е 7,4% заради разходи, скрити по чекмеджетата (Обзор)

Изнесените на брифинга на финансовия министър Гълъб Донев данни очертават бюджетен дефицит от 7.4% (над 1.5 млрд. евро) и допълнителни 2.2 млрд. евро неразплатени разходи. По време на брифинга на Министерския съвет, вицепремиерът и министър на финансите представи точните параметри за състоянието на публичните финанси. 7,4% е реалното ниво на дефицита към момента, изчислено при запазване на текущите политики и без налагане на спешни мерки. Над 1.5 милиарда евро е абсолютната стойност, на която възлиза този текущ бюджетен дефицит.

Евгени Симеонов сменя Румен Спецов като особен търговски управител на „Лукойл“

Освободиха Румен Спецов като действащ особен търговски управител на „Лукойл”. Не негово място е назначен Евгени Симеонов. Това съобщи министърът на иновациите и растежа Александър Пулев на брифинг в Министерски съвет.